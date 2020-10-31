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Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет "1+1". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидаты от партии "Слуга народа" на выборах в Васильковскую ОТГ Андрей Шевченко и Николай Недилько представили суду среди прочих доказательств массовых фальсификаций выборов на округе сюжет телеканала "1+1".

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

Авторы сюжета программы "Секретные материалы" утверждают, что на многих участках Васильковщины были массовые фальсификации в пользу Натальи Баласинович.

Пока суд рассматривает вопрос о признании недействительными выборы на нескольких участках. Но кандидат от СН Недилько пообещал, что он и его коллеги будут добиваться признания недействительными выборов на всех участках, речь о которых шла в сюжете.

Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет 1+1 01

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск "Слуги народа" о признании результатов недействительными, люди протестуют. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Я был на каждом участке, и почти на 90% участков, когда я их посещал в день выборов, я видел этих людей, которые не имели права голосовать", - заявил Недилько.

Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет 1+1 02
Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет 1+1 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
И клятву ЗЕ как доказательство 🤣🤡
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30.10.2020 17:35
+17
Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет "1+1" - Цензор.НЕТ 9115
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30.10.2020 17:32
+15
А сюжет "Кварталу" продемонструвати у якості доказів слабо? Давайте, обсіратися - так з музикою.
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30.10.2020 17:35
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Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет "1+1" - Цензор.НЕТ 9115
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30.10.2020 17:32 Ответить
И клятву ЗЕ как доказательство 🤣🤡
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30.10.2020 17:35 Ответить
не тобі, рагуль, "95 квартал"
https://www.youtube.com/watch?v=OTghWMAOTYo
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30.10.2020 17:40 Ответить
А сюжет "Кварталу" продемонструвати у якості доказів слабо? Давайте, обсіратися - так з музикою.
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30.10.2020 17:35 Ответить
А ссылка на Life news или Россия 24? Где пруфы
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30.10.2020 17:37 Ответить
Совкова, порошенкова свинюка.
Класична "еліта" останніх 30 років.
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30.10.2020 17:38 Ответить
А где заявления в полицию на нарушения. Нет. следствия нет. Сразу в суд. "Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд".
И как теперь судья должен принимать решение, надеюсь всем понятно. В конверте, и только в конверте.
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30.10.2020 17:39 Ответить
Суд в Украине самый гуманный и вынесет решение в пользу слуги урода, потому что они такие же как и этот кандидат в депутаты
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30.10.2020 17:40 Ответить
Баласинович - це та хамовита панянка від БПП, яку упіймали за керуванням авто у нетверезому стані?
Ну тоді всі порохоботи просто зобов'язані стати на її захист. Така фальсифікувати вибори точно не могла.
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30.10.2020 17:44 Ответить
зелЕные мрази!
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30.10.2020 17:52 Ответить
И тут Порох у зесрани выиграл?так это праздник какой то)
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30.10.2020 18:24 Ответить
доказательства г+г
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30.10.2020 17:59 Ответить
Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет "1+1" - Цензор.НЕТ 981 ..Це вже повний звиздець , шановна громадо . Ящик вже замінив зебілам не тільки мозги , він замінив вже слідчих і прокуратуру . Навіщо вони тепер потрібні , коли є каломойське Г+Г і "Мусійчучка " зі своми фейками . ??
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30.10.2020 18:00 Ответить
Сейчас только сюжеты с выступлений квартала 95 катят за доказательства
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30.10.2020 18:03 Ответить
зедебилы уже совсем до ручки дошли...
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30.10.2020 18:26 Ответить
тут на гілці зебіл SupporterUKR волає про Балансинович, ніби то як порошенківську. А насправді, з тих пір, як за мат, заснятий на відео, вона була виключена з партії ЄС рік тому - вона не має жодного стосунку до ЄС і на ці вибори йшла самовисуненням. "Як відомо, на цих виборах Наталя Баласинович йде за підтримки партії «Батьківщина» та одіозного подружжя ексгубернатора Київщини і екснародної депутатки України Анатолія і Тетяни Засух." (чи там правда, чи ні, судіть самі). Там ще цікава історія, чому вона материлась, зустрівшись з розлучницею....
А визнання виборів недійсними на цій ОТГ просто чіпляє інтереси партії Європейська Солідарність, яка втрачає свій процент (незначний, як в масштабах області), як переможець виборів в Київській області. Тому ЄС прямо зацікавлене, щоб результати на цих дільницях не були пожерені.
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30.10.2020 18:34 Ответить
Класс!!! Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет "1+1" - Цензор.НЕТ 368

А ведь могли и сюжет с РТР в качестве доказательств предоставить.
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30.10.2020 19:34 Ответить
Ахахахаха))))))
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30.10.2020 20:23 Ответить
васильков вы дебилы
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30.10.2020 20:25 Ответить
 
 