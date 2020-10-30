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Брифинг председателя Конституционного Суда Тупицкого. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий вышел на брифинг, на котором объясняет решение Суда закрыть доступ к декларациям чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
на гиляку
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30.10.2020 12:15
+15
Керенский 14 февраля 1917 года в своей речи в Думе заявил: «… Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы - физического их устранения».
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30.10.2020 12:18
+9
Говна кусок
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30.10.2020 12:15
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на гиляку
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30.10.2020 12:15 Ответить
Керенский 14 февраля 1917 года в своей речи в Думе заявил: «… Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы - физического их устранения».
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30.10.2020 12:18 Ответить
а что делает это БУРЯТ НА ЭКРАНЕ МЕДВЕДЧУКА-- а это как "трактористы Бурятии" на Димбассе????? ты расскажи нам про покупку земли по законам РФ в Крыму и уплаты налогов в бюджет РФ...
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30.10.2020 12:20 Ответить
"еспресо" канал мертветчука!?
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30.10.2020 12:36 Ответить
С керенскими, красновыми, монархистами, есерами, большевиками - вам на расею!
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30.10.2020 12:23 Ответить
Говна кусок
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30.10.2020 12:15 Ответить
Тре вказувати 18+. Жах. Це голова ксу. Хочете змін на краще?
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30.10.2020 12:16 Ответить
Спросите у него про маеток в Крыму.
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30.10.2020 12:17 Ответить
Я не будут смотреть Тупицкого, но я вот листаю разные обсуждения и смотрю как все кто против суддей продвигают наратив, что Майдан был неконституционным, что Януковича лишили полномочий неконституционно, поэтому можно суддей гнать.
Все кто так говорит это русня. Они не понимают что такое право в принципе. И мне очень не улыбается что эта русня сейчас делает вид, что её заботит будущее Украины как государства.
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30.10.2020 12:18 Ответить
Никто такое не продвигает. Так что не надо продвигать,что якобы кто-то что-то продвигает.
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30.10.2020 12:22 Ответить
Я увидел два нарратива:
- влада народу важнее чем решение какого-то судьи. И всё остальное. Это чушь. Когда дело касалось Януковича или там его министра милиции, то дело было в решении конкретного чиновника и отказ подчиняться его приказам, а не в законах. Это не понимают все кто говорит, что судей не надо слушать.
- хуже не будет, сейчас наберем хороших судей. Это вторая серия сериала Голобородько. Выберем вместо плохих судей хороших и заживем. Но так не бывает.
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30.10.2020 12:26 Ответить
Иван к чем это понос..ты сам то с рязани будешь.. КСУ уже демонтировал- что только можно аннулировала понятие и привлечение судей всех за не- правосудное решение потом убрал за незаконное обогащение теперь вообще институт целый вытер ластиком декларирование доходов.. еще на очереди украинский язык как факт в государстве земельная реформа право олигархам и тем кто заплатит возбуждать дела по старым делам которые были решены и исполнены даже решения 2-15-25 лет тому назад скоро КСУ скажет что нема никакой Украины ибо по их мнению референдум о Независимости 1 декабря 1991 год не соответствует Конституции 1996 года... Брифінг голови Конституційного Суду Тупицького - Цензор.НЕТ 7587
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30.10.2020 12:25 Ответить
Или это всё вброс, чтобы хомячки правильно бушевали. Справедливости ради сегодня под суд никто не пришел, кроме кучки маргиналов на зарплате олигархов. Так что не получилось.
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30.10.2020 12:27 Ответить
Шо оно несёт? Про особняки в Крыму давай рассказывай.
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30.10.2020 12:18 Ответить
Что там объяснять? Наколядовал.
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30.10.2020 12:18 Ответить
Не нужно ничего объяснять. Всё всем понятно - имущество в оккупированном Крыму кристально честному судье подбросили солдаты НАТО.
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30.10.2020 12:19 Ответить
Он еще и судья доповідачь по Крыму Прямое конфликт интересов, раз у него собственность в Крыму. Он думаете будет на стороне Украины, в судах РФ? Расстрелять урода!
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30.10.2020 12:19 Ответить
Брифінг голови Конституційного Суду Тупицького - Цензор.НЕТ 2429
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30.10.2020 12:19 Ответить
Щас порохоботы начнут лайкать, подумав, что Денис матюкает Зеленского.)))
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30.10.2020 12:25 Ответить
Брифінг голови Конституційного Суду Тупицького - Цензор.НЕТ 511
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30.10.2020 12:26 Ответить
А в очі чому не дивиться??? Це так володіє мовою такого рангу державна людина, помилок більше ніж у школяра
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30.10.2020 12:20 Ответить
Скажи, що Порошенко підкинув...
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30.10.2020 12:21 Ответить
Посмотрите на глаза. В пол. Отводит. Тварь...
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30.10.2020 12:21 Ответить
Брифинг Брехинг председателя Конституционного Суда Тупицкого. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ сеанса уриноофтальмологии.
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30.10.2020 12:22 Ответить
жесть, это глава КСУ? я до этого никогда не видел и не слышал это существо. лучше и дальше так было.
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30.10.2020 12:23 Ответить
Що воно цей малорос белькоче?
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30.10.2020 12:25 Ответить
А пох твоє базікання. Женуть тебе за прийняті рішення вчорашні і в минуліому.

Решту розповідатимеш у відповідних інституціях.
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30.10.2020 12:25 Ответить
Яка освічена, вихована і чемна людина - велика подяка, що сраку з-під мантії не показав, в очі не насцяв й на мармизи не насрав.
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30.10.2020 12:25 Ответить
Шо воно меле? Все окрім суті.
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30.10.2020 12:28 Ответить
Брифінг голови Конституційного Суду Тупицького - Цензор.НЕТ 1617
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30.10.2020 12:29 Ответить
Був повсюди. Тепер повсюди ЗЕлупа Янелох.
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30.10.2020 12:34 Ответить
все должны декларировать свои статки но не мы судьи, ето прямое давление на независимость судовой системы!
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30.10.2020 12:29 Ответить
старий кацап маразматик.
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30.10.2020 12:30 Ответить


Олександр Аргат@olarhat 4 ч

Яка іронія в тому, що цей КСУ знесуть без законних підстав.
Так само, як він без законних підстав дав добро на розпуск Верховної Ради.
Україна - країна юридичних можливостей. І політичної доцільності.
КСУ ще вчора був в позиції "ну так, ми офігіли, що ви нам зробите?".
Отвєточка така ж).
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30.10.2020 12:33 Ответить
Мы уже апеллировали к ООН и международному праву. Шо єто нам дало? Только симметричный же ответ может остановить врага. Тут ситуация аналогичная.
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30.10.2020 12:38 Ответить
Какие брифинги ,на НАРЫ и только на НАРЫ всю судейскую мафию !!! Брифінг голови Конституційного Суду Тупицького - Цензор.НЕТ 8202
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30.10.2020 12:36 Ответить
Конституция не дает возможности ни президенту, ни парламенту досрочно лишить полномочий судей КСУ. Поэтому судьи КСУ, несомненно, будут настаивать на своем праве принимать любые решения, какие им вздумается.

С другой стороны, у Зеленского есть зацепка в виде статьи 5 Конституции, где говорится, в частности, что «никто не может узурпировать государственную власть». И есть, кстати, решение КСУ от 5 октября 2005 г., в котором разъясняется, что «положение "никто не может узурпировать государственную власть" надо понимать как запрет захвата государственной власти путем насилия или другим неконституционным или незаконным способом органами государственной власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами, гражданами или их объединениями». Так вот, сейчас в роли такого узурпатора будет предъявлен КСУ. Не отдельные конституционные судьи, а весь Конституционный суд как орган.

По имеющейся информации, для этого могут быть использованы, как минимум, два основания. Во-первых, это то, что КСУ своими решениями противодействует закрепленной в Конституции «необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».

Во-вторых, это то, что КСУ фактически присвоил себе исключительные полномочия Верховной Рады, когда отменил статью 366-1 УК.
https://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-protiv-ksu-kak-proydet-ukraina-cherez-konstitucionnyy-shtorm-29102020-404501
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30.10.2020 12:41 Ответить
В первую очередь нужно менять конституцию , где все статьи и пункты должны быть четкими, однозначными /не требущие разъяснений/ и непротиворечащие друг другу, вести поняти как "конституционный закон":
в первую очередь закон "О ДЕЕСПОСОБНОСТИ, НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ, правах и обязанностях РЕЗИДЕНТОВ Украины", "ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ и БЕЗГРАЖДАНСТВЕ", "О воинской обязаности", "О НАЛОГАХ и АКЦИЗАХ", "О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ и ЗЕМЛЕ", не использовать понятие "религиозной организации", все виды объединений граждан являются только ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ /религиозные в том числе/ с равными правами и БЕЗ ПРИФЕРЕНЦИЙ!
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30.10.2020 12:43 Ответить
який вичурний покидьок, справжній український суддя-перевертень, саме через цю мерзоту Україні ніяк не вдається вирватися з тісних обіймів злодійського олігархічного шобла.
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30.10.2020 12:47 Ответить
Переворот от революции отличается лишь тем что в революцию меняют собственика ( владеть, користуваться, распоряжаться) олигархи как владели активами страны так через свою челядь и владеют у них свои разборки. Пересичным зась. В стойло и не мешать. Взять и разделить активы где указана частка каждого это и есть революция.Но перед этим нужен Суспильный договор. Все остольное это ситечко Остапа бендера для племени юмбу-бумбу от олигархата и свиней корыта на Печерских пагорбах.
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30.10.2020 12:51 Ответить
ця тушонка тошнотна має відповідати на запитання від суспільства?!?? чи опускатися до рівня простолюдинів для цих тварюк не припустимо???
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30.10.2020 12:59 Ответить
В КС сидять ригівські покидьки, бо недарма опзж звернулось до них зі своїми законопроектами, а ці так звані судді не дуже довго думали, ну десь місяця два і ось результат їх продуктивної роботи.
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30.10.2020 12:59 Ответить
Вся Украина слушала заговорщика предателя, с какой целью и для чего, в то время, когда преступнику тупице, только из милосердия, должны были дать последнее слово перед повешением.
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30.10.2020 13:06 Ответить
Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Согласно Конституции, земля Украины принадлежит народу. Власть имеет право без согласия собственника, то есть народа, выставлять землю на распродажу?
Нарушение Конституции, в данном случае, ОЧЕВИДНО, т. к. должен быть референдум. За соблюдением Конституции, должен следить КС, что и сделал. А дальше, беготня перед Западом - та нам кредитов не дадут. Так и конституцию надо поменять, что в Украине рулит МВФ, а не нарiд.
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30.10.2020 13:18 Ответить
судейская каста неприкасаемых - главный саботажник прозападных реформ и преобразований в Украине. им хорошо жылось при кучме и овоще, когда можно было абсолютно беспрепятсвенно и не опасаясь брать взятки (посмотрите в каких домах они живут и на каких машинах ездят), обслуживая власть и олигархат. антикоррупционные преобразвания, даже такие незначительные как сейчас в Украине им как кость в горле
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30.10.2020 13:19 Ответить
Суки зелёные арестуйте этого рыговского гандураса или посадки у вас только в больном воображении и только Порошенко?
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30.10.2020 13:28 Ответить
Плач крокодила = вой Тупицкого
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30.10.2020 13:55 Ответить
Нажаль наше суспільство не може слухати, а може навіть не вміє читати. Те що робить влада ( я голосував за Зеленського ) не законно. Не можна ломати суд через коліно, бо завтра не буде арбітра у державі, та наступе безлад.... Не можна звинувачувати без доказів. Сам родом з Донецька, та не високої думки про цього суддю, але Він суддя, більш того він висловлює думку всього суду... Згідно з практики суду, цей склад суду відстоює інтереси громадян, поцікавтесь рішеннями КС... він наприклад фактично зобов'язав збільшити виплати до 5 травня участникам АТО, інвалидам ( Конституційний Суд України 27.02.2020 прийняв рішення № З-р/2020, яким визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає зменшення розміру разової грошової допомоги до 5 травня.
Відповідно до частини п`ятої статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), це наприклад....
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30.10.2020 14:39 Ответить
Мразь подонок враг ..
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30.10.2020 14:43 Ответить
вы можете слушать и понимать что вам говорят? или вы как лошадь мюнгхаузена...
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30.10.2020 16:56 Ответить
Я бы ему выбил табурет с под ног потом разбирался прав он или нет
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30.10.2020 17:10 Ответить
тупицкий тупит)) крайний его помощник,он все состряпал))
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30.10.2020 17:35 Ответить
Чмо
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30.10.2020 21:54 Ответить
 
 