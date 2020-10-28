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Робот-собака Boston Dynamics будет помогать уточнить распределение радиации в Чернобыле. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Технологии
Ученые из Бристольского университета привезли на Чернобыльскую АЭС робота-собаку "SPOT" от Boston Dynamics. Их задача - исследовать, как аппарат будет функционировать в условиях повышенной радиации.
Об этом говорится в сюжете Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
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+21 Герхард
показать весь комментарий28.10.2020 20:06
+12 faust7808
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+7 iMedvedeff
показать весь комментарий28.10.2020 20:07
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Мне почему-то кажется, что интеллекта и законопослушности в этом роботе больше, чем в ЗЕ.
И даже когда в Германии заказывали дистанционно управляемые бульдозеры, соврали о уровне радиации в которых эти бульдозеры должны были работать (существенно его занизив).
Бульдозеры, естественно вышли из строя.
Автори цобакена напевно поважають Закони робототехніки Азімова...