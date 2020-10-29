Азербайджанские беспилотники "Байрактар" охотятся за армянской пехотой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО
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Азербайджанские военные опубликовали видеозапись атак на пехоту армии Армении, которые были осуществлены с помощью беспилотников "Байрактар".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи зафиксировано несколько воздушных ударов.
"Уничтожены силы противника, бежавшего с поля боя, не выдержав точных огневых ударов наших подразделений", - пишут в комментарии к записи азербайджанские военные.
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+55 Beer Bear
показать весь комментарий29.10.2020 10:50
+39 IN UA 7395a7cc
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+34 Злий Грицько
показать весь комментарий29.10.2020 10:45
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надіюсь , гуглепереводчик є ...
гуглоперекладач
- все бегут
Глава сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана в данный момент находится в 5 км от Шуши и попросил всех армян о защите.
Об этом Арутюнян заявил в своем видеообращении в соцсети «Фейсбук».