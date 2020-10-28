Проект "Без цензуры": Они уничтожают Украину. Как Медведчук и Коломойский банкротят ЗЕ и нас. ВИДЕО

Стервятники или Украина? Владимир Зеленский стал на шаг ближе к Майдану против самого себя. И теперь должен выбрать, с кем ему по пути: с приспешниками Путина или родиной.

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует последствия выборов и то, чего нам всем стоит бояться после того, как Медведчук и Коломойский нигде не одержали победы на местных выборах. После этого Медведчук и Коломойский решили пойти в наступление. И воспользоваться услугами Конституционного Суда, чтобы в очередной раз поссорить Зеленского с западными партнерами.

В реальной жизни, в отличие от сериала, в задницу послать их не получится. А если и получится - это будет иметь крайне печальные последствия. Так вот, Конституционный суд принял решение, которое де-факто перечеркивает антикоррупционную реформу, потому что оно означает:

- отмену электронного декларирования;

- отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полную проверку и мониторинг образа жизни;

- отмену незаконного обогащения и конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем.

Что это будет означать для отношений Украины с западными партнерами? Спойлер - ничего хорошего. Может ли Зеленский что-то исправить? Как Коломойский и дальше будет пытаться подорвать и без того не монолитную фракцию "Слуг народа"? И чего еще в этой ситуации не хватает Виктору Медведчуку для полного счастья?

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Напоминаем, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.