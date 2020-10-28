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Азербайджанские дроны уничтожили 19 орудий и другую технику. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожили 19 армянских гаубиц и несколько автомобилей за один день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, азербайджанские военные массово применили ударные беспилотники "Байрактар" по позициям армянской артиллерии в ответ на обстрел города Барда из РСЗО "Смерч".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджан заявил, что ликвидировал министра обороны Нагорного Карабаха Арутюняна. Армяне опровергают. ВИДЕО БЕСПИЛОТНИКА

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+38
Це відплата вірменам за обстріли мирних міст Азербайджану. Азербайджан завжди жорстко карає вірмен за такі злочини. Мертвонародженний проєкт "велика вірменія" закривається під ударами збройних сил Азербайджану. Перемоги Азербайджану!
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28.10.2020 12:17
+13
Мёртвому припарки.
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28.10.2020 12:21
+12
А турки выписали звизьдюлей армянам, перекрывающим дороги в Франции.
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28.10.2020 12:18
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Це відплата вірменам за обстріли мирних міст Азербайджану. Азербайджан завжди жорстко карає вірмен за такі злочини. Мертвонародженний проєкт "велика вірменія" закривається під ударами збройних сил Азербайджану. Перемоги Азербайджану!
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28.10.2020 12:17 Ответить
ну тут во много благодаря техники Турции, без этих дронов их наступление реально бы захлебнулось на эшелонированной обороне армян, но турки реально крутые ударные беспилотники изобрели.
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28.10.2020 12:24 Ответить
Турецькі БПЛА це мотлох, армія Азербайджану наносить удари ізраїльськими дронами-камікадзе, а турецькі БПЛА лише фіксують результати ударів з відстані 10-15 км.
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28.10.2020 12:28 Ответить
ну там целый набор дронов получается у Азербайджана, без него азербайджанская армия реально бы забуксовала как прежде, армяне неплохо обороняются, но это реально новая техника против которой мало эффективных средств у Армении и Армения несет явно больший урон в боевых действия чем прежде
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28.10.2020 12:35 Ответить
Маскування позицій в ******** війні стає надважливим фактором перемоги! ЗСУ мають зробити висновки, щоб не опинитись під ударами російських ударних БПЛА. А в ЗСУ досі немає окремого роду військ - БПЛА й ефективних засобів протидії ворожим БПЛА теж немає!
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28.10.2020 12:27 Ответить
містер всезнаюча очевидність... Зробіть батл з Антоніною Геращенко, хто з вас вумніший? Азербайджанські дрони знищили 19 знарядь та іншу техніку - Цензор.НЕТ 2403
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28.10.2020 13:27 Ответить
Коли почався конфлікт, Москва направила туди "іхтамнєтов" на боці Вірменії. Знаю з перших вуст.
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28.10.2020 12:42 Ответить
"Но и это ему не помогло "
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28.10.2020 13:08 Ответить
Велика Вірменія - це міф. Була колись древня держава Урарту - об'єднання племен, які населяли території ******** країн Вірменії, Туреччини, Сирії, північно-західного Ірану, Нахічеванська АР Азербайджану, - це 192 рік до н.е. Там різні клани боролись між собою за владу (так як князі у Київській Русі боролись за княжий стіл у Києві) і одного разу вірменський князь Тигран II Великий захопив владу (95 - 55 рр. до н.е.) і наділив себе титулом цар Великої Вірменії, потім влада перейшла до його сина Артавадза 55 -34 рр до н.е.). А у 114 році н.е. ті території захопив Рим. Але вірмени досі живуть міфом про Велику Вірменію.

Естонське місто Тарту заснував Ярослав Мудрий і назвав його у свою честь Юр'єв (Ярослав при хрещення отримав ім'я Юрій), але нікому з українців не збреде в голову розказувати, що естонське місто Тарту - це українська земля.

Азербайджанські дрони знищили 19 знарядь та іншу техніку - Цензор.НЕТ 7448
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28.10.2020 13:06 Ответить
Тигран Великий з династії, що походить від перських сатрапів Єрванідів - тобто він не був вірменином. як і сама Армінія не має відношення до ******** вірмен - гайєри (самоназва ******** вірмен) просто переселилися туди з Кілікії (зліва на карті) і присвоїли собі історію народів що там жили
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28.10.2020 14:05 Ответить
Тигран II был сыном Тиграна I, младшего сына основателя династии Арташесидов Арташеса I.
Родившись около 140 года до нашей эры, Тигран в молодости провёл долгие годы в качестве заложника при дворе царя Митридата II Парфянского, нанёсшего армянам тяжелейшее поражение в 105 году до н. э. После того, как в 95 году до нашей эры царский трон опустел Тигран выкупил свою свободу у парфян, отдав им 70 плодородных долин в районе современного северо-восточного Ирана и был возведен парфянами на армянский трон.
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28.10.2020 18:02 Ответить
вікіпедію вмієш копіпастити - та держава називалася Армінія і її жителі не мали відношення до ******** гайєрів (вірмен) - це так само як ******* литовці (жемайти) не мають відношення до середньовічних литвинів (білорусів) чи ******* русскіє (фіно-угри) не мають відношення до Русі
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28.10.2020 18:30 Ответить
Це ти розкажи вірменам, почуєш їх відповідь. А посилання у Вікіпедії тобі для розвитку кругозору.
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28.10.2020 18:38 Ответить
А турки выписали звизьдюлей армянам, перекрывающим дороги в Франции.
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28.10.2020 12:18 Ответить
Мёртвому припарки.
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28.10.2020 12:21 Ответить
rtvi и не такую картинку намалевать может
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28.10.2020 12:34 Ответить
Пусть молится. Роберт де Ниро, Том Хэнкс пречечислили по миллион долларов каждый в фонд ВС Азербайджана. Так что на Гибсоне свет не стоит)).
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28.10.2020 12:35 Ответить
И вы правда в это верите?)
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28.10.2020 15:37 Ответить
Мы верим фактам. А факты вещь упрямая. Деньги перечислены через Ю. Гуссмана. Мы не сказочники, как хачтки, мы реалисты. Еще чуть-чуть, и я приглашу вас всех в наш Карабах на шашлык)). Я в это верю. Еще верю в Бога. А все остальное как-бы фигня.
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28.10.2020 20:47 Ответить
Вірменська діяспора разом з вірменською мафією можуть купити кого завгодно.
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28.10.2020 12:49 Ответить
Террористический удар по Барде: выпущено 10 ракет по мирным жителям! https://haqqin.az/news/192605
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28.10.2020 12:20 Ответить
на наунбасе впопучленцы лупили с минометов по Донецку, а потом расказывали, шо то укры.
нас таким не удивишь. тем более, шо со Степанакерта ары сваливают... им не жалко...
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28.10.2020 18:42 Ответить
Варианты:
1. Позиция уже брошена (закончился БК, подвоза нет, бросили).
2. Услышали беспилотник и разбежались по норам в стороны.
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28.10.2020 12:27 Ответить
Благодартвую, то я невнимателен был.
Рассмотрел.
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28.10.2020 12:31 Ответить
Это говорит о том,что увидев визуально дроны,все разбежались понимая,что будет нанесён удар...
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28.10.2020 12:29 Ответить
Благодарствую, пересмотрел внимательнее - есть они там.
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28.10.2020 12:30 Ответить
А, стоп. Увидел. Есть))
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28.10.2020 12:22 Ответить
Азербайджан отвечает по армянским террористам исключительно на поле боя. Азербайджан отомстил за Барду - 1 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=YTanq4Gu6qY&t=11s Азербайджан отомстил за Барду - 2 ( 28/10/2020 ) https://www.youtube.com/watch?v=QPtloTOhW3E
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28.10.2020 12:24 Ответить
Умнички 🙏
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28.10.2020 12:29 Ответить
Да мне по хер за кого молиться мел Гибсон ,а мы молимся за Баку ,это Город нам ближе 🌝🙂
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28.10.2020 12:31 Ответить
Я думаю, что Мел Гибсон сильно бы удивился, когда узнал, что он молится за армян . И ещё долго бы пришлось объяснять, кто такие армяне, где они живут и зачем за них молиться .
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28.10.2020 12:36 Ответить
Вот она, война следующего поколения. Учиться, закупать (производить у себя), применять. освобождать!
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28.10.2020 12:33 Ответить
очпоїтєльно Азербайджанские дроны уничтожили 19 армянских гаубиц и несколько автомобилей за один день - Цензор.НЕТ 3706
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28.10.2020 12:35 Ответить
А це результат удару збройних сил Азербайджану по вірменських терористах західніше села Падар (Тигранаван (вірм.) в напрямку на Горіз. Знесли азербайджанці вірмен з позицій начисто- ті , навіть , не встигли окопатися. Зверніть увагу з 3:00 - неприбране тіло вірменського загарбника .
https://aze.az/********-tehnika-**********-broshennye-armjanami-pri-begstve-v-gubadly-video.html
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28.10.2020 12:46 Ответить
Белых шлемов там нет, поэтому никто не знает про преступления против мирного населения. Некому фейки снимать.
Самое интересное, в европейских новостях вообще не освещают этот конфликт. Все заняты короной и выборами в штатах.
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28.10.2020 12:47 Ответить
А зачем муссировать вопрос.
Великая Армения - это миф, созданный религиозными фанатиками для своей наживы.
После русско-иранской войны они вошли в доверие единоверцам и те создали для них государство, по примеру разных ДНР и пр абхазий, на землях нескольких халифатов
Армян туда переселяли с Ирана, Ирака, Турции, ТК их на этих территориях никого не было
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28.10.2020 13:00 Ответить
я шось не поняв, шо там за движняки з Крейдой Гибсоном?
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28.10.2020 12:57 Ответить
Дємбєльський альбом вірменської диверсійної групи, котра намагалася зайти в азербайджанський тил.
https://twitter.com/ZeynXid/status/1321399335616172033/photo/1
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28.10.2020 13:00 Ответить
Вроде нечестно, но послушав пранки с армянами.... все правильно делают да хранит Олах армию азеров.
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28.10.2020 13:06 Ответить
Такими темпами ... Я дивуюсь, що у вірмен там взагалі ще щось э.
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28.10.2020 13:10 Ответить
Лайк!
АзербайджанЦЫ - красавЦЫ !
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28.10.2020 13:16 Ответить
На утро сегодня Армения официально подтверждает гибель 1068 военных. Почти 1100 убитых ровно за 1 месяц боев, и это только официально подтвержденных. А сколько еще тел на оставленных позициях, сколько тяжелораненых, которые живы как люди, но мертвы как солдаты.
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28.10.2020 13:30 Ответить
Війна ******** технологій з папуасами, наша армія в цьому на рівні армянської, ні дронів ні ******** авіації ні ********* ПВО, а за роки війни ми лиш танки старі реанімували при чому що союз від 65 відказався через те що БК детонує і башту відриває а ми цей хлам реанімувовували а ******* танки всю війну в таіланд продавали
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28.10.2020 13:38 Ответить
СССР от 64 ( 65 не существует в природе) не отказался. Они составляли костяк в группировках войск, которые располагались на территории ГДР. Говно бы на границу с НАТО не ставили. Другое дело, что они уже морально устарели. Да и как видим из войны в Карабахе, даже современные танки ничего не стоят, если против вас воюет современная армия с современными технологиями. По сути, мы, так же как и рашка, отстали от современных военных технологий на хер знает сколько лет. Про то, что мы сейчас на уровне армян - согласен. Случись у нас сейчас конфликт с Турцией, нас разнесли бы в пух и прах за месяц. При этом, мы даже бы не увидели противника.
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28.10.2020 15:08 Ответить
Следующий этап развития дронов по классам - появление дронов-истребителей для борьбы с дронами-ракетоносцами.
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28.10.2020 13:53 Ответить
Ары - гении маскировки. Такое впечатление, что специально технику выставляют, и ждут, пока прилетит, чтобы пораньше для них война закончилась.
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28.10.2020 13:55 Ответить
а шо танчики у арів вже закінчилися?
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28.10.2020 14:06 Ответить
вот так нада поступать с кацапами на донбасе
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28.10.2020 14:13 Ответить
армянские боевики нехило отгребают от ВС Азербайджана !
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28.10.2020 14:23 Ответить
По состоянию на 28 октября Ереван официально признал гибель в Нагорном Карабахе 1068 армянских военнослужащих. В опубликованном сегодня списке погибших 35 человек 2000 - 2002 годов рождения.
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28.10.2020 14:24 Ответить
юго-западнее Лачина есть мост, соединяющий берега горной реки
по нему идёт главное шоссе из Армении в центр Карабаха, и отмечается интенсивное движение в обе стороны
есть мнение, что без этого моста победа Азербайджана резко приблизится, да и жизни сотен бойцов будут сохранены
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28.10.2020 18:46 Ответить
обезьЯНЫ больше никогда не будут называть своих детей анДРОНик 🤣🤣🤣🤣🤣
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28.10.2020 20:40 Ответить
 
 