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коррупция (8388) Вовк_Павел (257) Окружной админсуд Киева (390) Говда (10)

"Милиция - наши друзья, СБУ - наши друзья, не друзья - это НАБУ. Х#й мы ВККС сдадимся!" - тайные записи из кабинета главы Окружного админсуда Киева Вовка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" получили доступ до тайных записей из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, общий объем аудиозаписей - более 2000 часов. Часть аудиозаписей опубликована "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Нарадча кімната".

Внимание! Ненормативная лексика!

Прослушивание было установлено детективами НАБУ перед последними президентскими выборами. На записях идентифицированы голоса самого Вовка, его заместителя Евгения Аблова и судьи Окружного админсуда Игоря Погрибниченко. Кроме того, на записях есть нынешний первый заместитель Генпрокурора Роман Говда. Ему Вовк помог избавиться от "засранца" Александра Авдеенко - бывшего подчиненного Говды, который решил востановиться на работе через ОАСК.

"Он не выиграет. Все нормально...", - успокаивает прокурора Вовк.

На записях есть разговор Вовка с неким Сергеем Ивановичем, в котором, по мнению журналистов проекта, речь идет о просьбе Вовка включить в число влиятельных людей в Высшей квалификационной комиссии судей своих людей. По версии журналистов, речь идет о бывшем заместителе Министра внутренних дел Украины-руководителе аппарата Сергее Чеботаре, который был фигурантом дела "рюкзаков Авакова". Просьба Вовка была исполнена. Напомним, что одно из ключевых решений по делу "рюкзаков Авакова" было принято именно в Окружном админсуде Киева. Принимал это решение заместитель главы ОАСК Аблов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Окружного админсуда Киева Вовк второй раз не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения, - Антикоррупционный суд

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+49
Слава справжнім журналістам!
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30.10.2020 10:54
+39
И пусть теперь кто-то скажет, что ЗЕ не причем к судейскому беспределу.
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30.10.2020 10:57
+32
Сколько Вовка не корми, он все равно в твой карман смотрит.
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30.10.2020 10:56
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Слава справжнім журналістам!
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30.10.2020 10:54 Ответить
Що не кажіть, а все ж є перевага в тому, що існують різні групи впливу, які все це витягують на поверхню і надають цьому розголосу. Правило противаг.
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30.10.2020 11:01 Ответить
Так, але в даному випадку відомий вислів "... жаба гадюку" не підходить...
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30.10.2020 13:11 Ответить
Авакова потрібно знімати, він і є головним другом Вовка.
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31.10.2020 12:03 Ответить
Сколько Вовка не корми, он все равно в твой карман смотрит.
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30.10.2020 10:56 Ответить
І оця "поція" - то їхні друзі!
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 4949
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30.10.2020 12:47 Ответить
Геращенко будет комментировать журналистское расследование или сам Арсен Борисчыч?
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30.10.2020 10:57 Ответить
И пусть теперь кто-то скажет, что ЗЕ не причем к судейскому беспределу.
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30.10.2020 10:57 Ответить
Т.е., если ЗЕ не причем, то он вобще нихрена не контролирует. Нафига такой президент?
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30.10.2020 10:59 Ответить
"Сама придумала, сама образилась ..."
Так, През. не повинен впливати на вирішення справ у судах.
Його повноваження виписані у спец. Законі про През-та.
Що не так ?
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30.10.2020 11:21 Ответить
А непонятные опросы в день выборов проводить входит в его полномочия?
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30.10.2020 11:25 Ответить
Так вы же кидались на Порошенко из-за этого, мол он ни кого не садит. А вот, как оно оказывается "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 1721
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30.10.2020 12:12 Ответить
и "как оно оказывается"?
Тогда, в начале 2014 года, на пике эмоций можно было ПРАВИЛЬНО беспределить продолжая Майдан.
Но, поскольку Петро твой с Майданом жил в разных измерениях, вот ОНО и почало все " в правовом поле" сливыать в унитаз.
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30.10.2020 17:16 Ответить
Я переплутав тебе з Бакс13. Той точно зебил.
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30.10.2020 13:09 Ответить
Напомни мне, когда при Пете судьи совершали конституционный переворот.
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30.10.2020 12:38 Ответить
Одна "маленька" різниця при "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
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30.10.2020 12:44 Ответить
Що при Пєті закони вибірково застосовувались, що при "Какая разніца"...
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31.10.2020 02:02 Ответить
Так же как и шоколадка, или "чукча у нас писатель, а не читатель" -

"Прослушивание было установлено детективами НАБУ перед последними президентскими выборами". Источник: https://censor.net/ru/v3228102
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30.10.2020 17:32 Ответить
Напомни мне дату, когда КС вынес решение по НАЗК.
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30.10.2020 19:25 Ответить
Напомни мне дату, когда КС вынес решение по НАЗК.
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30.10.2020 19:36 Ответить
Дату, сестра, дату.
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30.10.2020 22:43 Ответить
Есть ли еще в мире страна, в которой государственный переворот пытались совершить судьи!?
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30.10.2020 10:58 Ответить
Може бути, що переворот вийшов випадково. Бо усе зав*язане.
А хотіли тільки декларації прикрити.
Крім того ще є версія.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/prezident-rivnij-z-usima-abo-amneziya-ukrainskogo-chinovnika.htm
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30.10.2020 11:24 Ответить
Не буду категоричним, але щось подібне було в Турції, бо з якого дива Ердоган "погнав" суддів тисячами.
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30.10.2020 12:08 Ответить
Зе банду, ни вилы..
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30.10.2020 10:58 Ответить
Ау бубочка ти ще не роздуплилось?
Вже й петиція є, а твого рішення засранець брехливий нема 😡😡😡
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30.10.2020 10:58 Ответить
Не, тормоз, это как раз ты не понял. Что такое зеленский и зелёные человечки.
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30.10.2020 11:06 Ответить
Що ж у тебе так бомбить?
В калюжу сядь попустить 😎😎😎
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30.10.2020 11:11 Ответить
А ви теж повірили у народовладдя від Зєлєнского? 😂 Це було перед президентськими виборами, чи після відосіка про 5 питань? 🤣
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30.10.2020 11:23 Ответить
Та нікому я не вірив, особливо цьому пуделю цирковому, але ж воно все жаліється, що йому хтось заважає, то я й нагадав, що вже зібрана електронна петиція від людей з вимогою розформування ОАСК на яку ЗЕнедоумок згідно закону зобов'язаний відреагувати. Тобто або розформувати той суд, або ні, але тоді він має публічно пояснювати свої дії.
Це так мало б бути, але ж у нас не гарант Конституції на посаді Президента, а звичайнісінький блаЗЕнь.
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30.10.2020 12:53 Ответить
Слушать я конечно не буду, но .... и кому это круто? как вот про Савченко - там и видео и т.д. - - кому надо это - устанавливать, рисковать шоб получилось - идите нахрен, вас тут не стояло?
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30.10.2020 10:58 Ответить
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 7105 "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 4628
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30.10.2020 11:04 Ответить
Если проанализировать решения ОАСК за последнее время, ТО ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЕ ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ КОНКРЕТНО
Вот хотя бы сняли обвинения против Портнова !!!!
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30.10.2020 11:01 Ответить
Орда в своих СМИ искренне радуется победе над Украиной с помощью КС Украины.Заказчик сразу раскрыл себя в заколоте против конституционного строя нашей неньки.ЮВТ также причастна к этому заколоту.Её надо похоронить политически в братской могиле врагов Украины.
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30.10.2020 11:01 Ответить
ЮВТ также причастна к этому заколоту.

Интересно каким образом?Можно поподробнее и с ссылками на серьёзные источники.
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30.10.2020 20:16 Ответить
Вони з Кутіним кращі друзі
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30.10.2020 21:36 Ответить
Открыть декларации судей ОАСК для украинского народа, который кормит эту стаю шакалов
ПУСТЬ ПОКАЖУТ ИМУЩЕСТВО СВОЁ И СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ
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30.10.2020 11:02 Ответить
І що? І так всі знають і розуміють. Нічого не станеться.
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30.10.2020 13:47 Ответить
Ну вот, КС примет решение, что и эту сволочь трогать нельзя, как же разделение властей, кто посмеет тронуть коррумпированного судью-преступника. Не будет люстрации, все это кровью, но потом уже народ люстрирует суддей сам, добежать до России не успеют.
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30.10.2020 11:03 Ответить
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 4078
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30.10.2020 11:10 Ответить
Уже полтора года утверждаю, СБУ уничтожил клоун, но реакции никакой, вот вам доказательства, а мусоров приблизил к себе во главе с аваковым, сейчас клоуна надо отправить под домашний арест.
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30.10.2020 11:11 Ответить
СБУ разрушила Тимошенко поставив во главе Турчинова-Когана с единственной целью уничтожить дело Семы Могилевича который был подельником мадам и находился в розыске ФБР. Пастор справился. И это не единственное "достижение" этого "загадочного губошлепа"... Потом был Крым...
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31.10.2020 02:08 Ответить
СуДнииище ! Упыри сховавшиеся за именем Закона, и вытирающие о законы свои копыта..
Таких только "стенка" исправит, - не шведская.
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30.10.2020 11:12 Ответить
Бессмертный.. хм..
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30.10.2020 11:14 Ответить
Это упыри. Вурдалаки.
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30.10.2020 11:16 Ответить
Артём Ярмолич ,Вы шо так говорите,хотите , чтобы Сулима Иван Вас по Цензору размазал 😂😂😂😂
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30.10.2020 11:17 Ответить
Блдь, КАК вообще можно оставить существовать этот конченный ОАСК?! Ну что за издевательство? Нас сорок миллионов, а несколько тварей стопорят всю страну? Вынести бы их нах и прилюдно прибить
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30.10.2020 11:20 Ответить
Прибить,это прикольно конечно,но желательно не насмерть,слегонца прибить.
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30.10.2020 11:25 Ответить
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 1827
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30.10.2020 11:39 Ответить
Разумные
слова.....

Без
любви разум бессилен. Без разума любовь
слепа.
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30.10.2020 11:57 Ответить
Но бывает и безумная любовь.
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30.10.2020 12:11 Ответить
"Любовь способна низкое прощать.
И в доблести пороки превращать.
И не глазами - сердцем выбирать...
За то ее слепой изображают."

Со времен Шекспира все продажные политиканы мечтают о "чистой и бескорыстной любви" народа. Хотите о разуме? Это к Хайаму. Тот рекомендует забухать до беспамятсва...
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31.10.2020 02:13 Ответить
Така ситуація не лише в цьому суді вона в більшості судах, я взагалі вважаю що він ще адекватний інтелегент в порівняно з іншими суддями
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30.10.2020 12:10 Ответить
Їх треба просто вбити. Це не судді, це вороги України!
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30.10.2020 12:17 Ответить
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 6594
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30.10.2020 12:18 Ответить
Оштрафовать предприятие на 220 тис. за девушку в купальнике на рекламе- это, конечно, круто.

"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 991 "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9084 "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9084 "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9084
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30.10.2020 12:23 Ответить
Порох менял страну, а этот членом игрок на рояле превращает страну в бантустан!
Порох, вернись!
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30.10.2020 12:47 Ответить
Проблема не стільки в змісті розмов, як у формі: стороння людина могла б подумати, що це розмова кримінальних злочинців найнижчої категорії.
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30.10.2020 12:52 Ответить
Надіюсь люди порозумнішають,зрозуміють,що керувати країною це не членом по клавішам стукати. Порошенка звинувачували у всіх земних гріхах включаючи і самого "піаніста",А по факту буркутовців які сиділи у СІЗО за вбивства на майдані ввідав Зеленський, хоча моряків та Сенцова і так бі ввідала Росія по рішенню міжнародного суда. На війні Зелень теж заробляє два роки? Риторичне питання -чому не завершив,йому вона вигіда?
При "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
І на останок.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки", - нардеп Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми
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30.10.2020 12:58 Ответить
Вовка - Вовку, Вовк - Вовке... Так и живем...
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30.10.2020 13:00 Ответить
Надіюсь люди порозумнішають,зрозуміють,що керувати країною це не членом по клавішам стукати. Порошенка звинувачували у всіх земних гріхах включаючи і самого "піаніста",А по факту буркутовців які сиділи у СІЗО за вбивства на майдані ввідав Зеленський, хоча моряків та Сенцова і так бі ввідала Росія по рішенню міжнародного суда. На війні Зелень теж заробляє два роки? Риторичне питання -чому не завершив,йому вона вигіда?
При "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
І на останок.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки", - нардеп Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми
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30.10.2020 13:09 Ответить
бегло обозначил контур "системы"
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30.10.2020 13:12 Ответить
Це не судді, це гопота якась.
Скасувати той окружний суд.
Порозводилось блатняку.
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30.10.2020 13:53 Ответить
Ось і вирок. Всі йдуть на буцигарню. НАБУ залишається. (Поки не скурвиться, звісно
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30.10.2020 14:40 Ответить
Мене не цікавлять записи, мене цікавить шкіра Вовка.
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30.10.2020 15:36 Ответить
И что же по этому поводу скажет наш любитель рюкзаков и французских откатов за вертолеты, катера и электровозы, вы все вретиии или вообще отморозится?
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30.10.2020 17:37 Ответить
кинокомедия а не власть.
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31.10.2020 07:16 Ответить
Как это друзья? Какие у судей могут быть друзья? недруги? Это бред? Эти люди абсолютно не судьи! Эти люди шваль!!!!
Судьи должны быть беспристрастны! У судей может быть только один друг, вернее подруга - ФЕМИДА! Имено законы, законодательство Украины должно быть союзником судей, а среди друзей не может быть дружков у судей. Эти типы, которые так сказали абсолютно коррупционеры.
"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка - Цензор.НЕТ 9365

Видите,, Фемида с повязкой на глазах... беспристрастная!
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31.10.2020 07:44 Ответить
Днище. таким моральным уродам ничего не стоит сесть за руль пьяными или угашенными, и убить кучу людей. По-хорошему, судьи ОАСК это преступники, самое правильное что с ними можно сделать - посадить лет на 15
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31.10.2020 07:47 Ответить
Как-то странно слышать такое, учитывая, что НАБУ за время своего существования так и не посадила ни одного топ-коррупционера.
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01.11.2020 02:10 Ответить
Кому ще не зрозуміло,що Україна-це мафіозна "держава"?
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01.11.2020 08:10 Ответить
НЕОБХОДИМО ТАКИХ В АМЕРИКЕ СУДИТЬ ГДЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ЕСТЬ !!!
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01.11.2020 12:14 Ответить
 
 