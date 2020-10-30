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"Какая трубочка, его надо убивать нах#й!" - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина на внедорожнике вылетел с проезжей части на Майдан, сбил людей, снес ситилайт и врезался в стоявшие в пробке на проезжей части автомобили. Движение по Крещатику перекрыто. Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился", - сказано в сообщении.

В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.

Также на Цензор.НЕТ: Автобус в Киеве выехал на пешеходную зону возле остановки - один человек погиб, двое получили травмы, - Нацполиция. ФОТО

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

"Устанавливаются все обстоятельства, предварительно - водитель трезв", - отметили в полиции.

По данным источников Цензор.НЕТ, за рулем автомобиля находился Юрий Назаренко - бывший член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

На опубликованных в сети видео слышно, как собравшиеся на Майдане люди предлагают линчевать водителя.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО 18+, нецензурная лексика!

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе в Кривом Роге. ВИДЕО

Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 01
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 02
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 03
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 04
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 05
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 06
Какая трубочка, его надо убивать нах#й! - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено) 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+115
Не линчевали? Ждите второй и третьей серии...
Страна баранов!
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30.10.2020 17:10
+45
Можно почти сто 100%-й гарантией утверждать что никакого уголовного наказания ему за это убийство не будет, пойдет все по накатанной - сначала выяснится, что у него был "припадок" и он временно потерял сознание, потом начнут покупать родственников жертв, рассказывая что их уже не вернуть, а жить то как-то дальше нужно и деньги лишними не будут, не получится так купят следователя, прокурора или судью, которые развалят это дело и получит этот урод пару лет условно и штраф. Ну а мы терпилы еще раз проскулим в интернете про суд Линча и вешать всех на столбах, но на этом все и закончится.
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30.10.2020 19:05
+39
трагічні реалії розвиненого неофеодалізму..
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30.10.2020 17:14
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Страница 5 из 5
Ты еще и черножопый? А ты из какого аула? Со скольких лет тебя ваш семейный ишак в очко начал ежедневно *****? Папа твой ишаку помогал в работе над твоей жопой? По тебе видно, что помогал - усердно и часто. Вот ты и выросло идейным педюрастом "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 6419 "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 6419 "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 6419
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01.12.2020 17:21 Ответить
Черножопый - твоего деда внук , идиот!
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02.12.2020 10:33 Ответить
Когда он в начале заезжал на Майдан, то всего этого не произошло бы, если бы внизу были не пузыри желтые, легко перескакиваемые, а мощные столбики.. ну и после операции какого хрена за руль садиться?? людей конечно жаль..
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31.10.2020 10:57 Ответить
после операции на каталку инвалидную потому как он без пяти минут инвалид как минимум второй группы или водилу в норме пусть нанимает, тачка крутая кандидат не бедный однозначно виновен
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31.10.2020 11:59 Ответить
Мусора скоро объявят, сколько пострадавшие
Задолжали трезвому водителю ?
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31.10.2020 12:50 Ответить
По достижению 65лет нужно лишать лицо права управления ТС.
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31.10.2020 13:34 Ответить
Ахаха, а спину тоже лишать?
в норм. стране и в 90 лет ездят - это тут, ну, на постсовке в 65 лет ты хрипящая развалина, и таки да - лучше лишать, но тока в постсовке.
В норм стране в 65 ты ездишь по эверестам и круизам, а тут - лежишь под капельницами, как и этот ездок
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31.10.2020 18:42 Ответить
100% согласен. С 65 лет пенсов упоротых надо лишать избирательного права и водительских прав и права на оружие - в связи с деменцией на почве старчества.
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29.11.2020 16:07 Ответить
Если водила член единой россии то ему точно ничего не будет
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31.10.2020 16:13 Ответить
Ты не туда попало
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29.11.2020 16:05 Ответить
Нажратые чувачки на ренжиках давят лохов
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31.10.2020 16:38 Ответить
Слава Украине "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 6145 Водятелам слава "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 1883
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31.10.2020 19:21 Ответить
К стате, НЕ ЗА БАРАОМ, а за кафе))) Если бі єтой мерзкой тваре хотя бі 100 человек нанесли по одному колющему удару ножом в брюшную полость, то коршуні авакова даже бы не схаменулись =) Линч, это не про нацию ссыкунов "Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) - Цензор.НЕТ 2387
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31.10.2020 19:24 Ответить
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