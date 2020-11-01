Проект "Без цензуры": Судный Зе-тупик. Почему без перезапуска Конституционного Суда Украину ожидает катастрофа. ВИДЕО

Мужчины в мантиях с очень низкой социальной ответственностью, они же - судьи Конституционного суда - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Конституционный суд одно за другим штампует решения, противоречащие не только реформам, но и элементарному здравому смыслу. Люди в мантиях буквально бросили вызов обществу, потому что их не задели ни две революции, ни войны.

Что делать с Конституционным судом, который должен защищать государство, а по факту работает на его уничтожение? При этом за спинами судей КС, отменили антикоррупционную реформу, виднеются тени Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Ведь скандальное решение приняли на следующий день после местных выборов, на которых провалились не только "Слуги народа", но и пророссийские партии.

Кто в Украине на самом деле совершает государственный переворот? Как случилось, что Конституционный суд у нас возглавляет человек с манерами и словарным запасом какого-то колхозника Васи? Можно ли исправить косяки Конституционного суда?

А еще, конечно же, собрали для вас перлы из брифинга судьи Тупицкого - их можно смотреть вечно (но лучше не надо).

Друзья, как думаете, что нужно делать с украинским судьями? Оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали. Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Они уничтожают Украину. Как Медведчук и Коломойский банкротят ЗЕ и нас. ВИДЕО