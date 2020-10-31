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Вонзил нож в грудь: мужчина убил сотрудницу кафе в центре Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина вошел в кафе и вонзил нож в грудь работавшей там женщины. Та умерла на месте. Убийцу задержали.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации полицейских, в заведение зашел неизвестный мужчина и сразу ударил сотрудницу ножом в грудь. От полученной травмы женщина погибла мгновенно", - сказано в сообщении.

Убийцу задержали рядом с кафе, там же на асфальте лежал нож.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Свои мотивы задержанный не поясняет.

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Вонзил нож в грудь: мужчина убил сотрудницу кафе в центре Одессы 01
Вонзил нож в грудь: мужчина убил сотрудницу кафе в центре Одессы 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
лучше б он в мертведчука нож засадил или в гепу или в суддю КС. Это так первое что в голову пришло навскидку
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01.11.2020 00:04
+22
Абрек?
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31.10.2020 22:19
+22
Зараз "джентльмени" понаписують, що вона - сама винна. Це ж їхня улюблена пісенька.
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31.10.2020 22:20
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Додя, иди нах
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02.11.2020 01:48 Ответить
Ваши слова, да Богу в уши!
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01.11.2020 03:16 Ответить
може бути що завгодно - від особистої неприязні до програшу в карти.
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01.11.2020 05:56 Ответить
у нас в некоторых аспектах прям как во Франции. хотелось бы конечно немного в других...
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01.11.2020 07:10 Ответить
Никакая это не бытовуха. Скорее всего , убийца - бывший зек. Убил по приказу....Цель - сеять в массах панику, страх, отчаяние.... Это - один из инструментов гибридной войны....
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01.11.2020 07:51 Ответить
больной, отойдите от компьютера и вернитесь в палату!
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01.11.2020 13:48 Ответить
шо - спалили ваш гэбэшеный замысел, людоеды лишнехромосомные? Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси - Цензор.НЕТ 6293
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01.11.2020 23:18 Ответить
Пришёл, увидел, умертвил....
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01.11.2020 10:22 Ответить
Не годятся нам законы полусонных от сытости европейцев. Чудовище (какие бы там мотивы не называли,это не человек ,а чудовище!) без стеснения, прилюдно убил женщину...... За это страшное преступление ему светит от 7 до 15 лет (в реалии максимум 10) на гособеспечении !? За "хорошее" поведение (это ежели никого опять не убьет) лет через 6 будет баллотироваться в президенты. Может пора вернуть высшую меру?
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01.11.2020 13:20 Ответить
Высшую меру следовало вообще не отменять. Считаю это большой ошибкой тех, кто ввёл мораторий на это дело.
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14.11.2020 09:38 Ответить
"Свои мотивы задержанный не поясняет."

...ща на цензоре комментаторы быстро найдут и мотив, и кто виноват на самом деле.
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01.11.2020 16:11 Ответить
Очень похоже что в Украине пошла волна террора от ************ Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси - Цензор.НЕТ 6237
Во Фрманции они головы учителям режут - а тут закалывают официанток.
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01.11.2020 23:19 Ответить
вот сволочи, мало им было в подъездах гадить. Совсем распоясались...
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01.11.2020 23:56 Ответить
"Полдень! Джентльмены пьют и закусывают"©
(Бомбардир, к/ф "Трест, который лопнул")
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02.11.2020 12:24 Ответить
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