Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рядом с турецким Измиром, популярным в том числе среди украинских туристов, произошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов по шкале Рихтера. В городе разрушены здания, море затопило часть улиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN Türk.

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Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир. Толчки ощущалось в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле.

Землетрясение вызвало волну цунами. Лодки в Измире уносит в море, часть улиц города затопило.

Судя по опубликованных в соцсетях видео с места событий, в результате подземных толчков есть большие разрушения.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

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Землетрясение охватило также греческие острова в Восточном Средиземноморье. один человек получил ранения на острове Самос. Землетрясение произошло примерно в 20 километрах от острова. Отмечается, что обрушилась часть церкви Богоматери в Карловаси, несколько зданий получили повреждения.





















