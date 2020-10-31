Вонзил нож в грудь: мужчина убил сотрудницу кафе в центре Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина вошел в кафе и вонзил нож в грудь работавшей там женщины. Та умерла на месте. Убийцу задержали.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации полицейских, в заведение зашел неизвестный мужчина и сразу ударил сотрудницу ножом в грудь. От полученной травмы женщина погибла мгновенно", - сказано в сообщении.

Убийцу задержали рядом с кафе, там же на асфальте лежал нож.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Свои мотивы задержанный не поясняет.

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