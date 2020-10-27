В Черноморске УИК "потеряла" пакет с бюллетенями в поддержку одной из партий: на участке проведут повторный подсчет, - "Опора". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В г.Черноморске (Одесская область) участковая избирательная комиссия обнаружила отсутствие пакета с бюллетенями в поддержку политической партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".
Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", передает Цензор.НЕТ.
"Поздно вечером 26 октября члены участковой избирательной комиссии №УИК 511026 (г.Черноморск Одесской области) во время сдачи избирательной документации в городскую территориальную избирательную комиссию обнаружили отсутствие пакета с бюллетенями в поддержку политической партии "Доверяй делам", - сказано в сообщении.
В "Опоре" рассказали, что, члены УИК не смогли объяснить, где находится пакет с бюллетенями, отметив, что на избирательном участке его тоже нет.
"После этого представитель политической партии "Доверяй делам" в Черноморской городской ТИК вызвала на место полицию", - говорится в сообщении.
В то же время позже территориальная избирательная комиссия, посовещавшись, рассмотрела уточнение о том, что эти бюллетени ошибочно упаковали вместе с бюллетенями за другую партию. После этого ТИК приняла решение оставить документацию на повторный подсчет всех бюллетеней. Представитель "Доверяй делам" написал соответствующее заявление в полицию.
Согласно ч.2 ст.158-1 Уголовного кодекса Украины, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня наказываются штрафом от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
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Потерять рассудок можно а не пару мешков документов за которые ты отвечаешь
26 октября, около 3:40, возле днепровского городского совета двое неизвестных пытались украсть бюллетени с результатами голосования избирательного участка №121229.
Была ли это акция протеста, шутка или ребята хотели исправить роковую ошибку и переставить заветную галочку - не известно.)))))))
https://youtu.be/ezzEvZXzc2w
По предварительной информации, одна из работниц избирательной комиссии несла два опечатанных мешка с бюллетенями. К ней подбежали двое неизвестных мужчин в масках, один из которых схватил мешок и принялся бежать. Злоумышленников стал преследовать инспектор полиции. Возле дома 14 на Воскресенской неизвестный выбросил мешок и скрылся. Правоохранитель вернул украденное комиссии, целостность мешка не нарушена.
(очередь сдать мешки с бюллетенями)
Така ж черга.
Что ж вы, блд, такие безграмотные?
Партия называется, ска, - ДОВІРЯЙ ДІЛАМ !!!
По-рузке - ДОВИРЯЙ ДИЛАМ !!!