Лукашенко сменил главу МВД Беларуси. ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко уволил Юрия Караева с поста министра внутренних дел и назначил на эту должность Ивана Кубракова. Также Лукашенко снял с должности замглавы МВД Барсукова и госсекретаря Совета безопасности Вакульчика.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство "Белта", информирует Цензор.НЕТ.

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Лукашенко уволил министра внутренних дел страны Юрия Караева и назначил его помощником главы государства – инспектором по Гродненской области. Новым главой МВД Беларуси назначен Иван Кубраков. До назначения он работал начальником ГУВД Мингорисполкома.

Также отправлены в отставку госсекретарь Совета безопасности Беларуси Валерий Вакульчик и заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков.

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Вакульчик назначен помощником президента Беларуси - инспектором по Брестской области. А Барсуков назначен на соответствующую должность по Минску.

Лукашенко связал кадровые перестановки "с теми событиями, прежде всего, которые состоялись". "Они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться", - сказал он.

Новоназначенный министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков считает своими первоочередными задачами обеспечить безопасность в Минске и укрепить кадровый потенциал МВД. Он добавил, что сосредоточится на "обеспечении безопасности в Минске".

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