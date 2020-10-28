Азербайджанские дроны уничтожили 19 орудий и другую технику. ВИДЕО

Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожили 19 армянских гаубиц и несколько автомобилей за один день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, азербайджанские военные массово применили ударные беспилотники "Байрактар" по позициям армянской артиллерии в ответ на обстрел города Барда из РСЗО "Смерч".

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