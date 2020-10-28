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Азербайджан (746) беспилотник (2091) Нагорный Карабах (470)

Азербайджан заявил, что ликвидировал министра обороны Нагорного Карабаха Арутюняна. Армяне опровергают. ВИДЕО БЕСПИЛОТНИКА

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Азербайджанская сторона заявила о том, что с помощью беспилотников ликвидировала министра обороны нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Maiden tower.

В сообщении отмечается: "Азербайджанская сторона распространила кадры предположительно ликвидации "министра обороны НКР" Джалала Арутюняна.

Армянская сторона ранее утром заявила, что Арутюнян ранен, поэтому его решено снять с должности "минобороны". Мы уже писали, что если ранение легкое, то снятие с должности, как минимум, странно. Значит он либо в тяжёлом состоянии, либо действительно погиб".

 В свою очередь армянская сторона опровергает эту информацию: "Видео, которое распространяет азербайджанская сторона, выдавая его за момент ранения Джалала Арутюняна, не имеет ничего общего с обстоятельствами, при которых командующий Армии обороны Карабаха действительно был ранен. Об этом агентству "Арменпресс" сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян".

Ранее стало известно, что командующий Армией обороны был ранен в ходе боевых действий, в связи с чем его сменил в этой должности его заместитель Микаел Арзуманян.

Азербайджанская пресса неоднократно в течение дня распространяла ложные сообщения о смерти Джалала Арутюняна. Погосян ранее уже опроверг эти слухи, отметив, что жизни Арутюняна ничего не угрожает, и ранение, полученное на одной из боевых позиций, к счастью, не тяжелое.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+78
На одно петушилино/захерченко в мире стало меньше.
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27.10.2020 18:55
+71
Красавцы. Попасть в машину двигавшуюся на большой скорости ето высший клас Азербайджан заявил, что ликвидировал министра обороны Нагорного Карабаха Арутюняна - Цензор.НЕТ 4067
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27.10.2020 18:58
+65
Давайте называть вещи своими именами. Нет никакого "мо нкр". Есть главари террористического вооруженного соединения.
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27.10.2020 19:07
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Новое качество войны. Наши генералы не поймут...
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27.10.2020 20:46 Ответить
У нас теж горе-високопосадовці на автівках швидко їздять, шкода тільки, що такі непілотовані апарати над дорогами ще не літають...
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27.10.2020 20:50 Ответить
молодцы, вот как надо за перемирия договариваться, а не в жопу московитам заглядывать
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27.10.2020 20:56 Ответить
Кажуть, з рогаткою йдіть. Просимо зброю - кажуть, у нас нема. Кажуть, щоб йшли пішки на танк.

Обурені вірменські військові покидають позиції у Нагірному Карабасі. За словами військових, вони вже 10 днів перебувають без нагляду керівництва і не знають, що їм робити. У декого з армійців навіть немає взуття. Крім того, їхня зброя вийшла з ладу і не стріляє. - відео
https://news.24tv.ua/virmenski-viyskovi-pokidayut-pozitsiyi-nagirnomu-novini-svitu_n1444808
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27.10.2020 21:00 Ответить
Реально вражає це відео. Йосип Віссаріонович і Адольф Алоїзович таких наказували розстрілювати на місці.
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27.10.2020 21:39 Ответить
стрелков спокойно под гитару заехал в Донецк.
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27.10.2020 21:02 Ответить
Рафики и Хачики - молодца. Ждём достойную ответочку Самвелов и Гургенов.
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27.10.2020 21:05 Ответить
Война беспилотников. Как Украина может использовать на Донбассе опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе

Подтверждена способность таких аппаратов, как Bayraktar TB2, действовать за пределами эффективных зон поражения зенитных средств ближнего действия и малой дальности.

Bayraktar TB2 может подниматься на высоту до 8100 м, фактический радиус действия аппарата не превышает радиогоризонта (то есть 150-200 км), продолжительность полета без вооружения - до 24 часов.

Bayraktar TB2 стал эффективным средством уничтожения бронетанковой техники, артиллерии, транспорта и средств ПВО армянской стороны. К настоящему времени на их счету, по данным издания Clash Report, 114 танков, 43 единицы бронетанковой техники, 141 единица артиллерии и РСЗО, 42 радара и систем ПВО, 249 единиц автомобильной техники и 44 командных пункта и склада.

Для Украины именно опыт применения «Байрактаров» представляет особенный интерес. И, похоже, что первые выводы наши военные уже сделали - так следует оценивать появившуюся информацию о том, что достигнута договоренность с турецкой фирмой о строительстве в Украине (предположительно в Николаеве или Одессе) предприятия по крупноузловой сборке Bayraktar TB2.
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27.10.2020 21:09 Ответить
Тут нужно добавить, что этот аппарат, похоже, самый эффективный из всех дронов, причем с большим отрывом от конкурентов. Поэтому, его нужно немедленно запускать в производство и желательно работать в 3-смены. Рынок сбыта, сейчас, практически неограниченный - и для себя и на продажу. Теперь все смотрят ролики на you-tube и всем очень нравится. Ракетки Rocketsan для дронов тоже очень хороши и будут расходится как пирожки. Поэтому, их тоже надо ставить в массовое производство. Самое лучшее решение - это параллельное производство, на уже существующих мощностях и одновременное быстрое строительство специализированного завода, чисто для производства беспилотников и ракеток. Надо мультиплицировать эти производства и брать любые кредиты, пока такой невероятный спрос. А товар действительно хорош и людям нравится - сиди себе за столом, смотри телевизор, пей кока-колу и мышкой двигай.

PS: Кажется, уже делают 3 поколение этого беспилотника.
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28.10.2020 06:36 Ответить
Виробляти бойові БПЛА та озброєння до них це, не те саме що ліпити глечики. Навіть крупновузлова збірка готових виробів вимагає відповідного рівня кваліфікації та відповідальності.
Навіть якщо налагодити виробництво то, продавати їх на право і наліво не вийде. Тому що, навіть турки використовують готові рішення від іноземних партнерів, які накладають свої умови для продажу третім країнам. Виробництво і продаж високоточної та високотехнологічної зброї дуже сильно зарегульоване. Вам можуть навіть не продати окремі деталі без особливого дозволу від влади країни де вони виготовляються. На що, зараз і нарвалася Турція з боку Канади.
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28.10.2020 09:16 Ответить
Спасибо за информацию, но такие вещи я знаю хорошо, у меня техническое образование. Недавно здесь писали, что если будет подписан контракт, то Украина получит право самостоятельно продавать готовую продукцию на внешних рынках. А это очень необычно, в особенности для западных стран, которые устанавливают тотальный контроль и часто, просто кабальные отношения. То есть, если все то, о чем писали правда, то это больше чем контракт - это похоже на партнерские отношения и вероятно, с большим замахом на будущее. А вот, на счет готовых решений от западных производителей я сильно сомневаюсь - они как правило, продают готовую продукцию, а не отдельные узлы. Такого рынка не существует и в европейских странах с этим просто беда. Поэтому, судя по всему, в этом беспилотнике китайских узлов и деталей значительно больше, чем деталей из Канады или других западных стран.
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28.10.2020 11:22 Ответить
Там движки канадские. И канадцы угрожают прекратить их поставлять.
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28.10.2020 15:55 Ответить
Там оптика канадская
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28.10.2020 19:51 Ответить
Снимаю шляпу, вот таким должно быть вооружение и мастерство.
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27.10.2020 21:12 Ответить
Фигня,после такого удара максимум лё
гкая контузия...
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27.10.2020 21:35 Ответить
Ну *****, раз ******* сказал контузия значит контузия. В армию ублюдки!
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27.10.2020 21:41 Ответить
Ага, если мозги обратно в черепную коробку сложить.
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27.10.2020 21:41 Ответить
Хорошая тактика. Надеюсь что достаточно скоро над Донбассом будет летать много украинских беспилотников чтобы такие как Пушилин боялись на улицу выйти. Пока только летали без обстреливания. Пока.
Респект Азербайджану что он за 30 лет не забыл что Карабах это его земля-пусть там и живет большинство этнических Армян. А сепаратистам Донбасса тоже не стоит рассчитывать что Киев забудет что Донбаас и Крым-это Украина
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27.10.2020 21:52 Ответить
Баку долго готовился к возврату территорий. И это стало возможным, когда совпали два фактора: измотанность российской экономики (в т.ч. благодаря "украинским" санкциям) и возросшая мощь Анкары. Карабах продемонстрировал отсталость военной науки и армии РФ по сравнению с Турцией. А нам нужно делать ставку на США, собираться с силами и готовиться к постепенному возврату своих земель. Лучше бескровным путём, но всякое может случиться... И да - не с этим преЗЕдентом.

HELGI`s NEWs
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27.10.2020 21:55 Ответить
Схоже у них співпали всі чотири вимоги. Готовність влади і розуміння народу, готовність нести втрати і жертвувати своїми інтересами. Неготовність вірмен і втрата довіри до влади та командування.
До речі, хтось думав над тим що, за такого рівня корупції, як в Україні, сьогоднішнього рівня Азербайджану нам не досягти ніколи. Та й, як показують останні вибори надія людей побудувати власне щастя на власній землі теж відсутня. А це, справи пов'язані тісно з обороноздатністю. Повних аналогій немає але, Україна скоріше нагадує Вірменію ніж Азербайджан.
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28.10.2020 09:24 Ответить
Любители лайк )) КАРАБАХ ЦЕ АЗЕРБАЙДЖАН !!!
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27.10.2020 21:56 Ответить
Стпанно чего КамАЗ на закуску не жахнули ?
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27.10.2020 22:00 Ответить
Наверное, потому что он пустой. Камаз лучше жахать, когда он плотно нафарширован.
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28.10.2020 07:04 Ответить
Video / без лишних слов
https://www.youtube.com/watch?v=YgWnIjf0sn0&ab_channel=Qaraba%C4%9FMedya
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27.10.2020 22:49 Ответить
Філігранна робота спецслужб Азербайджану. На совісті і на руках утилізованого терориста багато крові азербайджанців.
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28.10.2020 01:30 Ответить
Судя по тому как разведчик - целеуказатель задолго до и после удара спокойно себе летает и передает картинку, ПВО и РЭБ армян там уже полностью отсутствуют
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28.10.2020 01:50 Ответить
Так первые две недели и отстреливалось всё, что потенциально могло повредить авиации. На днях грохнули остатки дивизиона С-300 прямо на территории Армении. А РЭБ в этой войне чуть менее, чем полностью бесполезна - горы, сложный рельеф, нельзя покрыть помехами более менее приличную площадь. Для эффективной борьбы с армией беспилотников у армян должны быть под сотню комплексов РЭБ, каждый по миллиону баксов ценой. Откуда у них столько возьмется, если даже у бензоколонки их столько нет? Это не наклепать танков, там какие-никакие, но технологии нужны...
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28.10.2020 16:02 Ответить
Ведь знал, что по телевизору показывать будут - хотя бы, рукой помахал.
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28.10.2020 04:58 Ответить
руки ще не знайшли...
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28.10.2020 09:33 Ответить
Красиво. Феєрично!
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28.10.2020 08:52 Ответить
Азеры молодцы, ликвидация в стиле Хищника США. сепары драпали на всей скорости, но это их не спасло.
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28.10.2020 10:04 Ответить
Армянє вже більше і більше починають нагадувати кацапів своїми брехнями Азербайджан заявив, що ліквідував міністра оборони Нагірного Карабаху Арутюняна. Вірмени заперечують - Цензор.НЕТ 4181
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28.10.2020 10:05 Ответить
Все прекрасно в этом видео!!!
И музыка тоже!!!
Но один вопрос - почему грузовик не уничтожили?
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28.10.2020 12:08 Ответить
Наверное, потому что он пустой. Камаз лучше жахать, когда он плотно нафарширован.
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28.10.2020 13:56 Ответить
Википедия пишет, что Арутюнян ранен. Азербайджан заявив, що ліквідував міністра оборони Нагірного Карабаху Арутюняна. Вірмени заперечують - Цензор.НЕТ 592
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28.10.2020 16:10 Ответить
І ніяких мінських домовленостей. Тільки так.
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09.11.2020 11:29 Ответить
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