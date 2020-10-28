Азербайджан заявил, что ликвидировал министра обороны Нагорного Карабаха Арутюняна. Армяне опровергают. ВИДЕО БЕСПИЛОТНИКА
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Азербайджанская сторона заявила о том, что с помощью беспилотников ликвидировала министра обороны нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Maiden tower.
В сообщении отмечается: "Азербайджанская сторона распространила кадры предположительно ликвидации "министра обороны НКР" Джалала Арутюняна.
Армянская сторона ранее утром заявила, что Арутюнян ранен, поэтому его решено снять с должности "минобороны". Мы уже писали, что если ранение легкое, то снятие с должности, как минимум, странно. Значит он либо в тяжёлом состоянии, либо действительно погиб".
В свою очередь армянская сторона опровергает эту информацию: "Видео, которое распространяет азербайджанская сторона, выдавая его за момент ранения Джалала Арутюняна, не имеет ничего общего с обстоятельствами, при которых командующий Армии обороны Карабаха действительно был ранен. Об этом агентству "Арменпресс" сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян".
Ранее стало известно, что командующий Армией обороны был ранен в ходе боевых действий, в связи с чем его сменил в этой должности его заместитель Микаел Арзуманян.
Азербайджанская пресса неоднократно в течение дня распространяла ложные сообщения о смерти Джалала Арутюняна. Погосян ранее уже опроверг эти слухи, отметив, что жизни Арутюняна ничего не угрожает, и ранение, полученное на одной из боевых позиций, к счастью, не тяжелое.
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Обурені вірменські військові покидають позиції у Нагірному Карабасі. За словами військових, вони вже 10 днів перебувають без нагляду керівництва і не знають, що їм робити. У декого з армійців навіть немає взуття. Крім того, їхня зброя вийшла з ладу і не стріляє. - відео
https://news.24tv.ua/virmenski-viyskovi-pokidayut-pozitsiyi-nagirnomu-novini-svitu_n1444808
Подтверждена способность таких аппаратов, как Bayraktar TB2, действовать за пределами эффективных зон поражения зенитных средств ближнего действия и малой дальности.
Bayraktar TB2 может подниматься на высоту до 8100 м, фактический радиус действия аппарата не превышает радиогоризонта (то есть 150-200 км), продолжительность полета без вооружения - до 24 часов.
Bayraktar TB2 стал эффективным средством уничтожения бронетанковой техники, артиллерии, транспорта и средств ПВО армянской стороны. К настоящему времени на их счету, по данным издания Clash Report, 114 танков, 43 единицы бронетанковой техники, 141 единица артиллерии и РСЗО, 42 радара и систем ПВО, 249 единиц автомобильной техники и 44 командных пункта и склада.
Для Украины именно опыт применения «Байрактаров» представляет особенный интерес. И, похоже, что первые выводы наши военные уже сделали - так следует оценивать появившуюся информацию о том, что достигнута договоренность с турецкой фирмой о строительстве в Украине (предположительно в Николаеве или Одессе) предприятия по крупноузловой сборке Bayraktar TB2.
PS: Кажется, уже делают 3 поколение этого беспилотника.
Навіть якщо налагодити виробництво то, продавати їх на право і наліво не вийде. Тому що, навіть турки використовують готові рішення від іноземних партнерів, які накладають свої умови для продажу третім країнам. Виробництво і продаж високоточної та високотехнологічної зброї дуже сильно зарегульоване. Вам можуть навіть не продати окремі деталі без особливого дозволу від влади країни де вони виготовляються. На що, зараз і нарвалася Турція з боку Канади.
гкая контузия...
Респект Азербайджану что он за 30 лет не забыл что Карабах это его земля-пусть там и живет большинство этнических Армян. А сепаратистам Донбасса тоже не стоит рассчитывать что Киев забудет что Донбаас и Крым-это Украина
HELGI`s NEWs
До речі, хтось думав над тим що, за такого рівня корупції, як в Україні, сьогоднішнього рівня Азербайджану нам не досягти ніколи. Та й, як показують останні вибори надія людей побудувати власне щастя на власній землі теж відсутня. А це, справи пов'язані тісно з обороноздатністю. Повних аналогій немає але, Україна скоріше нагадує Вірменію ніж Азербайджан.
https://www.youtube.com/watch?v=YgWnIjf0sn0&ab_channel=Qaraba%C4%9FMedya
И музыка тоже!!!
Но один вопрос - почему грузовик не уничтожили?