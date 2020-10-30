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Киевская область (3539) суд (24701) Васильков (178) Слуга народа (2547)

Суд отказал кандидатам от "Слуги народа" в признании недействительными выборов в Васильковской ОТО на девяти участках. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Васильковской горрайсуд отказал кандидатам от "Слуги народа" в признании недействительными выборов на девяти участках.

Как сообщает сообщает Цензор.НЕТ,  судья Олег Марчук отметил, что предоставленные доказательства не позволяют установить незаконное голосование на указанных участках в количестве, превышающем 5%.

Кроме того, по нескольким участкам был просроченных срок подачи искового заявления.

Также судья отметил, что предоставленный в качестве доказательства сюжет канала 1+1 является общеинформативным и не называет номера участков, где могли произойти нарушения.

Также смотрите: Выборы на Васильковщине: кандидаты от СН представили суду в качестве доказательств фальсификаций сюжет "1+1". ВИДЕО

Кандидат от "Слуги народа" Андрей Шевченко сообщил, что будет подавать апелляцию на это решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск "Слуги народа" о признании результатов недействительными, люди протестуют. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Не хотели по-тихому - обо#рались по громкому. Феерия !!!
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30.10.2020 20:32
+13
Найщиріші вітання зєбілам! Від всієї душі! Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 5932

Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 9740
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30.10.2020 20:40
+7
)))))ну да,если ,конечно,отбросить,что зесрань их пару месяцев заставляла это сделать
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30.10.2020 20:42
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Не хотели по-тихому - обо#рались по громкому. Феерия !!!
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30.10.2020 20:32 Ответить
власть Украины - это народ Украины! И народ Украины не признает этот суд конституционный и этих судей - это вообще непонятно кто, какие то жулики. И за эти махинации народ Украины может взять под арест этих судей и Судить их на своем народном Суде!
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30.10.2020 20:35 Ответить
)))))ну да,если ,конечно,отбросить,что зесрань их пару месяцев заставляла это сделать
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30.10.2020 20:42 Ответить
Отличная новость ! 🤢🤡💩🎪🐲🎒 скоро совсем исчезнут !
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31.10.2020 00:47 Ответить
Это усё продажные судьи Порошенко Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 2714
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30.10.2020 20:36 Ответить
***** - тебе Порох до сих пор не даёт покоя , он тебя перхоть *********** всю жизнь будет преследовать
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30.10.2020 22:17 Ответить
Знакешь, когда боженька раздавал мозги, в твоих был включен
Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 1556
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30.10.2020 22:24 Ответить
И это круто)
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30.10.2020 20:39 Ответить
То ти подруга цієї курви Баласинович? Тоді все сходиться.
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31.10.2020 00:45 Ответить
Найщиріші вітання зєбілам! Від всієї душі! Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 5932

Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 9740
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30.10.2020 20:40 Ответить
Суди тримають ніс по вітру. Згадайте як після першого туру президентських виборів у 2019 суди активно приймали рішення на користь клоунів. А тепер коли влада з-під ніг утікає, суди відмовляють.
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31.10.2020 01:32 Ответить
 
 