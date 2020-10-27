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Наемники РФ открывали огонь из гранатометов возле Водяного и Песков, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

С начала текущих суток, 27 октября, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного, а недалеко от населенного пункта Пески открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 26 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили достигнутые 22 июля 2020 г. договоренности. В частности, неподалеку Марьинки и Широкино противник применил стрелковое оружие, а вблизи Авдеевки - гранатометы различных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ проверяют состояние своих полигонов на Донбассе, - ГУР

Провокационные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 68 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 126 транспортных средств и 4 259 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Также читайте: Зеленский предложил ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса, - ОП

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Но режим прекращения огня, как всегда, нарушен не был.

Обстрелы - это не вражеский огонь. Это шото совсем другое.

Дайте Хомчаку четвертую квартиру за такие хорошие новости.
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27.10.2020 17:39
+5
Що буде, коли відкриється кількість втрат?
І вийде прихопити з собою три квартири?
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27.10.2020 17:43
+3


A.C.A.B.



В Минске ******** лукашенковский каратель забежал в метро и стал избивать человека. Неравнодушные люди заступились и навешали ****** карателю. Похоже у людей кончается терпение

https://twitter.com/i/status/1320768142793183234
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27.10.2020 17:53
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Правила форума Совет форумчан
Терористичний Мир Зеленського має припинитись, бойові дії мають бути відновлені.
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27.10.2020 17:35 Ответить
Надеюсь не прицельно? Наемники РФ открывали огонь из гранатометов возле Водяного и Песков, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9873
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27.10.2020 17:36 Ответить
Но режим прекращения огня, как всегда, нарушен не был.

Обстрелы - это не вражеский огонь. Это шото совсем другое.

Дайте Хомчаку четвертую квартиру за такие хорошие новости.
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27.10.2020 17:39 Ответить
Рано чи пізно цей гнійник прорве,треба бути до цього готовими.
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27.10.2020 17:41 Ответить
Що буде, коли відкриється кількість втрат?
І вийде прихопити з собою три квартири?
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27.10.2020 17:43 Ответить
Зеленский увидел в глазах Хла желание закончить войну!

« если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя »
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27.10.2020 17:43 Ответить
На этих выборах был "убит" умеренный избиратель. Базовый для сшивания вечно бурлящей страны. На первые роли опять удалось выдвинуть радикалов - Михайло Подоляк .
Назва статті на Гордонсайті . Умєрєннний ізбіратєль - це смае той пофігіст якого вбив саме Зеленський . Й якщо вже Подоляка вигнали з тіні - то Вовка перелякино шукає винного...
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27.10.2020 17:44 Ответить


A.C.A.B.



В Минске ******** лукашенковский каратель забежал в метро и стал избивать человека. Неравнодушные люди заступились и навешали ****** карателю. Похоже у людей кончается терпение

https://twitter.com/i/status/1320768142793183234
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27.10.2020 17:53 Ответить
так в их глазах был мир никто не видел?
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27.10.2020 18:34 Ответить
Ни одному современному президенту Украины памятник не поставят, просто не за что. Череда каких-то убогих и никчемных персонажей. То завгар, то барыга, то пианист с пасичником, один мразотнее другого. И все ссыкуны и лжецы. Ну может, Кучма. Он хоть Тузлу отстоял и не ныл, что ему Запад приказал не сопративляться.
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27.10.2020 19:13 Ответить
 
 