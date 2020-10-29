РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14090 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом
9 887 70
Москва (3006) протест (5754) религия (882) фанатизм (20) Франция (3077) мусульмане (254) Charlie Hebdo (2)

"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Члены одной из мусульманских организаций выстроились в шеренгу у французского посольства в Москве, выступив против политики президента Франции Эмманюэля Макрона и издания Charlie Hebdo, которое прославилось карикатурами на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Взгляд.

Аллаху Акбар: Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo 01

Мужчины держат в руках листовки и плакаты с лозунгами против издания Charlie Hebdo, которое прославилось карикатурами на пророка Мухаммеда.

Отметим, что сегодня в Ницце произошел в теракт, который организовал мужчина, выкрикивавший исламистские лозунги. Он убил трех человек, несколько ранены. Сам нападавший был задержан с огнестрельным ранением.

Также читайте: После убийства учителя под Парижем полиция во Франции провела массовые обыски у вероятных исламистских радикалов

Напомним, ранее родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить "просвещенный ислам" во Франции. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".

Читайте также: Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ

Слова французского лидера вызвали негативную реакцию у мусульман по всему миру, которые призвали политика не путать оскорбление с вседозволенностью и пообещали ответ на его провокационные действия. 

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В "нападках на ислам" Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что "мусульмане этого не простят".

Автор: Слава Козир
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+39
Выслать их всех из Франции на родину, пусть у себя дома головы режут.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:45
+24
Мусульман -убийц нужно хоронить в свиных шкурах,под камеру..Иначе навалу убийств не остановить.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:46
+19
пусть они переходят не я к ним приехал жить!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выслать их всех из Франции на родину, пусть у себя дома головы режут.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:45 Ответить
Вони в Москві біля посольства Франції вийшли на захист терористів і звинувачують Шарлі х'****
показать весь комментарий
29.10.2020 12:47 Ответить
Вы что, низзя, Франция - демократическая страна))) приютила на свою голову всякий сброд мусульманский. Лучше бы брали славян на ПМЖ. Французская левая интеллигенция доигралась.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:12 Ответить
"сброд" там міцно засів через кілька років може до громадянської війни дійти і ліві теж будуть допомагати ісламістам.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:15 Ответить
Ты шо дурак???!!!! ..Поц..они в москве должны головы резать....причем много..!!!!!
А вот с в Украине они должны молчать и бояться ))))
показать весь комментарий
29.10.2020 13:29 Ответить
Поздно пить боржоми, их там скоро больше чем французов будет
показать весь комментарий
29.10.2020 13:32 Ответить
То нехай також почнуть різати голови французам "за образу віри".
Дикуни.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:46 Ответить
Мусульман -убийц нужно хоронить в свиных шкурах,под камеру..Иначе навалу убийств не остановить.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:46 Ответить
Так і було. Це застосовували британці і досить успішно.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:53 Ответить
боже які ви тупі...по розуму не відрізняєтесь від цих фанатиків...свині шкури така ж *псевдо* релігійна муйня як і карикатури. брити в свій час терористів знищували,смертна кара через повішання безстрокові адмінарешти колективні штрафи та депортації ліквідації очільників терору фінансові санкції....а ті писали жалоби в червоний хрест та жалілися на британських фашистів "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 6012 і нічьо з них виросла майбутня еліта держави ізраїль "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 1287 в індії брити розстрілбвали з пушок членів однієї із індуїстських сект, яка повстала проти британського панування, бо ті вірили що розірване тіло не дасть бути мучеником. 21століття на носі- а казочки досі в народі
показать весь комментарий
29.10.2020 13:08 Ответить
ти сам муйню написав, що ти пропонуеш?
показать весь комментарий
29.10.2020 13:12 Ответить
один із прикладів невдалих форм боротьби з тероризмом...і те що найжорсткі форми покарання за тероризм не призвели ні до миру, ні до знищення терору.як приклад успішності в боротьбі з терором є ліквідація секти асасінів- фізичне знищення не лише виконавців, але і ідеологів(зробили то частково османи, частково монголи)
показать весь комментарий
29.10.2020 14:12 Ответить
Глупенький, это для устрашения муслимов такая была показательная казнь. Тем кто казнил, было пофиг на предрассудки мусульман, они просто их использовали.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:16 Ответить
ржу "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 6131 але от цікаво багато хто досі вірить в ці казки...зрештою чого я дивуюся, довкола ковідідіотів куча
показать весь комментарий
29.10.2020 14:09 Ответить
Испанцы. Вешали, обернув в свиную шкуру. Особенные затейники уши и пятаки как то применяли.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:10 Ответить
для чого ? просто перестати платити соц виплати (на дітей) хай заробляють на життя розумом та працею як і всі нормальні люди
показать весь комментарий
29.10.2020 13:13 Ответить
Для устрашения.
Пусть французы сами разбираются со своими проблемами, нам своих хватает.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:17 Ответить
И вообще, завидя муслима, лучше перейти на другую сторону улицы.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:46 Ответить
пусть они переходят не я к ним приехал жить!!!
показать весь комментарий
29.10.2020 12:52 Ответить
ну то покажи. зайди на ринок...і швиденько в домік...бо на ринку узбеки, азери,араби торгують...зловлять і зроблять...хлопчика "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 1
показать весь комментарий
29.10.2020 13:09 Ответить
Ці мусліми дограються, що скоро голови будуть вже їм різати. Стрілянина в Крайстчерч була явно не останньою.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:47 Ответить
Это мусульманские комсомольцы *****? "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 2539
Тот который учителю голову во Франции отрезал видимо тоже из этой же организации "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 3181
показать весь комментарий
29.10.2020 12:47 Ответить
В радиусе 1000 км от убийства закрыть все мечети для вправления мозгов.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:49 Ответить
Росіяни придурки.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:52 Ответить
скоро в Європі може початись RAHOWA а якщо ні то Європа стрімко перетвориться на європку
показать весь комментарий
29.10.2020 12:52 Ответить
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 1018
показать весь комментарий
29.10.2020 12:55 Ответить
наукой и исламом
показать весь комментарий
29.10.2020 13:00 Ответить
неважно какая религия. любая - зло. от сектантов, любых сектантов, муслимов или православных, или любых других, никогда не было ничего хорошего.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:58 Ответить
це маячня
«По всій землі русів, тобто козаків, ми помітили пречудову рису, що збудила у нас подив: усі вони, навіть більшість їхніх дружин і доньок, уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні піснеспіви; крім того, панотці не залишають сиріт напризволяще, аби ті невігласами вешталися вулицями, навчають грамоти».Павло Алепський "Щоденник"1656 р
показать весь комментарий
29.10.2020 14:09 Ответить
даже спорить не хочу и доказывать, что религия инструмент оболванивания и уничтожения науки, любая религия. еще допускаю в 15 веке можно верить в бога и творить его именем всякое, но в 21-м...пусть кто хочет - верит, его личное горе.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:16 Ответить
а ви вірите в Бога?
показать весь комментарий
29.10.2020 14:17 Ответить
нет, не верю.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:50 Ответить
поясніть будь-ласка тоді як виникло життя на Землі? своїми словами з точки зору атеїста як ви це розумієте я не першому задаю це питання і жоден еволюціоніст мені не відповів
показать весь комментарий
29.10.2020 20:28 Ответить
коммуністи заборогнили вірити в Бога але ж сатана нікуди не дівся "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 7490
показать весь комментарий
29.10.2020 14:19 Ответить
куда могло деться мифическое создание из головы верующего? естественно никуда, там оно и обитало.
показать весь комментарий
29.10.2020 14:51 Ответить
Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.(М.Булгаков Мастер и Маргарита)
показать весь комментарий
29.10.2020 20:32 Ответить
да, нравится мне "Мастер и Маргарита". так сатирически показать библейские мотивы и превратить абсолютное библейское зло в ищущего духовное и возвышенное в людях Воланда, наказывающего за низкое...да, это прямо бог из верований различных сектантских кружков по интересам, типа ислама или православия. это круто, не спорю. несколько раз перечитывал и поражался все, написанное Булгаковым ранее, как-будто кто-то другой писал.
показать весь комментарий
30.10.2020 07:15 Ответить
можливо ви читали але не зрозуміли
Булгаков показав зло коммуністичного атеїстичного суспільства.
показать весь комментарий
30.10.2020 07:22 Ответить
ви ще середньовічну європу згадайте. питкі, казні, паління вчених та еретиків, відтинання голів та рук...чи царську росію часів грозного...ото ***** було весело
показать весь комментарий
29.10.2020 13:10 Ответить
знову набір слів не пов'язаних логікою....
так мусульмани досі живуть у середньовіччі там же літочислення від 7 ст. здається....
показать весь комментарий
29.10.2020 13:19 Ответить
15століття по календарю хіждри. як думаєте в 15ст європа цвіла????
показать весь комментарий
29.10.2020 14:06 Ответить
читайте
Винаходи XV столітття
показать весь комментарий
29.10.2020 14:11 Ответить
прочитав, ну я і так дещо знав. а це вам:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83
показать весь комментарий
29.10.2020 15:30 Ответить
Какие-то сопляки желторотые. Видимо пообещали им за шаурму заплатить.. Но картинку сделают и на ближайшие пару дней Раша тудей , первый канал, звезда лайфньюз и т.д. будут вещать о том, как ущемляют мусульман в Европе,, Америке и Украине.
показать весь комментарий
29.10.2020 12:57 Ответить
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 428
показать весь комментарий
29.10.2020 13:02 Ответить
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 5441
показать весь комментарий
29.10.2020 13:12 Ответить
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 4505
показать весь комментарий
29.10.2020 13:13 Ответить
Террористы косят под мусульман,
Разве могт картинки оскорбить настоящего пророка ?
показать весь комментарий
29.10.2020 13:14 Ответить
"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 9503
показать весь комментарий
29.10.2020 13:15 Ответить
В саудовской Аравии совершено нападение на французское посольство.
Покатилось.
Если правительство Франции не наказывает фашистские действия, а поощряет их, начинает работать толпа.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:16 Ответить
кацапы на теме возбудились "Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 8027 захезали всю ветку
показать весь комментарий
29.10.2020 13:16 Ответить
******** решила Французским друзьям подарок сделать , прям Бородино, всем же известно ,что митинг без дозволу ФСБ не проведёшь 😂😂😂😂
показать весь комментарий
29.10.2020 13:25 Ответить
От парадокс, всілякі там Алжири так боролися за незалежність... Де Голь дав незалежність Алжиру (хоча на ньоого через це офіцери кілька замахів через це зробили) і що тепер? Тепер чомусь ці ж алжирці масово їдуть до колишніх "поневолювачів"! І ще й свої правила нав'язують!

Де Голь мабутьв труні перевертається...
показать весь комментарий
29.10.2020 13:26 Ответить
Charlie Hebdo своеобразный журнал. Я бы его закрыл, а "художников" направил лечиться.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:27 Ответить
Вони цього не розуміють. Тому поки що їх "лікують" ісламські бойовики. Щоправда, ступінь одужання після "лікування" нульовий
показать весь комментарий
29.10.2020 13:33 Ответить
егеж,перетворимо Францію на Іран. "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 5576
показать весь комментарий
29.10.2020 13:37 Ответить
Да там нет карикатур в привычном нам смысле. Там скорее оскорбления и именно для провокации. Можно продавать его как эротику или порнографию - в закрытых конвертах, для особых ценителей.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:41 Ответить
я теж за те інквізицію і тих писак разом з оккупантами-мусульманами на одному вогнищі "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 2208
показать весь комментарий
29.10.2020 13:43 Ответить
Дискриминация по расовому или религиозному принципу - есть фашизм.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:44 Ответить
Да, удивлён как редакторам этого журнала удаётся избегать штрафов и тюрьмы.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:48 Ответить
По французским законам им положен строк от двух лет.
А взамен - господдержка.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:53 Ответить
Нагадаю, що це в московії сатира вважається образою почуттів віруючих. А у Франції, спроба тиску на пресу вважається обмеженням свободи слова, яка становить право для громадян.
Саме обмеження прав однієї частини суспільства за рахунок іншої, або надання комусь привілеїв, порівняно з іншими верствами називають дискримінацією.
показать весь комментарий
29.10.2020 20:55 Ответить
тому потрібно рішуче боротися з расизмом розбивати вітрини магазинів,виносити звідти дорогу побутову техніку,палити машини. "Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 1268
показать весь комментарий
29.10.2020 13:52 Ответить
В конец черномазые оборзели, лезут во францию и права качают, не нравится им. В жопу идите со своей религией, обезьяны грязные. Правильно делают что рисуют, иначе эти дикари начнут резать всех подряд и навязывать всем свой ислам
показать весь комментарий
29.10.2020 13:42 Ответить
"Аллаху Акбар": Мусульмани протестують біля посольства Франції в Москві через карикатури Charlie Hebdo - Цензор.НЕТ 9755

На новой карикатуре полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, левой рукой высоко задирает подол платья женщине и произносит: "О! А вот и пророк!" В правой же руке он держит банку с напитком. Заглавие гласит: "Эрдоган: в частной жизни он очень забавный!

Журналісти краще відповіли пердогану який підтримав террориста ніж сам макарон.
показать весь комментарий
29.10.2020 13:51 Ответить
Макрон, хватит играть в гумманость. Начинай депортировать фанатиков и их семьи на родину по малейшому подозрению. А также их соседей, которые знали но не настучали в безопасность.
Все очень быстро подожмут хвост и начнут вести себя спокойно.
показать весь комментарий
29.10.2020 15:08 Ответить
Ага, ну ну)) Если бы не щупальца из ПАраши, то все бы уже давно все уладили, но нет, любая дестабилизация всегда на руку кремлядям и по сему, .в.в ***** будет подливать масла в огонь всякий раз и везде.
показать весь комментарий
29.10.2020 19:48 Ответить
Почалось....
Агресивні мусульмани мають повертатись до себе і жити без Франції і шарлі ****.
Які проблеми ?
Вони просто вбивають християн, чи людей, яким їхня релігія до одного місця.
показать весь комментарий
29.10.2020 20:36 Ответить
 
 