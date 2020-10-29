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"Окопная война": "В нашем подразделении нет заробитчан, все понимают, что есть более высокая цель, чем деньги", - командир взвода 74-го ОРБ Артем. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Поселок Пески, который граничит с временно оккупированным Донецком, полностью разрушен российскими оккупантами. И именно из этого населенного пункта наш репортаж в рубрике "Окопная война".

Поселок Пески, особенно некоторая его часть, - когда-то просто утопала в роскоши. По дороге в Донецк, над рекой возвышались дома сына Януковича, священников Московского патриархата, высших милицейских чинов из того же Донецка. После того как в поселке начались активные боевые действия, точнее преимущественно работала российская артиллерия, дома богачей напоминают руины. Самое интересное, что среди разбитых комнат, в подвалах, наши воины находили огромные коллекции картин, которые сгорели во время бомбежки. Некоторые дворы и бассейны, были устланы мраморными плитами. В одном из подвалов неподалеку оттак называемого дома "солнца", была найдена комната, где находилась маленькая порностудия. Самое худшее в этой находке, что часть порноматериалов составляли детские фото и видео. То есть донецкие богачи, сейчас уже трудно установить, что за "элита" там проживала - грабили свою землю и жили, не зная, где грань между реальностью и здравым смыслом, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Тем более, что в другом уголке Песков и села Первомайское, которое расположено неподалеку, жили обычные селяне, шахтеры, которые зарабатывали на хлеб тяжелым трудом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "У них погибла рота на нашем отрезке - 43 человека. На их место загнали 150 человек какого-то спецназа", - офицер ВСУ Якимив о боях в районе Трудовских в 2019 году. ВИДЕО

С 2014 года Пески обороняли немало украинских подразделений. Есть среди них и 74-й отдельный разведывательный батальон. Эти ребята, которые получали свой профессионализм не в институтах, а непосредственно в окопах, не раз доказывали, что являются элитой Вооруженных сил Украины.

Служит и воюет в этом подразделении старший лейтенант Артем, для которого война началась в 2019 году. Наш разговор с офицером состоялся непосредственно на нулевых позициях в нескольких сотнях метров от российских оккупантов.  Цензор.НЕТ публикует ответы Артема на наши вопросы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": У россиян нет мотивации вести войну, поэтому нам нужно гнать их, а не вести с ними переговоры, - командир взвода 24-й бригады псевдоним Моряк. ВИДЕО

Чтобы вы понимали, наша рубрика - "Окопная война" на Цензор.НЕТ являются искренней в своем новостном формате. Мы никогда не записываем дублей, и всегда подаем информацию, как она есть из первоисточников. Поэтому будьте с нами, узнавайте правду, какой она есть.
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Топ комментарии
+12
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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29.10.2020 10:14
+9
Третьякова, слышала тварь толстозадая? Это только у вас , зеленого отребья все продается и все идут зарабатывать.
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29.10.2020 10:12
+7
Синку, бережи Вас Боже! Тільки на таких патріотів Україна має надію. Зелене болото змиє людський гнів і тоді Ви отримаєте те, що українці мають надати Вам по праву - шанування і повагу, а не ганебні "ЗЕпремии за неоткрытие ответного огня". Слава Україні! Героям слава!
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29.10.2020 10:20
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Третьякова, слышала тварь толстозадая? Это только у вас , зеленого отребья все продается и все идут зарабатывать.
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29.10.2020 10:12 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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29.10.2020 10:14 Ответить
Синку, бережи Вас Боже! Тільки на таких патріотів Україна має надію. Зелене болото змиє людський гнів і тоді Ви отримаєте те, що українці мають надати Вам по праву - шанування і повагу, а не ганебні "ЗЕпремии за неоткрытие ответного огня". Слава Україні! Героям слава!
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29.10.2020 10:20 Ответить
God bless you!
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29.10.2020 11:03 Ответить
простой способ проверить - перестать платить зарплату, и в скорости увидите сколько готовы рисковать жизнью ради идеи
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29.10.2020 12:02 Ответить
припиніть платити своїй армії.
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29.10.2020 13:59 Ответить
Сергій Сайко,ты тупой! на Майдане никому не платили зарплату,а люди шли с деревяными щитами против снайперов,ради Неньки Украины!

и в 2014 году добровольцы пошли на фронт защищать Украину от москальной орды,без зарплаты и часто даже голодали
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29.10.2020 16:36 Ответить
От ты дебил.
Ты что думаеш, там зарплаты как у депутатов?
Примерно как у кассиршы в Сильпо
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29.10.2020 16:57 Ответить
А не кто и не спорит, что ВЫ патриоты, только пожалуйста не нужно говорить как политики громкие слова, что ВАС не интересуют деньги.
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29.10.2020 14:34 Ответить
тьотя валя- мыслишь, они на себя эти грошИ тратять...???- а семьи, дети-жены-старики-родители...- не марнуй слова на витер, тьотю...(((
а тот вонючий лям гришек и тело в цинке...- пробуй отправить в зону сына и жди бабла...(((((

не взирай на грошИ войсковиков..- своими пользуйся
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29.10.2020 23:51 Ответить
благослови Вас Господь,Герои !
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29.10.2020 16:37 Ответить
 
 