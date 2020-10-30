"Милиция - наши друзья, СБУ - наши друзья, не друзья - это НАБУ. Х#й мы ВККС сдадимся!" - тайные записи из кабинета главы Окружного админсуда Киева Вовка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Журналисты проекта "Слідство.Інфо" получили доступ до тайных записей из кабинета главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, общий объем аудиозаписей - более 2000 часов. Часть аудиозаписей опубликована "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Нарадча кімната".
Внимание! Ненормативная лексика!
Прослушивание было установлено детективами НАБУ перед последними президентскими выборами. На записях идентифицированы голоса самого Вовка, его заместителя Евгения Аблова и судьи Окружного админсуда Игоря Погрибниченко. Кроме того, на записях есть нынешний первый заместитель Генпрокурора Роман Говда. Ему Вовк помог избавиться от "засранца" Александра Авдеенко - бывшего подчиненного Говды, который решил востановиться на работе через ОАСК.
"Он не выиграет. Все нормально...", - успокаивает прокурора Вовк.
На записях есть разговор Вовка с неким Сергеем Ивановичем, в котором, по мнению журналистов проекта, речь идет о просьбе Вовка включить в число влиятельных людей в Высшей квалификационной комиссии судей своих людей. По версии журналистов, речь идет о бывшем заместителе Министра внутренних дел Украины-руководителе аппарата Сергее Чеботаре, который был фигурантом дела "рюкзаков Авакова". Просьба Вовка была исполнена. Напомним, что одно из ключевых решений по делу "рюкзаков Авакова" было принято именно в Окружном админсуде Киева. Принимал это решение заместитель главы ОАСК Аблов.
Пожалуйста, подождите...
Так, През. не повинен впливати на вирішення справ у судах.
Його повноваження виписані у спец. Законі про През-та.
Що не так ?
Тогда, в начале 2014 года, на пике эмоций можно было ПРАВИЛЬНО беспределить продолжая Майдан.
Но, поскольку Петро твой с Майданом жил в разных измерениях, вот ОНО и почало все " в правовом поле" сливыать в унитаз.
"Прослушивание было установлено детективами НАБУ перед последними президентскими выборами". Источник: https://censor.net/ru/v3228102
А хотіли тільки декларації прикрити.
Крім того ще є версія.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/prezident-rivnij-z-usima-abo-amneziya-ukrainskogo-chinovnika.htm
Вже й петиція є, а твого рішення засранець брехливий нема 😡😡😡
В калюжу сядь попустить 😎😎😎
Це так мало б бути, але ж у нас не гарант Конституції на посаді Президента, а звичайнісінький блаЗЕнь.
Вот хотя бы сняли обвинения против Портнова !!!!
Интересно каким образом?Можно поподробнее и с ссылками на серьёзные источники.
ПУСТЬ ПОКАЖУТ ИМУЩЕСТВО СВОЁ И СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ
Таких только "стенка" исправит, - не шведская.
слова.....
Без
любви разум бессилен. Без разума любовь
слепа.
И в доблести пороки превращать.
И не глазами - сердцем выбирать...
За то ее слепой изображают."
Со времен Шекспира все продажные политиканы мечтают о "чистой и бескорыстной любви" народа. Хотите о разуме? Это к Хайаму. Тот рекомендует забухать до беспамятсва...
Порох, вернись!
При "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
І на останок.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки", - нардеп Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми
При "Петі" приймались антикорупційні закони, при " баризі" після придушення ним же гарячої фази війни, почала зростати економіка на 4-5%,а при Зеленському реформи,закони скасовуються,а економіка летить в піке.( і почала летіти до короновірусної кризи,тому і зняли прем"єра Гончарука)
І на останок.
Мінфін закриває програму "Доступні ліки", - нардеп Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми
Скасувати той окружний суд.
Порозводилось блатняку.
Судьи должны быть беспристрастны! У судей может быть только один друг, вернее подруга - ФЕМИДА! Имено законы, законодательство Украины должно быть союзником судей, а среди друзей не может быть дружков у судей. Эти типы, которые так сказали абсолютно коррупционеры.
Видите,, Фемида с повязкой на глазах... беспристрастная!