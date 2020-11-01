Усик победил Чисору, добыв вторую победу в супертяжелом весе. ВИДЕО БОЯ
Видео Цензор.НЕТ Спорт
Украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей победил британца Дерека Чисору. Этот бой стал вторым для украинца в супертяжелом весе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу Усику — 117-112, 115-113, 115-113.
Таким образом, Усик одержал вторую победу в супертяжелом весе и восемнадцатую на профессиональном ринге.
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Пожалуйста, подождите...
А все его недоброжелатели - подкацапники.
на вот прочти само себе о себе ещё раз: "В спам, эдараст лапотный! "
ты кацапский бот. на вот прочти само себе о себе снова " С верхним ботом бесполезно бодяться, этот кацапский бот вторит одно и то же, игнор ему лучшее наказание."
Не надо было нажирать столько жира и таскать его на себе.
Усику - респект !
Зі зрадниками України по іншому не можна - он донбасянина Бубку ватного вже перескакали, і ти Усік будеш теж в нокауті
1. Щодо боксу. Звичайно, на спортсайтах є огляди + хороші пости любителів і знавців боксу. Там добре розписано про перебіг бою. Я не дивилася (не вболіваю за манкурта), але мені зрозуміло, що відбувалося і чого чекати в наступних боях. Якщо він виходить на Джошуа (і так несамовито викликає його на бій) - тим соковитішим буде ляпас і поразка.
2. Думаю, ви в курсі про останні події у Франції з нападами мусульман на християн, вбивствами, замахами на вбивство. Макрон сказав своє слово. (Я все не наводитиму тут - є нет). Дві шавки, рамзанка і хабибка (там ще якесь одне є) голосно дзявонять, погрожують, вимагають вибачень ...
І дикун (типу =чемпіон=) з Дагестану написав такий постик (москальською писало явно не воно):
«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите", - написал боец в комментарии к посту. ... І фотку відповідну поставило.
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А усіков, звичайно, лайкнув.
https://nv.ua/sport/boxing/usik-habib-makron-poslednie-novosti-50121068.html
Ще один штришок до портрету. Хоча там що з одним, що з другим давним-давно все зрозуміло.
Бій з Джошуа точно подивлюся. Хочеться побачити, як натовчуть цього кримського козла.
Не спішіть поперед батька в пекло (с) А хіба смисл життя - в увіковічненні ?
Ви мене не знаєте і називаєте порожнім місцем, ніким ... На себе подивіться.
Якби були унилі - ви б не смикнулись.
Ідіть собі, =хтось=.
Після всього, що ви мені налякали - геть і не думайте, що я на вас марнуватиму час.
Комент не читала - просто спамлю.
Ви дали хоч 1 гривню В'ячеславу Максимовичу на охорону ?
Багато вимагаєте тільки від інших.
Робота Усика - бити пики, і він її робить краще всіх у світі, прославляючи нашу країну.
Решта - не ваше собаче діло - персональні дані, приватне життя.
Каждая победа - оплеуха ватникам.
Пусть кушают-не-обляпаются.
Є таке гасло - хто не з нами той проти нас , так от , під час війни , це гасло набуває особливого змісту ,і особливої яскравості . . Вусіки , гвоздіки і ломаченки , на жаль - не з нами , тому ... ну, далі зрозуміло . ..
Краще б їхав на расєю та виступав за православнутий бокс та не ганьбив нас на весь світ. Але ж воно дурне-дурне та хитре. Йому вигідніше однією дупою на два базари одночасно, як кажуть у нас в Одесі, шо це неможливо. Виявляється, що можливо.
нннегр,точнее, "афро-американетс", Усик это всё вытерпел, и привселюно ему от души навалял, (прославляя Украину) - ну что людям ещё надо ? Легко говорить тем, кто родился во Львове, или Полтаве, или в Киеве в украиноязычной семье, а как быть тем кто родился в Крыму - говорить тренеру "я щирий українець, спілкуйтеся зі мною виключно українською, бо інакше я тренуватись не буду!" Это что, Усик виноват, что путин на нас напал? Пока не было войны, не было проблем. И Клички говорили по-русски, и не было проблем.
Формируется украинская политическая нация, когда главное - что ты делаешь для страны, а не на каком языке ты говоришь.
Покажіть де ваші банки, ваші фінанси - де в Україні хоч один банк, яким володіє етнічний українець? Де в Україні хоч один етнічний українець-мільйонер (не рахуючи пана Гришка, що мандрує світами зі своїм концертами)? Де хоч один прем'єр-міністр етнічний українець ???
Ви хочете поваги?
ЗАСЛУЖІТЬ ! ! !
Створіть потужну проукраїнську партіію накшталт "Руху" у його кращі часи, створіть стратегічне інтелектуальне ядро, захищайте його від терору (Чорновола не захищали),
завоюйте більшість у Парламенті - отоді у вас я'виться право вимагати поваги.
А поки ви платите комуналку схематознику Ахметову - хто вас буде поважати ?
Не смішіть.
Це все одно що любов до своєї дружини , ставити в залежність від погодніх умов . пц ..Я в шоці .. .
Чи нема чого відповісти ?
Про який "Рух "мова , коли в країні 73% "вусиків" . .
Степан Андрійович не питав скільки навколо запроданців та колаборантів.
Натомість ставив раком НКВД так, що Медведчуки , Гордони, Кучми і інша наволоч рефлеторно кладуть у штани, коли чують його ім'я.
О ценностях
Я понятия не имею, победил Усик, или проиграл. Я понятия не имею, с кем он бился и за что. Я вообще о самом факте поединка узнал только сейчас. Когда полленты заполнилось. Кто за Усика, кто против. Битвы непримиримых. Честно говоря, меня все это поражает.
Вот, скажите мне, пожалуйста - каким образом победа или поражение Усика характеризуют лично меня? Какая мне радость от его победы или какое мне горе от его поражения? Каким образом они характеризуют страну? Каким образом они характеризуют вообще хоть что-то, кроме одного - профессионального мастерства данного конкретного человека?
Ну был бы Усик патриотом - вот что бы изменилось?
КСУ не навернул бы безвиз, семьдесят три процента не выбрали бы клоунов, в Санжарах не громили бы автобусы с заболевшими, ОПЗЖ не набрало бы второго места, Шарий не прошел бы в горсоветы, Коломойский не украл бы повторно полстраны, а Ермак не слил бы вагнеровцев?
Каким боком на всем этом фоне тот факт, что один мужик из Крыма накидал другому мужику из Мексики по щам больше, чем тот ему, на арене в Великобритании - каким боком на фоне всего этого трындеца это давало бы мне повод для гордости?
Если человек лучше всех на планете умеет пробивать другим людям в голову - это что, какая-то моральная категория? Априори делает его ориентиром для подражания?
Ну вот станет, скажем, «Шахтер» чемпионом мира по футболу - В Харькове что, прекратятся попытки переименования обратно в проспект Жукова? А вместо полутрупа на колесиках выберут мэром Марусю Зверобой?
В Бразилии охеренно играют в футбол. В Швеции играют в футбол, как в говно.
Но жить все предпочли бы в Швеции, а не в Бразилии.
Этот, который ушел позавчера из ММА непобежденным, он вообще лучше всех умеет пробивать в голову. Истинный патриот своей страны. Глубоко верующий духовный человек. Боготворит Путина и призывает резать французов.
Судя по ММА, кстати, самое лучшее место на планете - это Дагестан.
А лучшее место для занятия футболом - это наркотические фавелы Рио.
Вчера вся лента плакала по Шону Коннери. Ушел великий достойнейший человек. Эммм…. Прошу прощения. А откуда вы знаете, какой он был человек? Вы его биографию изучали? За поступками его следили? Или вывод о его величии сделан на том основании, что человек играл - созданный другим, замечу - образ мачо в, на мой взгляд, абсолютно инфантильной шпионской белиберде для дамочек?
Он был патриотом Шотландии. Ну, да. Был. А потом встал на колено перед королевой завоевательницей, получил от неё рыцарский титул, и снова стал патриотом Шотландии.
Так что и патриотизм не индульгенция.
Нет, я ничего не хочу сказать. Сэр Шон, наверное, был действительно хорошим достойным человеком. Наверное. Я просто не знаю. Я не изучал его биографию. Мне не до биографии сэра Шона сейчас. Не запачкался нигде никакими связями с мудаками - и отлично.
А его роли дают только одно основание для выводов - он был великий актер. Великолепно делал свою работу.
Это - единственный вывод, который я могу сделать из фильмов с его участием.
Но Михалков тоже великий актер. Оскарноносный!
И тоже патриот.
Человек умер в девяносто лет, миллионером, с рыцарским титулом, в собственном доме на Багамах, во сне - ах, какая утрата говорят люди, 99,9999 процентам из которых не удастся прожить ни дня так, как он жил как минимум полвека.
Вы б не горевали, вы б лучше завидовали человеку - это была бы куда более понятная и обоснованная эмоция.
Я вот завидую, например. Белой завистью. Честно.
Для тех, кто обязательно прочитает жопой - это пост не про Коненери.
И даже не про Усика.
Это пост про вас.
Ни меня, ни страну никак не характеризует ни Усик, ни пинающие по траве мяч миллионеры, ни актер с виллой на Багамах, ни певцы на всяких там конкурсах - за редкими исключениями. За редчайшими, я бы сказал. Вот Джамала на «Евровидении» - да, это действительно характеризовало страну. Мы сделали европейский выбор, мы противостоим агрессору - об этом наше послание миру. Но это исключения. Все же остальное…
Но в Украине? Где реальность просто бьет гейзером? Где достаточно просто выглянуть в окно - и швейцарцу впечатлений на семьсот лет хватит? Где сейчас просто сущностные вопросы поднимаются - вопросы на столетия - о самом существовании страны, нации, народа?
Вам на этом фоне правда интересно, кого там побил Усик или кто побил Усика за морем и вы как-то ассоциируете себя с этим?
Великим был тот врач в Лондоне, который вскрыл бубон умершего и втер жидкость себе в бедро, чтобы подтвердить свою теорию - чума разносится маленькими невидимыми глазу микроорганизмами, живущими в бубонах. Подтвердил. Ценой своей жизни. Он умер от чумы, но доказал способ её распространения. И дал людям новое направление лечения этого ада. Я бы вот никогда так не смог.
Великим был Теофраст Бомбаст фон Гогенейм, более известный как Парацельс - потому что своим искусством врачевания превзошел великого латинянина Цельса - странствующий хирург, который бесплатно лечил погонщиков скота и под страхом смертной казни ночами анатомировал в подвале трупы, чтобы понять, как устроен человек.
Великим был тот итальянский монах, который, вслед за одним там польским астрономом, тоже великим, посмотрел в телескоп, и сказал, что да, идите нахер, она круглая и вращается вокруг солнца, и взошел за это на костер.
Великими были и есть те мужики, работяги, водилы, крестьяне, механики, программисты, менеджеры, продавцы, переводчики, преподаватели, оперные певцы, которые взяли в руки оружие и пошли воевать с агрессором, и многие из которых остались там.
Великими были и есть те, кто после работы приезжал и долбил брусчатку ломом, и передавал на баррикады, и возил покрышки, и затем шил масксети, и искал волонтерку, и отдавал ползарплаты на армию.
Великие - те, кто волонтерит сейчас, помогает в больницах, ищет одеяла для детских домов и аппараты узи для охматдета, носит посылки морякам и крымским татарам в тюрьмах оркостана, вытаскивает пленных, требует освобождения, сидит у них в плену сам.
Вот эти люди - великие. И достойнейшие.
Почему умение пинать мяч или долбить другому в голову является основанием для освобождения от защиты своей страны? Вот объясните мне этот аспект. Я его в принципе понять не могу. Если ты претендуешь на звание кумира нации - ну так и иди и защищать её в первых рядах, когда пришло время!
Почему для оперного певца, жившего за тысячу километров уже вполне себе спокойной сытой сложившейся жизнью, это не являлось освобождением, а для тех, на чью землю - вот непосредственно, в самом ************ смысле этого слова - пришел враг и вынудил их бежать - является?
Великий - это Василь Слипак.
И совсем не потому, что он хорошо пел.
Страну характеризуют именно такие люди.
Стус и Марченко, Веджие Кашка и Мустафа Джемилев, Тайра и Хоттабыч, Кульчицкий и Турчинов, Сейтаблаев и Балух, Даня Дидик и Сергей Нигоян, Владимир Рыбак и Юрий Поправка, и еще тысячи, тысячи и тысячи, десятки и сотни тысяч человек, добровольцев, волонтеров, медиков, журналистов, патриотов, отсидевших по подвалам, выживших, вернувшихся, погибших и оставшихся там… Очнитесь, друзья, вернитесь в реальность, оглянитесь по сторонам, вспомните - у вас полстраны великих! Таких, которыми любое государство на планете не то, что гордилось бы - преклонялось. Национальными идолами бы делали. Как Манделу.
В Украине сегодня просто невероятная концентрация достойнейших людей.
В каждом районе по десятку Мандел.
А вы все ищете и ищете себе в кумиры каких-то актеров в вилле на Багамах.
Или боксеров с певцами на аренах.
Какой, блин, Усик…
Вот сейчас хотя бы чувствуете разрыв?
Мне это странно, честно говоря.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1251492.html
Я правильно понимаю - это тот самый Турчинов, который пропустил свою вчерашнюю патронессу Тимошенко на закрытое заседание СНБО, где она вещала "ни один танк не должен выехать из ангара"?