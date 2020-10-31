Местные жители объяснили избрание Лозинского главой ОТГ: То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра людям сделал. ВИДЕО

Журналисты поинтересовались у жителей Подвысоцкой ОТГ Кировоградской области, почему они проголосовали на местных выборах за осужденного за убийство экс-нардепа Виктора Лозинского.

Об этом говорится в сюжете Бигус.инфо, передает Цензор.НЕТ.

Сначала селяне отказывались отвечать, поддерживали ли Лозинского на выборах, но потом подтвердили.

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"Это конфиденциальная информация. По результатам видно же, что проголосовали ... Это такое... Что было раньше - я там не был, что было раньше. Мы будем смотреть, что будет теперь", – сказал житель Подвысоцкого.

Это же в комментарии ведущему заявила другая жительница села. На уточнение журналиста, знает ли она об убийстве, совершенном Лозинским, женщина ответила утвердительно.

"Ну и что? Что тут такого? А сколько у вас там в Киеве депутаты убивают людей машинами насмерть сбивают. Да кто там знает, охотился ли?! Боже, ну как на охоту ходят, там случайности всякие есть", – сказала жительница.

Еще один мужчина объяснил, что Лозинский сделал "много добра".

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"Вы знаете, сколько тут он сделал? Другие тоже убивают. Это такое. То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра сделал для людей. И люди за ним пошли: машину "скорую" взял, садик сделал, больницу делал, школу делал. Старикам дрова дает. Что вам надо", - пояснил он.

Напомним, Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. Господин Балицкий заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.

Сам Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

В 2007 году господин Лозинский, который был аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ. 16 июня 2009 г. вблизи пгт Голованевск произошло убийство. После инцидента с компанией в составе Виктора Лозинского, прокурора района, начальника милиции района и егеря погиб местный житель Валерий Олийнык. Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона. Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, его объявили в розыск. Виктора Лозинского задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, местного жителя убили из дробовика, который обычно используют на охоте. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал. Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелицу (4 года тюрьмы) . В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет. В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет. После четырех лет за решеткой в ​​июне 2014-го Сергей Лозинский вышел на свободу "по состоянию здоровья".Однако после общественного резонанса прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму. Уже в 2016 г. Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу. В мае 2019 г. Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как заявляет Лозинский, подтвердил Верховный Суд.