"Аллаху Акбар": Мусульмане протестуют у посольства Франции в Москве из-за карикатур Charlie Hebdo. ВИДЕО+ФОТО
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Члены одной из мусульманских организаций выстроились в шеренгу у французского посольства в Москве, выступив против политики президента Франции Эмманюэля Макрона и издания Charlie Hebdo, которое прославилось карикатурами на пророка Мухаммеда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Взгляд.
Мужчины держат в руках листовки и плакаты с лозунгами против издания Charlie Hebdo, которое прославилось карикатурами на пророка Мухаммеда.
Отметим, что сегодня в Ницце произошел в теракт, который организовал мужчина, выкрикивавший исламистские лозунги. Он убил трех человек, несколько ранены. Сам нападавший был задержан с огнестрельным ранением.
Напомним, ранее родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить "просвещенный ислам" во Франции. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".
Слова французского лидера вызвали негативную реакцию у мусульман по всему миру, которые призвали политика не путать оскорбление с вседозволенностью и пообещали ответ на его провокационные действия.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В "нападках на ислам" Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что "мусульмане этого не простят".
Пожалуйста, подождите...
А вот с в Украине они должны молчать и бояться ))))
Дикуни.
Пусть французы сами разбираются со своими проблемами, нам своих хватает.
Тот который учителю голову во Франции отрезал видимо тоже из этой же организации
«По всій землі русів, тобто козаків, ми помітили пречудову рису, що збудила у нас подив: усі вони, навіть більшість їхніх дружин і доньок, уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні піснеспіви; крім того, панотці не залишають сиріт напризволяще, аби ті невігласами вешталися вулицями, навчають грамоти».Павло Алепський "Щоденник"1656 р
- Сам человек и управляет, - поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
- Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.(М.Булгаков Мастер и Маргарита)
Булгаков показав зло коммуністичного атеїстичного суспільства.
так мусульмани досі живуть у середньовіччі там же літочислення від 7 ст. здається....
Винаходи XV столітття
Разве могт картинки оскорбить настоящего пророка ?
Покатилось.
Если правительство Франции не наказывает фашистские действия, а поощряет их, начинает работать толпа.
Де Голь мабутьв труні перевертається...
А взамен - господдержка.
Саме обмеження прав однієї частини суспільства за рахунок іншої, або надання комусь привілеїв, порівняно з іншими верствами називають дискримінацією.
На новой карикатуре полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, левой рукой высоко задирает подол платья женщине и произносит: "О! А вот и пророк!" В правой же руке он держит банку с напитком. Заглавие гласит: "Эрдоган: в частной жизни он очень забавный!
Журналісти краще відповіли пердогану який підтримав террориста ніж сам макарон.
Все очень быстро подожмут хвост и начнут вести себя спокойно.
Агресивні мусульмани мають повертатись до себе і жити без Франції і шарлі ****.
Які проблеми ?
Вони просто вбивають християн, чи людей, яким їхня релігія до одного місця.