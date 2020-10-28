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Коломойский (1762) КС (2131) Медведчук (1754) электронное декларирование (1015) Данилюк-Ярмолаева (356)

Проект "Без цензуры": Они уничтожают Украину. Как Медведчук и Коломойский банкротят ЗЕ и нас. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Стервятники или Украина? Владимир Зеленский стал на шаг ближе к Майдану против самого себя. И теперь должен выбрать, с кем ему по пути: с приспешниками Путина или родиной.

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует последствия выборов и то, чего нам всем стоит бояться после того, как Медведчук и Коломойский нигде не одержали победы на местных выборах. После этого Медведчук и Коломойский решили пойти в наступление. И воспользоваться услугами Конституционного Суда, чтобы в очередной раз поссорить Зеленского с западными партнерами.

В реальной жизни, в отличие от сериала, в задницу послать их не получится. А если и получится - это будет иметь крайне печальные последствия. Так вот, Конституционный суд принял решение, которое де-факто перечеркивает антикоррупционную реформу, потому что оно означает:

- отмену электронного декларирования;

- отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полную проверку и мониторинг образа жизни;

- отмену незаконного обогащения и конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем.

Что это будет означать для отношений Украины с западными партнерами? Спойлер - ничего хорошего. Может ли Зеленский что-то исправить? Как Коломойский и дальше будет пытаться подорвать и без того не монолитную фракцию "Слуг народа"? И чего еще в этой ситуации не хватает Виктору Медведчуку для полного счастья?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ" - ничего личного - только факты.

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Напоминаем, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+31
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9547
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28.10.2020 16:32
+14
Ни одна партия за все годы независимости Украины не ставила целью тотальную зачистку судебной системы Украины с созданием ее с нуля. А именно суды - та черная дыра, в которую улетают попытки любых реформ в стране и борьбы с коррупцией.
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28.10.2020 16:38
+13
Alex N Alex Noyt

7 ч. ·

Две недели клоун у нас патетично спрашивал нужно ли садить пожизненно за коррупцию. Через два дня узнаем, что они отменяют ответственность за недостоверное декларирование.
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28.10.2020 17:02
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Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9547
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28.10.2020 16:32 Ответить
..*Я тебе вистругав ..я тебе і спалю * ... Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9462

..
...Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 329....
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28.10.2020 16:48 Ответить
Да не будет они его сжигать! Буратина ему нужен!
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28.10.2020 16:52 Ответить
все верно - они уже как минимум видят его на втором сроке...
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28.10.2020 17:14 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9195
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28.10.2020 16:50 Ответить
Попрошу НАС в один ряд с Членограем не ставить.
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28.10.2020 16:36 Ответить
Ну не зеленского ж они банкротят...
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28.10.2020 16:49 Ответить
Ни одна партия за все годы независимости Украины не ставила целью тотальную зачистку судебной системы Украины с созданием ее с нуля. А именно суды - та черная дыра, в которую улетают попытки любых реформ в стране и борьбы с коррупцией.
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28.10.2020 16:38 Ответить
Как будто когда то олигархам был интересен добробут украинцев или Украины, их интересует только собственная выгода и доход. Ничего нового не открыли. У нас давно люди работают на правительство.
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28.10.2020 16:40 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 6828 Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 2547
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28.10.2020 16:46 Ответить
Ты в курсе, что ТЮ лежит давно и плотно и под Коломоем, и под Медведчуком?
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28.10.2020 18:07 Ответить
да кому она нужна клюшка старая.
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29.10.2020 00:05 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 489
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28.10.2020 16:45 Ответить
Для этого зеленский и поставлен на президентство: как флюгер смотреть только на Порошенко, в то время как за его спиной/затылком эта пара (или больше) кукловодов будет делать, что захочет. Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 9460
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28.10.2020 16:47 Ответить
_Это только бояре злодеи, а царь - ангелочек и действительно хочет добра народу народного. Это уже не наивность, а просто тупость.
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29.10.2020 01:40 Ответить
И надо же, партнерам не дают нас осчастливить. Да, как же мы без них? Они ночами там не спят, а мы...... .Эх.
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28.10.2020 16:47 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 1807
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28.10.2020 16:54 Ответить
Alex N Alex Noyt

7 ч. ·

Две недели клоун у нас патетично спрашивал нужно ли садить пожизненно за коррупцию. Через два дня узнаем, что они отменяют ответственность за недостоверное декларирование.
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28.10.2020 17:02 Ответить
_Так в напёрстки всегда выигрывает напёрсточник, а не лопух, отвечающий на вопрос "Где шарик?"
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29.10.2020 01:43 Ответить
Результати останніх виборів показали, що більшість людей вже розібрались - хто справжній ворог України.
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28.10.2020 17:03 Ответить
Більшість розібралась і залишилась вдома...А меншість пішла і обрала те саме лайно...
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28.10.2020 17:26 Ответить
Про амеб речь не шла.
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28.10.2020 18:11 Ответить
Mykola Nikolaus

Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 491
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28.10.2020 17:06 Ответить
почему даже у слидства.инфо практически не звучит имя реального хозяина Украины-рыжего гудка ахметова?!
а,Марина Ярмолаева?!(практически(с))
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28.10.2020 17:07 Ответить
Реальний господар України - колишній рудий, а нині лисий. Кучма.
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29.10.2020 07:04 Ответить
После этого Медведчук и Коломойский решили пойти в наступление. И воспользоваться услугами Конституционного Суда, чтобы в очередной раз поссорить Зеленского с западными партнерами.

Бедную Бубу обидеть хотят. Бубочка совсем не причем. Злые презлые бояре заговоры строят.

Ничего, что Коломойский владеет Зеленским полностью и безраздельно. Вплоть до того, что к Зеленскому надсмотрщики Коломойского приставлены?
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28.10.2020 18:09 Ответить
аналітика рівня "придумав розказав"... а ще за голосіту пнуться... рібят, вас зрадойопів зразка 2016-19 рр їпуть в усі ваші гнилі дірки, а ви пірдьож "зєлянєвінавватая" розвели!
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28.10.2020 18:24 Ответить
ониневиноватыя
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29.10.2020 00:04 Ответить
Навіть Ахметов з Пінчуком хоч мікроскопічну, але якусь частинку своїх мільярдів виділяють на боротьбу з коронавірусом. Ці два хунвейбіни тільки крадуть і грабують народ.Пора вже українцям більш уважно придивитись до цих, вибачте на слові, "панів-товаришів".
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28.10.2020 18:50 Ответить
Що гірше буде, то краще. 73% ідіотів можна вилікувати тільки справжнім "зубожінням".
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28.10.2020 18:55 Ответить
Не можна.
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29.10.2020 01:45 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, партнови, шуфричі, мураєви, бойки, гепи, єрмаки, бужанські...і...і...і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.10.2020 19:16 Ответить
Та звиздец этому зеленому гоблину, здается мне, именно его лошару и повесят на столбе. А если нет, то все кто поумнее, сделали выводы из предыдущего майдана и не допустят такой оказии, будет стадо радоваться сраному "руському миру"
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28.10.2020 20:53 Ответить
Начните лучше с того, как кучка дегенератов аля 46% выбрала *********.
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29.10.2020 08:27 Ответить
Після наступного Майдану почнемо одразу з суддів

Але це потім. А зараз треба не дати їм вкрасти в нас 350 мільонів доларів.

Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас - Цензор.НЕТ 410

Бюджет такого міста як Львів - 10 мільярдів гривень. За ці гроші місто рік ремонтує дороги, платить перевізникам та утримує дитячі садки. Олігархи Суркіси хочуть вкрасти таку ж суму - 10 мільярдів гривень або 350 мільйонів доларів. Правда, не лише у львів'ян, а в кожного українця. І в тебе теж, наш любий друже.

І лише ти можеш їх зупинити. Адже велика корупція потребує великого громадського контролю. Завтра в Київському апеляційному суді Приватбанк буде оскаржувати рішення Печерського райсуду. На початку вересня той суд сказав, що державний Приватбанк повинен виплатити офшорним компаніям Суркісів 350 мільйонів доларів. Нагадаємо, що за такі ж гроші велике місто живе рік.

Печерський суд виніс таку ухвалу без розгляду справи по суті, а як «забезпечення позову». Простіше кажучи, щоб перестрахуватись, вони виписали Суксісам 10 мільярдів гривень за рахунок громадян України. Це незаконно. Саме тому Приват подав апеляцію, щоб зупинити суддівське свавілля.

На минулому тижні ми вже були під цим судом. Засідання зупинили та перенесли на «давайте вже після виборів». Вибори пройшли. І ми знову запрошуємо вас на акцію - повоювати за немалі гроші. Ми знаємо, як зберігати для держави мільярди. Нас ненавидять судді. Але ми все одно приходимо. Будь одним із нас. Громадський контроль має бути масовим.
29 жовтня, 10:30
Київський апеляційний суд, вул. Солом'янська, 2а.
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29.10.2020 09:27 Ответить
Революції потрібно закінчувати стовпами, а не зеленками та мусорними баками. І накше вам котли, а їм знову знущатися та грабувати тих хто залишиться.
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29.10.2020 10:01 Ответить
Почему только Медведчук и Коломойский, а остальные олигархи и на них похожие, чем занимаются?
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29.10.2020 11:23 Ответить
Вы посмотрите, что происходит сейчас в Киеве: в Соломенском, Святошинском, Дарницком и Шевченковском районах люди В. Столара пытаются любыми путями добиться пересчета голосов с целью протянуть в Киевсовет партию сотрудника ГРУ ГШ, гражданина россии (параши) - А. Пальчевского.
Об этом знают у Кличка и в Офисе Президента, но ничего не предпринимают, полиция не реагирует.
слуги Народа и ОПЗЖ действуют сообща и и являются врагами государства Украина.
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29.10.2020 11:29 Ответить
туфта.
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29.10.2020 12:07 Ответить
мертвечука на зону,беню американцям і на дві величезні проблеми буде меньше
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29.10.2020 14:58 Ответить
 
 