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прокуратура (4868) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2044)

Венедиктова оценила первый месяц работы новых областных прокуратур: "Запускались без отрыва от работы, времени на раскачку не было". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Месяц назад в Украине начали работу новые областные прокуратуры, генпрокурор Ирина Венедиктова оценила их работу за этот период.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, об этом Венедиктова заявила в опубликованном видео.

Всего, аттестацию успешно прошли 2483 прокурора региональных прокуратур, 878 прокуроров - нет. Лучший результат показала прокуратура Хмельницкой области - 88% аттестованных прокуроров, больше всего тех, кто не прошел - 32% в прокуратуре Днепропетровской области.

По словам Венедиктовой, главной задачей было повышение доверия к прокуратуре. 

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"И здесь мы очищали свои ряды также через разоблачение тех, кто порочит прокурорскую честь нарушением закона. За время моего пребывания в должности, Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора привлекла к уголовной ответственности 21 правоохранителя, большинство из них - за коррупцию", - подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова отметила, что за этот первый месяц работы областными прокуратурами в суд направлены уголовные производства в отношении более 3 тысяч правонарушений общеуголовной направленности, экономических и военных преступлений. Также, сейчас прокуроры областных прокуратур отстаивают в судах интересы граждан и государства в целом на сумму 68 миллиардов гривен.

За этот месяц прокурорами сообщено о подозрении в совершении 121 уголовного коррупционного правонарушения. В суд с обвинительными актами направлено 347 уголовных правонарушений. В правонарушениях этой категории установлен ущерб более чем на 200 млн грн, из которых уже возмещено более 40 млн гривен. С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложен арестов на 84 млн грн и заявлены иски на 57,5 млн гривен. Также в совершении 192 уголовных правонарушений с бюджетными средствами сообщено о подозрении, в суд с обвинительными актами направлено 595 уголовных правонарушений. Установлено 160 млн грн убытков, из которых уже возмещено 7 млн гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на 74,2 млн грн и заявлены иски на более 79 млн грн.

"Хочу сказать работникам областных прокуратур - у нас не было никакого переходного периода, мы запускались без отрыва от работы, времени на раскачку не было. Я благодарю всех, кто обеспечил действительно достойный результат, который мы будем только приумножать. Я горжусь своими коллегами!" - подытожила Венедиктова.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
шо-то мне это напомнило...
Венедиктова оценила первый месяц работы новых областных прокуратур: "Запускались без отрыва от работы, времени на раскачку не было" - Цензор.НЕТ 3989
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30.10.2020 12:02
+8
Они уже не стесняются говорить словами своего хозяина:у того тоже 20 лет, а времени на раскачку нет
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30.10.2020 12:03
+8
Венедіктова оцінила перший місяць роботи нових обласних прокуратур: "Запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було" - Цензор.НЕТ 754
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30.10.2020 12:17
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Хоч ти не тошни....
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30.10.2020 12:00 Ответить
шо-то мне это напомнило...
Венедиктова оценила первый месяц работы новых областных прокуратур: "Запускались без отрыва от работы, времени на раскачку не было" - Цензор.НЕТ 3989
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30.10.2020 12:02 Ответить
Так это не только в 2018. Оно про "раскачку" уже десятилетия втирает поднадзорной кацапне.)
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30.10.2020 12:08 Ответить
Во вот именно!
А я то думал что насчёт "раскачки" у меня дежавю.

.
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30.10.2020 13:27 Ответить
эта курица даже говорит словами Тупина
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30.10.2020 14:45 Ответить
Они уже не стесняются говорить словами своего хозяина:у того тоже 20 лет, а времени на раскачку нет
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30.10.2020 12:03 Ответить
Дура набитая.
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30.10.2020 12:09 Ответить
"... часу на розкачку не було" - не палися так тупо, Генстєрва ти кацапська.
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30.10.2020 12:16 Ответить
Венедіктова оцінила перший місяць роботи нових обласних прокуратур: "Запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було" - Цензор.НЕТ 754
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30.10.2020 12:17 Ответить
Тобто, знайшла виправдання бездіяльності.
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30.10.2020 12:19 Ответить
Уже месяц новые работают,а взяточница лазарева,как брала взятки,так и продолжает это спокойно делать.
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30.10.2020 12:26 Ответить
У неё климакс что-ли так действует на мозги ??? Венедіктова оцінила перший місяць роботи нових обласних прокуратур: "Запускалися без відриву від роботи, часу на розкачку не було" - Цензор.НЕТ 3525
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30.10.2020 12:39 Ответить
времени на раскачку? Бльоо, да она же цитирует своего кумира, бункерную вошь
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30.10.2020 12:47 Ответить
Опа ча как покрытые зеленью рашистские консервы-то рвет! :Р )) 😂
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30.10.2020 14:25 Ответить
...ми очищали свої ряди також через викриття тих, хто ганьбить прокурорську честь... © Венедіктова
Невже? А Венедіктову, яка "на шару" знімала держдачу у Пуща-Водиці, також звільнили, чи ще ні? Га, Венедіктова?
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30.10.2020 16:45 Ответить
 
 