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Зеленский (16549) КС (2131) Парасюк (248)

Парасюк - Зеленскому: "Если вы тупите и забили на нашу страну, этим займется народ". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что если президент Владимир Зеленский не защищает законы и Конституцию Украины, то этим должен заняться народ.

Об этом он сказал в обращении на фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Парасюк в частности отметил, что история с решением КС по НАПК "плохо закончится" для Зеленского, но у него еще "есть шанс что-то изменить".

Экс-нардеп также сообщил, что собирается завтра на акцию под КС, чтобы "показать судьям, где их место", а также призвал украинцев присоединится к участию в ней.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Топ комментарии
+43
Вова, де твої чоботи ?
Треба набити суддів КС, ну а потім Єрмака і Зелю.
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29.10.2020 16:56
+31
Зеленський захищає Конституцію... автор невідомий.
Парасюк - Зеленскому: "Если вы тупите и забили на нашу страну, этим займется народ" - Цензор.НЕТ 9986
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29.10.2020 16:59
+24
Храни тебя Бог , Володя! Спасибо за то, что не промолчал. Власть потеряла берега и нарывается на комплимент.
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29.10.2020 17:04
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Страна к чертям катится, а ты тут порохоботов видишь. ну зебил 100% тнейший.
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29.10.2020 21:59 Ответить
О! З'явилося! Давненько не вилазило! Мабуть грошики підкинули...
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29.10.2020 21:44 Ответить
Дура ты дура .зебильная
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29.10.2020 22:06 Ответить
Чего он тупит, он всегда такой был и есть ,это его обычное состояние...
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29.10.2020 22:44 Ответить
"Як тільки Зелена влада робить чергову херню, тут же з нафталіну вилазять всілякі семенченки, касьянови та фаріони з тягнибоками, аби розказувати, що в усьому винен Порошенко. Уже всіх дістали своїм ниттям, а квартірного маніяка Лещенка так взагалі вже ніхто не слухає, тільки ржуть. Тому вирішив Офіс *********** підзабутого Володьку-каратіста витягти. Ну себто Парасюка. Ну і заодно Єгорку Соболєва. Кричать там шось, обурюються, Порошенка звинувачують, на барикади всіх кличуть.

Господи, як діти малі. Припиніть херачити нам свою методичку про те, що винен Порох, бо нібито судді були призначені при ньому!

При Пороху ніяка фігня безвізу не загрожувала. І жили спокійно, і реформи йшли, й економіка зростала! А найголовніше - призначені судді такої херні не творили!

Ви ж пам'ятаєте цю мантру, яку вдовблювали в голову простому наріду: безвіз, Томос , армія - це не Порох, це все простий народ сам здобув.

От і тепер в усьому, що нині відбувається, винен не Зеленський, а простий нарід.

Саме простий нарід зробив діру 300 млд у бюджеті. Нарід продав маски за кордон. Поставив попільничку Коломойському, коли той, як господар, сидів у кабінеті президента!

Не внучка Маша влаштувала ватана Фокіна в ТСК, а нарід. І таки нарід змусив Фокіна говорити, що Росія ні на кого не нападала. І посадами торгує не брат Єрмака, а знову ж нарід! І гроші з коронавірусного фонду на асфальт і серіали теж нарід передав. І те, що вже майже 7 тисяч українців померли від коронавірусу, поки велике будівництво за гроші фонду йде, то теж усе нарід!

І наробив він цієї херні всього за секунду. Саме 21 квітня 2019 року, коли своєю ж рукою помстився Порошенку, вліпивши галочку навпроти прізвища Зеленський.

І головне, що в дупі тепер на найближчі 20 років сидітиме не Вова, і не Єрмак, а простий нарід! Бо коли нема мозку, то для чого гарно жити? Де ти ним збираєшся користуватися?? А так жили в дупі, нема чого й вилазити з неї. Зробили собі медальки: "Дєлатєль всєх вмєстє" і "Пабєдітєль бариг" - і впєрьод до епохи бідності! Має ж бути хоч якась радість. Хоч якесь виправдання цьому безмозкому існуванню."
Ольга Кирилюк.
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29.10.2020 23:00 Ответить
++++ все вірно 👍👍👍
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29.10.2020 23:04 Ответить
Обережно!
Якщо з"явилися ручні мавпи Коломойського, - Парасюк, Соболєв, Шабунін, - чекай подлянки!
І це головне , про що повинні знати Украінці , а не малороси і продажні боти !
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29.10.2020 23:02 Ответить
Та ото ж , Володя. Тобі не соромно за те, що ти топив Пороха і драв пельку за цего смердючого жида?
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29.10.2020 23:21 Ответить
так и Фарион, Скрыпин, Яневский, Хмара , Дроздов, Бутусов - все топили против Порошенка,
а сейчас оглянулись - не туда попали. Стыдно! Вроде умные люди, их предупреждали, объясняли - а все они были как в пьяном угаре с выпученными глазами против Порошенко.
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29.10.2020 23:59 Ответить
За Бутуса можна посперечатись, але розумні роблять висновки і вибачаються чи, принаймні, визнають свої помилки, а за Володею, нічого цього не помічено. І справа не в тому, що Гетьман -святий чи не робив помилок, а в тому, що він їх визнавав і виправляв, якщо міг.
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30.10.2020 00:05 Ответить
Так это политические проститутки
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30.10.2020 08:59 Ответить
Поросюк - це бенін песик , який тявкав на Порошенка за щедру мзду , а сьогодні , мабуть , платить хтось інший ,
так як Кіпр почав процедуру позбавлення паспортів сім'ї Коломойського, якого у всьому світі вважають , м'яко кажучи, шахраєм.
І тільки в Україні у ньго є власний преЗЕдент і поки що його діяльності нічого не загрожує і на поросюка йому начхати !
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29.10.2020 23:38 Ответить
О, вылезло из нафталина второе бенино зеленое чмо, по кличке вова!
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29.10.2020 23:45 Ответить
Хорошо что Парасюк отрекся от Зеленого. "Сивочолий корупціонер" виглядає справжнім патріотом на фоні Зе.
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30.10.2020 00:39 Ответить
Ключевое слово тут "виглядає".
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30.10.2020 07:32 Ответить
Та щас бы Карающую Ногу Парасюка хорошо бы запустить с размаху в область организма ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, с которой у него произрастает орган для музицирования на фортепиано. Да и второй раз в головешку не был бы лишним.
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30.10.2020 04:05 Ответить
Что парасюк,дотопил Порошенко?
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30.10.2020 10:57 Ответить
Парасюк - Зеленському: "Якщо ви тупите і забили на нашу країну, цим займеться суспільство" - Цензор.НЕТ 4206
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30.10.2020 11:38 Ответить
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