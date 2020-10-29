Азербайджанские беспилотники "Байрактар" охотятся за армянской пехотой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Азербайджанские военные опубликовали видеозапись атак на пехоту армии Армении, которые были осуществлены с помощью беспилотников "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи зафиксировано несколько воздушных ударов.

"Уничтожены силы противника, бежавшего с поля боя, не выдержав точных огневых ударов наших подразделений", - пишут в комментарии к записи азербайджанские военные.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджанские дроны уничтожили 19 орудий и другую технику. ВИДЕО