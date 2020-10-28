Азербайджан заявил, что ликвидировал министра обороны Нагорного Карабаха Арутюняна. Армяне опровергают. ВИДЕО БЕСПИЛОТНИКА

Азербайджанская сторона заявила о том, что с помощью беспилотников ликвидировала министра обороны нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Maiden tower.

В сообщении отмечается: "Азербайджанская сторона распространила кадры предположительно ликвидации "министра обороны НКР" Джалала Арутюняна.



Армянская сторона ранее утром заявила, что Арутюнян ранен, поэтому его решено снять с должности "минобороны". Мы уже писали, что если ранение легкое, то снятие с должности, как минимум, странно. Значит он либо в тяжёлом состоянии, либо действительно погиб".

В свою очередь армянская сторона опровергает эту информацию: "Видео, которое распространяет азербайджанская сторона, выдавая его за момент ранения Джалала Арутюняна, не имеет ничего общего с обстоятельствами, при которых командующий Армии обороны Карабаха действительно был ранен. Об этом агентству "Арменпресс" сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян".

Ранее стало известно, что командующий Армией обороны был ранен в ходе боевых действий, в связи с чем его сменил в этой должности его заместитель Микаел Арзуманян.

Азербайджанская пресса неоднократно в течение дня распространяла ложные сообщения о смерти Джалала Арутюняна. Погосян ранее уже опроверг эти слухи, отметив, что жизни Арутюняна ничего не угрожает, и ранение, полученное на одной из боевых позиций, к счастью, не тяжелое.