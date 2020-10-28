Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19. ВИДЕО
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что чувствует себя бодро и работает из дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.
"Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию, - сказал мэр. - Повторный тест, я сделал в понедельник, который тоже, к сожалению, оказался положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - сказал Кличко.
О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Он не голосовал на местных выборах.
Топ комментарии
+13 Cat Lark
показать весь комментарий28.10.2020 12:56
+9 Вольф Ларсен
показать весь комментарий28.10.2020 13:01
+9 Серый Вовк
показать весь комментарий28.10.2020 13:01
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Вот мой дополненный комментарий. очень жалко людей, что заболевают. А можно ведь не болеть.
Недавно вышла интересная передача в которой рассказывают какие продукты помогают не заболеть ковидом и что не надо бояться матового стекла легких и что не надо бежать делать КТ. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=c9B5yd3QJUU
Говорят от ковида нет таблеток. Да, он так и разрабатывался. Но он бессилен перед народным лечением. Ведь народное лечение запрещено за рубежом, там только по лицензии и только таблетки.
Попробуйте принимать - можно добавлять в кофе - пол чайной ложки куркумы плюс маааленькая щепотка красного жгучего и черного перцев. залитого четверть или пол стаканчика горячей воды. Можно это добавлять в чай - он будет по цвету - светло желтенький, а по вкусу почти не заметите разницы. Вы сразу почувствуете как словно эликсир жизни разливается по телу. Проходят температура, ломота, больное горло, лечится расстройство желудка. Все это лечит красный острый перец. Перцы увеличивают силу куркумы в сто раз. А куркума считается мощным средством от всего перечисленного также, фактически аналог антибиотику - природное средство. Кроме того, кто не может пить кофе от давления - куркума нормализует давление.Куркума продается во всех продуктовых магазинах в отделах специй - по 5-7 гривен за пакетик, в пакетике по пол чайной ложки раз десять будет.
Если вы имеете возможность и у вас кашель - очень помогает вкусный сладкий десерт - минут пять прокипятить три сухих инжирины в небольшом количестве молока - чтобы покрывало чуть-чуть и уже когда будет рассыпаться под вилкой через минут пять - размять или железной ногой блендера размолоть в крем - очень вкусный и сладкий - прекрасно лечит кашель. А вирусы в легких убивает средство для детей - луковицу среднюю натереть на терке или размолоть блендером со столовой ложкой сахара и выдержать 8 часов, чтобы вышло зло от лука и принимать по чайной ложке каждые два часа.
Избавляет от всех вышеперечисленных простудных бед также пол чайной ложки соды на пол стакана закипающей воды(90 градусов или до первых пузырьков - кипение белого ключа).
Надо охладить до тепленького и выпить.Только все время я соду не пью, потому что иногда распухает вена - столько грязи она выносит в кровь. В таком случае надо выпить большой стакан воды - вена разглаживается.
Если все же заболели сильным кашлем и сильная слабость, то силы организму преодолеть напасть придает средство для туберкулезников и обновляющее кровь - настойка алоэ, кагор, мед - вот ссылка:
http://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/5975-aloe-med-kahor-tsia-sumish-pidnime-navit-mertvoho
Это очень вкусная настойка, но ее надо пить не больше столовой ложки за раз, а то повысится давление. Если же, все таки, перепили по незнанию, или кто-то из родных не знал и выпил больше и повысилось давление то вот средство укрепляющее сердце и нормализующее давление надолго. Картофельную кожуру прокипятить в воде, чтобы чуть покрывала минут 15 и отвар выпить. А то и остаток перелить в железную круужку и заморозить. Повысилось давление - поставили кружку на газ , растопили сколько надо, выпили, а остальное опять в морозилку. Давление нормализуется быстро - минут через 15.
Хорошо бы все эти народные рецепты передать нашим воинам на фронт - у них мало лекарств, а такие простые и дешевые средства помогли бы им быть здоровыми в тяжелых полевых условиях.Ваши сыновья, мужья и браться будут здоровыми, а наша украинская армия - крепче и сильнее.Если такое будете применять в жизни, то всегда будете здоровы.
Желаю всем крепкого здоровья!
https://tabletki.ua/uk/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81/1023499/
передоза не боишься,аналог антибиотика?
на стакан спирта две капли воды.ни в коем случае не размешивать.
а врачи,гады говорят,шо рецепт шарлатанский
ну хорошо хоть не из материала якутского скульптора .
хотя в нем,материале ,концентрация антибиотиков наверняка выше,чем куркуме
Ну же, прояви инициативу.
Ты понитересуйся хотя бы, что такое пенициллин (кислота как производная) и как его получают.
Вообще, здесь много троллей, которые желают зла украинскому народу. Чтобы мы все болели.Поэтому умные люди найдут правду.
Пусть покажет, как он умеет управлять и хозяйствовать.
Пусть для начала хоть какую-то команду покажет.
Начинать надо с малого.
Пусть попробует начать.
До того, как стать мером, 9 лет плотно занимался политикой, создал успешную партию ...
Я не против Притулы и он мне даже больше импонирует, чем Кличко.
Но у него за спиной НИЧЕГО.
на одного такого певуна без НИЧЕГО в Раде дважды уже посмотрели,
а второй артист оригинального жанра без НИЧЕГО уже всю страну задалбывает второй год.
если ты не предлагаешь альтернативы, то нехрен критиковать.
(У людей не нюх, а обоняние)
Конгениально!
Щира подяка вам, пісатєлі !
амено .трали вали амено
Забыли что ли, как он отвечал на наезды плеснявы?
Отучились Петька з Чапаевым на курсах врачей,приехали в часть,Фурманов решил их проверить.
Заходит и говорит-У меня пропал вкус.
Чапаев-Петька,таблетка №8.Дали Фурманову,тот проглотил-Так это же гамно.-Петька,пиши-вкус восстановлен.
Ну думает Фурманов ,на следующий день,я щас вас разоблачу.Заходит,
-У меня пропала память.
-Петька,таблетка№8.
-Так это вчера была.
-Петька,пиши,память восстановлена.
фраза «потерять нюх» на слэнге гопоты обозначает «обнаглеть до крайности». Обычно в догонку к этой фразе следовала зуботычина. Сам Виталий сказал: «Запахи не відчуваю».