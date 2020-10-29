РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14919 посетителей онлайн
Новости Видео Общество Коронавирус и карантин
740 4
дети (6021) карантин (16730) врачи (1451) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки коронавирус выявили у 287 детей и 363 медработников, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

За все время пандемии в Украине заболели 370 417 человек. Из них 21 430 детей, а также 22 650 медработников.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки выздоровели 2 990 пациентов с COVID-19. ... Заболели 7 342 человека. Из них 287 детей, а также 363 медработника. Госпитализированы 976 человек. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 113 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 370 417 человек. Из них 21 430 детей, а также 22 650 медработников.

Всего выздоровели 151 632 пациента, а летальных случаев - 6 868.

Также читайте: НСЗУ предлагает увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сколько денег за сутки закатали в асфальт из антивирусного фонда??
показать весь комментарий
29.10.2020 09:28 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
показать весь комментарий
29.10.2020 09:32 Ответить
Слава Гипократу и ииии искал в гугле, но вспомнил после неуд. поиска - Ибн синна же

слава этим чудакам шо Стебанов еще на своем ложе - высрал раз на, или в день статистику и обратно в гарем.

А **** ты там делаешь ублюдок то?? Чего не новость - заболели стока то, я направили стока то таки и таких средств(мела) и еще таких(плацебо), а потом уже высерай "статистику" то?
б*же, ну мы и д*билы....(на выборы 4 крайних не ходил)
показать весь комментарий
29.10.2020 09:33 Ответить
Розумні нації бережуть своїх дітей - спонсорують майбутнє. А українські діти ходять у школи під час епідемії. Потім ставитимемо пам'ятники і понароджуємо наступних дітей, бо цьому поколінню не пощастило із батьками. Точно українських понароджують, чи тут вже будуть жити інші?
показать весь комментарий
29.10.2020 10:26 Ответить
 
 