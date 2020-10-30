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Малюська о решениях КС: Все ключевые реформы под угрозой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено, несмотря на решение КСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Решение Конституционного суда является, мягко говоря, спорным. Оно вызывает немало дискуссий и удивления, и оно, очевидно, не вписывается в рамки КСУ. Соответственно, это вызвало возмущение и реакцию всех государственных органов, потому что это решение не отвечает высоким стандартам, которым должно было бы отвечать решение такой важной институции", - отметил Малюська.

В то же время министр сказал, что ситуация не является критической.

"Мы можем и полностью вернем антикоррупционную инфраструктуру, которая была поставлена на грань уничтожения решением КСУ. Уже восстановлена деятельность Реестра электронных деклараций распоряжением Кабмина, уже возобновлены спецпроверки, которые проводит НАПК. Полностью весь функционал без изменений в закон восстановить не удастся, но мы эти шаги делаем", - добавил глава Минюста.

Кроме того, Малюська указал на риск для ключевых реформ последних лет, проведенных в Украине.

Также читайте: Минюст не будет выполнять решение ОАСК по Сытнику: нет ни правовых оснований, ни полномочий, - Малюська

"Но проблема, которая была вчера проговорена на заседании СНБО, была в том, что мы можем побороть последствия, хотя это и потребует времени и усилий. Но у нас остаются риски, связанные с тем, что почти все ключевые реформы, принятые Верховной Радой в последнее время, находятся на рассмотрении в Конституционном суде. И этот генератор рисков может свести на нет практически все реформы, которые были имплементированы в последние годы. Именно это и стало причиной резкой реакции президента и СНБО", - объяснил Малюська.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо создать "аналог НАПК" для судей, - Малюська

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4



Joker_3rd_attempt

@Joker__UA


ніяк не міг зрозуміти, що нагадує мені цей двіж з КС...
а нагадує воно мені, коли Крим аннексували, вони підготували "юридичний" грунт в порушення усіх існуючих норм, і головне це все зробили дуже швидко.
я певен, що зараз цим усім керує та ж сама людина...
Почерк, як то кажуть.
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30.10.2020 14:26
+3
Єта дрочка с "плохим" судом напоминает дрочку с "плохой" предидущей ВР.
Ее тоже разогнали езаконно и абсурдно, и народу нравилось, - пока не увидел что взамен.
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30.10.2020 14:35
+2
Фамилия этого человека - Портнов
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30.10.2020 14:28
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Joker_3rd_attempt

@Joker__UA


ніяк не міг зрозуміти, що нагадує мені цей двіж з КС...
а нагадує воно мені, коли Крим аннексували, вони підготували "юридичний" грунт в порушення усіх існуючих норм, і головне це все зробили дуже швидко.
я певен, що зараз цим усім керує та ж сама людина...
Почерк, як то кажуть.
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30.10.2020 14:26 Ответить
Фамилия этого человека - Портнов
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30.10.2020 14:28 Ответить


Joker_3rd_attempt@Joker__UA 5 ч

не думаю що портнов керував усім в Криму...
він канєш *******...
але там керувала русня.... і тут певен - теж.
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30.10.2020 14:28 Ответить


Григорій Епілепсенко@GrishaSilence 5 ч

Портнов и Коровченко (бютовец) под руководством русских действовали в Крыму
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30.10.2020 14:29 Ответить
Да Портнов там рулил. Это доказанный факт.
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30.10.2020 14:31 Ответить
амёбам потребовалось полтора года чтоб превратить бурный поток в болото...
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30.10.2020 14:32 Ответить
так вы им зарплату дайте, побольше, еще больше, по миллиону в день, ну а куле, нормальные ребята.
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30.10.2020 14:33 Ответить
Єта дрочка с "плохим" судом напоминает дрочку с "плохой" предидущей ВР.
Ее тоже разогнали езаконно и абсурдно, и народу нравилось, - пока не увидел что взамен.
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30.10.2020 14:35 Ответить
вы считаете, что КС нужно оставить?
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30.10.2020 14:38 Ответить
А Зеленского надо оставить?
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30.10.2020 14:40 Ответить
по сравнению с тем, что творит КС, Зеленский - ангел. Разве не так?
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30.10.2020 14:45 Ответить
Нет.Зеленский в тысячу раз хуже и опаснее для страны чем этот суд.
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30.10.2020 14:46 Ответить
лично мне кажется, что страшнее этого суда - только черти в аду. Но это мое личное мнение.
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30.10.2020 15:01 Ответить
А мне кажется, что суд стал удобным козлом отпущения, спуском пара. Люди считают Зеленского царем и не хотят его критиковать, то кого сделать виноватым? Суд. А Зеленскому можно дальше ноги целовать, проявляя рабское холуйство.
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30.10.2020 15:03 Ответить
Никто ему ноги не целует и царем не считает. И к этому решению КС Зеленский не имеет отношения. Он сам попал. Возможно, это и сделано для того, чтобы он попал.
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30.10.2020 15:09 Ответить
Может быть. Но нельзя забывать что он наш враг.
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30.10.2020 15:11 Ответить
а вы не задумывались почему столь же кардинально не разогнали ОАСК? Его ж разогнать намного проще и по степени абсурности решений он на порядок зашкварней? Малюська о решениях КС: Все ключевые реформы под угрозой - Цензор.НЕТ 4007
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30.10.2020 14:50 Ответить
Суд говно, но Зеленский предлагает банальную узурпацию власти.
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30.10.2020 14:39 Ответить
так что ж бубочка хочет их разогнать
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30.10.2020 14:40 Ответить
подари зеле сертификат на вип камеру, за конституционный переворот ему импичмент грозит
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30.10.2020 14:39 Ответить
Кароче, ЗЕвлада горить синім полум"ям. Насмажу сємок і буду спостерігати.
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30.10.2020 14:39 Ответить
И, да, решение КС отменить никто не в праве - это Конституция устанавливает. Так что балалайку вам, зеблюдки
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30.10.2020 14:40 Ответить
Тот же Малюська в интервью "Корреспонденту": "Подход законопроекта основывается на том, что законодательство сформировало юридическую ловушку - любая перезагрузка КСУ требует согласия самого КСУ, блокирует контроль за их деятельностью и эффективную реакцию на злоупотребления и коррупцию". Как они с этим справятся, интересно. Малюська о решениях КС: Все ключевые реформы под угрозой - Цензор.НЕТ 9700 И справятся ли вообще.
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30.10.2020 14:43 Ответить
слава судебной реформе от Порошенко. От подстелил себе соломки так подстелил...
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30.10.2020 14:44 Ответить
ВВажати ці рішення судів переворотом і розстріляти суддів нахер!!! Ми на війні!!!!
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30.10.2020 14:55 Ответить
слова, слова, слова... (Шекспир)
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30.10.2020 15:04 Ответить
Моя думка: валити ціх судей без суда і слідства!!!! Це вороги даржави! І ніякого виправдання в них немає..
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30.10.2020 14:51 Ответить
Малюська про рішення КС: Всі ключові реформи під загрозою - Цензор.НЕТ 3238
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30.10.2020 15:07 Ответить
а реформ особо и не видел никто. кроме переодетых в другую форму ментов и смены табличек. **** то те же под формой и за табличками
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30.10.2020 15:14 Ответить
Малюська о решениях КС: Все ключевые реформы под угрозой.

...а ключ под ковриком...
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30.10.2020 16:11 Ответить
ОЙ, а кто это сделал вместе..?
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30.10.2020 17:01 Ответить
 
 