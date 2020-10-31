Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет "1+1". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кандидаты от партии "Слуга народа" на выборах в Васильковскую ОТГ Андрей Шевченко и Николай Недилько представили суду среди прочих доказательств массовых фальсификаций выборов на округе сюжет телеканала "1+1".
Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.
Авторы сюжета программы "Секретные материалы" утверждают, что на многих участках Васильковщины были массовые фальсификации в пользу Натальи Баласинович.
Пока суд рассматривает вопрос о признании недействительными выборы на нескольких участках. Но кандидат от СН Недилько пообещал, что он и его коллеги будут добиваться признания недействительными выборов на всех участках, речь о которых шла в сюжете.
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"Я был на каждом участке, и почти на 90% участков, когда я их посещал в день выборов, я видел этих людей, которые не имели права голосовать", - заявил Недилько.
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https://www.youtube.com/watch?v=OTghWMAOTYo
Класична "еліта" останніх 30 років.
И как теперь судья должен принимать решение, надеюсь всем понятно. В конверте, и только в конверте.
Ну тоді всі порохоботи просто зобов'язані стати на її захист. Така фальсифікувати вибори точно не могла.
А визнання виборів недійсними на цій ОТГ просто чіпляє інтереси партії Європейська Солідарність, яка втрачає свій процент (незначний, як в масштабах області), як переможець виборів в Київській області. Тому ЄС прямо зацікавлене, щоб результати на цих дільницях не були пожерені.
А ведь могли и сюжет с РТР в качестве доказательств предоставить.