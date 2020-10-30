Брифинг председателя Конституционного Суда Тупицкого. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий вышел на брифинг, на котором объясняет решение Суда закрыть доступ к декларациям чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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