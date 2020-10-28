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Двух злоумышленников, подозреваемых в серии разбойных нападений на территории двух областей, задержали на Николаевщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

27 октября на въезде в Николаев оперативники Управления уголовного розыска вместе с сотрудниками Казанковского отделения полиции ГУНП в Николаевской области при силовой поддержки спецназовцев КОРД задержали фигурантов ряда разбойных нападений на территории Николаевской и Днепропетровской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Двое злоумышленников, жители пгт Казанка и Кировоградской области, в возрасте от 30 до 35 лет, уже имели криминальный опыт и ранее отбывали наказание за совершение разбоев.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что только на территории Николаевщины преступники причастны к нескольким разбойным нападениям на жилища граждан с применением силы.

Напомним, что 30 сентября в Казанковском районе злоумышленники ночью совершили нападение на дом главного бухгалтера одного из местных товариществ. Преступники в балаклавах проникли в ее дом через открытое окно, когда хозяйка спала, потом избили и связали ее, требуя назвать место, где женщина хранит сбережения. Тогда добычей злоумышленников стали 20 000 гривен и 30 000 долларов США.

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Правоохранители провели обыски в автомобиле, на котором передвигались злоумышленники, и по месту жительства фигурантов. Во время задержания у одного из преступников полицейские изъяли гранату РГО, а в ходе обысков - оружие и денежные средства.

Продолжаются расследования уголовных производств, начатых по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины "Разбой" и будет решаться вопрос о привлечении к ответственности за незаконное хранение гранаты (ч. 1 ст. 263 УК). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Под процессуальной поддержкой местной прокуратуры следователи готовят ходатайство об аресте в отношении двух фигурантов.

Полицейские принимают меры по розыску третьего сообщника злоумышленников.
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Двое злоумышленников в возрасте от 30 до 35 лет
норм зашифровали возраст злоумышленников
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28.10.2020 11:49 Ответить
Потреплют по загривку и отпустят, не таких отпускают. Одну меня не покидает мысль, что мы зависли в пространстве между московией и ЕС, и трос упорно провисает в сторону московии?
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28.10.2020 11:57 Ответить
гранату подкинули 100%. зачем так топорно работать? адвокат развалит дело.
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28.10.2020 13:03 Ответить
Оружие в ходе обысков - це я так понимаю пневматический макарофф, который на видео на 2:35.
Шо-то какие-то совсем бюджетные разбойники.
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28.10.2020 13:31 Ответить
 
 