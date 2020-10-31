РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9251 посетитель онлайн
Новости Видео Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
1 768 57
обстрел (20230) Донбасс (26945) наемники РФ (2004) Объединенные силы (605) Зайцево (39)

Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой украинским воинами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки наемники РФ трижды обстреливали позиции ОС: двое воинов погибли, - пресс-центр. ВИДЕО

Уточняется, что с начала текущих суток, 31 октября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года.

"В районе населенного пункта Зайцево противник применил ручной противотанковый гранатомет. Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе проведения ООС выполняют задания и другие составляющие сил обороны: "На участках вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас отремонтировано 3 дома, на 4 объектах восстановительные работы продолжаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос нарушения перемирия на Донбассе после гибели 2 военнослужащих

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+22
ну да, если бы по Банковой пальнули с РПГ..
вылазят из под обломков, Ермак с Зеленским все в ранах, ушибах и ожегах.. Глаза таращат по сторонам, а мы им такие: "выстрелы не представляли угрозы"..
показать весь комментарий
31.10.2020 17:38
+20
Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1362
показать весь комментарий
31.10.2020 17:33
+18
_Только вдумайтесь в этот гринписец: оккупанты обстреляли воинов ВСУ, но это нормально и безопасно. До пресс-службы не долетело.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1362
показать весь комментарий
31.10.2020 17:33 Ответить
ну да, если бы по Банковой пальнули с РПГ..
вылазят из под обломков, Ермак с Зеленским все в ранах, ушибах и ожегах.. Глаза таращат по сторонам, а мы им такие: "выстрелы не представляли угрозы"..
показать весь комментарий
31.10.2020 17:38 Ответить
Позор брехливым подрашистникам ! Когда убьют , как вчера двух молодых Героев и ранят смертельно , будет поздно !!!
показать весь комментарий
31.10.2020 18:05 Ответить
Це повний піз''''ц
показать весь комментарий
31.10.2020 19:27 Ответить
Подрашистникам? Не доросли! Путинята.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:13 Ответить
"вылазят из под обломков..." (с)
Это одна из тех историй с плохой концовкой Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1554
показать весь комментарий
31.10.2020 21:45 Ответить
нехай таран по своєму будинку вистрілить... незагрозливо блд
показать весь комментарий
31.10.2020 17:38 Ответить
"выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС"- мгновенно оправдыватся, чтоб не обидеть
показать весь комментарий
31.10.2020 17:38 Ответить
Напевно добре було б започаткувати традицію стріляти з РПГ на Банковій, на Грушевського, біля МО. Бо як автритетно заявило саме ж МО - ці в стріли не несуть ніякої загрози.
показать весь комментарий
31.10.2020 18:15 Ответить
Так может в ответ применить точечно, очень избирательно и весьма вежливо снайпера, чтобы лучше перемирие доходило?... Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8523
показать весь комментарий
31.10.2020 17:38 Ответить
Там тільки коврове бомбардування допоможе.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:41 Ответить
Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет - Арестович и Кравчук не пострадал.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:39 Ответить
та не скажите...они сначала слегка пострадали...надо ж было это недоразумение как-то оправдать перед ихтамнетами, чтоб тех не обидеть... а тут без страданий никак - не поверят
(сарказм)
показать весь комментарий
31.10.2020 18:25 Ответить
Да и не стреляли даже,так баловались хулиганы.Выборы уже можно проводить.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:41 Ответить
_Только вдумайтесь в этот гринписец: оккупанты обстреляли воинов ВСУ, но это нормально и безопасно. До пресс-службы не долетело.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:42 Ответить
Окуеть-враг обстреливает ЕЖЕДНЕВНО нас на НАШЕЙ территории. Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6981
показать весь комментарий
31.10.2020 17:46 Ответить
_То что обстреливает, это понятно: они враги и пришли с войной, а не дружескими намерениями. А вот то что обстреливает безответно - это означает что враг и в тылу.
показать весь комментарий
31.10.2020 18:05 Ответить
Писюнист уверен что нет.
Получил деньги от РФ для сьемок "патриотических" сериальчиков.
И хочет в Украине из фонда получить (и получит!) тоже для сьемок "патриотических"сериальчиков.
Деньги от проката естественно себе. НО!с 40млн рьінка Украиньі - прибьіли НЕ БУДЕТ,как обьічно, нужно дотировать!
Зато со 146млн росрьінка прибьіль уйдет в его офшорьі.
До "наріда"ли ему? ЛОХторат избрал - и пошел грабеж как никогда раньше.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:10 Ответить
Не представляли?А какую угрозу представляли Федина и Зверобой-для верховного? Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8358
показать весь комментарий
31.10.2020 17:44 Ответить
какие же гниды и мрази ЗеШакалы и их Хомчак превратившие солдат в мишени
показать весь комментарий
31.10.2020 18:09 Ответить
И Поярков! Особенно на youtube !
Рекомендую.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:59 Ответить
Ну что тут сказать. Если нашим бойцам нравится терпеть как их обстреливают тут ниодин доктор не поможет. Лично я бы в ответ рас***рил врага всем что под руку попадется и никакой гавнокомандующий меня бы не остановил. У нас не 33-й год когда за нарушение приказа расстреливали. Максимум ето выгонят из етой сраной армии терпил. Оно и к лучшему.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:47 Ответить
Если в голову украинского генерала прилетает ракета с ПТРК, его здоровью ничего не угрожает.
показать весь комментарий
31.10.2020 17:50 Ответить
А они не лазят там,где долетает.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:55 Ответить
Тюю!.!...!..
Мали добрі наміри??
показать весь комментарий
31.10.2020 17:50 Ответить
Serg Marco · Про перемирие.

«...Донецкое направление. Обстрелы и провокации там почти каждый день. Недавнее противостояние под Донецком в результате которого час обстреливали украинские позициии и был боевой раненый - это огненый шквал для прикрытия своей дрг.
Да, именно так. ДРГ пыталось зайти на позиции 18 батальона. Обычно результатом таких заходов становятся сводки ООС на тему "підірвався на невідомому вибуховому пристрії". Или тихая отработка снайперами.
ДРГ было выявлено, по нему открыли стрелковый огонь, зажмурили одного ДРГэшника, остальные разбежались по кустам. И тут грянула ответка. Утесы, СПГ, стрелковка,...
И данная ситуация непохожа на то, что просто несколько человек неподчинились приказу и пошли охотиться за ЗСУ. То есть дээргэшники получили приказ от командования. Был разработан план, маршрут, обзор во время передвижения, определен состав (саперы, снайпера, топтуны) и поставлена задача которой должна была эта ДРГ достигнуть.
Их увидели. Хорошо что увидели. Повезло. После чего натянули глаз на жопу коллаборантам, а потом посидели под обстрелом пока противник спасал свое ДРГ от полного уничтожения.
Когда противник проявляет такую инициативу, а именно системные действия в составе подразделения для уничтожения живой силы - то когда то она будет успешной. Еще вчера хотел написать что теперь осталось ждать погибших, убитых в результате очередной спланированой операции, тут повезло, но так везти не будет. Перемирие не работает. Будут смерти.
Написал об этом пост, а потом стер. Показалось неправильным на смертях наших бойцов ванговать.
И вот результат. Юга. Снайперская группа. Один раненый, двое убитые. Снайперская группа противника. Подползли, сработали дуплетом поразив обоих, одного точно в голову. До этого за полчаса сделали раненого в этом же подразделении.
ООС сказал что это было в результате обстрелов, но почему то умалчивает что ранения и смерти это результат согласованых тактических действий противника. И что против ЗСУ сейчас активно начали работать снайпера и ДРГ. Потому что если это скажешь - то будет логичным включить какое то противодействие. Например отменить запрет на полеты коптеров. Запустить официально работать на линию наших снайперов и развязать им руки.
Но это логичное действие. А в политического решения это выполнить к сожалению у руководства нет.
Потому ждем очередного заседания ТКГ. Где нам пообещают что вот сейчас все вообще перестанут стрелять...
показать весь комментарий
31.10.2020 18:00 Ответить
Дуже багато залежить від того чи Президент є Президентом, что чиєюсь прокладкою.
Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 738
Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1914
показать весь комментарий
31.10.2020 18:19 Ответить
В Украіні нема президента з 2019р.
Нарід розважає пісюніст з булавою.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:54 Ответить
Надо просто начать стрелять. Берите пример с Алиева, у меня всё.
показать весь комментарий
31.10.2020 18:08 Ответить
У армии отсутсвует адекватное вооружение. Ты пойдешь с вилами на танки? Если нет, к чему эти тупые предложения?
показать весь комментарий
31.10.2020 19:36 Ответить
Простите если я чего то не понял но зачем тогда топить за *карабахский вариант* там где он не может быть реализован в принципе ?
показать весь комментарий
31.10.2020 19:40 Ответить
Азеры тоже не могли. Кто то ищет возможности, а кто то отговорки.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:52 Ответить
Мало ли что он сказал. Я говорю - берите пример с Алиева. У меня всё.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:04 Ответить
короче, не считается...)
показать весь комментарий
31.10.2020 18:16 Ответить
Тупее сводки про «выстрелы не предоставляли угрозы» невозможно подумать,.. эту хрень нам с Крыма до сих пор атуливают...((
показать весь комментарий
31.10.2020 18:17 Ответить
Может они дипилы дрова им рубали??
показать весь комментарий
31.10.2020 18:18 Ответить
скинте на вайбер ермаку, пусть покажет зеле. а то зе завтра опять начнет.... у нас мир, потерь почти нет и тд.....
показать весь комментарий
31.10.2020 18:21 Ответить
Шпана просто от скуки постреляли, тишину не нарулили, одели глушители на гранатомет, вопросов у вовчика нету.
показать весь комментарий
31.10.2020 18:23 Ответить
Ну тек поцелуйте его в очко, дебилы.
показать весь комментарий
31.10.2020 18:33 Ответить
Пришли сепары на наш ВОП со своим АГС и сказали:
- нам учебные стрельбы провести нужно, поэтому не подходите к нам. За спиной стреляющего расчета побудьте, метрах в двадцати.
показать весь комментарий
31.10.2020 18:38 Ответить
Війну з орками виграти чи хочаб контролювати лугандон з позиції терпіл не вийде, треба вчитись у азерів. Ари так само як лугандонськи орки уповали на божественність рахи.
Найсвіжіше відео як азери полюють на армянскій спіцназ. https://apa.az/ru/novosti-s-fronta/Unichtozhena-razvedyvatelno-diversionnaya-gruppa-i-vyvedeny-iz-stroya-dva-******-transportnyh-sredstva-protivnika-colorredVIDEOcolor-427947
https://youtu.be/cK4gRq0HgF0

Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3195
показать весь комментарий
31.10.2020 19:37 Ответить
Було схоже і в нас. За часів Порха і Пастора.
ДО пісюніста з булавою.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:50 Ответить
«Главнокомандующий» зеленский заявил, что сила нашей армии - в тишине.
То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?
показать весь комментарий
31.10.2020 19:40 Ответить









За Вільну Україну
@V_Terron

хіба у ЗСУ ще не всі набої відібрали ?

Найманці РФ застосували ручний протитанковий гранатомет у районі Зайцевого, постріли не становили загрози бійцям ОС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 232
показать весь комментарий
31.10.2020 19:46 Ответить
"Наемники РФ применили ручной противотанковый гранатомет в районе Зайцево, выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС"

Это как так у них получилось - они в воздух стреляли что-ли ?
показать весь комментарий
31.10.2020 20:00 Ответить
Просто не попали. ВСУшники успели спрятаться.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:47 Ответить
Халастими, учебними и инертними !!!!
показать весь комментарий
31.10.2020 20:48 Ответить
Угрозьі не представляют,но 200 и 300 случаються.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:46 Ответить
Гундявый гроссфельдмаршал пошел по стопам известного маршала победы. Бабы еще нарожают
показать весь комментарий
31.10.2020 20:53 Ответить
"Выстрелы не представляли угрозы бойцам ОС" - командування ОС в ролі адвокатів рос. окупаційних військ?
показать весь комментарий
31.10.2020 21:34 Ответить
ЦЕ ПРОСТО ЯКЕСЬ ******** КАЦАПСЬКЕ... ЯК НАШІ УКРАЇНЦІ ГОВОРЯТЬ КАЦАПАМ: *** ВАМ В ЖОПУ, ЩОБ ГОЛОВА НЕ ШАТАЛАСЯ... І ВСЕ...
показать весь комментарий
31.10.2020 21:43 Ответить
А,что мешает нашим бойцам и командирам переднего края тож вести "неприцельный" огонь по сепарскому отребью,а не прятаться по укрытиям? Ведь жизни солдат несовместимы с пораженческими распоряжениями и штрафами главковерха-пацифиста-уклониста и подыгривающего ему генералитета ВСУ..
показать весь комментарий
01.11.2020 15:34 Ответить
 
 