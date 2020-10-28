Кива собрал несколько десятков молодых мужчин возле мемориала Вечного огня в Киеве, произнес речь и устроил массовое возложение цветов в память "наших дедов". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива собрал несколько десятков молодых мужчин возле мемориала Вечного огня в Киеве, произнес речь и устроил массовое возложение цветов в память "наших дедов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Кива лично формировал колонну, расставляя молодих мужчин в строю. Потом нардеп дал интервью телеканалам, подконтрольным куму Путина Виктору Медведчуку - ZIK, 112 и NEWSONE. После пламенной речи в стиле СССР, Кива и вся массовка по комманде подошла к обелиску и возложила цветы.
По словам Кивы, акция приурочена к годовщине "освобождения Украины от фашистских оккупантов".
Напомним, что Институт национальной памяти рекомендовал заменить эту формулировку на "изгнание нацистских оккупантов", отметив, что после 28 октября 1944 года Украина не стала свободным государством, а оказалась в советской оккупации.
Видео Букви
Пожалуйста, подождите...
согласно инструкциям от северного соседа....
Практически в каждой семье кто то погиб, непонятно про Киву он , что пиарится и хочет сказать, что самый главный патриот, при этом мечтает захватить власть и хочет отсидется жируя в теплых кабинетах, как делали это большевики, так у нас сейчас есть место где воевать, это на Донбасс и короновирус, а пиарится возле памятников погибшим это ни к месту, хочешь отдать дань уважения, прийди тихо и положи цветы.
Присяга МВД СССРhttps://youtu.be/0Og8FxvBpko
Слава Україні! Героям СЛАВА!!!
без'яєций хряк-барига імпотентно патякав на сцені Майдану тижнями і місяцяни так ні на що і не спромігшись.
Самий "героїчний" вчинок Порошенка - це те, що він назвав Новинського (одного з основних фігур в ОПЗЖ) - ***** православною, замість того, щоб сокирою відрубати йому язика.
І саме з того моменту почався реванш ПР - ОПЗЖ. І саме тому цей гібон з Херсону має змогу нести більшовицьку пургу на териториї Києва.