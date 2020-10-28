Проект "Без цензуры": Они уничтожают Украину. Как Медведчук и Коломойский банкротят ЗЕ и нас. ВИДЕО
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Стервятники или Украина? Владимир Зеленский стал на шаг ближе к Майдану против самого себя. И теперь должен выбрать, с кем ему по пути: с приспешниками Путина или родиной.
В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует последствия выборов и то, чего нам всем стоит бояться после того, как Медведчук и Коломойский нигде не одержали победы на местных выборах. После этого Медведчук и Коломойский решили пойти в наступление. И воспользоваться услугами Конституционного Суда, чтобы в очередной раз поссорить Зеленского с западными партнерами.
В реальной жизни, в отличие от сериала, в задницу послать их не получится. А если и получится - это будет иметь крайне печальные последствия. Так вот, Конституционный суд принял решение, которое де-факто перечеркивает антикоррупционную реформу, потому что оно означает:
- отмену электронного декларирования;
- отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в полную проверку и мониторинг образа жизни;
- отмену незаконного обогащения и конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем.
Что это будет означать для отношений Украины с западными партнерами? Спойлер - ничего хорошего. Может ли Зеленский что-то исправить? Как Коломойский и дальше будет пытаться подорвать и без того не монолитную фракцию "Слуг народа"? И чего еще в этой ситуации не хватает Виктору Медведчуку для полного счастья?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ" - ничего личного - только факты.
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Напоминаем, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
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народународного. Это уже не наивность, а просто тупость.
7 ч. ·
Две недели клоун у нас патетично спрашивал нужно ли садить пожизненно за коррупцию. Через два дня узнаем, что они отменяют ответственность за недостоверное декларирование.
а,Марина Ярмолаева?!(практически(с))
Бедную Бубу обидеть хотят. Бубочка совсем не причем. Злые презлые бояре заговоры строят.
Ничего, что Коломойский владеет Зеленским полностью и безраздельно. Вплоть до того, что к Зеленскому надсмотрщики Коломойского приставлены?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Але це потім. А зараз треба не дати їм вкрасти в нас 350 мільонів доларів.
Бюджет такого міста як Львів - 10 мільярдів гривень. За ці гроші місто рік ремонтує дороги, платить перевізникам та утримує дитячі садки. Олігархи Суркіси хочуть вкрасти таку ж суму - 10 мільярдів гривень або 350 мільйонів доларів. Правда, не лише у львів'ян, а в кожного українця. І в тебе теж, наш любий друже.
І лише ти можеш їх зупинити. Адже велика корупція потребує великого громадського контролю. Завтра в Київському апеляційному суді Приватбанк буде оскаржувати рішення Печерського райсуду. На початку вересня той суд сказав, що державний Приватбанк повинен виплатити офшорним компаніям Суркісів 350 мільйонів доларів. Нагадаємо, що за такі ж гроші велике місто живе рік.
Печерський суд виніс таку ухвалу без розгляду справи по суті, а як «забезпечення позову». Простіше кажучи, щоб перестрахуватись, вони виписали Суксісам 10 мільярдів гривень за рахунок громадян України. Це незаконно. Саме тому Приват подав апеляцію, щоб зупинити суддівське свавілля.
На минулому тижні ми вже були під цим судом. Засідання зупинили та перенесли на «давайте вже після виборів». Вибори пройшли. І ми знову запрошуємо вас на акцію - повоювати за немалі гроші. Ми знаємо, як зберігати для держави мільярди. Нас ненавидять судді. Але ми все одно приходимо. Будь одним із нас. Громадський контроль має бути масовим.
29 жовтня, 10:30
Київський апеляційний суд, вул. Солом'янська, 2а.
Об этом знают у Кличка и в Офисе Президента, но ничего не предпринимают, полиция не реагирует.
слуги Народа и ОПЗЖ действуют сообща и и являются врагами государства Украина.