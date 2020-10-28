Азербайджанские дроны уничтожили 19 орудий и другую технику. ВИДЕО
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Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожили 19 армянских гаубиц и несколько автомобилей за один день.
Как сообщает Цензор.НЕТ, азербайджанские военные массово применили ударные беспилотники "Байрактар" по позициям армянской артиллерии в ответ на обстрел города Барда из РСЗО "Смерч".
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+38 шуліка степовий
показать весь комментарий28.10.2020 12:17
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показать весь комментарий28.10.2020 12:18
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Естонське місто Тарту заснував Ярослав Мудрий і назвав його у свою честь Юр'єв (Ярослав при хрещення отримав ім'я Юрій), але нікому з українців не збреде в голову розказувати, що естонське місто Тарту - це українська земля.
Родившись около 140 года до нашей эры, Тигран в молодости провёл долгие годы в качестве заложника при дворе царя Митридата II Парфянского, нанёсшего армянам тяжелейшее поражение в 105 году до н. э. После того, как в 95 году до нашей эры царский трон опустел Тигран выкупил свою свободу у парфян, отдав им 70 плодородных долин в районе современного северо-восточного Ирана и был возведен парфянами на армянский трон.
У 69 році до н.е. римляни оточили місто Тигранакерт, яке Тигран II заснував як столицю Великої Вірменії.
Громадная армия, собранная армянским царём для спасения столицы, была наголову разбита Лукуллом 6 октября 69 года до н. э. под Тигранакертом. Римлянам не удалось взять город; однако его разноплеменное население восстало и само сдалось Лукуллу, которому в результате досталась и казна армянского царя. Это поражение подорвало значение Великой Армении как одной из великих держав того времени и привело к утрате обширных завоеваний Тиграна II.
нас таким не удивишь. тем более, шо со Степанакерта ары сваливают... им не жалко...
1. Позиция уже брошена (закончился БК, подвоза нет, бросили).
2. Услышали беспилотник и разбежались по норам в стороны.
Рассмотрел.
https://aze.az/********-tehnika-**********-broshennye-armjanami-pri-begstve-v-gubadly-video.html
Самое интересное, в европейских новостях вообще не освещают этот конфликт. Все заняты короной и выборами в штатах.
Великая Армения - это миф, созданный религиозными фанатиками для своей наживы.
После русско-иранской войны они вошли в доверие единоверцам и те создали для них государство, по примеру разных ДНР и пр абхазий, на землях нескольких халифатов
Армян туда переселяли с Ирана, Ирака, Турции, ТК их на этих территориях никого не было
https://twitter.com/ZeynXid/status/1321399335616172033/photo/1
АзербайджанЦЫ - красавЦЫ !
по нему идёт главное шоссе из Армении в центр Карабаха, и отмечается интенсивное движение в обе стороны
есть мнение, что без этого моста победа Азербайджана резко приблизится, да и жизни сотен бойцов будут сохранены