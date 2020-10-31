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"Байрактары" уничтожили три армянских 300-мм РСЗО БМ-30 "Смерч" сразу после пуска ракет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео, на котором беспилотники "Байрактар" уничтожают РСЗО БМ-30 "Смерч" после пуска ракет по городам Барда и Тертер.

Видео опубликовано на канале Минобороны Азербайджана в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделениями Азербайджанской Армии были обнаружены позиции еще двух РСЗО "Смерч" вооруженных сил Армении, подвергшие обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру в городах Барда и Тертер", - сказано в описании к видео.

В минобороны Азербайджана утверждают, что РЗСО "Смерч" были уничтожены сегодня после обеда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Город Барда в Азербайджане обстреливали запрещенными кассетными бомбами производства РФ, - СМИ. ФОТО

Напомним, 28 октября Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Барда, при котором, как утверждает официальный Баку, были использованы кассетные снаряды и погиб 21 мирный житель.

В Минобороны Армении заявили, что войска не вели огонь из РСЗО "Смерч" и это лживое обвинение. При этом азербайджанскую сторону обвинили в ракетном обстреле городов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Шуша и Степанакерта.

Также на Цензор.НЕТ: Азербайджанские беспилотники "Байрактар" охотятся за армянской пехотой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Журналисты американского издания Vice провели собственное расследование. Они пришли к выводу, что при обстреле Барды использовали запрещенные кассетные снаряды российского производства.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+89
Странные Азербайджанцы. Могли просто отвести войска, создать свободную экономическую зону.... Как нам повезло что наш президент гениальный Зеленский, а не барыга и торговец на крови Ильхам Алиев "Байрактары" уничтожили три армянских 300-мм РСЗО БМ-30 "Смерч" сразу после пуска ракет - Цензор.НЕТ 4612
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30.10.2020 19:30
+42
искандеры теперь не смеются,а начинают искать место где сховаться.я бы на месте армян отдал бы Карабах пока нерастаранжирил всё оружие и бабки
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30.10.2020 19:29
+41
"Байрактары" уничтожили три армянских 300-мм РСЗО БМ-30 "Смерч" сразу после пуска ракет - Цензор.НЕТ 5119
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30.10.2020 19:36
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Страница 3 из 3
Чуешь куме,а кажуть айзера горячие!Та яки ж вони горячi?!
-З чого куме такi судження?
-З того як вони Смерчи уработали з холодной головою.Могли ведь по горячему с ходу после пуска!
-Так.Але?
-Але довели цель до места дислокации и жахнули со всем БК "Байрактари" знищили три вірменські 300-мм РСЗВ БМ-30 "Смерч" відразу після запуску ракет - Цензор.НЕТ 3254
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31.10.2020 00:01 Ответить
Армяне не сдадутся туркам. Они помнят, как их убивали.
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31.10.2020 00:11 Ответить
Эта новость "турецкий геноцид" армянского радио уже многократно обсуждалась и теперь не катит.
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31.10.2020 00:26 Ответить
Кто мешает армянам вернуться в Ереван и заплатить контрибуцию за три десятилетия оккупации?
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31.10.2020 13:52 Ответить
А вірмени не пам"ятають, як ВОНИ убивали турків і курдів? З серпня 1914-го? Чи Нжде Гарегін прийшов туди, під прикриттям російських багнетів, з "гуманітарною місією"?...
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31.10.2020 18:25 Ответить
Армяне и азерам не сдадутся так как помнят как сами вместе з 366 армией ********** уничтожали азеров в Нагорном Карабахе - миллион беженцев и тысячи убитых...
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31.10.2020 19:26 Ответить
Война в Карабахе началась не с Сумгаита. Когда в Сумгаите произошли те печально известные события, в городе уже были беженцы, которых выгнали из Армении.

Война в Карабахе началась с одностороннего желания карабахских армян выйти из состава Азербайджанской ССР - это был чистой воды сепаратизм. Армяне отстранили азербайджанцев от органов местной власти, блокируя им доступ и пользуясь численным преимуществом (таки в целом в Карабахе армян было значительно больше) и фактически перестали выполнять указания из Баку.

В ответ на это некоторые горячие азербайджанцы собрались в группы и пошли на Степанакерт. И азербайджанская же милиция встала перед ними и случились стычки - азербайджанцев с азербайджанцами! А дальше ситуация уже полностью вышла из под контроля. Ведь чем больше крови, тем выше градус ненависти. К тому же время такое - развал союза, чехарда в армии - вы представляете что такое армия Азербайджана в те годы? Это куча новобранцев, которые автомат первый раз в руки взяли, это нехватка подготовленных офицеров, это пальба из орудий "непонятно куда", это голодные солдаты в тылу на полигонах... Сегодня ситуация совсем другая. У Азербайджана много вооружений, подготовленные офицеры, нет проблем со снабжением и господство в воздухе.
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31.10.2020 01:42 Ответить
Сегодня важный вопрос разрешится. Поедут ли донецкие ополченцы в Карабах. Мужское население Армении в возрасте 18-40 лет 500 тысяч. Из них 40 тысяч в армии, ещё 20 тысяч иные силовые структуры. Война носит таки характер геноцида, учитывая технологическое отставание от Азербайджана. Пусть гибнут любители пострелять. Таких хватает. "Байрактари" знищили три вірменські 300-мм РСЗВ БМ-30 "Смерч" відразу після запуску ракет - Цензор.НЕТ 6839

> сообщает известный военкор, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов, который работает на линии фронта в Республике Арцах (самоназвание Карабаха).
«Вопрос Арцаха поставят ребром на съезде Союза Добровольцев Донбасса (СДД). Как стало известно проекту WarGonzo от источников, близких к руководству СДД, на внеочередном съезде, который состоится 31 октября, обсудят вопрос отправки российских добровольцев на помощь Арцаху.
Также отметим, что откроют съезд экс-помощник президента РФ Владислав Сурков и глава СДД Александр Бородай. По информации WarGonzo, на мероприятии также будет заявлено о создании новой политической организации.
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31.10.2020 04:40 Ответить
Азербайджанська молодь створила спеціальний сайт для протидії поширенню фейкових новин вірмен.

З початку війни в зоні нагірно-карабахського конфлікту вірмени почали створювати фейкові сторінки, зокрема в соціальних мережах, для поширення брехливих «новин».

Для припинення подібних випадків був створений сайт www.fake.az для масової подачі скарг.
Відвідавши сайт, можна без реєстрації внести в базу посилання на профілі і сайти, на які є скарга. Крім того, через внесені в бази посилання можна поскаржитися Facebook, Telegram, Apple, Google і іншим компаніям, а також ознайомитися з причинами скарг, внесених в базу даних.

На додаток, за допомогою сторінки @FakeazBot в додатку Telegram, можна додати посилання на фейкові новини і сторінки в базу, інформує Trend.
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31.10.2020 09:15 Ответить
здесь правда. из соц.сетей собирают инфу. 900 только подтвержденных азербайджанских трупов.

https://t.me/s/war_front/
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31.10.2020 09:40 Ответить
упоротій ваті...

спочатку почитайте визначення геноциду,а потім пишіть ...
щоб не получалася ось така муйня :

*Война носит таки характер геноцида, **учитывая технологическое отставание



не має зв"язку між 1 і 2..
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31.10.2020 09:19 Ответить
Армянам определенно пехоты не хватает. Рельеф сложный. Тысяч 20 солдат с резервом в 5 тысяч хватило бы для 'вечной' обороны. Такого количества видимо нет. Одна из причин низкая численность населения. Краснодарские в соц.сетях активны...
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31.10.2020 09:37 Ответить
Как армянские агрессоры восполняют дефицит «пушечного мяса»?"Байрактари" знищили три вірменські 300-мм РСЗВ БМ-30 "Смерч" відразу після запуску ракет - Цензор.НЕТ 1610Сегодня в странах, где есть институт альтернативной службы и тем более профессиональные армии, а последний военный конфликт случался в «сороковые, роковые», это не проблема, но в прошлые годы адвентисты за свой религиозный пацифизм адвентисты подвергались сильнейшим гонениям в странах Европы - дело доходило до судов военного трибунала, пыток, публичных казней, не считая такой «мелочи», как издевательства в военных частях. Жестко преследовали адвентистов и в СССР.
И что же - Сахакян оказался этаким «адвентистом с армянским акцентом»? Эта версия, без сомнения, имеет право на существование. Но куда вероятнее другое: в Армении наличествует такой дефицит, пардон, «пушечного мяса», что под ружьё приходится ставить даже тех, кому, по логике вещей, участвовать в боевых действиях ну никак не полагается.
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31.10.2020 09:57 Ответить
А что донецкие ополченцы. Пусть едут. Нам Байрактаров всем хватит. Чем больше их подохнет, тем лучше.
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31.10.2020 10:03 Ответить
Да и клоуны козаки чьот обдрыстались.)))
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31.10.2020 18:18 Ответить
Пущай едут
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31.10.2020 16:22 Ответить
Нічого... "М"ясорубка" в Сірії, "м"ясорубка" в Україні, Лівії... Тепер буде в Карабаху... Так, "перемелемо", гуртом, на своїх територіях, всіх "любителів пострілять" і із Росії...
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31.10.2020 18:29 Ответить
Азербайджан - вперед! До полной победы! оккупант должен быть изгнан... так что "мочите" оккупантов где только застанете... это ваша земля...
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31.10.2020 05:37 Ответить
картинка маслом
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31.10.2020 11:50 Ответить
А наші "байрактари" згниють в ангарах. Вчора виродки вбили 2ох наших воїнів - з нормальною владою можна було нанести карательний удар по позиціям мокшів. Але навіщо, якщо можна ще разок відвести війська і здати шмат території.
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31.10.2020 14:29 Ответить
з нормальною владою можна було нанести карательний удар

А ты уверен что тебя будут информировать о таких ударах? Ты считаешь что обязаны информировать?
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31.10.2020 19:22 Ответить
ти коли писав, мосг включав, зелупа чихнуть сереться, а ти нанести удар в тіхаря. "Байрактари" знищили три вірменські 300-мм РСЗВ БМ-30 "Смерч" відразу після запуску ракет - Цензор.НЕТ 3579
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01.11.2020 08:05 Ответить
Можна не каральний, а просто удар!
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31.10.2020 20:38 Ответить
Обнулений бздить туди лісти,їх "байрактари" зроблять з них попіл.Він герой тільки там,де бачить слабу армію.
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31.10.2020 14:31 Ответить
К стати они совсем не спешат ехать воевать за родину. Многие участвовали в местных выборах в Украине. Хотят еще в одной стране нагадить.
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31.10.2020 18:21 Ответить
Ты дурачек или прикидываешься? Да, в Украине много армян - около 100 000. Все они вынуждены были уехать с прокацапской коррумпированной колонии. Также у нас около 100 000 азербайджанцев, которые тоже выехали из за тоталитарного и коррумпированного режима династии Алиевых. Украина для этих людей убежище и нейтральная территория. Хочешь убивать армян? Давай на фронт в Нагорный Карабах - тебя примут армяне Пашиняна и угандонят азербайджанцы Алиева, а в памяти родственников ты останешься как бахнутый на всю голову мудак.
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31.10.2020 19:40 Ответить
Ты или армянин (что скорей всего) или не имел дел с армянами. Они подмяли в Украине целые рай. центры скупив ментов ,прокуроров, бюрократов и прочью хрень ,проломили сотни черепов в драках с украинцами под крышей ментов, изнасиловали сотни девушек под крышей прокуроров, с наемными рабочими ведут себя как со свиньями. Да если и говорить честно и брать по большому счету и в целом азербайджанцы ведут себя приличней .Не суетись ребенок, детей тут нет все помнят все прекрасно.
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31.10.2020 22:06 Ответить
Власти армении нашли покровителя в паРаше ,рассорились под иудством кацапов с соседними странами ,Украиной ,теперь плоды такой политики надо сожрать.
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01.11.2020 10:43 Ответить
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