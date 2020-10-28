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маршрутки (541) украинский язык (1165) Славянск (2502)

"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - в Славянске женщину выгнали из маршрутки за разговор на украинском языке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Славянске пассажиры маршрутки выгнали из салона женщину, которая разговаривала на украинском языке. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, пассажиры маршрутки называют ее "громадською діячкою" и требуют "балакать по-славянски". Автор видео утверждает, что конфликт начался из-за замечания о неправильном ношении защитной маски одному из мужчин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее!" - учительница в Одессе возмутилась из-за украинского языка ученицы. АУДИО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+153
На історичну батьківщину виселити їх всіх. За Урал, чи звідки там вони понаїхали у 30тих роках минулого століття.
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28.10.2020 10:44
+121
"Приехали сюда к нашему востоку!..", это говорят кацапы, которых туда понавазили в пустые украинские хаты после голодомора, ссылок и смертного массового приговора при форсаже р .Днепр во ІІ Мировую..
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28.10.2020 10:46
+108
Ни че их не научило.как с ними жииь с этими демонами
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28.10.2020 10:40
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Страница 7 из 7
а що ви хотіли від нащадків зеків яких свозили в Україну скотовозами?
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28.10.2020 17:24 Ответить
Українські паспорти видавати тільки після складання іспиту з державної мови
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28.10.2020 17:41 Ответить
Руськоязичним не видавати паспортів.
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28.10.2020 18:51 Ответить
Чмо в кепке такое же, уверен у него такая же жена, подкаблучник "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 791
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28.10.2020 18:00 Ответить
Важко повірити, але видається, що злоба до України передається кацапам на генному рівні. У 50-х роках молодий західняк сподобав собі дівчину у Горьківській області (Росія), одружився, привіз додому. Жена народила чоловіку 2 дітей, працювала в колгоспі. Діти виросли і стали щирими українцями. Навіть за 30 років роботи в колгоспі так ніколи і не промовила українського слова. Коли колгоспниці запитували Танюшу чому та не розмовляє українською, відповідала: "Зачем коверкать родную речь". Сусіди жили в мирі і спокої, ніколи не було прикрих сцен із-за мови, історії, героїв. Не приходили до Танюші ні бандери, ні комуняки, жила як всі люди, інші часи були. Хоч часи були бідові, але було більше толерантності. Але де взяти толерантності у тієї частини нащадків зеків, каторжників. Таких прикладів і в західній Україні хоч пруд пруди, назву конкретні міста (Стебник, Новояворівськ, Новий Розділ, ін.,) де у 80-х роках були спецкомендатури засуджених. Частина після відбуття строків залишалась в тих краях, а з ними жах від насильства, наркоманії, п"янства . А що говорити про так званий Донбас, куди звозили подібних, а то ще значно гірший непотріб від 30-х до 60-х років. Але там залишались ще й корінні українці, а ще частина осіла після московітських репресій, бо в 60-х їм не дозволяли повертатись у Галичину. Тих людей шкода, але у своїй країні подібні ексцеси повинні суворо присікатись, щоб не повадно було, хоча теперішній Зе-владі та "руцькому міру" на все це "какая разница". Якщо українське суспільство залишить цей випадок не покараним, то подібне одеській вчительці, Слов"янським пасажирам піде по країні з тими біженцями, яких українці прийняли і надали притулок від руського міра.
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28.10.2020 18:01 Ответить
Понавезли с епеней сибирских понимаешь
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28.10.2020 18:02 Ответить
истина состоит в том,что при сталине, после Голодомора,когда украинцы на Донбассе были уничтожены, в ихние опустевшие хаты были завезены с Урала кацапсины по комсомольским путевкам на шахты и предприятия Донбасса, а теперь ети свино-русы заявляют что восток Украины-ето ихняя земля! "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 8965
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28.10.2020 18:05 Ответить
---- Чудові відгуки ! Проте варто зачекати результатів виборів бо .можливо .плібеї--- 73%---знову"порадують" своїм вибором трупарів--україножерів із ліліпутінського кишла ОПЗЖ !? Тоді вже виродки :шуфричі та медведчуки постараються щоб нас .україномовних. і близько .до маршруток НЕ впускали ... Як писав Антон Чехов /по матері українець / : ---Глупость и подлость . всегда--- несется в карете ...а добропорядность и честность --* ходит пешком ...
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28.10.2020 18:11 Ответить
Посмотришь на таких скотов из Славянска и без всякого сожаления лупануть бы залпом из града чтобы лучше пустыня вместо таких ублюдков
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28.10.2020 18:18 Ответить
Зауральский скотный двор,завезенный на Донбасс после голодомора. Удивляться нечему.
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28.10.2020 18:35 Ответить
зачем с ними обьединяться ? пусть живут в расее .
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28.10.2020 18:57 Ответить
от би один постріл з танку в цих ватних вилупків!
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28.10.2020 18:58 Ответить
Вот эту рознь среди украинцев внёс порошенко своим предвыборным законом-свинарчуков о мове. ***** смотрит на это и радуется.
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28.10.2020 19:05 Ответить
"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 4255
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28.10.2020 19:30 Ответить
"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 3508

І більше вбиває!
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28.10.2020 19:35 Ответить
12 фактів про український Донбас: ОУН-УПА, дисиденти і виступи шахтарів проти радянської влади

«Донбас ніколи не був україномовним», «На сході завжди схилялися перед радянською владою», «Луганщина і Донеччина живуть російською ідеологією»… Які ще стереотипні фрази ви чули про східний регіон України? Це бачення Донбасу нав'язували роками, і не лише іншим областям, але й самому регіонові. В луганських і донецьких школах не всім розповідали, що в цих регіонах за незалежність України боролися ОУН, армія УНР і місцеві партизанські загони, що виступили проти радянської системи.

Батьківщина шістдесятників, дисидентів і творців УНСО
«Любіть Україну, як сонце любіть…». Вірш про любов до України написав Володимир Сосюра, який народився в Дебальцевому. Після війни Сосюру за цей твір назвали «націоналістом» і «продажним бандерівцем».
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28.10.2020 19:40 Ответить
двух сепаров на заметку.

а эти твари Звиробий и Федыну, Пояркова, Рифа, Кузьменко ловят.

Отэтивот ватные твари - угроза Украине, а не Звиробий, Федына, Поярков, Риф, Кузьменко или Дугарь.
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28.10.2020 19:48 Ответить
Для ваты - Даунбасс -
промышленным регионом сделали пендосы из Гей-Европы. Причем 2 раза. При
Александре II в 1870-х - основатель Донецка
- Джон Джеймс Хьюз - от его имени первое название Донецка - Юзовка. Основатель Луганска - Карл Карлович (Чарльз)
Гаскойн. Мариуполь сделали
промышленным городом братья Кеннеди (однофамильцы) из Пендосии… При Сталине в 1930-х - см.
оборудование - Made in USA.

1922 г - Поволжье - Голод - американская
организация "American Relief
Administration" под руководством Гувера (будущий американский президент)
кормила ежедневно 11 миллионов человек - многих ватников, которые хают Пендосую
- не появились бы на свет. Ленин-Бланк в это же время через Парвуса,
Мюнценберга и др. отправлял чемоданы золота за границу на мифическую всемирную
революцию.
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28.10.2020 19:56 Ответить
Глибокий рівчак-вода-крокодили! Надійний захист від свинорусів!!!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2020 19:57 Ответить
Быдло... Везде куча быдла! Биомусор...
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28.10.2020 20:16 Ответить
Поки не почнуть застосовувати закон про інтернування "затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства".
- В Україні не буде нормального життя. Але маючи в уряді і у владі багато етнічних жидів важко сподіватися на щось хороше.
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28.10.2020 20:17 Ответить
Звичайні даунбасяни.
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28.10.2020 20:17 Ответить
Гнать *ук в бурятию.
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28.10.2020 20:26 Ответить
Жизни им от нас нету)) я ору) Да вырезать их всех к чертовой бабушке нужно, а не мир с ними делать. Это люди? Био мусор, ни ума ни образования, даже говорить не умеет, одна ненависть.
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28.10.2020 20:45 Ответить
рузьгє нацизм на марші
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28.10.2020 20:46 Ответить
Нажаль вата нічого крім тріндюлєй не сприймає. Бидлу потрібен не "особливий статус" а "особливий режим".
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28.10.2020 21:12 Ответить
О, це мені дуже знайоме, років 10 назад на моїй батьківщині в місті Єнакієве на мене сичали і чуть не кидались за українську мову, а я спеціально розмовляла українською і говорила, що це Україна. Якби це "насєлєніе" зустріло би мене зараз, то був би мені кінець...
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28.10.2020 21:18 Ответить
Прошу вибачення, я тут випадково.... але краще написати нє "спеціально", а "навмисно".... я навчався в радянській школі, та відтоді все змінилося.....тому перепрошую.
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29.10.2020 00:58 Ответить
Украинцы всегда найдут за что бить друг другу хари. Традиция.
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28.10.2020 21:53 Ответить
ватное быдла - это не украинцы а мокшане. НЕ путать с украинцами!
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28.10.2020 22:10 Ответить
"Українці" треба писати з ВЕЛИКОЇ літери!!!! Ми на це заслуговуємо!!! "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 2369
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29.10.2020 01:06 Ответить
Після того, кого ви привели до влади? Не дуже заслуговуєте.
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29.10.2020 05:27 Ответить
Друже, бить хари,причем без всякого повода!!!,- это исконно руская традиция!!!!!
Українці бьються за правду...!
Вам кацапам єтого не понять!!!
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29.10.2020 00:53 Ответить
Италия вся говорит на диалектах. Приезжают северяне в Пулию, Калабрию, Наполи.... и нифига не понимают на их диалектах. СудТироль говорит на немецком, опять не понимать. Val d'Aosta - диалект почти французский (на границе с Францией). В Сардении - на испанский лад , т.к. долго были под испанцами. Сицилийский - сам по себе, там вообще ничего не поймёшь. На итальянском все разговаривают только официально.
Вот чего у них нет, так это ненависти друг к другу.
Если вы будете продолжать ненавидеть, Украина никогда не будет объединённой. Цензору можно было бы не писать эту статью, т.к. в Славянске не всё так безнадёжно, как на этом видео. Дети в школе обучаются на украинском, и родители этим гордятся. Народ в массе во время войны выехал и называл захватчиков бандитами. опж-шника выбрали в мэры, потому что судили не по партии , а по личности, лучшего предендента не было.
Если по единичным случаям судить, то хватит вспомнить, что мир не идеальный, и в любом регионе найдёте припадочных. Но и с припадочным если разговаривать джентлмэнски, то даже такой с вами не нахамит!
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28.10.2020 22:02 Ответить
В Италии вы не найдёте гражданина без маски - на улицах, в транспорте, в помещениях. Все в масках, все боятся.
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28.10.2020 22:26 Ответить
Конечно, в Италии боятся после того, что там весной творилось.
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28.10.2020 22:35 Ответить
Бред какой-то. По твоему украиноязычные ненавидят русскоязычных?
А ну расскажи, за разговор на итальянском в Сардинии тоже на кацу посылают и выгоняют из транспорта?
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29.10.2020 00:24 Ответить
Достаточно перечитать все комментарии выше. Да и сам клип, говорит об этом. Какая то диячка с акцентом, коверкая Украинский язык, вставляя русские слова, явно с напряжением общается с русскоязычными на неродной для неё державной мове. Делает она это из принципа, в знак протеста, да ещё и демонстративно снимает всех кроме себя самой. Разумеется, это вызывает раздражение, вот и нарывается на грубость. В маленькой Швейцарии три государственных языка, и это ни у кого не вызывает раздражения. Канада два языка. Соседняя федерация с сотней государственных языков. А Вы, вообще то хотите мира в Украине? Только честно?
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30.10.2020 19:50 Ответить
ответ на вопрос, кто же ненавидит все другие диалекты: Русское быдло в Венеции
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29.10.2020 04:15 Ответить
Мы парашенцами не интересуемся - нет такой зацикленности. А у вас одно мокша на уме! Как будто в жизни нет других интересов. Она вам родная? Жизненно необходимая? Так и сидите дома и думайте о ней, а другим ею не морочьте голову! Болезненный!
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29.10.2020 10:40 Ответить
Кто тут еще болезненный? Скоро у тя где нибудь заболит, когда парашенец прогнет тебя в твоем Итальянском автобусе, если ты ему сделаешь замечание на Итальянском языке.
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29.10.2020 11:54 Ответить
Його вже посадили на бутилку?
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28.10.2020 22:31 Ответить
На пляшку.
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28.10.2020 22:48 Ответить
Это жэээсть!!!
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28.10.2020 22:34 Ответить
Це аж ніяк не українці евакали це "Понаєхали".

Але ж Питання у іншому воно зараз вже голос Підіймає...Права качає...симлу застосовує.
Давно у руках не об..рались.
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28.10.2020 22:42 Ответить
Проблема в том, что мордорская империя могла и может позволить себе после захвата чужой земли устроить там геноцид и депортацию местного населения, заменив его своими кацапскими **********, играющими роль периферийного пояса империи. Старый имперский прием, который Украина, к сожалению не может применить на своей земле, оттого и приходится мучиться, живя с этими животными в одной стране. Вот их любимый Сталин решил бы эту проблему примерно за пару лет. А мы и развиваться не можем из-за этого биомусора и вычистить его не можем, потому что цивилизованные страны перестанут нас поддерживать.
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28.10.2020 22:56 Ответить
Пьяным домбассянам надо слегка изучить историю Европы после 2М.В..."Депорта́ция и изгнание не́мцев во время и по́сле Второ́й мирово́й войны́ - процесс принудительной депортации немецкого населения стран Центральной и Восточной Европы в Германию и Австрию, имевший место в 1945-1950 годах после поражения Германии во Второй мировой войне. Всего принудительному выселению подверглось около 12-14 млн немцев[1][2]. Процесс изгнания немцев Восточной Европы сопровождался организованным насилием огромных масштабов, включая полную конфискацию всего имущества, помещением немецкого гражданского населения в концентрационные лагеря, невзирая на признание депортации преступлением против человечества в статусе международного военного трибунала в Нюрнберге в августе 1945 года[3]..."
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28.10.2020 23:25 Ответить
Случай в маршрутке и комменты высветили главнейшую проблему Украины - наличие ярых враждебных неукраинцев, которые сами по себе никуда не денутся и не изменятся.

Что с этим делать? Варианта три. Первый - ничего не делать и не ждать, что что-то изменится. Второй - отделиться от одной третей части территории и населения и строить другую страну. Третий - стать украинцам имперской нацией и применять насилие и репрессии, геноциды и депортации. Я за третий вариант. Но, реально оценивая слабость нации и государства, понимаю что кишка тонка. Кишка тонка даже на такой облегченный вариант, как начать преобразования не на одной третей части территории, а на подконтрольных остатках Донецкой и Луганской областей. Ввести там военное положение, военные администрации, прекратить там деятельность всех политических партий, всех средств массовой информаци, кроме государственных. Не проводить никаких выборов. И десятки лет промывать мозги. И только когда закрытые социологические исследования покажут, что население там мало отличается от жителей Киевской и опоясывающих ее областей, снять этот режим.
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28.10.2020 23:26 Ответить
Вы абсолютно правы....Наша терпимость к заезжей мокшанской и пропутинской заразе уже выходит за разумные пределы....Пора зачищать страну от пятой колонны...
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28.10.2020 23:43 Ответить
Это метод кнута, он часто отдельно не работает. Нужно дополнять его пряником, а именно: всем проживающим в подконтрольных районах, кто умудрится сдать экзамены по истории Украины и украинскому языку, получив высокие баллы, предоставить возможность переселения в другие области Украины с возможностью льготной покупки жилья (на средства уставших от войны озабоченных международных партнеров), при этом нужно обеспечить равномерное расселение этих людей из приграничных территорий для того, чтобы они не создавали анклавы. В противовес этому направлять бюджетные на полное обеспечение контрактников, чьи семьи смогут поселиться на подконтрольной территории вдоль линии фронта.
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28.10.2020 23:50 Ответить
Санёчек, ты забыл к третьему варианту добавить еще одну очень необходимую деталь - начать повсеместно массовое производство, из недорогого бетона, памятников Кобе(Джугашвили), ставить их везде где только можно, называть улицы, площади, можно даже какой-нибудь населённый пункт. Можно даже покалякать с московитами на счет аренды всяких там магаданов, соловков и т.п.(ну, газ же можно у них покупать). Ну на худой конец можно к друзьям обратиться, к канадцам или штатовцам, у них наверняка найдутся подходящие лесоповалы ...
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29.10.2020 18:35 Ответить
Мрази ватные!.. Отправляйтесь на паРашу, или еще куда подалше, за своими Бесами, Мотролами и Гиви!... И там тявкайте на кацабсоком!😏
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28.10.2020 23:57 Ответить
И ТАКИХ ЧЕРТЕЙ ЖАЛЕТЬ !!!??? ДАТЬ НА ЭВАКУАЦИЮ ТРИ ДНЯ И ПЕРЕПЗДЯЧИТЬ ВСЕХ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ !!!
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29.10.2020 00:06 Ответить
Відео не дивилася. Мені бидло не цікаве.
Так розумію, що всі ці істоти, які випхали жінку - мають право голосу ???
Ну-ну. А ви не слухайте і далі плетіть казки про "демократію".
Дамократія - то для народу. А біомасі - стіло і батіг.
Гниди.
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29.10.2020 00:07 Ответить
*демократія
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29.10.2020 00:08 Ответить
Як зрозуміли ніякої роботи не проводиться з населенням..
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29.10.2020 00:19 Ответить
Це ось поставлю (багато хто володіє англійською): отак в Квебеку стежать за тим, як виконується Закон 101, головною метою якого є захист офіційного статусу французької мови.
https://www.facebook.com/EastEndMontreal/videos/3849637361737679

Є у нас наглядовий орган, ходять мовні інспектори і перевіряють вивіски, меню, навіть, якою мовою спілкуються у колективі колеги між собою.
Штрафи відчутні.
Я не в усьому їх підтримую - перегинають трохи, але факт залишається фактом. І тут іще уряд у розпал своєї безголової =боротьби= з вірусом кинув їм кілька мільйончиків фінансування - стараються.

А в Україні і Конституція визначає статус української мови, і Закон про Мову прийняли - бидло плює далі. І нема управи на таке тупе поголів*я. Хоча покарання передбачені, хіба не так ?
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29.10.2020 00:42 Ответить
Доброї ночі!
Я не можу зрозуміти, як людина яка мешкає в Канаді, встигає працювати, слідкувати за новинами країни в якій мешкає, та ще й перейматися труднощами України!!!!!
Щира Вам подяка!!!!!! "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 8569
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29.10.2020 01:22 Ответить
Але, відверто кажучі, не зовсім там була українська мова!!!!...таке собі....
....може то провокація?! "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 7940
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29.10.2020 01:33 Ответить
О, имперец. Тут не наливают, великодержавец.
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29.10.2020 06:20 Ответить
Отлично поживает. К соседям не лезет, территории не захватывает, развивается.
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29.10.2020 08:02 Ответить
В третьем поколении алкоголиков -Н0РМАЛЬНЫЕ НЕ Р0ЖДАЮТЬСЯ ! .
.Черчилль о русских..
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29.10.2020 08:56 Ответить
И было так: четыре годаВ грязи, в крови, в огне пальбыРабы сражались за свободу,Не зная, что они - рабы.А впрочем - зная. Вой снарядовИ взрывы бомб не так страшны,Как меткий взгляд заградотрядов,В тебя упертый со спины.И было ведомо солдатам,Из дома вырванным войной,Что города берутся - к датам.А потому - любой ценой.Не пасовал пред вражьим станом,Но опускал покорно взорПред особистом-капитаномОтважный боевой майор.И генералам, осужденнымВ конце тридцатых без вины,А после вдруг освобожденнымХозяином для нужд войны,Не знать, конечно, было б странно,Имея даже штат и штаб,Что раб, по прихоти тиранаВозвышенный - все тот же раб.Так значит, ведали. И все же,Себя и прочих не щадя,Сражались, лезли вон из кожи,Спасая задницу вождя.Снося бездарность поражений,Где миллионы гибли зря,А вышедшим из окруженийСветил расстрел иль лагеря,Безропотно терпя такое,Чего б терпеть не стали псы,Чтоб вождь рябой с сухой рукоюЛукаво щерился в усы.Зачем, зачем, чего же ради -Чтоб говорить бояться вслух?Чтоб в полумертвом ЛенинградеОт ожиренья Жданов пух?Чтоб в нищих селах, все отдавших,Впрягались женщины в ярмо?Чтоб детям без вести пропавшихНосить предателей клеймо?Ах, если б это было просто -
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01.11.2020 11:34 Ответить
От дурна баба. Хитрішою треба бути. На бурятській треба, на бурятській.
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29.10.2020 06:53 Ответить
І їм давати економічні преференції? Нехай валить в парашу, й там шевердекає кацапською.
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29.10.2020 07:14 Ответить
Oпять мальчику в трусиках запрещают пользоваться языком ?.
.
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29.10.2020 07:47 Ответить
"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 4428
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29.10.2020 08:33 Ответить
усские РАГУЛИХИ и девушки загнивающего ЗАПОДА !..
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29.10.2020 08:37 Ответить
Йшов рік далекий сорок п'ятий,
Кацапи вдердися у Львів.
І цап немитий, смерд завзятий
Зробив одразу з хати хлів.


Не бачив з роду ложки, вилки,
Сміття кидав через вікно.
Він в унітазі мив тарілки,
За ріг будинку ніс гівно.


В нічній, украденій сорочці
Водив Марину на базар.
Прокислі щі тримав у бочці,
Палив паркет - грів самовар.


Минали дні, роки минали,
Кацап лишився чурбаном.
Людьми козли так і не стали,
Сміття, окурки - під вікном.


У дикунів дурні манери,
Не бачив світ таке лайно,
Козла не впустиш через двері,
Воно полізе у вікно.
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29.10.2020 08:38 Ответить
Профессор а ты докажи что я быдло...."Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 2597 "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою - Цензор.НЕТ 3427
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29.10.2020 09:29 Ответить
Боже, храни Одещину от русского мира! Хвала Богу , у нас такого нет. Многие магазины, Новая почта, Укрпочта обслуживают на украинском . И это радует!!. Люди общаются на том языке, каком хотят. А, увидев видео, ужаснулась! Мне страшно!! Это раковая опухоль на востоке не даст Украине жить, к сожалению. Эти людишки и есть самые настоящие МЕТАСТАЗЫ.
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29.10.2020 09:49 Ответить
По возможности, найти каждого/каждую из маршрутки и "объяснить", что тварь не права.
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29.10.2020 10:57 Ответить
Зрозуміло одне,мені огидні такі "громадяни",як глисти. Україні потрібен статус негромадянина для рузьгємірської наволочі.
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29.10.2020 12:06 Ответить
Фашисти кацапские.
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03.11.2020 03:05 Ответить
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