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Семья главы внутренней безопасности СБУ Наумова приобрела квартиру в элитном ЖК в 4 раза дешевле рыночной стоимости, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Семья начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты обнаружили, что эта квартира, а также имение под Киевом, оформленные на его мать, но пользуется ими сам чиновник СБУ. При этом, подчеркивается в расследовании, информация о руководителе Управления внутренней безопасности и его доходах, согласно официальному ответу спецслужбы, относится к категории "с ограниченным доступом". В то же время юристы подтверждают, что покупку квартиры в несколько раз дешевле рыночной стоимости можно расценивать как неправомерное получение подарка в понимании закона "О предотвращении коррупции".

От собственных источников в Министерстве юстиции "Схемы" получили копию договора о передаче матери Андрея Наумова Ирине летом 2019 имущественных прав на 3-комнатную квартиру площадью более 100 квадратных метров в жилом комплексе Alter Ego в Печерском районе Киева. Она приобрела эти права по 1 191 300 гривен. В то же время, подчеркивают журналисты, апартаменты такой площадью согласно ценам от застройщика в 2019-2020 годах в этом ЖК стоят от почти 4,5 млн до 5,5 млн грн.

Семья главы внутренней безопасности СБУ Наумова приобрела квартиру в элитном ЖК в 4 раза дешевле рыночной стоимости, - Схемы 01

"То есть Ирине Наумовой жилье в Alter Ego обошлось минимум в 4 раза дешевле. Могла ли она самостоятельно приобрести дорогостоящее имущество? Согласно реестру юридических лиц, своего бизнеса она уже более 10 лет как нет, из соцсетей видно, что женщина занимается мастерской кукол", - говорится в расследовании.

"Схемы" зафиксировали, что Наумов пользуется этой квартирой. Съемочная группа несколько раз замечала Mercedes с номерами прикрытия, который заезжал и выезжал из подземного паркинга ЖК. В один из дней, 9 октября, съемочной группе удалось зафиксировать его пассажира - им оказался сам Андрей Наумов.

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Имущественные права на квартиру мать чиновника СБУ купила у бизнесмена Константина Ученика, который приобрел их у застройщика на этапе инвестирования в 2016 году за сумму почти в 1 190 000 гривен. И тоже, похоже, по заниженной стоимости, отмечают журналисты. Этот дом был построен на землях, находящихся в собственности Генпрокуратуры. На момент покупки Константином Учеником квартиры в этом ЖК по заниженной стоимости сам Наумов был одним из руководителей управления материально-технического обеспечения ГПУ.

"Если ориентироваться на цены 2016 года, когда он совершил покупку, то апартаменты похожего метража должны были обойтись ему в сумму больше 3 миллионов гривен. То есть, несмотря на рост цен на жилье и принимая во внимание только изменение курса валют, на перепродаже имущественных прав за 3 года он не только не заработал, а даже потерял больше 3 тысяч долларов", - подсчитали журналисты.

Согласно данным реестра юрлиц, Константин Ученик - бизнесмен, ранее возглавлявший с десяток строительных фирм. Две из них связаны с бывшим главой СБУ, а ныне бизнесменом Валерием Хорошковским. Одна из них - ООО "Маяк-Вестдом", которую Ученик возглавляет до сих пор, - регулярный фигурант расследований правоохранителей - в частности, налоговиков и полиции.

Юристы подчеркивают: на момент покупки квартиры должность, которую занимал Наумов, - руководителя государственного предприятия в Чернобыльской зоне отчуждения, - подпадала под действие антикоррупционного законодательства и принадлежала к должностям с высоким коррупционным риском.

Как установили журналисты, Наумов пользуется еще одним семейным имуществом - домом в поселке Гребенки Киевской области. Возле него "Схемы" фиксировали тот же мерседес, который заезжал и выезжал с парковки ЖК на Печерске. А возле автомобиля - человека, по телосложению похожего на Наумова.

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Семья главы внутренней безопасности СБУ Наумова приобрела квартиру в элитном ЖК в 4 раза дешевле рыночной стоимости, - Схемы 02

По его мать в Гребенках оформлены три земельных участка на берегу реки Протока общей площадью полтора гектара. На них, по данным из реестра, возведенный один дом, при этом съемка с воздуха обнаружила, что на территории - два дома.

Здесь, в Гребенках, вероятно, живет гражданская жена чиновника СБУ Анна Ревенко, которая публикует отсюда посты в соцсетях. Также в течение 2014-2016 лет она работала в компании "Маяк-Вестдом" бизнесмена Ученика, который по заниженной стоимости продал квартиру матери Наумова.

В 2019 Ревенко приобрела сразу две машины - грузовой Volkswagen Crafter и внедорожник Toyota Rav4 2018 выпуска. Их суммарная стоимость, в соответствии с ценами по объявлениям о продаже подобных авто, колеблется от 1,2 млн до 1,34 млн гривен.

Согласно данным источников "Схем" в налоговой, в целом, начиная с 2011 года, Ревенко заработала чуть более 400 тыс. гривен - вместе со стипендиями и соцвыплатами. То есть, получается, официальных доходов Ревенко хватило бы только на оплату трети от совокупной стоимости приобретенных автомобилей, говорится в расследовании.

Управление внутренней безопасности СБУ, которое возглавляет Наумов, среди других функций должно выявлять правонарушения самих сотрудников спецслужбы. Это одно из самых закрытых подразделений. Положение о нем засекречено, а в ответ на просьбу "Схем" ознакомиться с трудовой биографией и отличиях его руководителя в СБУ отметили, что такая информация относится к категории "с ограниченным доступом".

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Лишь недавно, 14 октября, информация о том, кто занимает должность руководителя управления внутренней безопасности СБУ, стала публичной: Владимир Зеленский своим указом присвоил Наумову воинское звание бригадного генерала.

Согласно последней декларации за 2019 г. -  до начала работы в СБУ, - Наумов не имеет собственной недвижимости, арендует служебное жилье и хранит сбережения наличными и в банке. Работа на указанной должности в СБУ позволила Наумову не показывать декларацию.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
пока чиновников не начнут расстреливать за любое нарушение закона, без суда и следствия, ситуацию в Украине не исправить! ТРЕЮУЮ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ ЧИНОВНЕИКА !
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29.10.2020 23:37
+17
І це ніразу не корупція. Зеля, чому твій літінант не ловить чортів?
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29.10.2020 23:40
+11
С "внутренней безопасностью" в Службе Безопасности всё понятно, спасибо.
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30.10.2020 00:01
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пока чиновников не начнут расстреливать за любое нарушение закона, без суда и следствия, ситуацию в Украине не исправить! ТРЕЮУЮ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ ЧИНОВНЕИКА !
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29.10.2020 23:37 Ответить
Еще патроні на єту плесень переводить...
Старая добрая веревка их не один десяток оприходует
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30.10.2020 00:22 Ответить
за патроны будут платить его родственники , как это делают в Китае .
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30.10.2020 09:05 Ответить
"Крыша" денег стоит...
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29.10.2020 23:38 Ответить
Семья главы внутренней безопасности СБУ Наумова приобрела квартиру в элитном ЖК в 4 раза дешевле рыночной стоимости, - "Схемы"

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У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн

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Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9404 журналістам не вгодиш: задорого "купив" квартиру-погано. Задешево "купив" -ще гірше.
Через те й відмінили декларації -щоб носа не пхали в суддівські гаманці. Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8292
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29.10.2020 23:59 Ответить
Сидиш на краденому, жереш крадене, катаєшся у вкраденому і трусишся бо відберуть, а тебе "посодют"? Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1782
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30.10.2020 08:16 Ответить
спасибо, что не в Москве!)
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29.10.2020 23:39 Ответить
І це ніразу не корупція. Зеля, чому твій літінант не ловить чортів?
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29.10.2020 23:40 Ответить
а тому що вони всі чорти.... Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1962
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30.10.2020 14:52 Ответить
Зато вложились в официальные доходы... Всё по чесноку.
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29.10.2020 23:41 Ответить
схема отработана ещё на бородатой женщине
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29.10.2020 23:43 Ответить
Так рыночная цена завышена, с этим то никто спорить не будет?
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29.10.2020 23:50 Ответить
Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2781 ...а продали по реальной цене-так шо все норм!
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30.10.2020 00:00 Ответить
Да, цена реальная, наехали зря. Человек умеет жить!
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30.10.2020 09:02 Ответить
а міг взагалі в лотерею виграти !
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29.10.2020 23:52 Ответить
або піти в ліс по гриби і під кущем саквояж з грошима знайти!
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30.10.2020 00:04 Ответить
так, але тут свідки потрібні
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30.10.2020 00:17 Ответить
Ви що забули, вся патртія "слуг" за копійки елітну нерухомість покупила.
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29.10.2020 23:52 Ответить
Покращення життя від зелених продовжується.
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29.10.2020 23:53 Ответить
Для
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30.10.2020 00:02 Ответить
Злодійні в законі.
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30.10.2020 00:26 Ответить
Если бы он не купил права на апартаменты за миллион грывень, ему бы их продал солдат НАТО за телегу сала.
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29.10.2020 23:55 Ответить
Какой богатенький буратинА! И какой везучий! Жаль, СБУ не может за него "порадоваться"! Перехватили эстафету слепоты от ОБСЕ на Донбассе. Те прозрели, а эти занемогли. Просто беда!
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29.10.2020 23:57 Ответить
Всі беруть , всі крадуть , на всіх курва рівнях та галузях .... Які в дупу реформи ???? Кому вони потрібні ( окрім простих людей) крадіям ??хабарннкам ?? Ага .. щассс !
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29.10.2020 23:58 Ответить
паадумаеш в 4 раза дешевле. Вон в Петропавловке за окружной...завели дело на застройщика..получили на шару то есть ДАРОМ десятки квартир...и дело..слили)))
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29.10.2020 23:59 Ответить
С "внутренней безопасностью" в Службе Безопасности всё понятно, спасибо.
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30.10.2020 00:01 Ответить
спокойно то была скидка - Christmas in July.
просто вы не успели, а он успел.
не все же в Украине главы внутренней безопасности СБУ.
совесть майте....
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30.10.2020 00:23 Ответить
Жесть
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30.10.2020 01:32 Ответить
у СлаБоУмных работают прахвисианаллы высочайшего класса... вопрос - если они мышку-норушку за собой не могут найти, то смогут ли они защитить государственность страны... троценки-процкие-замуденковские...
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30.10.2020 01:56 Ответить
Вот и свой Семочко у Вовы появился....все повторяется, только в виде фарса.
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30.10.2020 06:55 Ответить
Зелохи, я смотрю не плохо ваши слуги живут.
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30.10.2020 07:06 Ответить
Не только одна птица Говорун обладает умом и сообразительностью - бакланы Баканова тоже не промах - своего не упустят.
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30.10.2020 07:11 Ответить
быканов, наумов, недоумков... интересный подбор ссынаристов в СБУ... да и результат налицо - полнейший провал борьбы с расийской агрессией против Украины - от средств массовой информации до армии...может надо одним махом собрать всех прокацапских дебилов для начала во всех украинских силовых структурах и вывезти как динозавров в какое-то отдаленное место и изолировать?
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30.10.2020 07:33 Ответить
Срочно звоните Баканову! Он себе две такие квартиры по такой же цене купит.
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30.10.2020 07:39 Ответить
Гебня з 1917 звикла ходити в шкірянках жити в шикарних будинках, ними ж нащзначеними і розстріляними ворогів народу, і ні в чому собі більше не відмовляти. Як там у Бабеля - приїхав я до Петрограда голодний і в драних штанцях, влаштувався в ЧК писарем, і через три дні вже гуляв ситий в виданому мені новому костюмі". Тож в чому новина? От якби суд приговрив корумпованого гебнюка до вищої міри соціалшьного захисту да разом з хабарними судддями КС суду це була б чудова новина перед прийняттям горнятка вранішньої кави.
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30.10.2020 07:45 Ответить
"У нас впервые президент, который не ворует" (с) Гетманцев, он же "полоумный Сэлдон"
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30.10.2020 07:53 Ответить
Та фигня. Главное "Аби не Порох".
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30.10.2020 10:24 Ответить
Україні потрібна одна чесна партія - «УТІКАЙ!»
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30.10.2020 11:02 Ответить
Это у Дзержинского было: "Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками"©
Теперича, видать, декоммунизация докатилась и до СБУшников: "Бакланом Баканова может быть лишь урод с горячей башкой, ненасытным жлобством и загребущими руками"®
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30.10.2020 12:13 Ответить
Да вы что,хорошему человеку нельзя скидочку на квартирку сделать?Только зеле ничего не рассказывайте,в его извилине розбийники и засранцы - это дальнобойщики и малый бизнес,бакановцы крышующие цуркисов - непорочные святоши.
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30.10.2020 12:42 Ответить
 
 