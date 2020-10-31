РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14875 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом Революция в Беларуси
19 874 141
Беларусь (7527) анархист (7)

Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной "группу анархистов-диверсантов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусские силовики отчитались о задержании в 20 км от границы с Украиной группы из 4 "анархистов-диверсантов", которые якобы поджигали автомобили и админздания в Мозыре и Солигорске. По версии белорусских следователей, группа сформировалась в Киеве и собиралась бежать в Украину.

О задержании анархистов заявил Госпогранкомитет Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

У задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, СИМ-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах", - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский.

Читайте на Цензор.НЕТ: На акциях в Минске и Гродно начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По версии следствия, перед тем, как начать поджоги в Беларуси, анархисты встретились и закупили оружие в Киеве.

"Формирование преступной группы происходило на территории Украины, куда в августе 2020 года прибыл проживающий в Польше Олиневич. Встретившись в городе Киеве с Дубовским, они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

Также на Цензор.НЕТ: Многодетному отцу из Минска дали 15 суток за плакат с надписью "Вы невероятные", с которым он пришел к школе поддержать детей. ФОТО

Кроме этого, как утверждают белорусские следователи, задержанные неподалеку от границы с Украиной анархисты "планировали отход с белорусской территории".

Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной группу анархистов-диверсантов 01
Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной группу анархистов-диверсантов 02
Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной группу анархистов-диверсантов 03
Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной группу анархистов-диверсантов 04
Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной группу анархистов-диверсантов 05

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
Увага сценарій кремля в дії.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:04
+39
Не хватает визитки Яроша!
показать весь комментарий
31.10.2020 20:20
+24
Без визитки Яроша не катит!
Беларусь заявила, что задержала на границе с Украиной "группу анархистов-диверсантов" - Цензор.НЕТ 699
показать весь комментарий
31.10.2020 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Спчки, зубная паста, батарейки - правдоподобно, че.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:53 Ответить
Вот так тварь лука .а клычко еще автобусы купило в этого провокатора .
показать весь комментарий
31.10.2020 20:59 Ответить
Та и нефтепродукты вентус, например, ничем не хуже мозырьских...
показать весь комментарий
31.10.2020 22:16 Ответить
Ну, прям вишенка .....Такой спектакль говорит о классной режиссуре. Пленных брать не будут.....
показать весь комментарий
31.10.2020 20:59 Ответить
... Как колеса заглотну, так мышей в штанах ловлю....* Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 4038
показать весь комментарий
31.10.2020 20:59 Ответить
Это если в маске будешь пересекать белорусскую границу с украинским паспортом,то скажут террорист и начнут стрелять на поражение.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:04 Ответить
Почему Украина не разорвала дипотношения с Беларашкой? Посмотрите как с официальных каналов Беларашка и бандит Лука поливают Украину грязью и обвиняя во всем что угодно. Лука уже сума сошел. А Украина продолжает закупать у Беларашки автобусы и прочее дерьмо которое больше никто в мире не покупает, таким образом финансируя наших врагов.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:11 Ответить
Кажуть, що батько Лука знайшов там візитку батька Махно))
показать весь комментарий
31.10.2020 21:29 Ответить
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 8417
показать весь комментарий
31.10.2020 21:33 Ответить
А-я-яй. Какой нежданчик. Никогда такого не было и вот опять снова...
показать весь комментарий
31.10.2020 21:45 Ответить
Лохам лохове, мишебраття всіх кидають.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:01 Ответить
Перехватчик. Так завжди буває з холуями і лизоблюдами Москви. Після того, що я почув з гнилозубого ро, та всяких там "політологів" Саргсянів перестав поважати вірмен.
показать весь комментарий
01.11.2020 08:58 Ответить
а где кокс?
показать весь комментарий
31.10.2020 21:33 Ответить
Явная ответка кремля за операцию по вагнеровцам. Нашли людей в Украине, заплатили за спектакль, а теперь будут раскручивать их на умысел на теракт.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:34 Ответить
?...Все четверо - беларусы.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:48 Ответить
Мало того, что беларусы, так ещё и политические заключённые, уже отсидевшие ранее в Тюрьме КГБ Беларуси приличные сроки по ранее сфабрикованным делам.
показать весь комментарий
01.11.2020 01:14 Ответить
Тупые сказки.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:37 Ответить
Кто бы сомневался. Бацька Лука, чтобы умиротворить против него справедливо возбухших бульбоедов, "поведает, о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на Литовской границе"© (Глеб Жеглов, к/ф "Место встречи изменить нельзя"). Мало того, Бацька клятвенно заверит, что лично присутствовал на вышеуказанных переговорах, а упомянутый Гришка-самозванец не кто иной, как его личный (Бацькин) родный папа.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:38 Ответить
Махновці?
показать весь комментарий
31.10.2020 21:49 Ответить
Білорусь перетворюється на ОРДЛО !
показать весь комментарий
31.10.2020 21:56 Ответить
ні, то буде БОРДЛО
показать весь комментарий
31.10.2020 22:22 Ответить
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 1053 Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 2045
показать весь комментарий
31.10.2020 21:59 Ответить
Да вы что!
показать весь комментарий
31.10.2020 22:01 Ответить
А ещё эти диверсанты белорусским ментам самому Лукашенко в штаны насрали. От ***.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:54 Ответить
Смущает гарпун для подводной рыбалки
показать весь комментарий
31.10.2020 23:16 Ответить
Всячески пробуют понравиться дядюшке в обмен на помощь росгвардейцев.
показать весь комментарий
31.10.2020 23:22 Ответить
Тю...
Прочитал заголовок статьи и представил себе элитную ДРГ "фошиздо-бендеровцев" в самом тараканьем логове.
А на поверку оказалось, что это все лишь какие-то антихристы анархисты. Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 8174
показать весь комментарий
31.10.2020 23:35 Ответить
Даже читать не буду если визитку Яроша не нашли....
показать весь комментарий
31.10.2020 23:48 Ответить
А нічого було форсити біло-червоними трусами.
показать весь комментарий
01.11.2020 07:15 Ответить
Bijma . Сволота, біло-червоний стяг- це національний прапор білорусів. Пельку заткни.
показать весь комментарий
01.11.2020 08:54 Ответить
"Анархисты- опортунисты... ( фильм "Холодное лето 53").
показать весь комментарий
01.11.2020 08:49 Ответить
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 5599
показать весь комментарий
01.11.2020 08:50 Ответить
"Анархисты- опортунисты... ( фильм "Холодное лето 53").
показать весь комментарий
01.11.2020 09:00 Ответить
Лука, дякую, повеселив. Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 5651 Похмелись.
показать весь комментарий
01.11.2020 09:51 Ответить
ну им самим не стыдно такую херобору сочинять это же смех детсад..ещенаверно в шароварах и с салом шли ..аххахха показали стартовый пистолет берданку с которой только ворон пугатьи набор сталкера детский..то просто пионеры в тень чернобыля игралии заблудились...какая угроза армии беларуся ща пойдет захватит минск аххаххахха
показать весь комментарий
01.11.2020 10:09 Ответить
как страшно жить просто портизаны нато угрожают картошечному подишаху... жаль пацанов и снарягу..((
показать весь комментарий
01.11.2020 10:11 Ответить
гы:
Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 8055
показать весь комментарий
01.11.2020 10:43 Ответить
кстати чего их фамилии не написали ?

В числе задержанных - Олиневич И.В., Дубовский Д.Н., Резанович Д.Г., Романов С.А.
показать весь комментарий
01.11.2020 10:45 Ответить
да и кстати телеграмм сливает кому надо данные организаторов каналов. так задерживают в Беларуси и подчищают интернет СМИ. есть примеры.
Так что и фейсбучек сольет кому надо, вобще всякие говорилки в инете совсем не анонимные Білорусь заявила, що затримала на кордоні з Україною "групу анархістів-диверсантів" - Цензор.НЕТ 340
показать весь комментарий
01.11.2020 10:48 Ответить
НАДО ТЕПЕРЬ К БАТЬКЕ АНАНИСТОВ-ДИВЕРСАНТОВ ЗАСЫЛАТЬ !)
показать весь комментарий
01.11.2020 12:12 Ответить
это не анархисты, а нигилисты.
показать весь комментарий
01.11.2020 18:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 