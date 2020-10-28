РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11114 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоЗа рубежом Революция в Беларуси
35 747 148
Беларусь (7524) Жириновский (502) Тихановская (390)

"Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновский предлагает повесить Тихановскую в центре Минска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Российский политик Владимир Жириновский предложил повесить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в центре Минска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский назвал деятельность Тихановской преступлением и назвал ее ведьмой.

"Что нужно сделать, если власть еще есть в Беларуси? А она есть. Нужно спецназ направить в Вильнюс, выкрасть ее из гостиницы, привезти в Минск, трибунал и повесить в центре Минска, чтобы все видели... Вся страна и эта стервозная бабенка! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма! Это - чудовище!.. Шляется по всей Европе!" - сказал Жириновский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Drang nach Osten! Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова! Быстро по-русски научитесь говорить!", - Жириновский. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+52
А сам как бабка климаксная верещит на федеральных каналах
показать весь комментарий
28.10.2020 11:15
+31
Устамі Жириновскаго глаголіт путін.))
показать весь комментарий
28.10.2020 11:16
+28
"Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновский предлагает повесить Тихановскую в центре Минска - Цензор.НЕТ 8567
показать весь комментарий
28.10.2020 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
не подаст - значит она с жириком и пыней одним миром мазана. А все остальное - понты для приезжих.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:07 Ответить
Мерзкое лицо? А сам давно в зеркало смотрелся?
показать весь комментарий
28.10.2020 13:06 Ответить
хоть я жирика ни во что и не ставлю, но я сам в лице Светика не вижу искренности.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:09 Ответить
типо, непробиваемая харя кирпичом
показать весь комментарий
28.10.2020 13:09 Ответить
Можливо йому його харя еталон краси😂
показать весь комментарий
29.10.2020 10:14 Ответить
Повесить в центре Костополя...)))
показать весь комментарий
28.10.2020 13:07 Ответить
Надіюсь білоруси дивляться і прозрівають потихеньку.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:23 Ответить
перекреститесь. В Беларуси началась движуха, как у нас случилась в канун 91-го (Народный Рух). Майдан у них получится через 30 лет., когда мы из пике уже выйдем... Белорус-свояк в 2007-ом прикалывался из меня падением экономики в Украине, Беларусь тогда шла по инерции на манер как в СССР и у них положение по инерции оставалось лучшим). Я тогда ответил свояку , шо когда Беларусь уйдет в штопор, Украина из него будет выходить. Несуждено свояку воочию убедиться в очевидном. Заказал долго жить(побухивал чрезмеру, аорта не выдержала лыхоi долi).
показать весь комментарий
28.10.2020 13:36 Ответить
пардон: 2007=1997
показать весь комментарий
28.10.2020 13:37 Ответить
"Нет в этом мире мельче,сволочнее и хамовитее особи,чем кацап.Рожденный в нацистской стране,вскормленный пропагандой нацизма - этот ублюдок никогда не станет человеком.У его страны нет друзей- либо холуи,либо враги.Его страна способна только угрожать,унижать,и убивать. И за сохранение этого статуса расеей кацап готов пожертвовать собственной жизнью,жизнями своих родителей и детей,качеством жизни собственного народа.Воистину: кацапы- звери.Лютые и кровожадные. Но- смертные!" (с)
показать весь комментарий
28.10.2020 13:39 Ответить
думаю, что мавзолейникам самим страшно от того что они творят... мало кто в мире уже сомневается , что в раSSее нет фашизма, потому что там с 2014 года очень быстрыми темпами развивается самый обыкновенный неофашизм, т.е. - рашизм
показать весь комментарий
28.10.2020 13:43 Ответить
А на деле Жирика давно самого пора павешать нах на ёлке у кремлядской стены.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:45 Ответить
А чего у этого дурика внуки шляються по Европе по всяких там Швейцариях В окопы Сирии и Донбасса своих выплодков пусть отправит ращ такой потреот.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:56 Ответить
Это Жириновский ещё не видел Верещук ...
показать весь комментарий
28.10.2020 14:17 Ответить
Єврей, послідовник Гітлера! Той випадок, коли мешкання визначає свідомість.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:19 Ответить
Блин. ну это уже дно. То что ему не понравилось Тихановской лицо - полбеды. во первых - у каждого свой вкус, во вторых (где то читал) что у явно выраженных пидаров - действительно такая реакция на женщин. но..... послать спецназ, выкрасть, повесить. А чего Европа молчит - или как после скрипалей потом выразит "глубокую озабоченность", и ведет санкции против пары-тройки фсбшников (грушников)?. И еще - что там *********** тявкают про "в Украине поднимает голову фашизм?"
показать весь комментарий
28.10.2020 14:42 Ответить
«Мне говорили, что русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов»».© Сер Уинстон Черчилль.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:48 Ответить
Жирик конечно дебил еще тот. Но это его имидж уже какое десятилетие. Но вот чем Тихановская и вся эта типа "оппозиция" отличается от Луки, кто объяснит??? В чем их основное отличие??
показать весь комментарий
28.10.2020 15:43 Ответить
разница в том что за нее проголосовало большинство 68% , за луку 10% . Тихановская беларуска , домохозяйка . Лукашенко хохло-еврей , путинский холуй , шизофреник . на руках у лукадрища убийства , грабежи, насилие , захват власти , измена родине , нарушение конституции , коррупция , контрабанда . Тихановская ни в чем подобном не замешана . Надо продолжать или хватит ?
показать весь комментарий
28.10.2020 22:11 Ответить
Тихановская беларуска?! Беларусы голубоглазые. В тихановской глаза как уголь. Она или цыганка или еврейка.
показать весь комментарий
29.10.2020 06:36 Ответить
сразу видно что в демографии не разбираетесь . беларусы голубоглазыми ну никак не могут быть .
показать весь комментарий
29.10.2020 17:57 Ответить
Кажуть у Луки циганська кров.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:17 Ответить
какое там отличие в обоюдной любви к пыне. И не называйте мудищева дебилом... У него с Тихановской - полюбовный междусобойчик. Поставили плебс передвыбором, мол шило или мыло...не парьтесь, там не на чем акцентировать внимание.
показать весь комментарий
29.10.2020 00:52 Ответить
Жириновський своє "ліцо" бачив? Коли ж воно здохне, клоун тупорилий?!
показать весь комментарий
28.10.2020 16:22 Ответить
оно еще не сдохло??? "Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська - Цензор.НЕТ 1032
показать весь комментарий
28.10.2020 16:55 Ответить
В дурдоме все спокойно.
показать весь комментарий
28.10.2020 16:55 Ответить
Молодец Жирик!
Мне тут очень не хватает русофобии. Знаю тут некоторых москвофилов из новоявленных оппозиционеров, что с восторгом слушали твои речи.
показать весь комментарий
28.10.2020 16:56 Ответить
Такі відео (а у жиріка їх багато) потрібно перекладати англійською, та демонструвати європейцям і американцям. Може вони нарешті зрозуміють, з яким інтелекуальним рівнем мають справу.
показать весь комментарий
28.10.2020 17:25 Ответить
А почему жирик зигует своему *****-фюреру левой рукой? "Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська - Цензор.НЕТ 6221
показать весь комментарий
28.10.2020 18:26 Ответить
всё правильно сказал
показать весь комментарий
28.10.2020 18:44 Ответить
Он просто делает шоу. Как рассказывал покойный Немцов, мол, после того, как Жирик наорал на него в эфире. Он после эфира предложил попить вместе кофейку и поболтать. Немцов сказал Жирику, что если тот скажет что-то грубое в его адрес, получит по морде. На что Жирик сказал- "ты не понимаешь, им просто нужно шоу- я им это даю. Ничего личного".
показать весь комментарий
28.10.2020 19:40 Ответить
из всех паразитов, ближе всего к глистам стоит жирик ))
показать весь комментарий
28.10.2020 19:39 Ответить
маразм у маразматика... жирікє остаточно перетворилося в опудало
показать весь комментарий
28.10.2020 21:04 Ответить
Мозги у этого "падонка" явно отсутствуют и уже давно....
показать весь комментарий
28.10.2020 22:08 Ответить
это у мордыхая эдельштейна кличка "жириновский"?
показать весь комментарий
28.10.2020 22:33 Ответить
"Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська - Цензор.НЕТ 6707
показать весь комментарий
29.10.2020 00:11 Ответить
syn jurista, ne?
показать весь комментарий
30.10.2020 03:33 Ответить
ЖИРИСТА !
показать весь комментарий
31.10.2020 11:12 Ответить
Зачем эта грязь тут? Про жириновского стоит опубликовать только некролог
показать весь комментарий
29.10.2020 03:17 Ответить
Кто-то опять палату забыл запереть!
показать весь комментарий
29.10.2020 07:26 Ответить
а тебя посадить на кол в центре красной площади.
показать весь комментарий
29.10.2020 08:43 Ответить
К жирику я отношусь плохо. Но по отношению к Тихановской он во многом сказал правильно. Кстати она явно не беларуска. Беларусы голубоглазые, а у нее глаза как уголь. Таких среди беларусов, украинцев, поляков не встретишь. Возможно цыганка или...
показать весь комментарий
29.10.2020 09:05 Ответить
Може бути нащадок татар,як Янукович.
показать весь комментарий
29.10.2020 10:22 Ответить
Возможно еврейка.
показать весь комментарий
29.10.2020 21:38 Ответить
Есть два варианта поведения этой престарелых кацапские макаки:либо он выдающийся актер либо полный идиот. я второй вариант исключаю
показать весь комментарий
29.10.2020 09:05 Ответить
я подумал , это он о скабейке... мелькнуло , не уж прозрел перед погостом "Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська - Цензор.НЕТ 9479
показать весь комментарий
29.10.2020 09:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 