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Полиция опубликовала видео начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Патрульная полиция Украины опубликовала еще одно видео, на котором виден момент начала смертельного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.

На видео видно, как автомобиль двигаясь со стороны улицы Михайловской пересек Крещатик, несмотря полусферы, которые должны были бы ограничить его движение, выехал на тротуар, где протаранил припаркованное авто и сдвинув его на несколько метров, выехал на Майдан, где впоследствии сбил пешеходов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Какая трубочка, его надо убивать нах#й!" - водитель убил двоих пешеходов и ранил еще троих на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Напоминаем, сегодня в центре Киева джип выехал на троуар, где сбил пешеходов. По данным МВД, водитель был трезв.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Да вы что , какой микроинсульт ?!
При микроинсульте первое что теряет больной , так это координацию движений -- это значит способность рулить (да ещё и на 270 градусов ?) , тормозить и жать на газ .
Если бы такое было оно бы по инерции врезалось в здание "Вареничной" , шо на уклу Институтской и Хрещатика ... А тут демонстрируется и координация и моторика недюжая -- со сменой скорости притормаживанием и ускорением ...
Говорю , шо чувак принял "лечебный канабис" или коки нанюхался !
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30.10.2020 20:04
+16
Читаю комменты и диву даюсь: "заслаб", "людина була непритомною"..... Люди, вы чего??? Да если бы он был "непритомним", то ехал бы прямо, пока какое-либо препятствие его не остановит! "Непритомному" чуваку, которому "погано", хватило сил выворачивать в разные стороны руль, давить на газ, но "не хватило сил" нажать педаль тормоза?! Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 5792 До каких пор вас, стадо баранов, будут давить и избегать наказания, а вы из под колёс бешеных тачек будете блеять: "ему погано", "непритомний", ища оправдания вашим убийцам???!!! Это ЖЕСТЬ!!! Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 7258

Лично я вижу УМЫШЛЕННУЮ демонстрацию в самом центре столицы. Демонстрацию того, что "вас можно уничтожить средь бела дня в самом сердце Украины и мне за это не будет ровным счётом НИЧЕГО!" И самое ужасное, что с нашими "судами" ему таки ничего и НЕ БУДЕТ!!! Это ПЛЕВОК вам в лицо! И я догадываюсь, кто за этим стоит. Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 1376
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30.10.2020 20:36
+12
Смотрим 00 : 33 мин . и 21 сек. сознательный таран припаркованного авто и обЪезд
рулем вправо-влево.

Ровер по траектории движения должен упасть за парапет ,
но прокладка за рулем выравнивает траекторию.
т.е. авто было управляемо.
т.е. все эти плакальщики о бедном больном замолвите слово- сплошное окозамыливание персоны ВИпа.За 2-х погибших и 7 разбитых авто -
минимум 15 лет пусть доживает с конфискацией нажитого не посильным трудом
в пользу пострадавших.
Родственникам погибших женщин -
соболезнование.
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30.10.2020 20:55
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По видео понятно - эпилептику-дибилу выдали права.
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30.10.2020 21:33 Ответить
Инвалиду - инвалидную машину.
А не внедорожник, который не могут остановить городские бетонные бордюры.
Больной человек должен был ездить на ЗАЗ-968 30 л.с. с тремя передачами.
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30.10.2020 22:25 Ответить
Перед тим як лягти спати,завжди читаю коментарі всіляких **експертів** ,вони завжди дають ТОЧНІ відповіді на любі каверзні питання!!! Розбираються в усьому,але цим самим хочуть показати які вони ВУМНІ,цн просто кошмар!! Та почекайте висновки,а тоді вже репетуйте,що за люди!!! Я колись не міг повірити,що людина без голови може ще пройти і не 10 м, А таки це можливо!!! Тут і КПП грає велику роль,і його стан здоров*я,і багато чого,пригадайте історію в Німеччині,як грузовик в натовп влетів,один випадок--терорист,а другий ЧП. Дуже шкода нізащо загиблих,ДУЖЕ!!!
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30.10.2020 21:48 Ответить
Ну ладно, доморощенные эксперты-дурни, но верить ментовским экспертизам , выложенным в честных(не медведчук,ахметов, так коломойский) СМИ -это как?
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30.10.2020 21:57 Ответить
Стасік, мабуть ти і є той самий "експерт", бо я тут в коментах не знайшов "Точних" відповідей на питання. Просто люди висловлюють версії та гіпотези, і ніхто (!) не сказав, що його версія "точна" ! Краще б ти вже йшов спатки, і нехай тобі мама казочку прочитає на ніч. Спокійної ніченьки тобі і мультиків в снах...
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30.10.2020 22:55 Ответить
Моїй мамці---ВІЧНА ПАМ*ЯТЬ!!! Ти в коментах не знайшов,що його вже потрібно лінчувати? Не знайшов,що він п*яний,обкурений і тд. А мультики я не дивлюсь ну років десь 60-т,це тобі можливо треба їх подивитись!! Вкажіть,де є експертиза МВС,читав тільки,що був тверезий,хоча аналіза крові не було. Люди завжди висловлюють гіпотези,які часто хочуть бачити,міліціонер не прстрілив колеса якомусь недоумку,а той в зупинку заїхав--МЕНТ КОЗЕЛ!!! Міліціонер стріляв і при цьому влучив у пасажира------МЕНТА КАЗНИТЬ!!! Кому що,не вгодиш!!
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30.10.2020 23:26 Ответить
Ты в какой стране живешь, пацан?
За 30 лет посадили только одну вадительку Лексуса, и то потому шо убить больше 5-ти баранов за один раз это уже не комильфо.
Верить экспертизам? Ой, не смешите мышей!
Так шо путем долгой тридцатилетней массовой политико-воспитаательной работы обшество приучено к тому, шо все чиновники врут, а судьи, прокуратура и менты их лхраняют.
Поэтому то шо КОЗЛЫ - это факт с с вероятностью до 99%.
Насчет КАЗНИТЬ - тут сначала надо с людьми такое предложение обсудить. Я например за гильотину...
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31.10.2020 07:16 Ответить
Для меня, водителя с малым опытом вождения комментарии очень важны. Пытаюсь увидеть чужие ошибки, чтобы не допустить своих.
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31.10.2020 07:58 Ответить
Интересно, если бы такое случилось где-то в Афганистане - долго бы он протянул ?
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30.10.2020 22:20 Ответить
тут все обсуждают причины, а сделать вывод как в Европе никто не желает? Что пешеходные зоны должны быть надежно( ****, надежно) огорожены, не бабки распилены на распиленные бетонные шарики, а надежная ограда пешеходной зоны!!! От пьяного, от больного, от юродивого, от любого...
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30.10.2020 22:25 Ответить
Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 9311Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 8137
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30.10.2020 22:47 Ответить
под травой такое не мочат, тут что-то потяжелее
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30.10.2020 22:56 Ответить
Поліція опублікувала відео початку смертельної ДТП на Майдані Незалежності - Цензор.НЕТ 7363
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30.10.2020 23:04 Ответить
Лицо одутловатое, как у нарика.
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30.10.2020 23:17 Ответить
Похоже перестал вставать бабы отвернулись ,вот и крышу сорвало, что часто с подобными и бывает
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30.10.2020 23:36 Ответить
чуваку 66 лет. некоторые в таком возрасте как растения
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31.10.2020 08:02 Ответить
Лучеб этого тваря тогда павешали а не люстрировали
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31.10.2020 08:04 Ответить
даблин, после установки камер всё пошло не так.
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30.10.2020 23:10 Ответить
Короче любовница бросила или жигуль сделал (обогнал) на пред идущем перекрёстке, а дальше крышу рвануло,работником КС вроде как не является
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30.10.2020 23:30 Ответить
Видно, что автомобиль абсолютно неуправляем. Ркль никто не крутил, газ никто не давил(автомат сам едет и на небольших уклонах ускоряется), стопы тоже загораются в момент удара только. Человек явно без сознания.
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31.10.2020 00:17 Ответить
Как раз видно что рулит и рулит на людей.
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31.10.2020 00:47 Ответить
Есть другое видео, никуда он не рулит
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31.10.2020 06:36 Ответить
если рулит на людей-значит террорист!
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31.10.2020 13:30 Ответить
Никуда он не рулит, авто катится абсолютно неуправляемо, по дуге и подпрыгивая на всех препятствиях
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31.10.2020 19:58 Ответить
Ага - и без сознания говорить умеет на видео ))))))))
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31.10.2020 08:06 Ответить
Сознание навсегда теряют???
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31.10.2020 19:59 Ответить
Під час ДТП на Майдані Незалежності загинули дві людини
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31.10.2020 04:37 Ответить
Символическая история: чиновник высокого уровня ехал себе, и тут - Майдан Независимости. Какие у него ассоциации: ответвенность чиновников отменили, (это просто праздник какой то), а, тут "майданутые" опять нарисовываются в своих протестах. И проснулось в ветеране чиновничьего фронта неконтролируемое желание всех передавить, сколько ж терпеть можно? Понятно, что это всего лишь предположение. Что мы знаем о природе хабарников. Помните "золотой теленок", постоянно прятаться, когда хочется жить на широкую ногу. Это ж какие надо нервы иметь? И, никто бедненьких не поймет, пожалеет. Ну, разве что за деньги. Как бы там не было, люди погибли, это главное. Это надо помнить.
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31.10.2020 08:19 Ответить
З відео бачу,що водій мав повертати праворуч,нажав на газ і у цей момент втратив свідомість...

водій повинен відповісти з те,що у такому стані сів за кермо і за смерть людей(З Необережності).
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31.10.2020 11:27 Ответить
_Ага. И без сознания машину объехал. Иди свои сказки умственно отсталы излагай, там у тебя есть какие-то шансы.
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31.10.2020 14:42 Ответить
Ну надеюсь всем уже понятно??? Или еще нет? ...Что и все равно еще нет? Это было просто демонстрация возможностей зеленых.
Оязательно в центре страны. На самом видном месте, специально перед камерами, специально с трезвым водителем. Ниткой вели куда хотели, тупо просто рисовали как свободные художники....
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31.10.2020 12:03 Ответить
Я знаю одного, кто у них *********!! ...заявляет - а что они нам могут сделать? Онииииии безсильны.
Ну вы это имя уже знаете, это некий Пропердон. У них они его называют ихней надеждой!
Да, да , это тот который непосредственно занимался биологическим вирусом. Не путайте с Петруханом, тот строго по ИТ. ....Гы-гы-гы, и очень обижается, когда его Петрушканом называют.
Интересные детали рассказываю, да? А вы просто подставляйте в этот пазл рядом окружающие события и вас фсьо станет на свои места.
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31.10.2020 12:22 Ответить
там, насколько я знаю, помню, стоят какие-то полусферы, и что? зачем они?, мало ли что может случится, вдруг бы тормоза у кого отказали, Киев весь похож на американские горки..., где, блин, бордюры, почему людей ничего не защищает от транспорта, и кто в этом виноват?
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31.10.2020 19:48 Ответить
винен мужик в тому, що хворий сідає за руль. Імхо це те саме що сідати пяним. Ну визви драйвера заплати бабло хай тебе на твоїй машині відвезе додому, но нє самєц. Чи присяде я хз. Був би я суддею, те що він хворий було б обтягуючою обставиною як і алкоголь.
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01.11.2020 13:57 Ответить
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