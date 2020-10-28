"Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновский предлагает повесить Тихановскую в центре Минска. ВИДЕО

Российский политик Владимир Жириновский предложил повесить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в центре Минска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский назвал деятельность Тихановской преступлением и назвал ее ведьмой.

"Что нужно сделать, если власть еще есть в Беларуси? А она есть. Нужно спецназ направить в Вильнюс, выкрасть ее из гостиницы, привезти в Минск, трибунал и повесить в центре Минска, чтобы все видели... Вся страна и эта стервозная бабенка! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма! Это - чудовище!.. Шляется по всей Европе!" - сказал Жириновский.

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