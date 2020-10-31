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На акциях в Минске и Гродно начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Минске на совместном марше женщин и людей с инвалидностью начались задержания. Пока известно о задержании двух девушек вблизи Парка Горького.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.
Сначала в столице Беларуси планировалось проведение двух отдельных акций протеста против режима Александра Лукашенко, но потом девушки, которые вышли на женскую акцию, объединились с маршем людей с инвалидностью.
Сегодня протестуют и в белорусском Гродно. Там силовики перекрыли центральные улицы, чтобы заблокировать движение колонны протестующих. "Людей забирают и на самом проспекте, и во дворах, куда они начали убегать", - отмечает издание.
Топ комментарии
+15 vitaliymkua
показать весь комментарий31.10.2020 17:02
+6 Петро Ойстрах
показать весь комментарий31.10.2020 17:04
+6 Дилетант Дилетантов
показать весь комментарий31.10.2020 17:12
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рабы-с
а у рабов нет права голоса
Даже мясник сралин успел за 25 лет власти сдохнуть , а этот всё никак не решиться наложить на себя руки ! Пора уже ему делать харакири !!!
скушно и ожидаемо...
Лучше в теплом доме, после работы в выходные бутылочку оприходовать.
Срузьге армия - это такая же орда, как и все там.
Думали, що протестувальники почнуть формувати римські легіони і кидатись на амбразуру (вони того тільки і чекали), а вони вже третій місяць режим за ніс водять.Білоруси, робіть так як вам підказує сердце.
Читаешь типа "проукраинские посты" и диву даёшься .
Скажите , умники , а сколько было восстаний на софейскай Украине когда сралин сохолуями голодом заморили 7 млн ? А сколько было восстаний , когда селян лишили паспортов ?
Когда кукурузу лысый Хрущ заставлял сеять ? Когда Щербицки щемил украинский язык ?!
Была небольшая кучка дисседентов и це усе !
Гуцулы во Львове делали "партейные карьеры" ... Мои друзья были и комсомольцами и коммуняками .
Белорусы сейчас действуют так , как им позволяют обстоятельсва и при этом проявляют редчайшее упорсто и настырность . Хочу напомнить некоторым киянам , что в ночь с 19 на 20 лютого 2014 года на Майдане оставалось лишь 500 смельчаков . Хотя зек не заставлял ментяр и беркутню ловить по райнам скопления людей и паковать . Не паковали народ и после митингов . Не ловили по парадным Борщаговки , Оболони и Отрадного ...
***** Попов лишь пару станций метро закрыл !
Либо примитивен до усеру !
Ты не жил при совейской власти не потому с трудом можешь представить то, что было в реале -- Украина была одной из самых тихих коллоний . А дисседенты были и в Ряше .
Когда "зачищают" всю элиту , которая способна организовать бунт это действует на десятилетия , пока новая и незапуганная элита выростет .
А в Белоруси произошло маленькое чудо -- Тарган так всех достал , что народ без всяких лидеров восстал и самоорганизуется !
Так й Білорусі . Якщо б Тарган би пішов добровільно , то йще міг би бути як Кравчук с Кучмом .
Кучмо мало хто поважає , але живе собі спокійно ...
Але зараз верогідність "кінця Каддафі" сбільшується експонетнально .
Й тому я й з скептицизмом відношуюсь до критики диванних патріотів дій людей , які діють в рамках можливого й навіть поза рамками !
Ладно Ганді не насиллям протестував проти англійських колонозітаорів, но тож цивілізовані англійці, а не радянський колгоспник у ватнику