Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной "группу анархистов-диверсантов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Белорусские силовики отчитались о задержании в 20 км от границы с Украиной группы из 4 "анархистов-диверсантов", которые якобы поджигали автомобили и админздания в Мозыре и Солигорске. По версии белорусских следователей, группа сформировалась в Киеве и собиралась бежать в Украину.

О задержании анархистов заявил Госпогранкомитет Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

У задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, СИМ-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах", - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский.

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По версии следствия, перед тем, как начать поджоги в Беларуси, анархисты встретились и закупили оружие в Киеве.

"Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич. Встретившись в городе Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

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Кроме этого, как утверждают белорусские следователи, задержанные неподалеку от границы с Украиной анархисты "планировали отход с белорусской территории".









