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В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Николаеве работники культуры, развлекательных заведений и сферы питания вышли на митинг против запрета им работать из-за отнесения областного центра к "красной" карантинной зоне.

В акции, которую поддержали также представители сферы торговли и спортивных клубов, приняли участие более полутысячи человек, сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не против карантина, мы не против власти. Мы против двойных стандартов, кому-то можно работать в "красной" зоне, а кому-то - нет. Мы за то, чтобы мы работали так же, как все люди. Мы имеем на это право. У всех есть семьи, дети, как нам жить?" - сказал один из участников акции Владимир Алексеев.

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По его мнению, в том, что число заболеваний коронавирусной болезнью в Николаеве растет, виноваты также и перевозчики, которые набивают под завязку транспортные средства, а также рынки и магазины, где мало кто контролирует карантинные требования.

В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в красную зону: Нам нужно кормить детей 01
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в красную зону: Нам нужно кормить детей 02
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в красную зону: Нам нужно кормить детей 03
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в красную зону: Нам нужно кормить детей 04
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в красную зону: Нам нужно кормить детей 05
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в красную зону: Нам нужно кормить детей 06
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в красную зону: Нам нужно кормить детей 07
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Топ комментарии
+12
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей" - Цензор.НЕТ 5536
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27.10.2020 16:48
+6
Ніхто не може лишати здорових людей право на працю.
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27.10.2020 17:15
+6
ТЕПЕРЬ ЗАОПОЗАЖОПА ВАС НАКОРМИТ
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27.10.2020 17:22
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Правила форума Совет форумчан
- Требуем навести в стране порядок!!!
Через 10 минут те же люди.
- Требуем чтобы порядок не наводили!!!
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27.10.2020 16:46 Ответить
В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей" - Цензор.НЕТ 5536
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27.10.2020 16:48 Ответить
Это ложь ! Еврей ЗЕ и еврей Коломойский не могут быть врагами Украины и народу украинского , это вам скажет каждый кто голосовал за еврея ЗЕ и компанию
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27.10.2020 17:15 Ответить
А помните, пока Лешко не приехал в Николаев там вообще не было инфицированных, был последний оплот и стоял особняком Николаев? Вот так-то В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей" - Цензор.НЕТ 6931
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27.10.2020 16:48 Ответить
Потому что главврач сказал(а) - кто испортит статистику, тот сам будет мечтать заболеть после того что я с ним сделаю
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27.10.2020 16:55 Ответить
В кафе сидять без масок.
То хіба так можна когось уберегти від вірусу ?
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27.10.2020 16:49 Ответить
Пані,а як пити каву у масці?
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27.10.2020 16:54 Ответить
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей" - Цензор.НЕТ 7262
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27.10.2020 16:59 Ответить
в кафе, к чашечке кофа должны выдавать маску из собственно фильтра для самого кофа. пьеш через неё и фильтруеш тут же )
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27.10.2020 17:08 Ответить
Як варіант, для особливо боязливих - застосувати клізьму..
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27.10.2020 17:17 Ответить
Вдома не пробували?
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27.10.2020 18:10 Ответить
То висновок який ?
Закрити кафе.
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27.10.2020 17:09 Ответить
все правильно, людям надо жить. А власть из денег фонда на борьбу с короновирусом строит дороги а не думает о людях. У них это называется "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО"
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27.10.2020 16:50 Ответить
Давай так.
зеублюдков отдельно, карантинные мероприятия отдельно.
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27.10.2020 16:53 Ответить
У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей" - Цензор.НЕТ 4901
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27.10.2020 16:56 Ответить
Ось така дуже цинічна думка від нашої держави у відповідь тим, хто каже, що їм треба годувати дітей: "А держава не просила вас народжувати!".
До речі, у Китаї був момент, коли держава саме так і просила у свого народа.
Отже, я бачу, що, якщо хтось з українців запланував народження дитини, це треба узгодити з Урядом. Можливо, що Уряд запропонує вам утриматися від цього "поспішного" кроку.
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27.10.2020 17:05 Ответить
Те бидло навіть плакати мовою окупанта пише ...! У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей" - Цензор.НЕТ 9921..
*Карміть * кажете ?
...А обирати проросійський *жопоблок * чи *шарікових * з клоунами !?
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27.10.2020 17:07 Ответить
Нам нужно кормить детей". -- мы быдло , мы хамло , нам наплевать на вас , нам нужно бабло 🤑 .
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27.10.2020 17:11 Ответить
"Мы не против карантина, мы не против власти"

Мені соромно за цього миколаївця... краще б він промовчав
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27.10.2020 17:14 Ответить
Ніхто не може лишати здорових людей право на працю.
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27.10.2020 17:15 Ответить
То есть , они должны работать и заражать других людей ? Я правильно понимаю вашу мысль ?
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27.10.2020 17:20 Ответить
Нет. Они не должны работать, а должны, вместе с детьми, сдыхать от голода.
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28.10.2020 08:25 Ответить
Мы хотим работать во благо чтобы другие заражались короновирусом и поделали или как понять их логику ?
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27.10.2020 17:17 Ответить
А что им теперь детей некормить они же не протирают штаны на госдолжности и налоги платят в своей стране а не батрачат на панов или они не люди?
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27.10.2020 17:27 Ответить
Нет , они должны других людей заражать и пускай другие люди умирают , потому что им надо детей кормить и они батрачат на панов и не протирают штанов и они тоже люди .
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27.10.2020 17:30 Ответить
они не люди? -- а другие не люди которых они будут заражать ?
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27.10.2020 17:41 Ответить
А что они все с инфекцией ? Так давайте вас кастрируем о то вдруг член набубнявит и вы кого-нибудь снасильничаете ?
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27.10.2020 17:59 Ответить
В России нарастает неконтролируемая пандемия #коронавируса. Трупы негде складывать. Врачи предупреждают: Люди начнут умирать прямо на улицах Подробности

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml

Вы хотите этого в Николаеве ?
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27.10.2020 18:01 Ответить
Ладно вы кого другого постращайте а мне некогда нужно запчасти к сельхозу заказывать что бы таким как вы было что поесть на следующий урожай о то кони двинете не от вируса о с голодухи
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27.10.2020 18:07 Ответить
А я делаю такие сельхоз запчасти , что бы такие как вы могли их купить
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27.10.2020 18:22 Ответить
ТЕПЕРЬ ЗАОПОЗАЖОПА ВАС НАКОРМИТ
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27.10.2020 17:22 Ответить
Да мы сами сами себя кормим а вам видно за щеку напихали. Так что умотали за океан
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27.10.2020 17:39 Ответить
уХйло прівєдіте- порядок наведьот
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27.10.2020 17:54 Ответить
Пусть идут дороги строить а не забегаловками спаивают народ ... У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей" - Цензор.НЕТ 7799
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27.10.2020 17:26 Ответить
В России нарастает неконтролируемая пандемия #коронавируса. Трупы негде складывать. Врачи предупреждают: Люди начнут умирать прямо на улицах Подробности

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml

P.S . Николаев не хочет отстать от России ?
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27.10.2020 18:00 Ответить
Смотрите сколько перекладывателей бумаг и скрепок собралось.. Если спросить где работают: салон неизвестно чей, центр непонятно чего, офис непоймикто , коворкинг, консалтинг, франчайзинг, дабл-кофебрейки и ещё какие-то конгрессмены с бейджами и яжмать-бизнесвумен . Деточки, работать не пробовали?
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27.10.2020 18:26 Ответить
Не нужно было этих детей пускат в школы, с 1 сентября начался рост заболеваний.
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27.10.2020 18:26 Ответить
не хер было за сепаров голосовать!
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27.10.2020 18:56 Ответить
ковидови трупаки кормите зомбаков воронами
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27.10.2020 19:54 Ответить
Тут таке саме.
Перукарям і манікюршам можна працювати, а ресторанам і джимам - ні.
Л - логіка.
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27.10.2020 23:52 Ответить
 
 