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Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что чувствует себя бодро и работает из дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.

"Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию, - сказал мэр. - Повторный тест, я сделал в понедельник, который тоже, к сожалению, оказался положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 умерли 15 киевлян, выздоровели - 221, выявлены 563 новых случая, - Кличко

О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Он не голосовал на местных выборах. 
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Топ комментарии
+13
То он потерял обоняние, а НЮХ Виталик никогда не потеряет.
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28.10.2020 12:56
+9
Когда потерян нюх. Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 7558
(У людей не нюх, а обоняние) Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9133
Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9787
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28.10.2020 13:01
+9
Если говорить по чесноку то в Украине ВСЯ власть давно НЮХ ПОТЕРЯЛА !!!! Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 2321
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28.10.2020 13:01
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В каком смысле потерял нюх? Хочет со слугами объединится?
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28.10.2020 12:53 Ответить
Ні, звичайно. Він хочєт їм прислужівать
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28.10.2020 13:09 Ответить
Главное в работе мэра это нюх..
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28.10.2020 12:53 Ответить
То он потерял обоняние, а НЮХ Виталик никогда не потеряет.
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28.10.2020 12:56 Ответить
Лучше бы он потерял дар речи.. это ему бы в рейтингах только добавило...
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28.10.2020 12:59 Ответить
Ну да, как у Шварценеггера роли - самые лучшие фильмы без его текста.
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28.10.2020 13:39 Ответить
Тьі шо, совсем нюх потерял!?
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28.10.2020 12:56 Ответить
Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 382
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28.10.2020 12:57 Ответить
Боги заголовка.
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28.10.2020 12:59 Ответить
Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9081
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28.10.2020 13:03 Ответить
фигня.. дурак не догадается а умный промолчит. Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 6696
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28.10.2020 15:16 Ответить
что, совсем нюх потерял?
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28.10.2020 12:59 Ответить
Предайте, пожалуйста, Кличко.

Вот мой дополненный комментарий. очень жалко людей, что заболевают. А можно ведь не болеть.
Недавно вышла интересная передача в которой рассказывают какие продукты помогают не заболеть ковидом и что не надо бояться матового стекла легких и что не надо бежать делать КТ. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=c9B5yd3QJUU

Говорят от ковида нет таблеток. Да, он так и разрабатывался. Но он бессилен перед народным лечением. Ведь народное лечение запрещено за рубежом, там только по лицензии и только таблетки.
Попробуйте принимать - можно добавлять в кофе - пол чайной ложки куркумы плюс маааленькая щепотка красного жгучего и черного перцев. залитого четверть или пол стаканчика горячей воды. Можно это добавлять в чай - он будет по цвету - светло желтенький, а по вкусу почти не заметите разницы. Вы сразу почувствуете как словно эликсир жизни разливается по телу. Проходят температура, ломота, больное горло, лечится расстройство желудка. Все это лечит красный острый перец. Перцы увеличивают силу куркумы в сто раз. А куркума считается мощным средством от всего перечисленного также, фактически аналог антибиотику - природное средство. Кроме того, кто не может пить кофе от давления - куркума нормализует давление.Куркума продается во всех продуктовых магазинах в отделах специй - по 5-7 гривен за пакетик, в пакетике по пол чайной ложки раз десять будет.

Если вы имеете возможность и у вас кашель - очень помогает вкусный сладкий десерт - минут пять прокипятить три сухих инжирины в небольшом количестве молока - чтобы покрывало чуть-чуть и уже когда будет рассыпаться под вилкой через минут пять - размять или железной ногой блендера размолоть в крем - очень вкусный и сладкий - прекрасно лечит кашель. А вирусы в легких убивает средство для детей - луковицу среднюю натереть на терке или размолоть блендером со столовой ложкой сахара и выдержать 8 часов, чтобы вышло зло от лука и принимать по чайной ложке каждые два часа.
Избавляет от всех вышеперечисленных простудных бед также пол чайной ложки соды на пол стакана закипающей воды(90 градусов или до первых пузырьков - кипение белого ключа).
Надо охладить до тепленького и выпить.Только все время я соду не пью, потому что иногда распухает вена - столько грязи она выносит в кровь. В таком случае надо выпить большой стакан воды - вена разглаживается.
Если все же заболели сильным кашлем и сильная слабость, то силы организму преодолеть напасть придает средство для туберкулезников и обновляющее кровь - настойка алоэ, кагор, мед - вот ссылка:
http://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/5975-aloe-med-kahor-tsia-sumish-pidnime-navit-mertvoho
Это очень вкусная настойка, но ее надо пить не больше столовой ложки за раз, а то повысится давление. Если же, все таки, перепили по незнанию, или кто-то из родных не знал и выпил больше и повысилось давление то вот средство укрепляющее сердце и нормализующее давление надолго. Картофельную кожуру прокипятить в воде, чтобы чуть покрывала минут 15 и отвар выпить. А то и остаток перелить в железную круужку и заморозить. Повысилось давление - поставили кружку на газ , растопили сколько надо, выпили, а остальное опять в морозилку. Давление нормализуется быстро - минут через 15.
Хорошо бы все эти народные рецепты передать нашим воинам на фронт - у них мало лекарств, а такие простые и дешевые средства помогли бы им быть здоровыми в тяжелых полевых условиях.Ваши сыновья, мужья и браться будут здоровыми, а наша украинская армия - крепче и сильнее.Если такое будете применять в жизни, то всегда будете здоровы.
Желаю всем крепкого здоровья!
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28.10.2020 12:59 Ответить
Хороший результат дає Борсуковий жир. Народна медицина лікує ним бронхіти, запалення легень, туберкульоз, плеврит та деякі види астми.
https://tabletki.ua/uk/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81/1023499/
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28.10.2020 13:17 Ответить
Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 1113
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28.10.2020 13:18 Ответить
Учитывая, что барсуки находятся в Красной книге, а "барсучий жир" продают тоннами, то это - мачмала какая-то,а не барсучий жир! Столько барсуков в природе не существует!
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28.10.2020 16:28 Ответить
Продають аптеки, а не якась там бабка на базарі. Фірма виробник працює на фармацевтичному ринку України з 2004 року.
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28.10.2020 17:25 Ответить
можно ещё грязи попробовать Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 2303
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28.10.2020 13:19 Ответить
полный кацапский бред...особенно впечатлило "увеличивают силу куркумы в сто раз" Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9023.а какая сила у самой куркумы?
передоза не боишься,аналог антибиотика?
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28.10.2020 13:23 Ответить
Так написано в Интернете. Во многих роликах. Можете не добавлять перцы, но почитайте полезные свойства красного осторого перца - они все такие и много еще дополнительных.
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28.10.2020 13:31 Ответить
А что ж тогда мексиканцы болеют? Столько перца и приправ врядли кто еще в мире ест.
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28.10.2020 13:59 Ответить
Пол чайной ложки куркумы на стаканчик чая или кофе или пол чайной ложки на пол стакана горячей воды раз в день если простужен или после города домой пришел и першит в горле - это совершенно не опасно.
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28.10.2020 13:34 Ответить
у меня лучше рецепт есть...
на стакан спирта две капли воды.ни в коем случае не размешивать.
а врачи,гады говорят,шо рецепт шарлатанский Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 1637
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28.10.2020 13:48 Ответить
это реально неправильный. Нужно полстакана водки, а затем аккуратно по лезвию ножа добавить до полного
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28.10.2020 16:16 Ответить
ну,это для гурманов... Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 7645
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28.10.2020 16:23 Ответить
І це ще без застосування подорожника
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28.10.2020 13:37 Ответить
Я украинка и в Одессе живу. И мне много раз такое помогало, когда болело горло или болела голова или першило в горле. Вирус то в воздухе вокруг нас... А если ломит спина - помазать надо жидкостью Меновазин - дешевая в аптеке и сразу проходит. У меня раз ухо заболело, я за ухом помазала и с первого раза прошло.
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28.10.2020 13:37 Ответить
Гыг. А ты вообще в курсе, что такое антибиотик и из чего он делается? Загугли... гарантирую массу впечатлений...
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28.10.2020 14:28 Ответить
у тебя на расее из куркумы делают?
ну хорошо хоть не из материала якутского скульптора Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 1790.
хотя в нем,материале ,концентрация антибиотиков наверняка выше,чем куркуме
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28.10.2020 14:44 Ответить
У меня в Киеве их делают из...
Ну же, прояви инициативу.
Ты понитересуйся хотя бы, что такое пенициллин (кислота как производная) и как его получают.
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28.10.2020 14:47 Ответить
кацапа,я эту химию с биологией выучил еще тогда,когда твой папа еще даже не подозревал,для чего на свете отдельно мальчики и девочки Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 6847
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28.10.2020 14:51 Ответить
люди столько не живут
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28.10.2020 16:08 Ответить
нет,просто у некоторых раннее размножение Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 39
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28.10.2020 16:10 Ответить
При чем здесь политика? Вы что врача вытолкаете, если он кацап??? Совсем свихнулись на политике. Поищите кацапа под кроватью.
Вообще, здесь много троллей, которые желают зла украинскому народу. Чтобы мы все болели.Поэтому умные люди найдут правду.
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28.10.2020 15:11 Ответить
а где там про политику? Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 2916там про сырье для антибиотиков...причем плесень на материале скульптора развивается гораздо лучше,чем на куркуме...
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28.10.2020 15:15 Ответить
Нюх потерял не Кличко, а киевляне, когда боксера в меры выбрали.
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28.10.2020 12:59 Ответить
а надо было кого тогда выбрать ?
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28.10.2020 13:16 Ответить
Притула киевлянам не подходит?
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28.10.2020 13:24 Ответить
Да может и подходит.

Пусть покажет, как он умеет управлять и хозяйствовать.

Пусть для начала хоть какую-то команду покажет.

Начинать надо с малого.

Пусть попробует начать.
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28.10.2020 13:42 Ответить
ну да! Клычко, лёня-космос... всё киевлянам показали, вот только надеюсь Притула не станет показывать что то подобное... но расстраиваться не стоит, всегда найдётся кто покажет! вот кива к примеру, цветочки возлагал вместе с командой, чем не кандидат и хозяйством управлять умеет Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 508
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28.10.2020 14:32 Ответить
Ну да, Кличко.

До того, как стать мером, 9 лет плотно занимался политикой, создал успешную партию ...

Я не против Притулы и он мне даже больше импонирует, чем Кличко.

Но у него за спиной НИЧЕГО.

на одного такого певуна без НИЧЕГО в Раде дважды уже посмотрели,

а второй артист оригинального жанра без НИЧЕГО уже всю страну задалбывает второй год.
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28.10.2020 15:15 Ответить
Я не киевлянин, поэтому ответить затрудняюсь. Но имея опыт общения с боксерами ... Физиология вещь упрямая. Когда тебе постоянно бьют в голову, это не проходит бесследно. Не у кого и никогда.
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28.10.2020 13:36 Ответить
абсолютно у всего на свете есть недостатки.

если ты не предлагаешь альтернативы, то нехрен критиковать.
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28.10.2020 13:40 Ответить
"не у кого". Ну да, что ещё нам посоветуете?
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28.10.2020 13:48 Ответить
это решать киевлянам, а не тебе, вова.
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28.10.2020 13:47 Ответить
Очень ценный комментарий. Прямо кладезь мудрости. Долго думал? А по сути сказать нечего?
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28.10.2020 13:50 Ответить
ну ты же сам ничего по сути не сказал )))
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28.10.2020 15:18 Ответить
Может, сперва официальных результатов дождаться, а потом уже нюх терять?
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28.10.2020 13:00 Ответить
Когда потерян нюх. Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 7558
(У людей не нюх, а обоняние) Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9133
Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9787
показать весь комментарий
28.10.2020 13:01 Ответить
Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 6765
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28.10.2020 13:15 Ответить
Если говорить по чесноку то в Украине ВСЯ власть давно НЮХ ПОТЕРЯЛА !!!! Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 2321
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28.10.2020 13:01 Ответить
категорически не согласен! власть нюх не теряла, а вот у лохтората его никогда и не было!
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28.10.2020 13:32 Ответить
Нюх он давно потерял
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28.10.2020 13:04 Ответить
Нюх, лол
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28.10.2020 13:04 Ответить
"Кличко потерял НЮХ"!!!
Конгениально! Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 7127 Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 7127 Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 7127
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28.10.2020 13:08 Ответить
Далі цих слів новину не став навіть читати, бо ж, мля, цього вистачило з головою..))

Щира подяка вам, пісатєлі ! Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 2843
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28.10.2020 13:14 Ответить
ну а шо?с точки зрения зеленой плесени-да Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 2788
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28.10.2020 13:26 Ответить
А куда Виталик переносит ковид ?
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28.10.2020 13:10 Ответить
Сегодня будет весело! Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 3388
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28.10.2020 13:12 Ответить
Віталік, мабуть, як мій хом'ячок, готує запаси на зиму Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 245
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28.10.2020 14:43 Ответить
"Зашел боксер к нам в розовом пальтЕ - и слова застыли у меня во ртЕ." Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 8954
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28.10.2020 13:12 Ответить
Стах он потерял, а не нюх!
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28.10.2020 13:23 Ответить
моменто море ин вино веритас..сядем усе..
амено .трали вали амено
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28.10.2020 13:31 Ответить
Конкретна потєря нюху проявилась у Кличка в тому,що в другий тур він провів Попова,а не клоунів чи шоуменів...Хоча...Порох витягнув Зєлю і програв...Спасти Пороха може одно - він скаже,що є вироком Зєлі і тоді ми пробачимо йому офшори,свинарчуків,мародерство...
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28.10.2020 13:44 Ответить
пробач собі відсутність мозку, братоубийца проклятый.
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28.10.2020 13:51 Ответить
что бы там ни говорили за кличко, а он молодец, удержался даже тогда, когда зелёная плесень катила бочку на всех в 2019 году.
Забыли что ли, как он отвечал на наезды плеснявы?
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28.10.2020 13:50 Ответить
Посмотрим какими эпитетами ты его одаришь в 2024 году, когда он решит баллотироваться в президенты.
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28.10.2020 14:55 Ответить
ну посмотри-посмотри.
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28.10.2020 17:01 Ответить
Анекдот:
Отучились Петька з Чапаевым на курсах врачей,приехали в часть,Фурманов решил их проверить.
Заходит и говорит-У меня пропал вкус.
Чапаев-Петька,таблетка №8.Дали Фурманову,тот проглотил-Так это же гамно.-Петька,пиши-вкус восстановлен.
Ну думает Фурманов ,на следующий день,я щас вас разоблачу.Заходит,
-У меня пропала память.
-Петька,таблетка№8.
-Так это вчера была.
-Петька,пиши,память восстановлена.
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28.10.2020 13:58 Ответить
Зато глаз как у орла!
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28.10.2020 14:43 Ответить
Зауважал его после того как послал Пороха на выборах.
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28.10.2020 15:22 Ответить
Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19 - Цензор.НЕТ 9285
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28.10.2020 15:24 Ответить
Так, пєдаліку непощастило - був би нюх то псіною назараз не смердило...А так - зараз треба буде ділитися схематозами, та гризти будуть у любий приємлимий час, бо у кубла гарна злопам*ятність на тих, хто не давав харчуватися та махав на них палкою...
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28.10.2020 16:02 Ответить
Не НЮХ, а ОБОНЯНИЕ, грамотеи!
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28.10.2020 16:23 Ответить
да они же журнализды, они же специально так пишут.
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28.10.2020 17:03 Ответить
Только хотел написать об обонянии, а уже написано. Но не всё, потому дополню:
фраза «потерять нюх» на слэнге гопоты обозначает «обнаглеть до крайности». Обычно в догонку к этой фразе следовала зуботычина. Сам Виталий сказал: «Запахи не відчуваю».
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28.10.2020 17:17 Ответить
 
 