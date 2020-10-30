Полиция опубликовала видео начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности. ВИДЕО
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Патрульная полиция Украины опубликовала еще одно видео, на котором виден момент начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.
На видео видно, как автомобиль двигаясь со стороны улицы Михайловской пересек Крещатик, несмотря полусферы, которые должны были бы ограничить его движение, выехал на тротуар, где протаранил припаркованное авто и сдвинув его на несколько метров, выехал на Майдан, где впоследствии сбил пешеходов.
Напоминаем, сегодня в центре Киева джип выехал на троуар, где сбил пешеходов. По данным МВД, водитель был трезв.
Топ комментарии
+22 Elvic Vic
показать весь комментарий30.10.2020 20:04
+16 Максим Воронцов a6167232
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+12 Мила Нелла
показать весь комментарий30.10.2020 20:55
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А не внедорожник, который не могут остановить городские бетонные бордюры.
Больной человек должен был ездить на ЗАЗ-968 30 л.с. с тремя передачами.
За 30 лет посадили только одну вадительку Лексуса, и то потому шо убить больше 5-ти баранов за один раз это уже не комильфо.
Верить экспертизам? Ой, не смешите мышей!
Так шо путем долгой тридцатилетней массовой политико-воспитаательной работы обшество приучено к тому, шо все чиновники врут, а судьи, прокуратура и менты их лхраняют.
Поэтому то шо КОЗЛЫ - это факт с с вероятностью до 99%.
Насчет КАЗНИТЬ - тут сначала надо с людьми такое предложение обсудить. Я например за гильотину...
водій повинен відповісти з те,що у такому стані сів за кермо і за смерть людей(З Необережності).
Оязательно в центре страны. На самом видном месте, специально перед камерами, специально с трезвым водителем. Ниткой вели куда хотели, тупо просто рисовали как свободные художники....
Ну вы это имя уже знаете, это некий Пропердон. У них они его называют ихней надеждой!
Да, да , это тот который непосредственно занимался биологическим вирусом. Не путайте с Петруханом, тот строго по ИТ. ....Гы-гы-гы, и очень обижается, когда его Петрушканом называют.
Интересные детали рассказываю, да? А вы просто подставляйте в этот пазл рядом окружающие события и вас фсьо станет на свои места.