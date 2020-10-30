Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Рядом с турецким Измиром, популярным в том числе среди украинских туристов, произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов по шкале Рихтера. В городе разрушены здания, море затопило часть улиц.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN Türk.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир. Толчки ощущалось в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле.
Землетрясение вызвало волну цунами. Лодки в Измире уносит в море, часть улиц города затопило.
Судя по опубликованных в соцсетях видео с места событий, в результате подземных толчков есть большие разрушения.
Сообщений о пострадавших пока не поступало.
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Землетрясение охватило также греческие острова в Восточном Средиземноморье. один человек получил ранения на острове Самос. Землетрясение произошло примерно в 20 километрах от острова. Отмечается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, несколько зданий получили повреждения.
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причем на достаточную глубино прокопать,шоб взрыв не прорвался наружу,а все выглядело бы как банальное землетрясение?
это шота из серии алиенты и мировое правительство.надо шапочку из фольги носить
***** должен сдохнуть.
Уже все сроки вышли ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozmozhnosti-initsiirovaniya-mega-katastrof-s-primeneniem-suschestvuyuschih-tehnicheskih-sredstv-i-tehnologiy-i-ekspertiza
http://army.milportal.ru/oruzhie-silnee-yadernogo/
так шо этим дерьмом занимаются давно и серьёзно
У нас там саммер хаус. Соседи говорят, что все в порядке. Все зависит от качества фундамента и стройматериалов.