Усик победил Чисору, добыв вторую победу в супертяжелом весе. ВИДЕО БОЯ

Украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей победил британца Дерека Чисору. Этот бой стал вторым для украинца в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу Усику — 117-112, 115-113, 115-113.

Таким образом, Усик одержал вторую победу в супертяжелом весе и восемнадцатую на профессиональном ринге.