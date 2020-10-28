Робот-собака Boston Dynamics будет помогать уточнить распределение радиации в Чернобыле. ВИДЕО

Ученые из Бристольского университета привезли на Чернобыльскую АЭС робота-собаку "SPOT" от Boston Dynamics. Их задача - исследовать, как аппарат будет функционировать в условиях повышенной радиации.

Об этом говорится в сюжете Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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