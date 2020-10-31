РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6436 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины Местные выборы-2020
11 627 26
избирком (198) местные выборы (2145) нарушения (934) Черниговщина (1343) Ичня (117)

Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время выборов по 208 округу в Черниговской области Олег Ляшко проиграл депутатский мандат представителю "Слуги народа" Анатолию Гунько, однако мало кто знает, что еще происходило на выборах в округе.

Член избирательной комиссии в селе Буримка Валентина Бутенко рассказала, как проходили выборы в Ичнянскую ОТГ, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, глава комиссии мухлевал в бюллетенями, результаты подгонялись под нужные - в пользу главы Ичнянской ОТГ Оксаны Андриановой, за которой стоит местный агробарон Виктор Кияновский. Это проходило при полном попустительстве местной полиции, контролируемой Кияновским. Сам агробарон шел на выборах от партии "Рідний дім" мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Подсчет голосов идет до сегодняшнего дня и, как свидетельствует Бутенко, махинации с бюллетенями и протоколами продолжаются.

Нарушения были и в день, когда привезли впервые бюллетени. Их никто не закрыл - просто оставили в комнате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Васильковская ТИК затягивает подсчет голосов в интересах "Слуги народа", - член ТИК Плескач

Кроме того, никто не проводил обучение членов комиссии, председатель УИК не хотела выдавать протокол Бутенко, некоторые протоколы не были пронумерованы.

В день голосования на участок зашел мужчина, у которого было написано на отдельной бумажке, за кого и как голосовать. В кабинку заходили по три человека.

Бутенко утверждает, что больше, чем нужно, людей голосовали на выезде - бюллетени брали дважды. Бутенко увидела, что среди проголосовавших - дедушка, которого она опекает. Хотя он не очень грамотный и пас коров в тот день. К нему никто не приезжал.

Бюллетени пересчитывали дома у секретаря.

Также читайте: На избирательном участке Житомирщины, где зафиксирована рекордная явка - 98%, расследуют возможные фальсификации, - прокуратура

На видео упоминаются:

Оксана Андрианова - голова Ичнянской ОТГ до выборов 25 октября, кандидат от партии "Рідний дім"

Валентина Колосова - которая возглавляла список партии Ляшко на выборах в Ичнянскую ОТГ. На выборах по 208 округу Ляшко поддержал Кияновского, а тот - Ляшко.

Елена Бутурлим - кандидат на голову Ичнянской ОТГ от "Батькивщины", которая выступала в качестве альтернативы Андриановой. Именно у нее исчезали голоса вследствие махинаций главы комиссии.

Коваленко - секретарь избирательной комиссии.

Кириченко - член УИК.

Семенец Галина - глава комиссии УИК в Буримовке.

Вахно - член комиссии УИК от "Батькивщины", который переметнулся в лагерь Кияновского.

Алина Бутенко - член УИК от ОПЗЖ, дочка Валентины Бутенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция в день голосования открыла 159 уголовных производств. ИНФОГРАФИКА

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
И к чему эта статья ?
Если она это все видела, то почему не написала в соответствующие органы ?
Если видела и промолчала, это тоже преступление
показать весь комментарий
31.10.2020 16:34
+3
Однако в целом выборы были демократичными с минимальным числом незначительных нарушений. Членкиня виборчкому в селі на Чернігівщині Бутенко розповіла про масові порушення на виборах - Цензор.НЕТ 2935
показать весь комментарий
31.10.2020 16:52
+2
Не відступай! Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 2689
Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 7329
показать весь комментарий
31.10.2020 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скотиняки! олєжку абідєлі...ну нічьо він як бойовий .... поставить кого тре раком Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 308
показать весь комментарий
31.10.2020 16:29 Ответить
Не відступай! Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 2689
Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах - Цензор.НЕТ 7329
показать весь комментарий
31.10.2020 16:34 Ответить
Поцікавтеся про цього Гунька.Кадр.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:24 Ответить
И к чему эта статья ?
Если она это все видела, то почему не написала в соответствующие органы ?
Если видела и промолчала, это тоже преступление
показать весь комментарий
31.10.2020 16:34 Ответить
Нарушения на выборах, серьезное преступление.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:50 Ответить
Однако в целом выборы были демократичными с минимальным числом незначительных нарушений. Членкиня виборчкому в селі на Чернігівщині Бутенко розповіла про масові порушення на виборах - Цензор.НЕТ 2935
показать весь комментарий
31.10.2020 16:52 Ответить
"Членкиня" - обоссанные зебилы...
показать весь комментарий
31.10.2020 16:57 Ответить
Нє жільєц ана посьля єтава.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:23 Ответить
члєн в партію ляшко це для них кайф.
показать весь комментарий
31.10.2020 16:57 Ответить
как говаривал тАварищ Сталин ( тамбовский волк ему тАварищ кАнечно...)- не главное как гАласуют, главное как подсчитают...- европейська Африка- а нам щось про догогу в ЕС триндять...
показать весь комментарий
31.10.2020 16:59 Ответить
никто уже про ЕС не трындит. Зебилы заявили шо будут догонять Белорусь.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:07 Ответить
если у этой барышни есть доказательства то под суд комиссию , если нет то эту даму под суд. вот тогда начнется порядок в стране
показать весь комментарий
31.10.2020 16:59 Ответить
Как там торговля вороаанным лесом ?
Бизнес в поряде ?
показать весь комментарий
31.10.2020 17:11 Ответить
я сейчас быдло развожу типа тебя)))) отбоя нет от вас тупых)))
показать весь комментарий
31.10.2020 17:18 Ответить
Бутенко увидела, что среди проголосовавших - дедушка, которого она опекает. Хотя он не очень грамотный и пас коров в тот день. К нему никто не приезжал. - так в чем проблема? В том, что дедушка проголосовал? В том, что к нему никто не приехал? Или - что коровки остались невыпасены, т.к. дедушке пришлось голосовать ибо к нему никто не приехал? Ляшком попахивает история. Только не коронавирусным, а тем, с вилами)))
Источник: https://censor.net/ru/v3228322
показать весь комментарий
31.10.2020 17:00 Ответить
Где заявление от этой барышни в палыцию))Или олеженька подмазал на бучу)))
показать весь комментарий
31.10.2020 17:06 Ответить
Аномальная явка четко говорит про фальсификацию.
А "победа" слуг урода говорит в чью пользу фальсифицировали.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:31 Ответить
Калнишевский снова не читатель и не слушатель,лишь бы навонять на всех и вся..Ведь четко же сказала членкиня,что очень много пришли голосовать,и по домам ездили и по полям ловили избирателей.Ведь она,по прстоте,подтвердила высокую явку.
показать весь комментарий
01.11.2020 09:06 Ответить
ось обличчя звичайного члена комісії ( прибиральниці, посудомийки , доярки , сторожа ...) без вищої освіти ,без знання законів та процедури голосування ! головне ,щоб хорошо голосували! мені теж доводилось з такими працювати на виборах той пішов , другий напився, та не вірно порахувала на іншу швидка настя напала ,вибори це весело і пізнавально !
показать весь комментарий
31.10.2020 18:29 Ответить
Отменить надо и посадить.
показать весь комментарий
31.10.2020 18:43 Ответить
правильно писати НЕ "ЧЛЕНкиня", а "ВАГІНА"!!!! Протилежне від слова ЧЛЕН є слово ВАГІНА! Використовуйте ФЕМІНІТИВИ правильно!
показать весь комментарий
01.11.2020 01:49 Ответить
Софт,ты придурок?Вопрос же в том,что не противоположность,а именно равенство во всем..Поэтому и командир и команДЫРКА.
показать весь комментарий
01.11.2020 09:02 Ответить
ну добре, якщо тобі так сильно не подобається слово "вагіна", то можеш використовувати "дирка"... суті не сильно міняє!
показать весь комментарий
01.11.2020 09:29 Ответить
на виборах зеля повчився у проффесора. дуже "талановитий" а от память слабенька.
показать весь комментарий
01.11.2020 19:39 Ответить
 
 