"Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе. ВИДЕО

Глава Радикальной партии Олег Ляшко проиграл выборы в округе №208 на Черниговщине и заявил о подкупе и фальсификациях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в специальном видеообращении на своей странице в соцсети.

"Центральная избирательная комиссия сообщает о том, что выборы в 208 округе выиграл мой конкурент кандидат от власти Анатолий Гунько. Но я думаю, вряд ли в Украине найдется хоть один сознательный человек, который может поверить в то, что на моей родной Черниговщине победил у Ляшко Гунько, которого никто знать не знал. Победу одержал я, одержала моя команда. Но мы не смогли преодолеть подкуп и фальсификации", - сказал Ляшко.

По данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области на довыборах в Верховную Раду победил кандидат от партии "Слуги народа" Анатолий Гунько с результатом 34,1% голосов избирателей, на втором месте Олег Ляшко - его поддержали 31,78% избирателей.

Ляшко утверждает, что по всем социсследованиям, он уверенно побеждал с разрывом более 10 процентов.

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