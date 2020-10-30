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допрос (1368) КС (2131) Тупицкий (232) ГБР (2550)

Я не пойду на допрос в ГБР, - глава КС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Конституционного Суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права (процессуальные. - Ред.), у свидетеля - другие", - заявил он.

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Глава КС отметил, что накануне вечером его разыскивали двое следователей ГБР.

"Вчера вечером, в 11 часов ночи, меня ищут двое следователей для вручения повестки в качестве свидетеля. Когда сегодня в суд поступила официальная повестка по электронной почте. Зачем в 11 часов ночи искать главу суда, заходить в дом, где есть консьерж, выспрашивать, как глава суда приезжает - с охраной или нет, какими подъездами пользуется, в какое время это происходит. Это двое следователей Государственного бюро расследований. Как только они каким-то образом узнают телефон моей жены и скидывают эту повестку на WhatsApp ей, в эфире сразу идет комментарий, почему вызывают, на официальном веб-сайте ГБР, почему вызывают главу КС. По проверке к причастности к преступлениям, которые проверяются в системе хозяйственных судов, где я раньше работал. Это об автоматическом распределении и другом", - рассказал он.

Тупицкий уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.

"Меня допрашивал отдел Горбатюка. Вы понимаете, что это отдел, который не подчинялся даже генеральному прокурору Луценко. И если бы там было подозрение, я бы там уже был с подозрением. Рябошапка проверял этот вопрос, по провокации определенных лиц. Не было вручено подозрение", - заявил он.

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"Поэтому действует процессуальный закон - есть основания, есть процессуальное руководство генеральной прокуратуры, тогда пожалуйста - допросы, защита и так далее", - резюмировал Тупицкий.

Ранее стало извес тно, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.
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Топ комментарии
+41
Підеш, підеш. Мантія тебе вже не захистить. Я не пойду на допрос в ГБР, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 782
Втім, є варіянт - Ростов
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30.10.2020 13:31
+23
Блин, НО ОН ЯВНО ЗАЖРАЛСЯ.
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30.10.2020 13:33
+17
Сам не хочешь, люд с улицы приведут.
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30.10.2020 13:32
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Вопрос,- Кто будет контролировать контролёров и судить судей,- не простой. Мне нравится рецепт от Леся Подерев'янкого: "Майдан в Конституцію!"
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30.10.2020 14:04 Ответить
Как вообще случилось, что судья высшего конституционного суда умудрился купить и оформить участок на территории оккупированного крыма да еще по российским законам?
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
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31.10.2020 19:32 Ответить
Почему не простой? Должна быть перекрестная подсудность. А сейчас, опять 5 статья Конституции о том, что единственным источником власти - является Украинский Народ. А оперативными его высшими представителями - народные депутаты Украины. Поэтому, нужно апеллировать к Верховной Раде, всенародно избранному президенту и с ними принимать нужные решения по судьям и по самому суду. Этот состав судей нужно распускать и набирать новых, что делать. А их лишить всех огромных пенсий, гос. квартир, судебных лицензий и прочих государственных вкусностей. Пусть заказчики этого решения оплачивают им безбедную старость. А если их засудят, то и в местах лишения свободы. Все что произошло это хорошо. Это должно позволить здоровым силам укрепить нашу демократию, в сравнении с текущим состоянием.
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01.11.2020 09:01 Ответить
Если Зе захочет войти в историю, как великий реформатор, то он должен распустить все суды и уволить всех судей с той же лёгкостью, как он распускал ВР в первый день своего президенства.
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30.10.2020 13:54 Ответить
Карьера. Работал фрезеровщиком на радиоприборном заводе г. Смелы и Черкасском заводе «Строммашина».
В 1988-1993 гг. - стажер прокуратуры г. Донецка, следователь, старший следователь прокуратуры Куйбышевского района г. Донецка.
В 1993-2010 гг. - судья Куйбышевского районного суда г. Донецка, 2002-2009 - председатель этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области.
Всплеск карьеры Александра Тупицкого совпал с победой Виктора Януковича на выборах президента. В 2010-2013 гг. - был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Занимал должности председателя Львовского и Днепропетровского апелляционных судов.
В мае 2013 года указом президента Украины Виктора Януковича назначен судьей Конституционного суда Украины.
С 2018-2019 года - заместитель председателя Конституционного суда Украины.
17 сентября 2019 на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран председателем Конституционного Суда Украины.
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30.10.2020 14:03 Ответить
чистый мафиозо
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30.10.2020 18:50 Ответить
ох и харя.не пойдешь тогда будешь тварь вместо игрушки на елке висеть
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30.10.2020 14:09 Ответить
значит, такую суку надо тащить на веревке.
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30.10.2020 14:17 Ответить
вы посмотрите на его глаза а они говорят что честно и открыто смотреть людям в глаза он от брехни уже не может!
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30.10.2020 14:31 Ответить
Он уже побывал..на допросе.Правда в Крыму и там присягу давал,только кому-своему тезке-ту.пину.
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30.10.2020 14:47 Ответить
Почему этот взяточник Тупицкий до сих пор не в тюрьме?
Зеленскому пора на выход. Реальный клоун.
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30.10.2020 14:47 Ответить
я стараюсь, батя...

Я не піду на допит у ДБР, - глава КС - Цензор.НЕТ 6518
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30.10.2020 14:55 Ответить
очень старался!
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30.10.2020 17:57 Ответить
С портретом бати,на заднем плане())
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31.10.2020 12:05 Ответить
Ну тогда пойдешь на корм ракам, чучело гнилое.
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30.10.2020 15:05 Ответить
Відтепер ми не лише не можемо покарати чиновників за незадекларовані будинки в Італії і автопарки на мільйони.
Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували. Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.
Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення.
Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
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30.10.2020 15:08 Ответить
От ***** жирный барыга.
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30.10.2020 15:09 Ответить
Ох и РЯХА.....
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30.10.2020 15:09 Ответить
Ага, за три дня с похмела, не обсереш её.
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31.10.2020 15:37 Ответить
ОПЗЖ пугает простых обывателей праворадикалами. Тот случай когда мы узнаем -есть они в стране или нет?
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30.10.2020 15:10 Ответить
Як в депутати, то Правий сектор і Білецький зі своїми тут як тут.
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30.10.2020 15:20 Ответить
Опять обиженки шоколадные скулят про то какие плохие националисты?
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30.10.2020 18:02 Ответить
***** они и в Африке *****. Зажрались суки. Его "вяличество" до такой степени борзое и оторванное от земли, что даже мысль о том, что кто то посмел нарушить их налаженные схемы по отмыву бабла и вообще потревожить их обеспеченную жизнь им просто покоя не дают. Надеюсь кожа с этих ублюдков будет сдираться для них крайне болезенно.
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30.10.2020 15:17 Ответить
Хоч тушкою, хоч чучелом, а до ДБР тебе привезуть, колядник конституційний.
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30.10.2020 15:18 Ответить
*****
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30.10.2020 15:25 Ответить
На кол суку
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30.10.2020 15:26 Ответить
Это чмо голова КС. Да по нему тюрма плачет!
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30.10.2020 15:28 Ответить
Шмара.... а не судья.
Линчевать прилюдно... чтобы другим в голову не приходило то что он сделал.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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30.10.2020 15:33 Ответить
Как вообще случилось, что судья высшего конституционного суда умудрился купить и оформить участок на территории оккупированного крыма да еще по российским законам?
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
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31.10.2020 19:32 Ответить
Все дело в том, что нарит в глубине своей души ( он у нас духовный аж лячно) любит кровосисей, поэтому Беня покажет для скотово "Скотов", а для вибагливої худоби буде навіть "Слуга народу". А потім квартет у складі Мосійчук, Дубінського, Пальчевського та Гордона намастять усе це все худобі на те, куди вона їсть. И peolple схавает!!! Благо , сегодняшняя себестоимость позволяет на халяву каждому по куску черняшки с комбижиром и пивасик!
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30.10.2020 15:39 Ответить
мегамразь!!!
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30.10.2020 15:55 Ответить
Ну что, Зеля?
Они ж по приказу Порошенко плюют тебе в .......!
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30.10.2020 15:58 Ответить
гниль не пойдет.гниль поползет туда!
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30.10.2020 15:58 Ответить
Бл, неужели нету денег подорвать козла? Есть же координаты его хаты. 1 Хеллфайер и вопроса нет.
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30.10.2020 16:01 Ответить
Влада безответственных привыкших к безнаказанности и так и не выросших из штанишек мажоров в зрелых политических деятелей куме.
-Так.Только не мажоров,а уродов Я не піду на допит у ДБР, - глава КС - Цензор.НЕТ 7284
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30.10.2020 16:07 Ответить
В кандалах,казла,показательно,на допрос! По улице,сквоэь строй... Я не піду на допит у ДБР, - глава КС - Цензор.НЕТ 6511
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30.10.2020 16:43 Ответить
Значит поведут и хорошо если на допрос а не ближе ,ну к забору например...
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30.10.2020 16:51 Ответить
ЗаТупицкому можно к ДБР не идти, пойдет сразу на помойку, где ему и место.
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30.10.2020 17:05 Ответить
Да в$те уже кто-то в эту самодовольную рожу с вертухи))
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30.10.2020 17:20 Ответить
вот такие п...........ты нами правят и судят и указывают как жить.
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30.10.2020 17:55 Ответить
Да кто бы сомневался, что чучело это ни на какие допросы не пойдет, прессовать у нас могут только Стерненко, а судейкам с чинушами ничего не грозит.
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30.10.2020 18:04 Ответить
Гнида мордата.
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30.10.2020 18:10 Ответить
Самое плохое, что им все равно о чем мы тут пишем. Посмотрите насколько эти люди уверены в себе и своей безнаказанности.

Это будет продолжаться до тех пока у налогоплательщиков не будет реального инструмента влияния на власть : вето любого закона, снятие любой кандидатуры с гос должности включая президента и т.д. Мы как налогоплательщики должны иметь эту возможность нажатием двух клавиш на клавиатуре. Сейчас у нас есть только один инструмент влияния, это майдан и уличные протесты, которые очень часто по решению властей становятся незаконными. Они знают, что людям тяжело собраться на протест (у всех семья, дети, работа и т.д. ) и пользуются этим. По моему такая система влияния на власть есть в Швейцарии. Очень надеюсь, что мы добьемся такого права.
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30.10.2020 18:11 Ответить
И правильно, манал он всех оптом и вместе з зелей))
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30.10.2020 18:20 Ответить
да сходи возьми юристов ( ты-же маркшейдер) возьми журналистов возьми группу поддержки (хотя кто тебя поддержит с таким пузом) и расскажи правду скока в карман капнуло будь мужиком КС ....пока девочкой на зоне не стал
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30.10.2020 19:41 Ответить
Вот же наглая тварь.
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30.10.2020 19:41 Ответить
Как вообще случилось, что судья высшего конституционного суда умудрился купить и оформить участок на территории оккупированного крыма да еще по российским законам?
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
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31.10.2020 19:33 Ответить
Дапашливы...
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30.10.2020 19:45 Ответить
и ничего ведь этому благородному господину плохого не будет, ибо он находится на самом верху пищевой цепочки нашей экосистемы
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30.10.2020 20:06 Ответить
падлу за матню и в буцегарню, в петушинный угол, на диетпитание
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30.10.2020 20:35 Ответить
Тусуй тоді у Крим, де маєш незаконну ділянку, або у Ростов
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30.10.2020 23:10 Ответить
Ви досі ведетесь на мантру, що ті самі шуллєри організують обрання нових суддей, які стануть кращі, ніж існуючі!
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів. Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд? Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
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30.10.2020 23:39 Ответить
А як же закон один для всіх? Всіх тих хто відмовляється з"явитись на виклик до ДБР приводять у кайданках. Я не піду на допит у ДБР, - глава КС - Цензор.НЕТ 9011
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31.10.2020 11:32 Ответить
На мусорном баке привезут!!!Казлина!!!
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31.10.2020 12:02 Ответить
І це лайно буде нам казати як жити
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31.10.2020 12:52 Ответить
Не підеш на допит? То бери лікарняний - класика.
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31.10.2020 14:06 Ответить
Тупицкий от слова - тупой, а тупой, он и в Африке тупой, и как только он занял это кресло, какой урод это ему доверил???
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31.10.2020 17:16 Ответить
Відверто. Не маю ніякої надії ні на Конституційний суд, ні на ДБР.
І виходу з цієї ситуації не бачу. Хіба що чекати, поки судді відбудуть свій 9-річний термін.
Якщо їх підуть у відставку "за власним бажанням", чи за "станом здоров'я", теж саме: прийдуть у Конституційний Суд "венедиктови". І буде це теж антиконституційно.
Куди не кинь, усюди клин. І де тут "меньше зло"?
- Напевно, домовлятися, і виносити новий закон про корупцію. Погано?
- Безперечно. Але іншого виходу не має.
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31.10.2020 19:21 Ответить
Доречі. Фраза «Підвісити за яйця», що звучить на так званих плівках Мельниченка відноситься до тоді іще донецького судді Тупицького . Ще на початку нульових президент Леонід Кучма пропонував тодішньому голові Донецької облдержадміністрації Віктору Януковичу вчинити так з одним суддею з Донецька. Кучма був незадоволений рішенням цього судді.
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31.10.2020 19:28 Ответить
Оно падло не хочет идти на допрос,а украина должна выполнять бред этого ничтожества.Где логика?
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31.10.2020 19:31 Ответить
Как вообще случилось, что судья высшего конституционного суда умудрился купить и оформить участок на территории оккупированного крыма да еще по российским законам?
почему его не привлекут за измену украине? как вообще такое может быть? или нас просто всех за лохов держат? типа - ему 42 и он лох?
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31.10.2020 19:33 Ответить
Справедливості заради: Ділянка була у власності іще до окупації.
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31.10.2020 20:01 Ответить
Это хорошо, что не пойдешь. Дашь повод присмотреться к тебе максимально внимательно. Сделать привод.
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01.11.2020 11:43 Ответить
Порох, вернись!
В стране подный бардак, порядок нужно снова наводить!
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02.11.2020 11:55 Ответить
Так при порохе это свинство и рацвело.
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02.11.2020 12:08 Ответить
Как вы , 73%, заколебали!
Если при нем "расцвело", то как назвать отмену КС е-декларирования только сейчас, например?
Буйной порослью зелени, унавоженной тупоумием 73%?
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02.11.2020 12:17 Ответить
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