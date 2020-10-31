"Байрактары" уничтожили три армянских 300-мм РСЗО БМ-30 "Смерч" сразу после пуска ракет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео, на котором беспилотники "Байрактар" уничтожают РСЗО БМ-30 "Смерч" после пуска ракет по городам Барда и Тертер.
Видео опубликовано на канале Минобороны Азербайджана в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
"Подразделениями Азербайджанской Армии были обнаружены позиции еще двух РСЗО "Смерч" вооруженных сил Армении, подвергшие обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру в городах Барда и Тертер", - сказано в описании к видео.
В минобороны Азербайджана утверждают, что РЗСО "Смерч" были уничтожены сегодня после обеда.
Читайте на Цензор.НЕТ: Город Барда в Азербайджане обстреливали запрещенными кассетными бомбами производства РФ, - СМИ. ФОТО
Напомним, 28 октября Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Барда, при котором, как утверждает официальный Баку, были использованы кассетные снаряды и погиб 21 мирный житель.
В Минобороны Армении заявили, что войска не вели огонь из РСЗО "Смерч" и это лживое обвинение. При этом азербайджанскую сторону обвинили в ракетном обстреле городов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Шуша и Степанакерта.
Также на Цензор.НЕТ: Азербайджанские беспилотники "Байрактар" охотятся за армянской пехотой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО
Журналисты американского издания Vice провели собственное расследование. Они пришли к выводу, что при обстреле Барды использовали запрещенные кассетные снаряды российского производства.
Пожалуйста, подождите...
-З чого куме такi судження?
-З того як вони Смерчи уработали з холодной головою.Могли ведь по горячему с ходу после пуска!
-Так.Але?
-Але довели цель до места дислокации и жахнули со всем БК
Война в Карабахе началась с одностороннего желания карабахских армян выйти из состава Азербайджанской ССР - это был чистой воды сепаратизм. Армяне отстранили азербайджанцев от органов местной власти, блокируя им доступ и пользуясь численным преимуществом (таки в целом в Карабахе армян было значительно больше) и фактически перестали выполнять указания из Баку.
В ответ на это некоторые горячие азербайджанцы собрались в группы и пошли на Степанакерт. И азербайджанская же милиция встала перед ними и случились стычки - азербайджанцев с азербайджанцами! А дальше ситуация уже полностью вышла из под контроля. Ведь чем больше крови, тем выше градус ненависти. К тому же время такое - развал союза, чехарда в армии - вы представляете что такое армия Азербайджана в те годы? Это куча новобранцев, которые автомат первый раз в руки взяли, это нехватка подготовленных офицеров, это пальба из орудий "непонятно куда", это голодные солдаты в тылу на полигонах... Сегодня ситуация совсем другая. У Азербайджана много вооружений, подготовленные офицеры, нет проблем со снабжением и господство в воздухе.
> сообщает известный военкор, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов, который работает на линии фронта в Республике Арцах (самоназвание Карабаха).
«Вопрос Арцаха поставят ребром на съезде Союза Добровольцев Донбасса (СДД). Как стало известно проекту WarGonzo от источников, близких к руководству СДД, на внеочередном съезде, который состоится 31 октября, обсудят вопрос отправки российских добровольцев на помощь Арцаху.
Также отметим, что откроют съезд экс-помощник президента РФ Владислав Сурков и глава СДД Александр Бородай. По информации WarGonzo, на мероприятии также будет заявлено о создании новой политической организации.
З початку війни в зоні нагірно-карабахського конфлікту вірмени почали створювати фейкові сторінки, зокрема в соціальних мережах, для поширення брехливих «новин».
Для припинення подібних випадків був створений сайт www.fake.az для масової подачі скарг.
Відвідавши сайт, можна без реєстрації внести в базу посилання на профілі і сайти, на які є скарга. Крім того, через внесені в бази посилання можна поскаржитися Facebook, Telegram, Apple, Google і іншим компаніям, а також ознайомитися з причинами скарг, внесених в базу даних.
На додаток, за допомогою сторінки @FakeazBot в додатку Telegram, можна додати посилання на фейкові новини і сторінки в базу, інформує Trend.
https://t.me/s/war_front/
спочатку почитайте визначення геноциду,а потім пишіть ...
щоб не получалася ось така муйня :
*Война носит таки характер геноцида, **учитывая технологическое отставание
не має зв"язку між 1 і 2..
И что же - Сахакян оказался этаким «адвентистом с армянским акцентом»? Эта версия, без сомнения, имеет право на существование. Но куда вероятнее другое: в Армении наличествует такой дефицит, пардон, «пушечного мяса», что под ружьё приходится ставить даже тех, кому, по логике вещей, участвовать в боевых действиях ну никак не полагается.
А ты уверен что тебя будут информировать о таких ударах? Ты считаешь что обязаны информировать?