"Байрактары" уничтожили три армянских 300-мм РСЗО БМ-30 "Смерч" сразу после пуска ракет. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео, на котором беспилотники "Байрактар" уничтожают РСЗО БМ-30 "Смерч" после пуска ракет по городам Барда и Тертер.

Видео опубликовано на канале Минобороны Азербайджана в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделениями Азербайджанской Армии были обнаружены позиции еще двух РСЗО "Смерч" вооруженных сил Армении, подвергшие обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру в городах Барда и Тертер", - сказано в описании к видео.

В минобороны Азербайджана утверждают, что РЗСО "Смерч" были уничтожены сегодня после обеда.

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Напомним, 28 октября Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Барда, при котором, как утверждает официальный Баку, были использованы кассетные снаряды и погиб 21 мирный житель.

В Минобороны Армении заявили, что войска не вели огонь из РСЗО "Смерч" и это лживое обвинение. При этом азербайджанскую сторону обвинили в ракетном обстреле городов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Шуша и Степанакерта.

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Журналисты американского издания Vice провели собственное расследование. Они пришли к выводу, что при обстреле Барды использовали запрещенные кассетные снаряды российского производства.