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"Пошлите подальше тех, кто не верит в коронавирус и считает его легким гриппом. Держите за меня кулаки", - словацкий блогер Кметьо за 6 часов до смерти от COVID-19. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Словацкий блогер Йозеф Кметьо за шесть часов до смерти от COVID-19 записал видеообращение, в котором призвал всех четко следовать карантинным ограничениям и игнорировать тех, кто не верит в коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кметьо записал обращение перед госпитализацией. Он говорит, что ему очень тяжело дышать и силы покидают его.

"Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус и им подобным. Живым примером того, что такое COVID-19, являюсь я. Сегодня скорая должна отвезти меня в больницу потому, что мое дыхание ужасно сильно, очень сильно ухудшилось. Состояние мое крайне серьезное, требующее "скорой помощи", которая отвезет меня в инфекционное отделение. Я был бы очено рад, если бы вы наконец, тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус - это какой-то легкий грипп, послали подальше... Я не был человеком, который недооценивал коронавирус и его последствия. Пожелайте мне удачи и побольше сил", - сказал 47-летний Кметьо в обращении.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+27
Чему ты лыбишься, придурок?!
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28.10.2020 09:56
+26
Какая наука, у нас большинство тупые.....голосуют за дохлого гепу в один тур, партию петуШария, убийцу Лозинского и опзЖопов......это жесть
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28.10.2020 09:58
+23
Дивилась в твіттері.
Він правий.
А люди легковажать..
Ковід це не грип, різниця суттєва.
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28.10.2020 09:56
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Лишний вес явно у человека ,поэтому не только маски и чистые руки а и правильное питание и здоровый образ жизни .
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28.10.2020 10:06 Ответить
аха!!да!!(до боли знакомо) в дойчланде это ,,железные диагнозы"первые вопросы врача курите?-(пациент)нет,(врач)алкоголь употребляете??-(пациент)нет,врач ну значит не правильно питаетесь!!(три кита на которых работает современная медицина в трёх вопросах заключается 100% диагностика работает безупречно) "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7226 "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2252
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28.10.2020 10:25 Ответить
P.S.как правило после этих поставленных вопросов первое желание спросить:доктор а лечить хоть попробуете?? "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9643 "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7690
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28.10.2020 10:28 Ответить
а не пробовал подумать зачем тогда врачи??и почему курящие платят сумасшедшие деньги за сигареты (с которых имеет игосударство соответственно и те же врачи)да и ,,худоба"может выставить счёт что её кормят не здоровой пищей(за которую они платят)странная у вас логика??и назовите что эта категория людей нарушает??есть не запрещено??курить как бы тоже??отчасти понимаю ваш ,,оптимизм"видимо вы ,,застрахованы"от всего и вся!!но позволю себе напомнить вам,что:здоровый человек это тот человек!!который ещё не знает насколько он болен!!(как то так) "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6902 "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9313
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28.10.2020 10:59 Ответить
P.S.к стати в цене сигарет заложена цена лечения курильщика(если не знали отсюда и ихняя дороговизна) "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1265
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28.10.2020 11:02 Ответить
понятно!!ты не прошибаемая хмара!! (убить,удушить, уничтожить)"Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8584 "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1671
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28.10.2020 11:22 Ответить
ну этим вы не открыли америку(в очередной раз)так многие говорят пока брюшко полное и в голове ,,приятные вавки вертятся"вся проблема в том что жизнь такая штука что с лёгкостью ,,успешного"переводит в категорию,,генетического мусора"иногда и наоборот (но реже) "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4869 "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4480
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28.10.2020 12:09 Ответить
Всё можно и покурить и выпить ,но во всём должна быть мера а если человек сидит без движения и шмалит пару пачек сигарет в день и выпивает литруху водяры ,то его может ухандокать любая простуда..
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28.10.2020 11:35 Ответить
Бред, все зависит от ген, я лично знаю конченных алкашей которые по жизни бухали и доживали до 80 и умирали не своей смертью.
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28.10.2020 12:38 Ответить
Я тоже знаю таких людей и они действительно есть ,но не понимать ,что это лишь исключения при чём единичные может только идиот .
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28.10.2020 13:11 Ответить
Можно смело сказать: мы видели послание с Того Света. Пусть его автор покоится с миром!
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28.10.2020 10:10 Ответить
Скорее всего у него были другие тяжелые заболевания
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28.10.2020 10:10 Ответить
Скорее всего тяжелый диабет, судя по его внешнему виду.
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28.10.2020 10:23 Ответить
у меня диабет с 16 лет,о тяжелом слышу впервые,это что такое?
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28.10.2020 10:31 Ответить
Да, у того 0,1% абсолютно здоровых людей шанс пережить ковид определенно выше, чем у 99,9% остального населения.
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28.10.2020 10:41 Ответить
Корона это один из пробных тестов по сокращению населения планеты.
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28.10.2020 10:22 Ответить
"Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7910
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28.10.2020 11:03 Ответить
Лучше бы он собой занимался, спортом а не блогерством... Глядишь и прожил бы подольше.
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28.10.2020 10:24 Ответить
Одне іншому не заважає. Як було в його випадку, ми можемо здогатуватися лише по його зовнішньому вигляду. Але далеко не кожен блогер - це людина з надмірною вагою, яка не займається фізичними вправами.
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28.10.2020 10:31 Ответить
Не факт, що так. Дмитро Стужук займався спортом та був здоровим, але і блогерством займався разом зі своєю жінкою Яжматєрью. Заразився ковідОм та помер, невідомо чи від ковіда, але помер молодий, здоровий спортсмен. Ковіду по цимбалам кого вбивати.
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28.10.2020 11:25 Ответить
Ти ще шо за хрін з гори такий розумний? Той сраний блогер заразився ковідОм, та за кілька днів помер, а з хворим серцем та довбанутою дружиною жив та не хворів. Як казали спеціалісти, що для таких м'язів як у нього, хімія була не потрібна. Він сидів на дієті та вживав багато білка. Ковід його вбив, тому стули пельку та їді броді. "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5537
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28.10.2020 11:47 Ответить
спорцмены не самые здоровые люди , тем более дмитро сидевший на стероидах . он сам запустил болезнь когда легкие были поражены сильно пошел в больницу , а надо было делать томографию с самого начала и лечить от пневмониии немедленно .
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28.10.2020 23:05 Ответить
Опять заказняк, не устали? Чревоугодие зло. Пьют курят обжираются, а потом вирусы их укладывают.
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28.10.2020 10:29 Ответить
Неделю назад наш местный весьма спортивного вида 33 летний блоггер умер.

Такшта... не всё так однозначно.

сцылка
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28.10.2020 10:40 Ответить
хотя... там в камментах пишут, что у него были крупные проблемы с сердцем
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28.10.2020 10:42 Ответить
Ага. Ви фігуру його бачили? Їм обом мабуть добряче платили щоб вони казали що ковід 19 це фігня. Скільки людям вони таким чином створили небезпеку? Бог є.
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28.10.2020 11:02 Ответить
фитнес-тренер с крупными проблемами с сердцем? Когда крупные проблемы с сердцем, человек приседает с помощью поварищей и лишний по полчаса ждет лифт, чтоб с на один этаж подняться.
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28.10.2020 11:05 Ответить
Його дружина кардіолог? Не уявляю, що людину з ковідом та хворим серцем відправили хворіти додому.
ПС Якби серед спортсменів було б багато людей з хворим серцем, їх би ковід косив би пачками. Та і не тільки ковід. Щось такого не видно.
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28.10.2020 11:52 Ответить
Уверен, что из всех тут изголяющихся, найдется совсем не много людей, у которых нет абсолютно никаких хронических заболеваний.
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28.10.2020 12:42 Ответить
Еще раз повторяю, нет никакого вируса и не было никогда. Скажите спасибо маркетологам за пиар обычного гриппа и воспаления легких. Люди всегда помирали, и крепкие на вид спортсмены тоже помирали. Заколебало дурачье которое в это верит, в больничку не пускают, что смерды не увидели, что там все пусто.
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28.10.2020 20:37 Ответить
Дійсно, чорна чума також тільки з вашого списку забрала...
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28.10.2020 11:33 Ответить
Да, як він взагалі дожив до такого віку з таким ожирінням та купою хронічних захворювань? Люди не сціт,ь цей вірус запустили не для того щоб раби вимерли, а для того щоб загнати їх в стойло, а то розгулялися ви вже занадто, планета критично перегрілася від мандрівок та надмірного споживання, а колонії на Марсі ще не має. А такими темпами Марс уже скоро може настати тут на Землі.Та й РАБотать вони хочуть меньше, а гулять і жрать більше не порядок. Не порядок. А от наступні "пандемії" ті будуть ще цікавіші ті вже будуть регулювати рабів за кількістю.
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28.10.2020 10:34 Ответить
Останнім часом бидло почало себе дуже вільно почувати: забахато має прав та свобод.
Корона, це перша спроба повернути людство до рабовласницького ладу
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28.10.2020 11:12 Ответить
Все правильно, жрут как кони, пьют, курят, а потом от короны помирают да? Вся моя родня и родня моей родни, пенсионеры, все здоровые как кони, хоть за год и переболели всякими простудами. Дурачье не хочет правду искать, им удобно что бы на них выезжали за их счет. Ну что же, стране выгодно что бы дебилы были, ими легче управлять.
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28.10.2020 20:40 Ответить
занятная болезнь, в которую можно верить, а можно не верить - ппц
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28.10.2020 10:38 Ответить
Верить можно, как угодно долго.

Не верить можно только до смерти от ковида.
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28.10.2020 12:40 Ответить
кацапська пропаганда через свої анали в Україні остервеніло розповсюджує міф що коронавірус то льогкій тріпер а ватні на голову ************* їм радісно підгавкують...
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28.10.2020 10:43 Ответить
Хто бухає - той кацап
Хто колеться - той кацап
Хто хамить іншім - той кацап
Хто не поважає старшіх - той кацап
Хто не веде здоровий спосіб життя - той кацап
Хто не перевітрює приміщення свіжим повітрям - той кацап
Хто не вірить що ковід-19 вбиває - той кацап)))
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28.10.2020 11:00 Ответить
"Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4784
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28.10.2020 11:02 Ответить
Вітання з того світу всім тим, хто не вірить в ковід. Моторошно таке дивитись.
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28.10.2020 11:32 Ответить
ковид? с таким перевесом ему и так не долго, а ковид только помог. было полгода скинуть 20-30кг. но человек сделал свой выбор.
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28.10.2020 12:34 Ответить
Трындец... Не дай Бог. "Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2624

Веселые ребята могут конечно ржать сколько угодно. Тем более, что в отличии от этого блогера, у них не будет возможности рассказать, как оно весело помирать от короны.
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28.10.2020 12:38 Ответить
тоже самое может написать больной раком или с сердечным приступом . все болезни опасны . от простого пореза пальца можно умереть . народ некипяченой водой нос промыл - неделя и смерть от амебы которая залезла в мозг . лечение и шансов никаких вообще .
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28.10.2020 22:56 Ответить
"Дима думал, что Ковида нет. Ковид думал иначе." Павел думает, что Ковида нет...
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29.10.2020 03:27 Ответить
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