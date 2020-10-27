В Николаеве протестуют против усиления карантина из-за попадания в "красную" зону: "Нам нужно кормить детей". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Николаеве работники культуры, развлекательных заведений и сферы питания вышли на митинг против запрета им работать из-за отнесения областного центра к "красной" карантинной зоне.
В акции, которую поддержали также представители сферы торговли и спортивных клубов, приняли участие более полутысячи человек, сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не против карантина, мы не против власти. Мы против двойных стандартов, кому-то можно работать в "красной" зоне, а кому-то - нет. Мы за то, чтобы мы работали так же, как все люди. Мы имеем на это право. У всех есть семьи, дети, как нам жить?" - сказал один из участников акции Владимир Алексеев.
По его мнению, в том, что число заболеваний коронавирусной болезнью в Николаеве растет, виноваты также и перевозчики, которые набивают под завязку транспортные средства, а также рынки и магазины, где мало кто контролирует карантинные требования.
Пожалуйста, подождите...
Через 10 минут те же люди.
- Требуем чтобы порядок не наводили!!!
То хіба так можна когось уберегти від вірусу ?
Закрити кафе.
зеублюдков отдельно, карантинные мероприятия отдельно.
До речі, у Китаї був момент, коли держава саме так і просила у свого народа.
Отже, я бачу, що, якщо хтось з українців запланував народження дитини, це треба узгодити з Урядом. Можливо, що Уряд запропонує вам утриматися від цього "поспішного" кроку.
*Карміть * кажете ?
...А обирати проросійський *жопоблок * чи *шарікових * з клоунами !?
Мені соромно за цього миколаївця... краще б він промовчав
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml
Вы хотите этого в Николаеве ?
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/26/119406/v-rossii-narastaet-nekontroliruemaya-pandemiya-koronavirusa--trupy-negde-skladyvat--vrachi-preduprezhdayut-lyudi-nachnut-umirat-pryamo-na-ulitsakh.shtml
P.S . Николаев не хочет отстать от России ?
Перукарям і манікюршам можна працювати, а ресторанам і джимам - ні.
Л - логіка.