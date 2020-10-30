Я не пойду на допрос в ГБР, - глава КС. ВИДЕО
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Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права (процессуальные. - Ред.), у свидетеля - другие", - заявил он.
Глава КС отметил, что накануне вечером его разыскивали двое следователей ГБР.
"Вчера вечером, в 11 часов ночи, меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 часов ночи искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как глава суда приезжает - с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей Государственного бюро расследований. Как только они каким-то образом узнают телефон моей жены и скидывают эту повестку на WhatsApp ей, в эфире сразу идет комментарий, почему вызывают, на официальном веб-сайте ГБР, почему вызывают главу КС. По проверке к причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это об автоматическом распределении и другом", - рассказал он.
Тупицкий уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.
"Меня допрашивал отдел Горбатюка. Вы понимаете, что это отдел, который не подчинялся даже генеральному прокурору Луценко. И если бы там было подозрение, я бы там уже был с подозрением. Рябошапка проверял этот вопрос, по провокации определенных лиц. Не было вручено подозрение", - заявил он.
"Поэтому действует процессуальный закон - есть основания, есть процессуальное руководство генеральной прокуратуры, тогда пожалуйста - допросы, защита и так далее", - резюмировал Тупицкий.
Ранее стало извес тно, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.
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почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
В 1988-1993 гг. - стажер прокуратуры г. Донецка, следователь, старший следователь прокуратуры Куйбышевского района г. Донецка.
В 1993-2010 гг. - судья Куйбышевского районного суда г. Донецка, 2002-2009 - председатель этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области.
Всплеск карьеры Александра Тупицкого совпал с победой Виктора Януковича на выборах президента. В 2010-2013 гг. - был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.
В мае 2013 года указом президента Украины Виктора Януковича назначен судьей Конституционного суда Украины.
С 2018-2019 года - заместитель председателя Конституционного суда Украины.
17 сентября 2019 на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран председателем Конституционного Суда Украины.
Зеленскому пора на выход. Реальный клоун.
Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували. Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.
Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення.
Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
Линчевать прилюдно... чтобы другим в голову не приходило то что он сделал.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
Они ж по приказу Порошенко плюют тебе в .......!
-Так.Только не мажоров,а уродов
Это будет продолжаться до тех пока у налогоплательщиков не будет реального инструмента влияния на власть : вето любого закона, снятие любой кандидатуры с гос должности включая президента и т.д. Мы как налогоплательщики должны иметь эту возможность нажатием двух клавиш на клавиатуре. Сейчас у нас есть только один инструмент влияния, это майдан и уличные протесты, которые очень часто по решению властей становятся незаконными. Они знают, что людям тяжело собраться на протест (у всех семья, дети, работа и т.д. ) и пользуются этим. По моему такая система влияния на власть есть в Швейцарии. Очень надеюсь, что мы добьемся такого права.
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів. Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд? Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
І виходу з цієї ситуації не бачу. Хіба що чекати, поки судді відбудуть свій 9-річний термін.
Якщо їх підуть у відставку "за власним бажанням", чи за "станом здоров'я", теж саме: прийдуть у Конституційний Суд "венедиктови". І буде це теж антиконституційно.
Куди не кинь, усюди клин. І де тут "меньше зло"?
- Напевно, домовлятися, і виносити новий закон про корупцію. Погано?
- Безперечно. Але іншого виходу не має.
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
В стране подный бардак, порядок нужно снова наводить!
Если при нем "расцвело", то как назвать отмену КС е-декларирования только сейчас, например?
Буйной порослью зелени, унавоженной тупоумием 73%?