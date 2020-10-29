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Азербайджан (746) Армения (798) беспилотник (2093) война (46763) Нагорный Карабах (470)

Азербайджанские беспилотники "Байрактар" охотятся за армянской пехотой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Азербайджанские военные опубликовали видеозапись атак на пехоту армии Армении, которые были осуществлены с помощью беспилотников "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи зафиксировано несколько воздушных ударов.

"Уничтожены силы противника, бежавшего с поля боя, не выдержав точных огневых ударов наших подразделений", - пишут в комментарии к записи азербайджанские военные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджанские дроны уничтожили 19 орудий и другую технику. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+55
и не "Сватами" врага развлекать
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29.10.2020 10:50
+39
Советский и российский аналоговнетный хлам закончился, взялись за пехоту.
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29.10.2020 10:45
+34
Отак би кацапню на бамбасі б захерячити...
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29.10.2020 10:45
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Страница 3 из 3
достатньо 3000 камікадзе і 500 ударників
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29.10.2020 12:28 Ответить
Для початку нам замість клоуна потрібен дієздатний президент-патріот.
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29.10.2020 14:05 Ответить
Хороший окупант - мертвий окупант .
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29.10.2020 12:27 Ответить
По ходу им уже некуда ракеты девать. Видать весь мокшанский хлам уже утилизировали или как минимум вывели из строя.
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29.10.2020 13:00 Ответить
а як було в Ізраїлі

Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 806 надіюсь , гуглепереводчик є ...
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29.10.2020 13:01 Ответить
сподіваюсь
гуглоперекладач
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29.10.2020 13:41 Ответить
Тут видео с нарезкой вчерашних ударов по армянской пехоте. То ли бронетехника на исходе, или как пишут, месть за обстрел городов, поэтому специально по живой силе отработали: https://az.sputniknews.ru/karabakh/20201028/425322364/Minoborony-Azerbaydzhana-tochnym-ognem-unichtozhena-zhivaya-sila-protivnika---video.html
Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 1816
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29.10.2020 13:50 Ответить
То что армяне куда-то бегут совсем не означает. что они бегут от азербайджанцев, а не навстречу им, тем более на видео видно что они добегают до окопов.
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29.10.2020 16:31 Ответить
та то у них кросс в рамках физ подготовки Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3440
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29.10.2020 17:37 Ответить
Ну как бы на фронте выживает тот кто более шустрый, так что двигаться бегом в зоне боевых действий полезно для здоровья.
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29.10.2020 18:19 Ответить
Это полная деморализация сил противника. В первую очередь достигнут необходимый психологический эффект.
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29.10.2020 16:35 Ответить
Теперь армяне исчезнут с прилавков Украины и России. Аттракцион развлечений. Сидит один вася и в потолок плюет с пультом управления.
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29.10.2020 16:41 Ответить
- а "Динамо" бежит?
- все бегут Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 748
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29.10.2020 17:35 Ответить
Браво.
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29.10.2020 17:42 Ответить
Я с вами не согласен это просто война. А расстрелять камаз с азебарджанской пехотой с засады не дав возможности сдаться в плен ,это что по вашему? А на войне как на войне патроны, водка ,махрка в цене а на войне не легкий труд сам стреляй а то убьют.
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29.10.2020 17:55 Ответить
Азербайджан стал первой страной которая показала миру каким будут войны в будущем. Молодцы ребят азербайджанцы так держать, армян почему то не жаль. О...ЧКУЙ АШОТ ПАЛА. НУ И ГАРИКУ НЕ РАССЛАБЛЯТСЯ ,А ТО РАКЕТА ЗАЛЕТИТ В НЕПОЛОЖЕНОЕ МЕСТО.))) А к стати почему так много армян лазит по Украине и России, а не бегут под переработку беспилотниками. ЭЭЭЭЭЭ воины епт..(это я к армянам обращаюсь)
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29.10.2020 17:50 Ответить
мне все равно кто на видео и кто выпустил снаряд. это, массовое убийство. и когда расстреливают грузовик с людьми из засады. это тоже убийство а не война.
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29.10.2020 18:41 Ответить
..и где ж твоя "вайна", гуманист..???
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30.10.2020 00:17 Ответить
Под одеялом))
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30.10.2020 09:23 Ответить
А це потомки каптьорщиків і хліборізів Радянської Армії... Вони "резат" уміють не ворога, а м"ясо на шашлики і шаурму... У них Батьківщина там, де тепло, ситно, і мухи не кусають...
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29.10.2020 18:59 Ответить
Первая была Турция в Сирии - мочили правительственные войска.
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30.10.2020 14:34 Ответить
Цікаво, які реальні втрати Байрактарів та витрати дронів-камікадзе по відношенню до кількості знищеної техніки і особового складу вірмен ?
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29.10.2020 17:51 Ответить
Молодцы армяне.... кучно бегают ...
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29.10.2020 18:03 Ответить
Пехота 100км пешком и еще охота.Це жах.
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29.10.2020 18:07 Ответить
Сепаратисты Карабаха: Армия Азербайджана в 5 км от Шуши

Глава сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян заявил, что армия Азербайджана в данный момент находится в 5 км от Шуши и попросил всех армян о защите.Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 4859
Об этом Арутюнян заявил в своем видеообращении в соцсети «Фейсбук».
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29.10.2020 18:10 Ответить
Концовка жесть , жестоко. Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 7884
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29.10.2020 18:49 Ответить
непуй обстрілювати мирні міста на території Азербайджану Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 8972
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29.10.2020 18:56 Ответить
галустяна толстожопого там нет(
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29.10.2020 19:13 Ответить
Не Азербайджанский , а Турецкие беспилотники, с ттурками операторами. Азербайджан не покупал Байрактары. Турки воюют.
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30.10.2020 00:33 Ответить
Азербайджан не покупал Байрактары - он их давно серийно производит у себя в стране, как и другие виды беспилотников.
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30.10.2020 14:37 Ответить
І навіщо вони бігли,тільки втомленими здохли.
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30.10.2020 04:36 Ответить
Да нет. В Википедии написано, что самолеты производятся только в Турции. В Азербайджане летают турецкие самолеты и управляются турецкими военнослужащий.
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30.10.2020 23:07 Ответить
Да нет. В Википедии написано, что самолеты производятся только в Турции. В Азербайджане летают турецкие самолеты и управляются турецкими военнослужащий.
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31.10.2020 00:08 Ответить
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