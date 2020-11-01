Проект "Без цензуры": Судный Зе-тупик. Почему без перезапуска Конституционного Суда Украину ожидает катастрофа. ВИДЕО
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Мужчины в мантиях с очень низкой социальной ответственностью, они же - судьи Конституционного суда - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Конституционный суд одно за другим штампует решения, противоречащие не только реформам, но и элементарному здравому смыслу. Люди в мантиях буквально бросили вызов обществу, потому что их не задели ни две революции, ни войны.
Что делать с Конституционным судом, который должен защищать государство, а по факту работает на его уничтожение? При этом за спинами судей КС, отменили антикоррупционную реформу, виднеются тени Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Ведь скандальное решение приняли на следующий день после местных выборов, на которых провалились не только "Слуги народа", но и пророссийские партии.
Кто в Украине на самом деле совершает государственный переворот? Как случилось, что Конституционный суд у нас возглавляет человек с манерами и словарным запасом какого-то колхозника Васи? Можно ли исправить косяки Конституционного суда?
А еще, конечно же, собрали для вас перлы из брифинга судьи Тупицкого - их можно смотреть вечно (но лучше не надо).
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Запропоноване тут дає уяву про алгоритм того, що мали б зробити ВР з Конституцією України, як її покращити.
А тепер - про визначення причин негативності від функціонування КСУ в нинішніх правових рамках і про можливі варіанти їх нейтралізації!
1. Вступ
Не політика, а право має визначати суть конституційного правосуддя.
Але яке право? Природне, за яким головним джерелом права є сама природа, а не воля законодавця! Бо людині природні права належать від народження, вони закладені в самій її сутності й однакові для всіх і не можуть ні погіршуватися законами, ні ігноруватися органами влади (а значить і її судовою системою, в т.ч КСУ), ні звужуватися ( в мирний час), а мають ними лише захищатися.
Чи позитивне право, тобто - визначене законодавством у рамках правової системи конкретної держави? Позитивне право (тобто те, яке визначається законами країни) і лише воно може, і має бути об'єктом розгляду судами ( в т.ч. і КСУ). Воно має як захищатися так і може звужуватися ними. Наприклад- в період військового стану.
Не можуть порушуватися будь які права громадян за рахунок надання розширених прав іншим громадянам.
ПРИРОДНі права людини формалізовані в Загальній Декларації прав людини прийнятій ГенАсамблеєю ООН, закріплені в міжнародних Конвенціях , як під під егідою ООН, так і під егідою Ради Європи! Україна приєдналася до них та ратифікувала. Ст.30 згаданої Декларації гласить: «Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації».
В цілому Україна зобов'язалась виконати 163 рекомендацій країн-учасниць Ради ООН з прав людини… щодо напрямків та сфер покращення ситуації із дотриманням прав людини.
Але є ще природне право всіх держав на їх захист, національну безпеку, на зазист прав людей, на саме існування держави !
Правда, в своїй більшості природне право держави не формалізоване на міжнародному рівні, але де-факто воно існує, здійснюється, і характеризуючи його комп'ютерною термінологією - здійснюється «за замовчуванням».
2. Що ж порушив КСУ приймаючи скандальні рішення про декриміналізацію незаконного збагачення та декриміналізацію неправдивої інформації декларантами своїх доходів?
КСУ мотивує це «захистом прав людини».
-Не вдаючись в обширні пояснення, скажу: КСУ захистив не природні права всіх громадян України і не природнє право держави - а порушив їх -надавши право частині людей (громадян) надприродні - безкарні права займатися корупцією, чим безпідставно порушив природні права всіх людей і держави України - в т.ч. право на їх захист від корупції, знущання над ними корупціонерів. Надав право корупціонерам не дотримуватися законів України, підписаних нею міжнародних угод, задля «свободи» в безпідставному, незаконному особистому збагаченню частині з них!
- А враховуючи те, що частина суддів КСУ уже до цього свого рішення були фігурантами гіпотетичних кримінальних справ, то їх спільні та численні негативні рішення носять ознаки змови (корпоративної солідарності) з метою здійснення ними злочинів та уникнення від власного покарання за них. А це носить вже ознаки дій, передбачених цілим рядом статей Кримінального Кодексу України.
- Окрім того, корупція в Україні стала загрозою національної безпеки України, тобто стала серйозною загрозою природного права на саме існування держави. А згадані рішення КСУ спрямовані на руйнування, підрив її природних прав держави. На підрив її існування. Тобто, ці дії слід кваліфікувати як свідому диверсію проти держави зі сторони КСУ!
А окремі справи, як от про люстрацію, КС може і має право не розглядати роками. Це нормально? Але Конституціє їхнє "право" на жаль- не обмежено!
- Судді КСУ мають бути притягнені до кримінальної відповідальності за свої дії, вчинені в стані конфлікту інтересів. Та за вчинення ними правопорушень за межами службових обов'язків в КСУ!
КСУ насправді не захищає НІ Конституцію, НІ права людей... Інакше давно відмінив би антиконституційні закони, якими впровадждувалося ( всупереч чинним положенням Конституції) .... як платне медобслуговування, так і платне навчання ...
- Які ж положення Конституції України порушив своїм рішенням КСУ, як колегіальний орган? А ніяких!!! Жодних! Бо Конституційний Суд наділений Конституцією України БЕЗМЕЖНИМИ і невідчужуваними правами. Ніяких рамок, ніяких обмежень, ніяких «червоних ліній» , ніяких табу на прийняття ним любих рішень в Конституції України НЕМАЄ! Тобто, в КСУ нинішні права як в Бога, як у Всевишнього - безмежні! Але це невірно… І цей стан потребує конституційного врегулювання.
-Бо за таких умов він вправі прийняти любе рішення: про ліквідацію Держави Україна, наприклад. Чи визнати нечинним Акт про Незалежність, Біловезькі угоди… навіть грудневий референдум 1991 року - і йому, як колегіальному органу і персоналіям - суддям, нічого за це не буде. А його рішення «іменем України»- обов'язкові для виконання ВСІМА органами, організаціями, фізичними і юридичними особами! І оскарженню не підлягають! Справа в тім, що задані рішення будуть нікчемними з правової точки зору, але за чинною КОНСТИТУЦІЄЮ виконанню, на жаль, - все ж таки підлягають !!! Нонсенс!Абсурд!
Правда КСУ втрутився в Конституційні повноваження парламенту, лише який має повноваження визначати рівні відповідальності за порушення законів...
Де ж вихід з юридичного тупику, де вихід з патової правової ситуації для всіх: і для КСУ, і держави, і для окремих її посадовців, чи просто - громадян, яка стала можливою при нинішніх повноваженнях КСУ, визначених Конституцією?
- В суттєвій переробці та зміні (відміні) тих положень Конституції, яка надають КС безмежні, безконтрольні та безкарні права від прийняття яких вже котрий рік страждає Україна!
А судячи з самовпевненості та агресивності виступів голови КС, проблеми України -ще й попереду!
А це засвідчує , що агресивний стиль поведінки Голови КСУ і погрози «витворяти ще й не таке» …. посилити хаос -засвідчують як його антиукраїнську спрямованість, так і наявність високих покровителів… І не лише в Україні, але й в кремлі. І що його «штучки» з розрушенням правового поля, руйнації держави - будуть продовжуватись
Але як при любій хворобі- слід боротися не з наслідками, а з причиною. Спершу слід КСУ вольовим рішенням розігнати, бо в її складі потенційні злочинці! І розігнати саме Указом Гаранта Конституції. Внести зміни в Конституцію, які виключали б саму можливість подібного свавілля КСУ. А а вже потім - підбирати персоналії, персональний склад для формування нового майбутнього складу КСУ,
3. Варіанти виходу з кризи, штучно створеної рішеннями КСУ (а по суті - як «розганяти» КСУ ).
А) Радикальний. Оскільки Конституційний Суд зловживає своїми повноваженнями проти природних прав держави та людини і поставив під загрозу існування держави… і як адекватну реакцію держави на замах щодо її існування - «розігнати» КС, а парламенту з Конституції виключити розділ «Конституційний Суд». Бо не у всіх цивілізованих державах він навіть існує. Все одно ж ми де-факто прийняття законів узгоджуємо з Венеціанською Комісією, «прямуючи в Європу».
Не слід боятися т. зв. "зовнішнього Управління", бо Венеціанська Комісія РЕКОМЕНДУЄ, а не диктує, як робить це КСУ.
Б) Репресивний, законний, але швидкий Притягти до кримінальної відповідальності суддів КСУ, за якими числиться конфлікт інтересів при прийнятті згаданого рішення КСУ. Після чого в КС не буде кворуму, а на цей час не дообирати суддів, а внести потрібні зміни в Конституцію у відповідності з викликами, з потребою часу. Паралізувати шкідливу діяльність КСУ на період дообрання нових суддей.
В) Правовий, законний, але тривалий і небезпечний - за цей час КСУ може натворити більше бід, паралізувавши діяльність державних інституцій. В чому його суть? Не розганяючи КСУ - внести поправки та зміни до Конституції України, з метою подальшої унормування затятості суддів, Після цього замінити суддів, на патріотичних вивірених в чистоті їх минулого, з високим рівнем знань. Але судячи з антиукраїнської діяльності КСУ, залишати його , це підтримувати постійно діючу загрозу для держави..
В чому правомочність і унікальність цього варіанту дій?
В тому, що слід уважно прочитати Конституцію, визначені нею повноваження КСУ, зрозуміти їх суть… і змінити ситуацію.
Наприклад, Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення.
І ніде в тексті Конституції не написано, що КСУ має право відміняти, підміняти, змінювати саму Конституцію, її норми, чи її частини, Права змінювати, відміняти положення Конституції він не має права. Як і визнавати зміни та поправки до Конституції НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ. А загальноцивілістична концепція стосовно юридичних осіб (однією з яких є КСУ) гласить, що юридичні особи вправі здійснювати лише те, що їм дозволено законом (а фізичним особам, навпаки - те, що не заборонене законом). Інакше - це узурпація влади (знайомі зі статтею 225 Кримінального кодексу?)!
-Тобто, парламент вправі вносити будь які зміни та попр
Саме головне - Запровадити в Україні «Приро́дно-правову конце́пцію праворозумі́ння» - в основі якої покладено ідею, що всі норми права мають ґрунтуватися на певних об'єктивних (природних) правах які не можуть залежати від «незагнузданої» волі посадовця. В УСІХ ГІЛКАХ ВЛАДИ й сферах суспільства - Примат природніх прав як держави, так і людини - в основі принципів її існування, А порушення природніх прав - НЕ ДОПУСТИМО. Табу! Тобто, суть її в тому, що недоторканими (отримують імунітет) стають лише природні права людини та держави, а імунітет посадових осіб - ліквідується!
А якщо ще коротше, то недоторканість має бути ЛИШЕ в природних прав людини та природних прав держави... і ніякої недоторканості не може бути в жодного посадовця і любого його рангу, любої особи!
Порушення їх в любих формах -має бути карним, для посадовців всіх гілоки влади і сфер суспільством. Звідси випливає, що порушення природних прав судами та суддями при прийнятті ними рішень - також має бути карним,...кримінально, адміністративно ( а за нинішньою Конституцією - вони БЕЗкарні). Або мають відповідати за порушення хоча б втратою посади, роботи, пільг та пільгового виходу на пенсію ліквідацією пільгових пенсй і т. п. А покарання має бути не лише за порушення законів поза судовою діяльністю, а й розповсюджуватися на результати їх судову діяльності - за прийняття завідомо неправомірних та неправосудних рішень... Якщо коротко - виніс суддя завідомо неправомірне та неправосудне рішення - іди, " гуляй Вася" …і років на 7 (до наступного права участі в конкурсі на посаду судді) - досконало вивчай право! А якщо рішення судді привело до непоправних, чи важких наслідків, то йому шлях не просто на вулицю а в тюремну камеру.
Бо нині - щоб антизаконного, антидержавного, неправомірного неправосудного не витворяв суддя , він чомусь залишається «священною коровою» - на карається ( за рішенням того ж КСУ)! Імунітету проти покарання за порушення Конституції ПРИРОДніх прав держави та особи - не повинно бути в державі ні в кого!
Далі… кроки по практичній реалізації хоча б частини цієї концепції.
КСУ наполягає на безкарності суддів за їх неправомірні та неправосудні рішення, Мотивуючи це необхідністю забезпечити їх НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!?!? А незалежність від чого? Від норм законів і Конституції, від природних прав людей та держави? Чи отримати залежність лише від "телефонного права", від ЦУ "зверху", від "кешу" в кишеню? Ця "незалежність" -з середньовіччя. Суддя, що Бог і непогрішимий, а тому й безкарний?! Правда, й в ті часи народ здирав шкуру з них за подібну "незалежність" від законів і прав людини!
-Слід відмінити положення Конституції про право КСУ виносити рішення незворотної сили, які змушують їх обов'язкове виконання в частині порушення природних прав держави та природних прав людини.
- Дати в Когституції вичерпний перелік природних прав держави та людини.
-Ввести табу для КСУ на прийняття до розгляду питань, винесення рішень по них, з метою порушення (звуження) ним природних прав держави та особи. Ні також і звуженню прав одних осіб, за рахунок збільшення прав інших, "Ні" розгулу безкарності інших на шкоду природних прав перших та законослухняних.
-Дати вичерпний перелік повноважень КСУ, рішеннями якого йому не можна буле розглядати взагалі (які будуть заборонені Конституцією ). А саме: не можна звужувати природні права держави та особи, обмежувати загальноцивілістичний розвиток держави, що визнаються самою державою Конституцією і її законами .
-Для нейтралізації «корпоративної солідарності» - слід заборонити розгляд в КСУ любих питань, віднесених до його компетенції… і до тих пір, доки хоча б у одного з суддів КС (його родичів до «другого коліна») будуть наявними ознаки конфлікту інтересів.
-Діяльність суддів загальної юрисдикції також потребують аналогічної конституційної корекції, бо й нарікання на них міжнародної спільноти та наших фірм та громадян України - безкінечні в часі і за масовості фактів порушень та зловживань.. Але це не є темою сьогоднішнього розгляду.
Конституцію тлумачити має мати право лише той, хто її приймає - парламент!
- В разі порушення КСУ вищеприведених обмежень, його рішення не мають набувати законну силу з моменту їх прийняття, а судді КСУ,які за них проголосували, - мають дискваліфіковатися автоматично і довічно з того ж часу. Оформляється таке рішення законом України, чи Постановою ВР... і що більш природньо - Указами президента - як Гаранта Конституції України. Парламент не є Гарантом Конституції, більше того він може її змінювати. А Гарантом її дотримання є саме президент.
ты всерьез веришь,шо гепа или труха проросийские?
гепа,который гебню на бабки кинул в 2014,за что и получил пулю в позвоночник?не просто кинул с выполнением,а еще и на бабки выставил
они не выиграли ничего,они такими и остались.
- Демократична Сокира вимагає поступового очищення КСУ (а не розгону), плюс карних справ проти суддів, що порушили закон, на кшталт голови КСУ Тупицького, плюс судову реформу.
- Європейська Солідарність має схожу позицію: прозорий конкурс на відкриті посади у КСУ, судову реформу у середній та нижній ланці.
- Голос закликає всіх суддів КСУ, що голосували за відміну декларацій, піти у відставку. Пропонує провести консультації керівництва країни з лідерами парламентських фракцій.
- "Батьківщина" в особі Юлія Тимошенко також висловилася проти розгону КСУ.
- ВО "Свобода" пропонує ліквідувати КСУ і передати його повноваження Верховному суду.
- ОПЗЖ у своїй позиції захищає КСУ у повному складі і називає законопроект Зеленського про розпуск "циничным издевательством".
- Слуга Народу, звичайно, пропонує підтримати проект Зеленського про розгон КСУ.
Антон Швець: Всім хто питає про правовий спосіб вирішення проблем, нагадую, наприклад, про Комісію з питань доброчесноті та етики при Вищій Раді Правосуддя (ВРП).
Її ніяк не можуть сформувати.
Там потрібно три людини від ВРП та три людини від міжнародників. Не треба навіть одного суддю норм, бо якщо голоси поровну то перевага у міжнародників. Далі можна трусити ВРП та
Вищу Кваліфікаційну Комісію Суддів (ВККС). Та обирати нових представників у ВРП, через ту ж саму комісію.
Потім нова ВРП может трусити Конституцыйний Суд (КСУ) - людину банально можна позбавити суддівського статусу - так зробили з минулим головою КСУ доречі 😉, коли Богдан робив переворот у КСУ.
Той же Тупицький чорний як смерть, там тупо нема де бірки клеїти.
Звісно це буде ДУЖЕ не просто і не швидко та потрібна буде увага всього громадянського суспільства.
Але це абсолютно законний шлях. Вимоги до ВРП створити комісію абсолютно законні. Вимоги прийняти до уваги її висновки абсолютно законні. Вимоги звільнити суддів які мають негативний висновок абсолютно законні. Порядок функціонування комісія створює самостійно.
І голоси у ВР непотрібні.
Чем быстрее будет разогнан состав судей- предателей, тем лучше.
- Нету у вас управы на Костю Сопрыкина, орут обнаглевшие судьи.
Даже разгон этой банды в сомнительный способ избранный ЗЕ - это лучше, чем оставить их на месте.
Есть хотя бы шанс на будущее. С бандой Тупицкого такого шанса нет
Но разгоняя это кубло мерзавцев надо учесть, что там есть несколько человек (около 25%) адекватных людей.
Нельзя их наказывать вместе с мерзавцами. Они должны стать базой для нового состава КСУ… Ребёнка с водой не выплёскивают.
Каждый брешет, что за Украину и народ.
Ликвидация кремлевской группировки . Я б всех арестовал , даже тех 4 , шо типо голосовали против .