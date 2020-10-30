Венедиктова оценила первый месяц работы новых областных прокуратур: "Запускались без отрыва от работы, времени на раскачку не было". ВИДЕО

Месяц назад в Украине начали работу новые областные прокуратуры, генпрокурор Ирина Венедиктова оценила их работу за этот период.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, об этом Венедиктова заявила в опубликованном видео.

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Всего, аттестацию успешно прошли 2483 прокурора региональных прокуратур, 878 прокуроров - нет. Лучший результат показала прокуратура Хмельницкой области - 88% аттестованных прокуроров, больше всего тех, кто не прошел - 32% в прокуратуре Днепропетровской области.

По словам Венедиктовой, главной задачей было повышение доверия к прокуратуре.

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"И здесь мы очищали свои ряды также через разоблачение тех, кто порочит прокурорскую честь нарушением закона. За время моего пребывания в должности, Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора привлекла к уголовной ответственности 21 правоохранителя, большинство из них - за коррупцию", - подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова отметила, что за этот первый месяц работы областными прокуратурами в суд направлены уголовные производства в отношении более 3 тысяч правонарушений общеуголовной направленности, экономических и военных преступлений. Также, сейчас прокуроры областных прокуратур отстаивают в судах интересы граждан и государства в целом на сумму 68 миллиардов гривен.

За этот месяц прокурорами сообщено о подозрении в совершении 121 уголовного коррупционного правонарушения. В суд с обвинительными актами направлено 347 уголовных правонарушений. В правонарушениях этой категории установлен ущерб более чем на 200 млн грн, из которых уже возмещено более 40 млн гривен. С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложен арестов на 84 млн грн и заявлены иски на 57,5 млн гривен. Также в совершении 192 уголовных правонарушений с бюджетными средствами сообщено о подозрении, в суд с обвинительными актами направлено 595 уголовных правонарушений. Установлено 160 млн грн убытков, из которых уже возмещено 7 млн гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на 74,2 млн грн и заявлены иски на более 79 млн грн.

"Хочу сказать работникам областных прокуратур - у нас не было никакого переходного периода, мы запускались без отрыва от работы, времени на раскачку не было. Я благодарю всех, кто обеспечил действительно достойный результат, который мы будем только приумножать. Я горжусь своими коллегами!" - подытожила Венедиктова.

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