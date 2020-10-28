Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что чувствует себя бодро и работает из дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.

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"Чувствую себя неплохо. Держусь бодро. Все время на телефоне. На связи с городскими службами, контролирую ситуацию, - сказал мэр. - Повторный тест, я сделал в понедельник, который тоже, к сожалению, оказался положительным. Единственное из симптомов - что не чувствую сейчас запахов. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально", - сказал Кличко.

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О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Он не голосовал на местных выборах.