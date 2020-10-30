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Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Рядом с турецким Измиром, популярным в том числе среди украинских туристов, произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов по шкале Рихтера. В городе разрушены здания, море затопило часть улиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN Türk.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир. Толчки ощущалось в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле.

Землетрясение вызвало волну цунами. Лодки в Измире уносит в море, часть улиц города затопило.

Судя по опубликованных в соцсетях видео с места событий, в результате подземных толчков есть большие разрушения.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Также на Цензор.НЕТ: Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия", - Уруский

Землетрясение охватило также греческие острова в Восточном Средиземноморье. один человек получил ранения на острове Самос. Землетрясение произошло примерно в 20 километрах от острова. Отмечается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, несколько зданий получили повреждения.

Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 01
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 02
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 03
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 04
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 05
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 06
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 07
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 08
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 09
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 10
Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами 11

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+52
Лучше бы крымский мост снесло ... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 9599
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30.10.2020 16:32
+34
Соболезнования жителям Турции... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 3088
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30.10.2020 16:35
+25
а сюда нет...

Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 1122
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30.10.2020 16:43
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Лучше бы крымский мост снесло ... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 9599
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30.10.2020 16:32 Ответить
... то Егейское море, а не Черное.
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30.10.2020 16:45 Ответить
А ты и обрадовался !!!
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30.10.2020 16:54 Ответить
С языка сорвал.
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30.10.2020 16:52 Ответить
лучше бы рашу снесло
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30.10.2020 20:04 Ответить
а їх там Ковід-19 вбиває...
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31.10.2020 17:45 Ответить
Любое землетрясение это ядерный взрыв под землей....РАБссия мастер на такие выходки...Спитак Ленинакан
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30.10.2020 16:32 Ответить
ужас
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30.10.2020 16:33 Ответить
Хреново. Соболезнования
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30.10.2020 16:33 Ответить
Будинки поскладались як паперові, тримайтесь турки, жертв буде багато.
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30.10.2020 16:33 Ответить
Попередження Ердогану не провокувати кровавих месників одновірців в усьому світі...
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30.10.2020 16:34 Ответить
за поребриком есть такое оружие.
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30.10.2020 16:34 Ответить
в Украине есть ходячее несчастье ЯНЕЛОХ, он как раз 2 недели назад там был
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30.10.2020 16:49 Ответить
Взрыв подводного ядерного заряда в Средиземном море, заложенного рашистской подлодкой - к гадалке не ходи!!!
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30.10.2020 16:34 Ответить
Жоден мокшанський човен не плаває без супровіду.
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30.10.2020 16:37 Ответить
Цунами был в Эгейском море сметало все на пути
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30.10.2020 16:42 Ответить
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 9398 каким образом из подлодки можно заложить на дне ядерный заряд?

причем на достаточную глубино прокопать,шоб взрыв не прорвался наружу,а все выглядело бы как банальное землетрясение?
это шота из серии алиенты и мировое правительство.надо шапочку из фольги носить
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30.10.2020 16:42 Ответить
бурить надо как минимум на полкилометра и глубже, может их "лошарик" как раз и оборулован для таких целей!
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30.10.2020 17:01 Ответить
был
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30.10.2020 23:47 Ответить
Ядреный заряд засекается сразу...по выбросу радиации и характеру взрыва...скрыть его невозможно....не неси ереси...
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30.10.2020 16:45 Ответить
ну и хрень пишут подводный ядерный взрыв вы идиоты вы хоть понимаете- что на дне взорвав тонкую прослойку до магмы можно вызвать на полгода такие катаклизмы что качать будет Мать Победы в Киеве и до Москвы долетит а извержение магмы вулканов то такое что ядерная бомба покажется петардой и хлопушкой...
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30.10.2020 17:21 Ответить
Якщо ще Ось Землі зачепить, то взагалі капець Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 8120
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30.10.2020 19:13 Ответить
сейчас определяют всегда, на какой глубине был эпицентр толчка. Если рашистская подлодка вырыла нору, глубиной километров пять, и заложила туда бомбу, может и прокатит.
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31.10.2020 09:46 Ответить
А Шмакля туди часон не забігав?

Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 9539
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30.10.2020 16:35 Ответить
Был две недели назад.)
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30.10.2020 16:42 Ответить
А попереджали же Ердогана, добре що в Німеччині тільки Меркель потрясло. Новообраному президенту США буде слід призадуматися, А пуйло не лох, недаремно уникає зустрічі в нормандському форматі.
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30.10.2020 17:25 Ответить
От патло...
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30.10.2020 19:14 Ответить
Соболезнования жителям Турции... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 3088
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30.10.2020 16:35 Ответить
Блин, я не знаю что еще должно произойти в этом году.... Капец.
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30.10.2020 16:36 Ответить
Странник Виртуальный
***** должен сдохнуть.
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30.10.2020 17:36 Ответить
Это было бы слишком хорошо как для этого года. Боюсь что к сожалению не сбыться этой мечте в этом году.
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30.10.2020 17:52 Ответить
Має бути гармонія.
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30.10.2020 22:57 Ответить
Має, але поки шо немає. Суцільна дисгармонія нажаль.
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31.10.2020 16:11 Ответить
Ну наконецто и сюда дошло
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30.10.2020 16:37 Ответить
а сюда нет...

Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 1122
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30.10.2020 16:43 Ответить
Здається мається на увазі, що новина дійшла до ЦН.
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30.10.2020 16:48 Ответить
може й так... Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 9150але вигляда фіфті-фіфті
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30.10.2020 16:53 Ответить
Да это из Сталкера, не бреши! Древняя игра такая компьютерная.
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30.10.2020 16:52 Ответить
какая разница?остановка то настоящая Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 2268
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30.10.2020 16:54 Ответить
вТвері кажуть ЖОПА причому повна, ще гірше ніж в Барнаулі...
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31.10.2020 17:47 Ответить
Путлер крыса мстительная и это знает весь Мир....
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30.10.2020 16:39 Ответить
Если у знают , что его рученок дело, скрымсий мост не жилец. Все время думал, в США же нехилые наработки по сейсмологическому оружию,чего тот мост все еще стоит?
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31.10.2020 15:05 Ответить
капец 2 недели назад как улетал с Измира...
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30.10.2020 16:40 Ответить
В Крыму бы пора .
Уже все сроки вышли ...
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30.10.2020 16:40 Ответить
не переймайся, там як трухане так трухане.
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31.10.2020 17:48 Ответить
Жах! Украину Бог миловал, так сами по своем неразумению устраиваем себе политические цунами. Люди, будьте мудрыми!
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30.10.2020 16:42 Ответить
В Румунії такі землетруси можуть бути аж на УРА...
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31.10.2020 17:49 Ответить
В Греции также землетррясение...,а я то думаю чего это РАБссия затихла после Карабаха...
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30.10.2020 16:44 Ответить
taziyelerimiz, Türkiye
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30.10.2020 16:47 Ответить
Технология взрыва ядерной капсулы на глубине 500-800 м проста...бурится скважина,опускается капсула мс боезарядом взрыв производит любая подлодка в акватории океагна или моря дистанционно....получив условный код из Москвы...все выглядит как землетрясение..
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30.10.2020 16:51 Ответить
Ещё с Фукусимой надо разобраться что за херня там была. И 911.
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30.10.2020 16:58 Ответить
а еще залить дитерия и трития и будет термоядерный заряд!
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30.10.2020 17:13 Ответить
Это называется тектоническое оружие. В свое время ходили упорные слухи, что СССР его разрабатывал...
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30.10.2020 17:30 Ответить
ну только не в том случае если это удар путина он помню давно на тектоничнских плитах тренироваться начал
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31.10.2020 02:06 Ответить
та да, очень просто пробурить скважину 800 м )))))
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31.10.2020 09:35 Ответить
Грёбаное дерьмо! Враждебная стихия! Паскуда! Ненавижу убийцу! Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 8087
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30.10.2020 16:51 Ответить
Вірмени радіють...
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30.10.2020 17:25 Ответить
Тут є відверто російські пукі в калюжу.
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30.10.2020 20:33 Ответить
в ссср академик забабахин занимался и все успешно реализовал путин таким образом всю планету за яйца держит реакторы в железногорске уже год в 4-ре смены ишачат
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31.10.2020 02:03 Ответить
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 8447 Гыг с Вами Лошарика помните , так о тож , а сколько такого говна еще есть у )(уйлостана Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 573
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30.10.2020 18:00 Ответить
посейдон например
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31.10.2020 02:04 Ответить
теперь эрдогану не до макрона
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30.10.2020 18:03 Ответить
путин таки смог отомстить эрдогану
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31.10.2020 01:59 Ответить
Вообще-то Сеферихисар...
У нас там саммер хаус. Соседи говорят, что все в порядке. Все зависит от качества фундамента и стройматериалов.
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31.10.2020 02:30 Ответить
ПУСТЬ СКАЖУТ СПАСИБО АЗЕРБАЙДЖАНУ ЗА ВЗРЫВЫ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ !!! ТОЛЬКО ГРЕЦИЯ ТУТ ПРИ ЧЕМ !!!???
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31.10.2020 11:00 Ответить
ЩІРІ СПІВЧУТТЯ ЛЮДЯМ. Зе ....ли нехай направлять допомогу з ковід рахунку може меньше вкрадуть.
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31.10.2020 14:31 Ответить
 
 