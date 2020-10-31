Решение КС не просто подрывает антикоррупционную реформу, а угрожает перспективе членства Украины в ЕС, - Яценюк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Судьи КС не защищали Конституцию. Они защищали исключительно себя и свое состояние. А сейчас они рассказывают о теории конституционного права. Это не теория конституционного права. Это теория заговора против украинского государства.
Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 30 октября, передает Цензор.НЕТ.
Арсений Яценюк напомнил, что в 2003 году Конституционный Суд принял решение "под диктовку Виктора Медведчука, что два срока президента - это один срок президента": "Затем Конституционный Суд принимает решение в 2010 году, что можно формировать коалицию тушек. Затем КС принимает решение, что Конституцию можно изменить без решения Верховной Рады Украины и без того, чтобы народ принимал это решение на референдуме. И таким образом Виктор Янукович получает диктаторские полномочия, на которые он не избирался. Это стало одной из причин Майдана".
Кроме того, отметил он, КС в 2010 году принял решение отказать в конституционном представлении об официальном толковании, может ли российский Черноморский флот находиться на территории украинского государства: "Таким образом, Конституционный Суд фактически позволяет Януковичу продлить пребывание Черноморского флота до 2042 года и становится соучастником интервенции Российской Федерации на территорию украинского государства".
Затем, 2019-го, Конституционный Суд принял решение о роспуске парламента. "Все аплодировали, правда, это решение КС не имеет ничего общего ни с Конституцией, ни с законом. Они тогда хотели понравиться президенту и удовлетворить общественные потребности".
"А теперь Конституционный Суд принимает решение об отмене закона о незаконном обогащении. И теперь КС просто берет и накрывает гробовой плитой всю антикоррупционную реформу", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
Арсений Яценюк напомнил, что уже 10 лет - с тех пор, как Янукович через КС узурпировал власть, - он выступает за ликвидацию КС и передачу конституционных полномочий Конституционного Суда отдельной палате Верховного Суда Украины.
Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что решение Конституционного Суда не просто подрывает устои антикоррупционной реформы, а вообще грозит перспективе членства Украины в ЕС: "Нам не просто перестанут верить - нас перестанут пускать в ЕС", - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что он на посту главы правительства вносил в ВР антикоррупционное законодательство, и Украина тогда выполнила все 144 пункта для получения безвиза: "И тут внезапно мы можем потерять и безвизовый режим, и вообще перспективу членства Украины в ЕС".
Относительно президентского проекта закона о КС, Арсений Яценюк отметил: "Не знаю, кто президенту советует. Мне этот проект закона напоминает то, как президенту посоветовали провести опрос. Не давайте подачу коррумпированным судьям Конституционного Суда. Это антиконституционный суд. Нельзя идти тем же путем, которым идут они".
Арсений Яценюк подчеркнул, что на безотлагательное внеочередное заседание парламента нужно внести законопроект, который дает возможность и в дальнейшем проверять декларации и образ жизни всех государственных служащих, "и в дальнейшем обязать всех судей быть так же подотчетными украинскому народу, как подотчетны все государственные чиновники".
"Также президент должен был внести новую редакцию закона о Конституционном Суде. Надо изменить процедуры. Не дать возможности судьям узурпировать государственную власть", - подчеркнул он.
"Но так же не надо дать возможность этим же судьям обвинять президента государства или Верховную Раду Украины в нарушении Конституции. Никто не имеет права нарушать украинскую Конституцию - ни КС, который толкует ее под себя, ни Президент Украины, который является гарантом украинской Конституции", - сказал он.
"Моральная и правовая сторона должна быть на стороне президента. Он должен обязать Конституционный Суд через парламент и через свои законодательные инициативы выполнять украинскую Конституцию и защищать ее, а не насиловать Основной Закон, что в очередной раз сделал Конституционный Суд Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Пожалуйста, подождите...
Судді Конституційного суду, які скасували покарання за недостовірне декларування призначались:
- троє Януковичем
- 2 у березні 2014 парламентом
- 2 осінню 2019
- 4 у період з 2015 по 2018 (тобто період Порошенка, але!не по його квоті).
Проти рішення пролосувало 4 судді Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий.
Всі вони і тільки вони, ніхто інший, були призначені безпосередньо паном Порошенко.
Центр Протидії Корупції
29 жовтня о 19:36 ·
Ви просили імена суддів КС, які вбили антикорупційну реформу і відкинули нас на роки назад. 11 "героїв", яких варто знати в обличчя:
Олександр Тупицький (в центрі). Призначений Януковичем у травні 2013 року. Ексголова Куйбишевського райсуду Донецька. Фігурант антикорупційних розслідувань. Має конфлікт інтересів, бо приховав купівлю земельної ділянки в Криму.
Олександр Касмінін. Призначений Януковичем у вересні 2013 року. Ексголова Апеляційного суду Полтавської області.
Олександр Литвинов. Призначений з'їздом суддів у лютому 2013 року. Екссуддя Апеляційного суду Донецької (а згодом і Львівської) області.
Ігор Сліденко (в центрі вгорі). Призначений Верховною Радою у березні 2014 року (квота ВО Свобода). Суддя-доповідач у справі про декларування. Має конфлікт інтересів, бо отримав протокол від НАЗК за те, що не повідомив про зміни в майновому стані.
Сергій Сас. Призначений Верховною Радою у березні 2014 року (квота ВО Батьківщина). Колишній нардеп від Батьківщини.
Віктор Кривенко. Призначений з'їздом суддів в листопаді 2015 року. Ексголова Ради суддів України.
Володимир Мойсик (в центрі знизу). Призначений Порошенком у січні 2016 року. Колишній депутат від Нашої України. Має конфлікт інтересів, бо отримав протокол від НАЗК за те, що не повідомив про зміни в майновому стані.
Віктор Городовенко. Призначений з'їздом суддів у листопаді 2017 року. Ексголова Апеляційного суду Запорізької області.
Ірина Завгородня (внизу праворуч). Призначена Верховною Радою у вересні 2018 року (квота БПП). Екссуддя Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Має конфлікт інтересів, бо внесла недостовірні відомості в декларації.
Галина Юровська. Призначена з'їздом суддів у жовтні 2019 року. Екссуддя Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Петро Філюк. Призначений з'їздом суддів у жовтні 2019 року. Ексголова Апеляційного суду Волинської області. Фігурант антикорупційних розслідувань.
Завгородня призначена Верховною Радою по квоті БПП.
"2 осінню 2019"
Це ви так підкресюєте, що вони нібито мають відношення до Зелі? Але вони були призначені по квоті суддів, а не президента. Зеля там жодного суддю не призначив, якщо бути чесним.
Без Медведчука, Коломойского и Портнова ситуация поменяется самым кардинальным образом.
вроде,про украинского Гитлера пока не слыхать было,или я что-то пропустил ?
Там за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, вполне можно всю жизнь прожить за государственный счет.
Медведчук, своими действиями, уже давно заслужил приличный срок.
Но дело в том, что при существующем законодательстве, обвинить его в шпионаже или измене интересам Украины, просто невозможно: надо менять закон.
Портнов - см пункт Медведчук.
И не надо Гитлера, виселиц и дешевого популизма.
Даже если просто выдать Коломойского по запросу из США, многие проблемы перестанут быть таковыми.
http://imtw.ru/topic/40732-pravovaya-sistema-tretego-reiha/
14 год ·
Прослідкуйте логіку подій:
1. Депутати ОПЗЖ і замайбахи вносять подання до КСУ про скасування антикорупційного законодавства ще влітку. Але Суд чекає, не виносить рішення аж до кінця виборів.
2. Далі суд виносить рішення. І хто нам це повідомляє? Любитель квартир і жінок - Сірожа Лещенко. Ліпший друг зеленої влади. І робить це в істеричній формі, накидаючи нам побільше емоцій.
3. Тут же закривають доступ до е-декларацій і НАЗК заявляє, що через це неможливо оголосити результати щойно проведених виборів. Народ офігіває.
4. Коломойський кидає клич своїм борцунам - Єгорці, Вітальці й Володі-каратісту. Ті починають кричати, що в усьому винен Порох, і звуть усіх на мітинг із закликом валити КСУ.
5. Зеленський скликає РНБО, нагинає уряд, щоб той скасував своїм розпорядженням рішення КСУ і повернув доступ до декларацій. Тобто здійснює повний правовий бєспрєдєл. І тут же вносить до Ради законопроект, яким хоче розпустити КСУ. Таке рішення є абсурдом і порушенням законодавства і здорового глузду. А ще й світить кримінальною відповідальністю самому ЗЕ. Але в нього вже є бєспрєдєльний розгін попередньої Ради. Він по ходу, не дуже розбирається у праві. Але шо нам за нього переживати. Воно, убоге, бачило, куди йшло.
6. Шабуніни кидаються рятувати репутацію Санича, починають називати його рішення історичним! Прям як польоти на Марс. Чи куди він там зібрався летіти? Одним словом, вихваляють його й виправдовують знесення КСУ.
7. Портнов заявляє, що КСУ потрібно зносити! Портнов!!! Тобто юрист Януковича спільно із Зеленським - хоче знесення КСУ!
8. Судді КСУ дають пресконференцію, де заявляють, що, виявляється, доступ до е-декларацій вони своїм рішенням не закривали. А заява НАЗК тільки сприяла накручуванню загальної істерики навколо суду.
«Треба просто звернутися до нас за роз'ясненням, і ми пояснили б, що ніякий доступ до декларацій закривати не треба. А все можна легко вирішити, змінивши всього два слова з законі. Бо в законі написано «відповідальність за умисне подання завідомо недостовірних відомостей», а як довести, що хтось зробив це завідомо й умисно? Це практично неможливо. Тому ми й визнали ці пункти неконституційними», - заявив у своєму інтерв'ю один із суддів Сліденко. Також він сказав, що Офіс президента здійснює особисто на нього тиск уже давно. Навіть змусив написати заяву на звільнення.
Також він заявив, що на них тиснуло НАЗК. Зокрема цього суддю звинуватили в тому, що він поїхав за кордон на 10 днів, назвали це корупцією і відкрили справу. По суті, він натякає, що спочатку суддів загнали в кут - відкривши проти них справи, а цим автоматично підштовхнули їх визнати антикорупційне законодавство неконституційним, аби себе врятувати від цих справ.
Отже, коли ви чуєте, що Зеленський нібито не знав, що суд прийме таке рішення, - це неправда. Це просто відмазка, аби виправдати поданий до ради антиконституційний проект, яким Вова хоче розігнати суд.
Бо всі ці факти говорять, що ОПЗЖ + Коломойський + Зеленський діяли в цьому сценарії в одній команді. Усе було розіграно з самого початку.
Виявляється, конституційну катастрофу, у яку веде нас нині Зеленський, можна легко виправити, внісши просто відповідні зміни до закону!
Натомість Зе приймає рішення тупо знести увесь КСУ.
Для чого?
Теперішній склад суду не дасть погодження на закріплення окремого статусу Донбасу в Конституцію. А от наново обраний зі своїх людей - запросто. І взагалі - новий, лояльний склад - зробить усе, що хоче і ОПЗЖ, і Вова з Єрмаком! А це й відміна Закону про мову! І про освіту! І вічне правління Зе! І взагалі увесь можливий треш, який ми навіть уявити собі поки що не можемо!
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
Так, в частности, народный депутат Григорий Суркис внес информацию о погашении кредита на общую сумму 100,98 миллиона гривен.
Хотя раньше в декларации Суркиса был указан только один кредит на миллион евро от аффилированной с ним же английской компании Lumil Investments LLP.
Кроме Суркиса, изменения в декларацию внес нардеп Петр Порошенко.
Последний задекларировал 22,5 миллиона гривен дивидендов от своего инвестиционного фонда.
Также, пока реестр был закрыт, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подали ряд судей, которые декларировали свою зарплату, как они это делают ежемесячно.
нищити треба прийняттям законів у Раді.
Очень просится к корыту, а ни его, ни Юльку пе подпускают.
Стране достаточно вашего авакова, свиньи!
Разговоры про спектакль от мертветчука ОТ ЛУКАВОГО - КСУ сегодня почти полностью работает на хремль , мертветчука и Портнова . Потому надо состав изменить
Такое скандальное решение судьи ВЫНЕСЛИ НЕ БЕСПЛАТНО - они же не самоубийцы 😀😀😀
ЯНЕКА ВЫГНАЛИ , и идём в ЕС . Все кто мешает - вон с дороги
Хватит большевикам и коррупционерам , ворам и Мертветчукам , олигархам и Портновым издеваться над страной
потому действовать надо быстро , а того кто мешает - в Ростов
Чаушеску тоже без Конституции расстреляли
Сегодня Румыния в ЕС, Шангене, НАТО
Сегодня румыны живут как европейцы.
А все политики - продажные или наивные .
Потом не все так однозначно. Хотя однозначна проукраинская позиция Яценюка, а на то время и это уже было немало. Его методы зарабатывания остались просто продолжением методов януковича, и все это было после Майдана, и это было ужасно. Ведь все хотели банду геть, а не новую банду.
...
Цель - разрушение Украины, как того добивается кремль !
Медведчуку понятно для чего, а для Коломойского это единственный шанс на стабильное убежище.
Нигде в мире для него места нет, после смены власти не будет для него места и в Украине, а грядущая смена власти после местных выборов уже носится в воздухе.
Поэтому выход для Коломойского остался один - превращение Украины в Сомали, где нет законов, где нет центральной власти, где "страна" представляет из себя просто набор зон, контролируемых бандами. Крупными бандами вроде Днепропетровского олигархического клана и мелкими бандами вроде батальона Спарта в процветающем "днр".
Где нет ничего - ни закона, ни институций, ни медицины, ни социальных программ, ни полиции, ни армии, ни свободного бизнеса; где нет даже граждан, а есть бароны, их подручные и бесправные рабочие особи.
КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення всього лише!!!через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.
Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков вДжерело: https://censor.net/ua/n3228303