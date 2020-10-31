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Кировоградщина (556) Лозинский (349) местные выборы (2145)

Местные жители объяснили избрание Лозинского главой ОТГ: То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра людям сделал. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналисты поинтересовались у жителей Подвысоцкой ОТГ Кировоградской области, почему они проголосовали на местных выборах за осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского.

Об этом говорится в сюжете Бигус.инфо, передает Цензор.НЕТ.

Сначала селяне отказывались отвечать, поддерживали ли Лозинского на выборах, но потом подтвердили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-депутат Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, выиграл выборы на пост главы ОТГ на Кировоградщине, - избирком

"Это конфиденциальная информация. По результатам видно же, что проголосовали ... Это такое... Что было раньше - я там не был, что было раньше. Мы будем смотреть, что будет теперь", – сказал житель Подвысоцкого.

Это же в комментарии ведущему заявила другая жительница села. На уточнение журналиста, знает ли она об убийстве, совершенном Лозинским, женщина ответила утвердительно.

"Ну и что? Что тут такого? А сколько у вас там в Киеве депутаты убивают людей машинами насмерть сбивают. Да кто там знает, охотился ли?! Боже, ну как на охоту ходят, там случайности всякие есть", – сказала жительница.

Еще один мужчина объяснил, что Лозинский сделал "много добра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осужденный за убийство экс-депутат Лозинский, возможно, не выиграл бы выборы, если бы в Украине прошла настоящая судебная реформа, - ЦПК

"Вы знаете, сколько тут он сделал? Другие тоже убивают. Это такое. То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра сделал для людей. И люди за ним пошли: машину "скорую" взял, садик сделал, больницу делал, школу делал. Старикам дрова дает. Что вам надо", - пояснил он.

Напомним, Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. Господин Балицкий заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.

Сам Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

В 2007 году господин Лозинский, который был аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ. 16 июня 2009 г. вблизи пгт Голованевск произошло убийство. После инцидента с компанией в составе Виктора Лозинского, прокурора района, начальника милиции района и егеря погиб местный житель Валерий Олийнык. Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона. Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, его объявили в розыск. Виктора Лозинского задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, местного жителя убили из дробовика, который обычно используют на охоте. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал. Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелицу (4 года тюрьмы) . В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет. В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет. После четырех лет за решеткой в ​​июне 2014-го Сергей Лозинский вышел на свободу "по состоянию здоровья".Однако после общественного резонанса прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму. Уже в 2016 г. Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу. В мае 2019 г. Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как заявляет Лозинский, подтвердил Верховный Суд.
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Топ комментарии
+85
Местные жители объяснили избрание Лозинского главой ОТГ: То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра людям сделал - Цензор.НЕТ 8061
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31.10.2020 15:41
+73
Животные,что тут скажешь. Главное кинуть в корыто похлёбки и хоть каждый день насилуй. Тьфу.
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31.10.2020 15:30
+54
ЧТО-ТО НАДО СРОЧНО МЕНЯТЬ в законах
Как могли убийцу зарегистрировать кандидатом в депутаты????

Ау, депутаты,с психикой все нормально ? Хватит работать на ОПГ , пора европейские правила внедрять
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31.10.2020 15:30
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Страница 4 из 4
Какой бы Витя не был , но он наш. ............ Так оно начиналось десяток лет назад , а теперь верещат : Мы не знали , что так будет заберите нас назад. Дебилы которые не хотят учиться на чужих ошибках , будут в вечной жопе сидеть и все время верещать , что кто то виноват но не они.
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31.10.2020 20:51 Ответить
А кстати - кто такой Сирко шоп резать людей?
козаки нередко приторговывали своими же. ну, платили напр. татарам за помощь. урод этот Сирко был ибо - не от хорошей жизни рабы предпочли остаться на Крыму. кстати, там было таких рабов больше чем татар тех же - чего эти сирки не победили крымцев и 200 лет терпели набеги?
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31.10.2020 21:13 Ответить
А чего московиты 300 лет терпели набеги татар?
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31.10.2020 21:26 Ответить
так бо им из болот пока дойти до Крыма как-то напряжно, нет? полгода туда и назад, а ведь кампания это не тока переход, а еще и мочиться надо, или как?
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31.10.2020 21:28 Ответить
Дебилы ватные.
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31.10.2020 20:59 Ответить
Когось це дивує ? А вибрати януковича з 2ма ходками ? А зе після того , як воно обізвало твою країну повією ? А голосувати за гепу ? А за жопозж мешканці Луганської та Донецької обл. після того , як росія та її найманці руйнували їхні оселі та вбивали рідних і знайомих ... А я не дивуюсь - їхні "дєдушкі і бабушкі" плакали , коли здох сралін , який заморив голодом цілі села та знищив в тюрмах і концтаборах міліони .
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31.10.2020 21:02 Ответить
Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 2674
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31.10.2020 21:14 Ответить
сподіваюсь, у лозинського буде час і натхнення щоб усих цих баранів перебити у вихідні для розваги. Вони й не проти
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31.10.2020 21:11 Ответить
Я чет в коментах читал седня "ну и шо шо убил, но стока полезного сделал " - подумал шо кто-то так пошутил.... забывая что у нас и не такое учудить могут.... реально там хоть сафари устраивай, а потом привези ЗиЛ с гречкой и избирайся
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31.10.2020 21:16 Ответить
суть трагедії не в тім, що люди "пробачають" вбивство, а те, що пробачають за оце: "знаєтє сколько он для людей сделал!". Трагедія в тім, що ціна людського життя в країні - копійка. Трагедія в тім, що люди майже на межі жебрацтва, бідні, немає грошей, живуть в занедбаних селах та маленьких містечках, і здатні за те, щоб про їх дім/місто/село хтось подбав навіть пробачити вбивство людини... Це неймовірна деградація громадської свідомості, і вона є наслідком умов життя. Бытиэ определяет сознание.. Не можна людей засуджувати за прагнення жити в людських умовах. Якщо держава про них не дбає, люди згодні приймати допомогу навіть від вбивць.. Криза !!
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31.10.2020 22:02 Ответить
Человеческое достоинсво, если оно есть - ни за какие деньги не купишь! И держава здесь не причем! Кстати, поедь на Закарпатье и посмотри на "занедбані села", советую. Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 2937
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01.11.2020 13:49 Ответить
я була на західній, і бачила і міста і села. Там трошки інший вплив на свідомість місцян, західна цивілізація набагато більш розвинена та вдосконалена. І географічна близкість її до західних регіонів має значний вплив на рівень свідомості та прагнень. Так само, як і в регіонах, які сусідствують з сасрахою люди зовсім іншої "якості". Звісно не всі, але більшість хамувата, невихована та деградована біомаса.
Гідність (достоинство), до речі, має проявлятись не лише під час вибору/виборів, але і в постійному повсякденному житті та його умовах. Не можна зберегти гідність, якщо живеш як худоба в хліву, без доріг, без магазинів, тобто, без всіх проявів цивілізації. Вона (гідність) в цьому випадку просто втрачає актуальність для людини..
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01.11.2020 14:12 Ответить
Бажаю Лозинському закінчити свої дні вмираючи на стерні як тому селянину що він його застрелив Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 2859

А селяни і місцяне в нас морально збанкручені комуністами і кацапами - життя людини зніцінюється до життя комахи. Нічого не нагадує? Мені Московію дуже..
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31.10.2020 22:02 Ответить
ці йолопи обрали б і Чикатило, якби той був ще живий Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 7108
мотивуючи свій вибір тим, що той був вчителем і робив добро, а те що вбивав...то то таке Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 849
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31.10.2020 22:06 Ответить
Найбільша біда в тому що таких "йолопів" в Україні дуже багато! В нас на Львівщині в одному з сіл бандит який вбивав людей і грабував їх і це доведено судом раптом як це у нас заведено ставши бізнесменом і депутатом побудував за награбовані гроші церкву - Ви б спробували в цьому селі проти нього хоч слово погане сказати.
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01.11.2020 10:14 Ответить
раз так тогда того деда с Крещатике на ренж ровере не в тюрьму а к этому быдлу в село нехай там покатается.
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31.10.2020 22:09 Ответить
Жопа. Жопа полная. Убил -то такэ, говорит эта ******? Таки жопа. Это всё, что вам нужно знать про украинский люд в массе своей.
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31.10.2020 22:14 Ответить
Барин думает о нас заботиться о нас....охотится на нас из любви к нам...подставим дружно щеку правую и помолимся за барина...
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31.10.2020 22:50 Ответить
Амеби. Вчора проголосували за Зе, сьогодні за Лозінського, бо пенсіонерам під вибори "дров дав". А чому дивуватись, за проффесора те ж бидло і голосувало, бо те що гвалтував і вбивав, то таке, головне "хазайственнік".
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31.10.2020 22:52 Ответить
Тут ведь что главное? Главное чтобы ты не был быдлом и выделялся из общей массы, а то, что быдлом является подавляющее большинство (по твоему мнению) народа Украины, так может тебе сменить страну и уехать на пмж туда, где быдла вообще нет?
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01.11.2020 09:24 Ответить
А ти з того бидла, що за вбивцю голосувало?
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01.11.2020 09:30 Ответить
А ты чьих холоп будешь?
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01.11.2020 09:41 Ответить
Сколько он добра немцам сделал!
Фігня, що декілька десятків мільйонів загинуло. Але ж виконав всі передвиборчі обіцянки!Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 9761
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31.10.2020 23:05 Ответить
Некорректно. Гитлер все-таки для немцев много сделал, пока войну не начал - поднял экономику, создал рабочие места и т. п. А что сделал Лозинский? Гречку раздал?
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01.11.2020 02:16 Ответить
не. Он оживил свою вотчину. Местные жили браконьерством. Практически поголовно (после инцидента у местных нашли кучу оружия). Расстреляли вокруг всю живность що шевелилась.
"Потерпевший" был браконьером. Бывший мусор.
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01.11.2020 09:38 Ответить
гельсінський синдром... але не для них
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31.10.2020 23:16 Ответить
Повезло Лозинскому с мудрым наридом) Дави гадов ищщо! А лучше с пулемета по ним, чтобы знали!
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31.10.2020 23:21 Ответить
Ти що перед дзеркалом стоїш
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01.11.2020 02:45 Ответить
А мы удивлялись жителям Донбасса...
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01.11.2020 01:09 Ответить
Я в шоке, если честно. Нет, я понимал, что раздавая гречку, ты резко повышаешь свои шансы быть избранным, но чтоб быть избранным теми, кого ты убивал... Мне становится страшно от мысли, если с мешками гречки в ту область заедут какие-нибудь "полевые командиры" сепаров баллотироваться.
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01.11.2020 02:15 Ответить
а быдломасса и после того парирует, мол , а хто ж знав, шо так будет.
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01.11.2020 02:46 Ответить
Быдломасса-бухающие боярощник и стеклоочеститель на необятных просторах........
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01.11.2020 02:56 Ответить
Це дзеркало української влади.За роки омріяної багатьма поколіннями українців незалежності покидьки кравчук,кучма,ющенко,янукович,порошенко,зеленський довели народ до межі морального зубожіння.
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01.11.2020 02:44 Ответить
А хто їх обирав?
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01.11.2020 08:06 Ответить
Прикладів таких у нас багато.
Он Янукович шапки знімав, в тюрмі сидів, то таке, зате який представітельний був. КрасАвець...
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01.11.2020 06:47 Ответить
И тем не менее при Янеке, хоть он и в каждом слове по две ошибки делал, народ жил намного лучше чем при следующих двух Президентах и курс был 8 грн за 1$
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01.11.2020 08:56 Ответить
"при Янеке народ жил намного лучше курс... был 8 грн за 1$"
Здається так, що справжнє "свято життя" ви тупо або проспали, або прохлопали вухами, бо "за Ющенка" курс був 5.05 грн.
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01.11.2020 23:16 Ответить
Страна уродов.
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01.11.2020 07:20 Ответить
Уезжай, ищи другую
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01.11.2020 09:25 Ответить
Биомусор
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01.11.2020 08:14 Ответить
"То, что он человека убил, то такое."
Ось він, "руський мір".
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01.11.2020 08:42 Ответить
Ну и где ты тут нашёл следы путьки?
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01.11.2020 09:26 Ответить
Нахіба щось шукати, коли у вас на пиці і так все написано - печать життя лежить, так би мовити, тавро "рускава міра".
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01.11.2020 23:07 Ответить
Для начала - у меня не пыка, а лицо. Я так понимаю харя, рыло, морда это у тебя. А теперь вопрос твоему рылу - почему у тебя флажок страны не Украина? Ты слишком великий патриот и сильно любишь родину издалека? Или ты уехал на заработки и тогда ты ещё более офуенный патриот. А может это у тебя прокси, то тогда ты полностью офигевший поцриот.
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02.11.2020 08:53 Ответить
"...почему у тебя флажок страны не Украина?"
Послухайте, совкопітече, Україну роблять Україною лише українці, незалежно від того, де вони є, а не всілякі совкопітеки та совкодрочери. Совкодрочери лише перетворюють все навколо себе на совок (читай "лайно"), незалежно від власного місцезнаходження.

Те, що поруч вашої пики відображається емблема українського прапора - то взагалі не ваша заслуга, а заслуга SQL сервера бази даних, та скрипта на цьому сайті, який до нього звертається. Тому не вішайте, будь-ласка, локшину про те, що a priori немає до вас жодного стосунку.
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02.11.2020 11:43 Ответить
Ты видать лицо определённой национальности, ибо умудряешься не ответив на мои вопросы задать мне десять.
В общем дискуссия с тобой бесполезна, можешь не отвечать. Точка.
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02.11.2020 15:47 Ответить
Телу,просто мало-мальски исполняющему свои обязанности,готовы простить даже убийство. Это пи***ц .
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01.11.2020 09:00 Ответить
Коллеги, вам что писать не о чем что вы прицепились к Лозинскому. Я уверен что никто из пишущих его в глаза не видел и видеть не хочет. Потому односельчанам виднее, им с ним жить


Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 4354
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01.11.2020 09:00 Ответить
тамбовський вовк тобі "колєга", ватнік
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01.11.2020 09:13 Ответить
Ну, и почему он ватник?
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01.11.2020 09:27 Ответить
а він он вище Януковича нахвалює, типова вата
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01.11.2020 09:29 Ответить
Власть боится принять закон, что бы он не понравился Западу, а тут избирают такого, шо может подумать Запад? СКОТОБАЗА. Можно с ней делать , что хочешь. что они и делают. А баранам надо подсыпать травку, что бы не сдохли и они готовы на все. Хотя, возможно, это рука Москвы.
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01.11.2020 09:33 Ответить
І от за таке лайно (хто голосував за лозинського) гинуть українці на фронті. Взагалі не зрозуміло, чому бидлу дають право голосу.
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01.11.2020 09:33 Ответить
Быдломасса голосует по принципу: главное чтобы дороги были хорошие. В результате страна и люди в полной и непролазной жопе.
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01.11.2020 10:05 Ответить
Он не знает сомнений и слова «почти»,
Он готов к сокpушенью любого *******,
Гоpе тем, кто стоит у него на пути!
Он всегда уделяет вниманье манеpам,
Соблюдает диету и бегает кpосс,
Если кто-то его назовет лицемеpом,
Он обидится или не пpимет всеpьез.
Hо поpой он обиды пpощает на вpемя,
Пpобиваясь к веpшинам любою ценой…
Постоянно быть пеpвым - нелегкое бpемя,
Hо он попpосту жизни не мыслит иной.
Он завел себе связи и спpава, и слева.
Он всегда гоpячо осуждает поpок.
Если надо убить, он убьет, но без гнева:
Извинится пpед жеpтвой и спустит куpок.
Он всегда на плаву, не платя за ошибки,
Он кумиp молодых, воплощенье мечты!
И сиянье его голливудской улыбки
Затмевает зиянье его пустоты… (Ю.Л. Нестеренко)
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01.11.2020 10:18 Ответить
Годно написано. А это про кого это?
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01.11.2020 20:02 Ответить
тупой ватный скот не тот скотт что писатель а свинорусы хохлы Місцеві жителі пояснили обрання Лозинського главою ОТГ: Те, що він людину вбив, то таке. А скільки він добра людям зробив - Цензор.НЕТ 2858
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01.11.2020 10:32 Ответить
Мразі
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01.11.2020 11:45 Ответить
ТАК ПУСТЬ ОНИ СВОИХ ДЕТЕЙ В ЖЕРТВУ ОТДАДУТ ЛОЗИНСКОМУ !)
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01.11.2020 12:08 Ответить
Минутуочку!
Он своё отсидел, про что вапросы?
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01.11.2020 12:15 Ответить
Скоро без питань, подібного до серійного експедитора Чикатила, оберуть в мери великого міста?
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01.11.2020 13:48 Ответить
Vox pópuli vox Déi !
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01.11.2020 14:10 Ответить
У лозинского в той отг сможет выиграть выборы только чикатило
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01.11.2020 13:44 Ответить
Судячи 73% вибрали зе по тій самій психології , ну і що , що опускав Україну ,.. зато скільки людей розсмішив...)
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01.11.2020 13:55 Ответить
Первый вопрос -разве Закон разрешает убийцам избираться? А второй к избирателям- Вы совсем с ума спятили?
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01.11.2020 13:59 Ответить
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