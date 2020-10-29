Пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе в Кривом Роге. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Авто
В Кривом Роге нетрезвый водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
"Сегодня в Кривом Роге двое подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель троллейбуса остановился, чтобы их пропустить, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе - нет. Он на скорости сбил обоих.
Ребят с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Один из них - сын нашей патрульной", - написал Билошицкий..
Отмечается, что у виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.
Топ комментарии
+9 Юрий Петров 33876dd3
показать весь комментарий29.10.2020 22:06
+8 denis dmitrienko
показать весь комментарий29.10.2020 22:07
+6 УКРОП UA
показать весь комментарий29.10.2020 22:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вот только не понимаю таких бурных реакций в интернете.
и еще: вы посмотрите ка эти дети переходят проезжую часть... Они просто пошли через опасное место, не удостоверившись в безопасности движения, как участники этого движения... Да, они на переходе... НО как по нему идут??? Правила: Остановиться. Посмотреть НАЛЕВО. Убедиться, что нет проблем. И ТОЛЬКО потом переходить.. А идти по переходу как по бронированному коридору, это просто ДУРОСТЬ, которая обычно приводит к таким... последствиям..
4.10. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.
4.14. Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;