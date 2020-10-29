Парасюк - Зеленскому: "Если вы тупите и забили на нашу страну, этим займется народ". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что если президент Владимир Зеленский не защищает законы и Конституцию Украины, то этим должен заняться народ.
Об этом он сказал в обращении на фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Парасюк в частности отметил, что история с решением КС по НАПК "плохо закончится" для Зеленского, но у него еще "есть шанс что-то изменить".
Экс-нардеп также сообщил, что собирается завтра на акцию под КС, чтобы "показать судьям, где их место", а также призвал украинцев присоединится к участию в ней.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Господи, як діти малі. Припиніть херачити нам свою методичку про те, що винен Порох, бо нібито судді були призначені при ньому!
При Пороху ніяка фігня безвізу не загрожувала. І жили спокійно, і реформи йшли, й економіка зростала! А найголовніше - призначені судді такої херні не творили!
Ви ж пам'ятаєте цю мантру, яку вдовблювали в голову простому наріду: безвіз, Томос , армія - це не Порох, це все простий народ сам здобув.
От і тепер в усьому, що нині відбувається, винен не Зеленський, а простий нарід.
Саме простий нарід зробив діру 300 млд у бюджеті. Нарід продав маски за кордон. Поставив попільничку Коломойському, коли той, як господар, сидів у кабінеті президента!
Не внучка Маша влаштувала ватана Фокіна в ТСК, а нарід. І таки нарід змусив Фокіна говорити, що Росія ні на кого не нападала. І посадами торгує не брат Єрмака, а знову ж нарід! І гроші з коронавірусного фонду на асфальт і серіали теж нарід передав. І те, що вже майже 7 тисяч українців померли від коронавірусу, поки велике будівництво за гроші фонду йде, то теж усе нарід!
І наробив він цієї херні всього за секунду. Саме 21 квітня 2019 року, коли своєю ж рукою помстився Порошенку, вліпивши галочку навпроти прізвища Зеленський.
І головне, що в дупі тепер на найближчі 20 років сидітиме не Вова, і не Єрмак, а простий нарід! Бо коли нема мозку, то для чого гарно жити? Де ти ним збираєшся користуватися?? А так жили в дупі, нема чого й вилазити з неї. Зробили собі медальки: "Дєлатєль всєх вмєстє" і "Пабєдітєль бариг" - і впєрьод до епохи бідності! Має ж бути хоч якась радість. Хоч якесь виправдання цьому безмозкому існуванню."
Ольга Кирилюк.
Якщо з"явилися ручні мавпи Коломойського, - Парасюк, Соболєв, Шабунін, - чекай подлянки!
І це головне , про що повинні знати Украінці , а не малороси і продажні боти !
а сейчас оглянулись - не туда попали. Стыдно! Вроде умные люди, их предупреждали, объясняли - а все они были как в пьяном угаре с выпученными глазами против Порошенко.
так як Кіпр почав процедуру позбавлення паспортів сім'ї Коломойського, якого у всьому світі вважають , м'яко кажучи, шахраєм.
І тільки в Україні у ньго є власний преЗЕдент і поки що його діяльності нічого не загрожує і на поросюка йому начхати !