"Пошлите подальше тех, кто не верит в коронавирус и считает его легким гриппом. Держите за меня кулаки", - словацкий блогер Кметьо за 6 часов до смерти от COVID-19. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Словацкий блогер Йозеф Кметьо за шесть часов до смерти от COVID-19 записал видеообращение, в котором призвал всех четко следовать карантинным ограничениям и игнорировать тех, кто не верит в коронавирус.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Кметьо записал обращение перед госпитализацией. Он говорит, что ему очень тяжело дышать и силы покидают его.
"Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус и им подобным. Живым примером того, что такое COVID-19, являюсь я. Сегодня скорая должна отвезти меня в больницу потому, что мое дыхание ужасно сильно, очень сильно ухудшилось. Состояние мое крайне серьезное, требующее "скорой помощи", которая отвезет меня в инфекционное отделение. Я был бы очено рад, если бы вы наконец, тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус - это какой-то легкий грипп, послали подальше... Я не был человеком, который недооценивал коронавирус и его последствия. Пожелайте мне удачи и побольше сил", - сказал 47-летний Кметьо в обращении.
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Такшта... не всё так однозначно.
сцылка
ПС Якби серед спортсменів було б багато людей з хворим серцем, їх би ковід косив би пачками. Та і не тільки ковід. Щось такого не видно.
Корона, це перша спроба повернути людство до рабовласницького ладу
Не верить можно только до смерти от ковида.
Хто колеться - той кацап
Хто хамить іншім - той кацап
Хто не поважає старшіх - той кацап
Хто не веде здоровий спосіб життя - той кацап
Хто не перевітрює приміщення свіжим повітрям - той кацап
Хто не вірить що ковід-19 вбиває - той кацап)))
Веселые ребята могут конечно ржать сколько угодно. Тем более, что в отличии от этого блогера, у них не будет возможности рассказать, как оно весело помирать от короны.