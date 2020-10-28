"Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Глава Радикальной партии Олег Ляшко проиграл выборы в округе №208 на Черниговщине и заявил о подкупе и фальсификациях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко заявил в специальном видеообращении на своей странице в соцсети.
"Центральная избирательная комиссия сообщает о том, что выборы в 208 округе выиграл мой конкурент кандидат от власти Анатолий Гунько. Но я думаю, вряд ли в Украине найдется хоть один сознательный человек, который может поверить в то, что на моей родной Черниговщине победил у Ляшко Гунько, которого никто знать не знал. Победу одержал я, одержала моя команда. Но мы не смогли преодолеть подкуп и фальсификации", - сказал Ляшко.
По данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области на довыборах в Верховную Раду победил кандидат от партии "Слуги народа" Анатолий Гунько с результатом 34,1% голосов избирателей, на втором месте Олег Ляшко - его поддержали 31,78% избирателей.
Ляшко утверждает, что по всем социсследованиям, он уверенно побеждал с разрывом более 10 процентов.
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Теперь и Юле и Ляшку одна дорога - на пенсион.
тебе ж и говорят,что это виагра,все искусственно
Слив засчитан))))
А от це вже точно не про Ляшка
Наш источник в ОП сообщил, что Сергей Шефир достиг договоренностей с Ринатом Ахметовым относительно 208 округа, Ляшко продолжит ломать комедию, но без долгих судебных процессов. Победа в Чернигове станет символом для Слуг Народа, что партия Президента ещё пользуется поддержкой украинцев.
шЛяшко разом зі слугами урода гавкав на Пороха. А тепер друзі урода переграли свого друга цю шльондру.
Зрадникам місце на задворках!
Буває...