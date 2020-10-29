РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9811 посетитель онлайн
Новости Видео За рубежом Революция в Беларуси
7 178 27
Беларусь (7524) Лукашенко (3502)

Лукашенко сменил главу МВД Беларуси. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко уволил Юрия Караева с поста министра внутренних дел и назначил на эту должность Ивана Кубракова. Также Лукашенко снял с должности замглавы МВД Барсукова и госсекретаря Совета безопасности Вакульчика.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство "Белта", информирует Цензор.НЕТ.

Лукашенко уволил министра внутренних дел страны Юрия Караева и назначил его помощником главы государства – инспектором по Гродненской области. Новым главой МВД Беларуси назначен Иван Кубраков. До назначения он работал начальником ГУВД Мингорисполкома.

Также отправлены в отставку госсекретарь Совета безопасности Беларуси Валерий Вакульчик и заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко хочет раздать оружие народным дружинам в Беларуси

Вакульчик назначен помощником президента Беларуси - инспектором по Брестской области. А Барсуков назначен на соответствующую должность по Минску.

Лукашенко связал кадровые перестановки "с теми событиями, прежде всего, которые состоялись". "Они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться", - сказал он.

Новоназначенный министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков считает своими первоочередными задачами обеспечить безопасность в Минске и укрепить кадровый потенциал МВД. Он добавил, что сосредоточится на "обеспечении безопасности в Минске".

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко об итогах выборов в Украине: Сокрушительное поражение. Не надо было лезть в наш огород и бросать камнями в соседа

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
гражданин рф, как пить дать.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:05
+3
Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 6110
С 29 на 30 октября 1937 г. в Куропатах сталинские нелюди за одну ночь казнили 132 представителя беларуской элиты. Деды НКВД спешили выполнить план перед 20-й годовщиной красного Октября. Так была обезглавлена беларуская культура.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:42
+2
а шо коленька, тятин гаврошка? никакой должности не получил? ))
показать весь комментарий
29.10.2020 16:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гражданин рф, как пить дать.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:05 Ответить
Навіть старі кадри Лукашенка відмовились роздавати зброю бандитам щоб ті нападали на протестуючих! А це стара путінська технологія, яку обкатувалис в Україні на Майдані - роздати зброю криміналу і до того ж російському криміналу який буде вбивати протестувальників! Тому Лукашенка змінює весь керівний склад силовиків, які не хочуть марати руки об такі явно злочинні дії. В найближчі дні має бути різке загострення протистояння в Білорусі і потрібно приводити ЗСУ в повну бойову готовність. Розстріли людей бандитами призведуть до збройних сутичок і радикалізації протестів і російська армія піде через кордон окуповувати Білорусь. В цей момент Україна має ввести війська на територію Білорусі, разом з партнерами по НАТО і зупинити російську окупацію!
показать весь комментарий
29.10.2020 16:33 Ответить
"Вы в своём уме? " (с)
показать весь комментарий
29.10.2020 16:40 Ответить
Я при своєму розумі і бажано іншим теж бути при своєму розумі і розуміти що неминуча окупація Білорусі призведе до військової катастрофи для України, бо будуть під загрозою шляхи сполучення з країнами НАТО і навіть не стільки в Україні як в Польщі і в разі повномасштабної війни росії з Україною, росіяни з Білорусі будуть наступати на Польщу та Україну і перерізати поставки зброї та ***********. А враховуючи що порошенко знищив всі військові арсенали України, ми лишаємось без жодних запасів зброї та *********** для ведення масштабної війни!
показать весь комментарий
29.10.2020 16:55 Ответить
Росіяни вже попробували наступати на Донбасі. Один Донецький аеропорт брали більше 200 днів і то тільки по-підлому підірвали його. Так тоді його захищали хлопці в кросовках з кулеметами часів громадянської війни і в основному ненавчені добровольці.
показать весь комментарий
29.10.2020 17:51 Ответить
Білоруська армія деморалізована і не зможе сама чинити спротив російським окупантам, тим більше Генштаб Білорусі буде віддавати накази не чинити спротиву окупантам і Лукашенко буде робити все щоб білоруські військові не чинили спротиву окупації. Тому потрібні передові загони добре озброєних білорусів, громадян Білорусі, які будуть зупиняти колони російських військ протитанковими засобами до піходу механізованих та танкових частин ЗСУ. Звичайно це все можливо тільки за повного контролю української ППО над зоною бойових дій, отже поки що можемо говорити тільки про 40-кілометрову відстань від кордону з Україною, яку гарантовано можуть зайняти українські підрозділи! А далі нам потрібна інформація від партнерів по НАТО для роботи ППО, щоб рухатись механізованими колонами вглиб Білорусі.
показать весь комментарий
29.10.2020 17:59 Ответить
В цей момент Україна має ввести війська на територію Білорусі, разом з партнерами по НАТО і зупинити російську окупацію!

Та да. Ни много ни мало.
показать весь комментарий
29.10.2020 17:17 Ответить
Окупація росією Білорусі це загроза Україні та силам США в Європі, бо ускладнюється оборона Західної України Литви, Латвії та Естонії і навіть оборона Польщі стає проблемою! Легше не дати путіну увійти в Білорусь ніж потім вкладати мільярди доларів в нарощування сил США в Європі. А для України це взагалі єдиний вихід щоб убезпечити свої військові комунікації з НАТО. Потрібно буде діяти швидко та ефективно. Якщо НАТО буде гальмувати, ЗСУ мають самі зупиняти російські війська і не давати їм просунутись до українського кордону! Має бути розроблений детайльний план введення підрозділів ЗСУ на територію Білорусі з розумінням того як і якими силами ми будемо оборонятись від російських окупантів на північно-західному фронті. Мають формуватись добровольчі підрозділи партизан з етнічних білорусів, які будуть виконувати роль передових загонів української армії і блокувати росіян до підходу механізованих частин ЗСУ. Потрібно формувати нові бригади ЗСУ на Західній Україні, збільшувати граничну чисельність військовослужбовців ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів.
показать весь комментарий
29.10.2020 17:25 Ответить
Які партнери НАТО! Хто там вважає нас своїми партнерами. Нам ще до НАТО, як до неба рачки. І на якій підставі наші війська ввійдуть на територію чужої держави! В нас же не Держдума Росії, щоб дати такий дозвіл. До речі в Білорусі і так вже без всякого "вводу" достатньо російських військ.
показать весь комментарий
29.10.2020 17:45 Ответить
Саме тому і потрібно вводити війська в Білорусь, щоб відсунути росіян від наших кордонів та шляхів сполучень з НАТО!
показать весь комментарий
29.10.2020 18:00 Ответить
А Верховна Рада дасть "добро" на таке введення?
показать весь комментарий
29.10.2020 19:27 Ответить
он не увольнял! они сами по уходили, а он наврал, что САМ УВОЛИЛ Лукашенко сменил главу МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 145
показать весь комментарий
29.10.2020 16:08 Ответить
а шо коленька, тятин гаврошка? никакой должности не получил? ))
показать весь комментарий
29.10.2020 16:12 Ответить
А наследник престола ? Мало ?
показать весь комментарий
29.10.2020 16:41 Ответить
Одни кубраковы вокруг
показать весь комментарий
29.10.2020 16:15 Ответить
Овощ 2 . Саша , витя скучает .
показать весь комментарий
29.10.2020 16:17 Ответить
Ну, это уже всем известный сибирский пушной зверек, раз верные палканы уже поджали хвосты и держут нос по ветру, больше не облизывают рук хозяина за щедрые подачки с барского стола (своя шкура дороже будет)!
Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 7644
показать весь комментарий
29.10.2020 16:21 Ответить
не всех смогли повязать...только этих Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 4790




Մιtαuskαs

Занимательная тараканоматика.
52+54+27+49+4.5+4.6=191,1%
(Неоправдано забыты наркоманы и западные кукловоды)

Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 6124
показать весь комментарий
29.10.2020 16:22 Ответить
а как же аваков?
показать весь комментарий
29.10.2020 16:26 Ответить
Лукашенко преступник!!!!! И ничего более!
показать весь комментарий
29.10.2020 16:34 Ответить
Лукашенко змінив главу МВС Білорусі - Цензор.НЕТ 6110
С 29 на 30 октября 1937 г. в Куропатах сталинские нелюди за одну ночь казнили 132 представителя беларуской элиты. Деды НКВД спешили выполнить план перед 20-й годовщиной красного Октября. Так была обезглавлена беларуская культура.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:42 Ответить
Ключові посади передаються рашинській агентурі.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:45 Ответить
Ага. Увололи из гестапо за избыточную жестокость!
показать весь комментарий
29.10.2020 16:46 Ответить
Та ні... Скоріш, навпаки, відмовились брать на себе відповідальність за віддавання команди "Вогонь!"... Бо Лука, скоріш всього, "здиміє", коли "запахне смаленим", а вони можуть і не встигнуть... А "крайнім" буть не хочеться...
показать весь комментарий
29.10.2020 18:17 Ответить
Голова колгоспу.
показать весь комментарий
29.10.2020 16:47 Ответить
Видит усатая гнида, что все меньше и меньше людей подчиняются ему.
показать весь комментарий
29.10.2020 17:45 Ответить
Усе що він, таракан виживший з розуму, не робить це на користь для спротиву.
Більше національно усвідомлених приєднається до протестів тим більше тих хто вміє воювати.
Відчислені студенти будуть забриті у армію, однак вони не піднімуть зброю проти народу.
Москальські командири не зможуть вплинути на дії солдат, які будуть відмовлятись виконувати злочинні накази і навіть можуть перейти на сторону народу.
МОтивація -тільки зміни нададуть їм можливість повернутись до нормального життя.
показать весь комментарий
29.10.2020 19:40 Ответить
 
 