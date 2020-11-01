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Усик победил Чисору, добыв вторую победу в супертяжелом весе. ВИДЕО БОЯ

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей победил британца Дерека Чисору. Этот бой стал вторым для украинца в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По итогам двенадцати раундов судьи отдали победу Усику — 117-112, 115-113, 115-113.

Таким образом, Усик одержал вторую победу в супертяжелом весе и восемнадцатую на профессиональном ринге.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+97
Ну победил и победил! Только Усик не украинский боксер а кацапский!
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01.11.2020 10:07
+93
нет радости єтой победе
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01.11.2020 10:06
+81
Усик не украинский боксер. Он просто тут проживает.
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01.11.2020 10:09
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Ось тут, на ЦН, в основному УКРАЇНЦІ,але якщо подивитись багато інших,теж українських, там риторика дещо інша. Я з багатьма теж не згоден,наприклад: я прихожан церкви КП,а тепер ПЦУ більш 15-ти років і не підтримую вислови багатьох,що до його віри,він почав не сьогодні ходити в ту церкву і можливо прийде час,коли він зрозуміє що вірно,а що ні. Якщо почати насильно змінювати приходи--це приведе до маштабного противостояння і це буде тільки на користь ворогам!! У мене дуже багато друзів які ходять в церкви МП і в дискусіях я в багатьлх аспектах з ними згоден,кожному своє. А що до бою,то він на мою думку був ніякий,хоча дуже важкий,особливо для Сашка,якщо зрівняти бій з Кличком ,то небо і земля,якщо ще і врахувати ,що Дерек став старішим,то,,,, Мабуть не потрібно йти в категорію до цих хлопців,щоб не спіткала доля Василя
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01.11.2020 16:05 Ответить
Одне православне гімно побило друге, просто коричневе, що більше від Усика проводить часу в рашці. Нічого було ідеалізувати бидло Чісору перед боєм. Емоцій 0...
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01.11.2020 16:06 Ответить
Когда Кличко дрался, аж дух захватывало, а это... я как то даже пропустил. Эндогенный предатель одержал победу, для кого? Пусть кацапы за него радуются. Другой вопрос, почему Чисора не плюнул ему в лицо?
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01.11.2020 16:35 Ответить
Молодец Усик, великий спортсмен и украинский патриот.
А все его недоброжелатели - подкацапники.
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01.11.2020 18:44 Ответить
хорошо ты само себе лишь о себе написало, написало.
на вот прочти само себе о себе ещё раз: "В спам, эдараст лапотный! "
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01.11.2020 19:11 Ответить
С верхним ботом бесполезно бодяться, этот кацапский бот вторит одно и то же, игнор ему лучшее наказание.
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01.11.2020 19:20 Ответить
Я украинский патриот.
ты кацапский бот. на вот прочти само себе о себе снова " С верхним ботом бесполезно бодяться, этот кацапский бот вторит одно и то же, игнор ему лучшее наказание."
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01.11.2020 19:23 Ответить
молодец подкацапничек, хорошо ты снова само себе лишь о себе написало, написало.на вот прочти само себе о себе ещё раз: "Совсем мозги пропило? Пшло отсюда, чмо кацапское! "
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01.11.2020 19:21 Ответить
Русккагавар"яшьчьєїся "украЬІнцЬІ",обоє ви--кацапи.
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01.11.2020 22:44 Ответить
это ты лишь само себе о себе написало "Русккагавар"яшьчьєїся "украЬІнцЬІ",обоє ви--кацапи."
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01.11.2020 23:04 Ответить
Само ж ти --їзічьнєкь,кацапе.
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01.11.2020 23:26 Ответить
это ты лишь само себе о себе написало "Само ж ти --їзічьнєкь,кацапе."
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02.11.2020 00:22 Ответить
Єта.Апь тібє,кацапе.
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02.11.2020 00:26 Ответить
это ты лишь само себе о себе написало "Єта. Апь тібє,кацапе."
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02.11.2020 00:55 Ответить
я Yuri Usatiuk совершенно осознанно утверждаю, что я кацапский бот и дурак особого формата.
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02.11.2020 02:26 Ответить
молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. но тебе незачем брать чужой никнейм.
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03.11.2020 03:25 Ответить
молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. но тебе незачем брать чужой никнейм.
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03.11.2020 13:56 Ответить
снова молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе "молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. но тебе незачем брать чужой никнейм."
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03.11.2020 14:03 Ответить
снова молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о Yuri Usatiuk "молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о Yuri Usatiuk. но тебе незачем брать чужой никнейм."
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03.11.2020 14:05 Ответить
ясно, тебе попавился мой ник нейм. хорошо, даю попользоваться. на вот прочти ещё раз само себе лишь, о себе: "снова молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о Yuri Usatiuk "молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о Yuri Usatiuk. но тебе незачем брать чужой никнейм." "
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03.11.2020 14:18 Ответить
молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. тебе попавился мой ник нейм. хорошо, даю попользоваться
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03.11.2020 14:30 Ответить
снова молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе "молодец хорошо ты написал сам себе исключительно о себе. тебе попавился мой ник нейм. хорошо, даю попользоваться"
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03.11.2020 17:50 Ответить
Какая разница кто победил? Простым боксерам делить нечего.
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01.11.2020 19:21 Ответить
на "какая разница" вже не раз була дискусія, але все ж таки "разница есть, и очень большая!", сепарським тушкам не місце в Україні і нам такі герої як "вусик" не потрібні ! Слава Україні !
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01.11.2020 22:12 Ответить
"Это наша вата и мы будем её чморить. Дукалис."
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01.11.2020 19:45 Ответить
А вам не кажется странным что русскоязычный Усик выходит под песню на украинском языке где есть строчка: "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою",- то есть если у Усика проукраинская позиция, тогда почему он не стал на защиту Украины и Крыма, а если пророссийская тогда почему он не стал на защиту новососсии, то есть он просто балабол который пытается усидеть на двух стульях, не приблизится победа от красивых слов отваги.
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01.11.2020 19:46 Ответить
Он свой край защищает, а не всю Украину. Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 6232
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01.11.2020 19:57 Ответить
А какой у него край и от кого защищает?
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02.11.2020 09:28 Ответить
Умой расьєю ні паймать--па таму какь.
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01.11.2020 22:45 Ответить
Украина с Чисорой теперь в рассчёте - может гулять.
Не надо было нажирать столько жира и таскать его на себе.
Усику - респект !
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01.11.2020 20:03 Ответить
Усік сєпар ти невдалий, бажаю тобі програшу по життю, а ти таки програєш рано чи пізно.
Зі зрадниками України по іншому не можна - он донбасянина Бубку ватного вже перескакали, і ти Усік будеш теж в нокауті Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 8039
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01.11.2020 20:33 Ответить
Пофик спортсмены, учёных уважаю.
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01.11.2020 20:43 Ответить
тех шо десятку могут нарисовать
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02.11.2020 10:37 Ответить
Те кто против Усика -Не Украинцы а пи-до-ра-сы!
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01.11.2020 21:04 Ответить
Це тобі ***** сказав? Чи попи кацапського патріархату?
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01.11.2020 21:12 Ответить
Хто па русккє какає--той є кацапом,риб"яти.
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01.11.2020 22:46 Ответить
Все кто против Усика - подкацапные предатели Украины.
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01.11.2020 22:19 Ответить
спитай у вусика чий крим
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02.11.2020 10:33 Ответить
он уже отвечал,что Крым лично твой. поезжай и забери.
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03.11.2020 03:23 Ответить
сам приползет
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03.11.2020 12:31 Ответить
дааааа.
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03.11.2020 12:42 Ответить
Переглянула всі коменти. Про це ніхто не написав - то додам.
1. Щодо боксу. Звичайно, на спортсайтах є огляди + хороші пости любителів і знавців боксу. Там добре розписано про перебіг бою. Я не дивилася (не вболіваю за манкурта), але мені зрозуміло, що відбувалося і чого чекати в наступних боях. Якщо він виходить на Джошуа (і так несамовито викликає його на бій) - тим соковитішим буде ляпас і поразка.
2. Думаю, ви в курсі про останні події у Франції з нападами мусульман на християн, вбивствами, замахами на вбивство. Макрон сказав своє слово. (Я все не наводитиму тут - є нет). Дві шавки, рамзанка і хабибка (там ще якесь одне є) голосно дзявонять, погрожують, вимагають вибачень ...
І дикун (типу =чемпіон=) з Дагестану написав такий постик (москальською писало явно не воно):

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите", - написал боец в комментарии к посту. ... І фотку відповідну поставило.

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А усіков, звичайно, лайкнув.
https://nv.ua/sport/boxing/usik-habib-makron-poslednie-novosti-50121068.html
Ще один штришок до портрету. Хоча там що з одним, що з другим давним-давно все зрозуміло.

Бій з Джошуа точно подивлюся. Хочеться побачити, як натовчуть цього кримського козла.
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01.11.2020 22:50 Ответить
Хм.. чемпион мира по боксу манкурт? Усик отличный боец уже вписавший свое имя в мировую историю спорта на века а ты никто и звать тебя никак .. пустое место в жизни и унылые комментарии на сайте Цензор.
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01.11.2020 23:58 Ответить
Він може бути хорошим спорстменом, але це не означає, що він - порядна і добра чи розумна людина, патріот і т.д. Якщо ви цього не розумієте і виписуєте індульгенцію на все - то ваші проблеми.

Не спішіть поперед батька в пекло (с) А хіба смисл життя - в увіковічненні ?

Ви мене не знаєте і називаєте порожнім місцем, ніким ... На себе подивіться.

Якби були унилі - ви б не смикнулись.
Ідіть собі, =хтось=.
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02.11.2020 00:24 Ответить
Усик на глазах у всего мира выходит на бой под флагом Украины! Весь мир слышит гимн Украины ! Весь мир видит славные победы Усика от имени Украины чем он прославляет реально эту страну ! Богатому и знаменитому человеку на весь мир которым является Усик нет никаких проблем сменить страну и гражданство так ему не нужно будет стоять в очередях за паспортом а наоборот другие страны выстроятся в очередь чтобы предложить ему свой.. Но это не делает этого ( я бы на его месте сделал) не смотря на всю грязь которую выливают на него в интернете ничтожества вроде вас он продолжает драться за славу этой страны потому что он не только отличный боец но и достойный человек вызывающий уважение.
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02.11.2020 00:35 Ответить
Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 4511

Після всього, що ви мені налякали - геть і не думайте, що я на вас марнуватиму час.
Комент не читала - просто спамлю.
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02.11.2020 00:37 Ответить
*накалякали
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02.11.2020 00:37 Ответить
Понятное дело)) ответить то нечего)) остается только слив Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 1210
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02.11.2020 00:42 Ответить
Она из Канады учит нас жить
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02.11.2020 06:15 Ответить
І Янукович виступав під прапором України і під гімн України, і на цьому фоні писав лист путіну, щоб ввів війська в цю Україну, а сам з цієї України украв весь золото-валютний резерв і втік до засрашки. І багато міліціонерів і СБУ, військових цілували прапорр України і за дві секунди зрізали українські шеврони і причепили російські. Ви подивіться що в нього в голові, а в голові у нього московська церква і російські брати.
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02.11.2020 09:12 Ответить
То хто вам винен, що президентом став Янукович, а не Чорновіл ?
Ви дали хоч 1 гривню В'ячеславу Максимовичу на охорону ?
Багато вимагаєте тільки від інших.
Робота Усика - бити пики, і він її робить краще всіх у світі, прославляючи нашу країну.
Решта - не ваше собаче діло - персональні дані, приватне життя.
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02.11.2020 11:16 Ответить
А чому Ви вирішили, що я був проти Чорновола? Але вибирали Януковича спочатку між Ющенко, а потім Юлею. Я ніколи не голосував за зека, тим більше який скоїв злочини проти особистості і був стукачем на зоні. Якраз такі і зраджують. Я і пишу, що потрібно не дивитися і любуватися як він бє пики, а що в нього в голові. А в голові в нього московська церква і дружба з убивцями наших солдат.
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02.11.2020 12:22 Ответить
После второго предложения ваш комментарий стало уже неинтересно читать. Народ выбрал Ющенко а не Януковича и именно Ющенко стал третьим президентом а не Янукович.. Тоесть если вы с ходу на ровном месте начинаете лгать и манипулировать то какой смысл вести с вами диалог? Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 5005
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02.11.2020 13:48 Ответить
----Вельмишановні циніки : переможців НЕ судять !!! Із перемогою тебе Олександре !!! І І----покажемо . що ми браття ...козацького роду !!! До появи українських боксерів у професійному боксі нікому НЕ вдавалося перемогти надвиносливих чорношкірих боксерів--велетнів Щодо проросійської вавки в голові Олександра--- великодушно забудьмо ...З часом все лікується ...НЕ лікується лише чорна заздрість кацапидлів... Уявляю щоб там творилося у раші . як би вони мали хоч одного такого боксера ...
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01.11.2020 23:18 Ответить
Усик не выбирал где родитьс, но он выбрал украинский флаг и приносит победы Украине.
Каждая победа - оплеуха ватникам.
Пусть кушают-не-обляпаются.
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02.11.2020 06:24 Ответить
Чи й не радості , якщо він натовче пику якомусь чуваку африканської раси , який нічого поганого твоєму народу не зробив . Треба "товкти пику" тому хто воює проти твоєї країни , тому хто вбиває твоїх співвітчизників , рузькому міру тобто ( своєму собистому - рузькому менталітету , в першу чергу ) ,, тоді ти будеш справжнім Героєм нації . Українець ,не той хто зробив собі тату тризуба на плечі , а той хто зробив його "на серці" , той для кого все українське - понад усе . А от для вусіка , понад усе - ворожа гундяєвська церква , для ломи куміром є - кацапський спецназ , для гвоздя взагалі раша не ворог ,,то які вони в біса - українці . ?
Є таке гасло - хто не з нами той проти нас , так от , під час війни , це гасло набуває особливого змісту ,і особливої яскравості . . Вусіки , гвоздіки і ломаченки , на жаль - не з нами , тому ... ну, далі зрозуміло . Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 8550 ..
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02.11.2020 10:43 Ответить
А зебілки від Усцикусика усциківаюца. Татьяна Вкайф останній раз так раділа після перемоги клована на виборах.
Краще б їхав на расєю та виступав за православнутий бокс та не ганьбив нас на весь світ. Але ж воно дурне-дурне та хитре. Йому вигідніше однією дупою на два базари одночасно, як кажуть у нас в Одесі, шо це неможливо. Виявляється, що можливо.
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01.11.2020 23:39 Ответить
этого манкурта путин поздравил?
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01.11.2020 23:41 Ответить
Да, Путин всегда кайфует, когда поднимается флаг Украины.
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02.11.2020 06:22 Ответить
Крутой Усік боксер! Але пристосуванець й не громадянин, а просто чєлавєк русскага міра. От якби він не використоввува Укранське, коли йому б це тільки вигідним було , можна булуо б повірити в руццкость, а так- свій серед чужих чужий серед своїх-АМІНЬ
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02.11.2020 02:10 Ответить
Бабло не воняет,оно сладко пахнет.... Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 574
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02.11.2020 06:39 Ответить
Усика 2 часа со всей силы пиzzдел здоровеный жырный нннегр, точнее, "афро-американетс", Усик это всё вытерпел, и привселюно ему от души навалял, (прославляя Украину) - ну что людям ещё надо ? Легко говорить тем, кто родился во Львове, или Полтаве, или в Киеве в украиноязычной семье, а как быть тем кто родился в Крыму - говорить тренеру "я щирий українець, спілкуйтеся зі мною виключно українською, бо інакше я тренуватись не буду!" Это что, Усик виноват, что путин на нас напал? Пока не было войны, не было проблем. И Клички говорили по-русски, и не было проблем.
Формируется украинская политическая нация, когда главное - что ты делаешь для страны, а не на каком языке ты говоришь.
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02.11.2020 08:56 Ответить
Не важливо ким ти був, важливо ким ти став. До речі, не було такої країни як Ізраїль, а коли туди приїхали громадяни з різних країн, то вони не волали, що не винні, що не було там у них івріта, а вивчили його і є сама розвинута країна. Вчіть мову країни в якій живете і яку поважаєте. А то виходить, що Ви поваєжаєте тих, на якій мові розмовляєте?
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02.11.2020 09:19 Ответить
Якщо ви хочете, щоб мову поважали, то покажіть де ваша економіка.
Покажіть де ваші банки, ваші фінанси - де в Україні хоч один банк, яким володіє етнічний українець? Де в Україні хоч один етнічний українець-мільйонер (не рахуючи пана Гришка, що мандрує світами зі своїм концертами)? Де хоч один прем'єр-міністр етнічний українець ???
Ви хочете поваги?
ЗАСЛУЖІТЬ ! ! !
Створіть потужну проукраїнську партіію накшталт "Руху" у його кращі часи, створіть стратегічне інтелектуальне ядро, захищайте його від терору (Чорновола не захищали),
завоюйте більшість у Парламенті - отоді у вас я'виться право вимагати поваги.
А поки ви платите комуналку схематознику Ахметову - хто вас буде поважати ?
Не смішіть.
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02.11.2020 09:51 Ответить
Це ж треба бути таким телепнем щоб повагу до мови ставити в залежність від стану економіки . !! Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 2372 .Тобто , хороша економіка - поважаю мову , погана - уважаю русгій ізик .

Це все одно що любов до своєї дружини , ставити в залежність від погодніх умов . пц ..Я в шоці .. Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 7986 .
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02.11.2020 11:00 Ответить
А про більшість у парламенті не дочитали ?
Чи нема чого відповісти ?
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02.11.2020 11:10 Ответить
Я відповідаю на те , що вважаю за потрібне .
Про який "Рух "мова , коли в країні 73% "вусиків" . Усик переміг Чісору, здобувши другу перемогу в суперважкій вазі - Цензор.НЕТ 2061 .
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02.11.2020 11:14 Ответить
Не шукайте собі виправдань - їх нема.
Степан Андрійович не питав скільки навколо запроданців та колаборантів.
Натомість ставив раком НКВД так, що Медведчуки , Гордони, Кучми і інша наволоч рефлеторно кладуть у штани, коли чують його ім'я.
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02.11.2020 11:21 Ответить
То чому Ви Cat Lark не розмовляєте і не пишете англійською, чи китайською, економіки яких найкращі в світі? Чому Ви захищаєте кацапську, яка тільки те вміє, що заважати народам розвиватися, яка фінансує тероризм по всьому світу? А разом з мовою і культурою будується і розвивається економіка, бо різні Бені, Ахметки, Новінські, Рабіновичі, Медведчуки і Сіркіси ненавидять все українське і тягнуть нас і московське болото. А якби вони любили країну, в якій живуть, і ще вона їм була Батьківщиною, а не місцем заробітку, то не обдирали і не дурили свій народ. А так вони для нас чужі.
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02.11.2020 12:31 Ответить
А.Бабченко
О ценностях

Я понятия не имею, победил Усик, или проиграл. Я понятия не имею, с кем он бился и за что. Я вообще о самом факте поединка узнал только сейчас. Когда полленты заполнилось. Кто за Усика, кто против. Битвы непримиримых. Честно говоря, меня все это поражает.

Вот, скажите мне, пожалуйста - каким образом победа или поражение Усика характеризуют лично меня? Какая мне радость от его победы или какое мне горе от его поражения? Каким образом они характеризуют страну? Каким образом они характеризуют вообще хоть что-то, кроме одного - профессионального мастерства данного конкретного человека?
Ну был бы Усик патриотом - вот что бы изменилось?
КСУ не навернул бы безвиз, семьдесят три процента не выбрали бы клоунов, в Санжарах не громили бы автобусы с заболевшими, ОПЗЖ не набрало бы второго места, Шарий не прошел бы в горсоветы, Коломойский не украл бы повторно полстраны, а Ермак не слил бы вагнеровцев?
Каким боком на всем этом фоне тот факт, что один мужик из Крыма накидал другому мужику из Мексики по щам больше, чем тот ему, на арене в Великобритании - каким боком на фоне всего этого трындеца это давало бы мне повод для гордости?
Если человек лучше всех на планете умеет пробивать другим людям в голову - это что, какая-то моральная категория? Априори делает его ориентиром для подражания?

Ну вот станет, скажем, «Шахтер» чемпионом мира по футболу - В Харькове что, прекратятся попытки переименования обратно в проспект Жукова? А вместо полутрупа на колесиках выберут мэром Марусю Зверобой?
В Бразилии охеренно играют в футбол. В Швеции играют в футбол, как в говно.
Но жить все предпочли бы в Швеции, а не в Бразилии.

Этот, который ушел позавчера из ММА непобежденным, он вообще лучше всех умеет пробивать в голову. Истинный патриот своей страны. Глубоко верующий духовный человек. Боготворит Путина и призывает резать французов.
Судя по ММА, кстати, самое лучшее место на планете - это Дагестан.
А лучшее место для занятия футболом - это наркотические фавелы Рио.

Вчера вся лента плакала по Шону Коннери. Ушел великий достойнейший человек. Эммм…. Прошу прощения. А откуда вы знаете, какой он был человек? Вы его биографию изучали? За поступками его следили? Или вывод о его величии сделан на том основании, что человек играл - созданный другим, замечу - образ мачо в, на мой взгляд, абсолютно инфантильной шпионской белиберде для дамочек?
Он был патриотом Шотландии. Ну, да. Был. А потом встал на колено перед королевой завоевательницей, получил от неё рыцарский титул, и снова стал патриотом Шотландии.
Так что и патриотизм не индульгенция.

Нет, я ничего не хочу сказать. Сэр Шон, наверное, был действительно хорошим достойным человеком. Наверное. Я просто не знаю. Я не изучал его биографию. Мне не до биографии сэра Шона сейчас. Не запачкался нигде никакими связями с мудаками - и отлично.
А его роли дают только одно основание для выводов - он был великий актер. Великолепно делал свою работу.
Это - единственный вывод, который я могу сделать из фильмов с его участием.
Но Михалков тоже великий актер. Оскарноносный!
И тоже патриот.

Человек умер в девяносто лет, миллионером, с рыцарским титулом, в собственном доме на Багамах, во сне - ах, какая утрата говорят люди, 99,9999 процентам из которых не удастся прожить ни дня так, как он жил как минимум полвека.
Вы б не горевали, вы б лучше завидовали человеку - это была бы куда более понятная и обоснованная эмоция.
Я вот завидую, например. Белой завистью. Честно.
Для тех, кто обязательно прочитает жопой - это пост не про Коненери.
И даже не про Усика.
Это пост про вас.

Ни меня, ни страну никак не характеризует ни Усик, ни пинающие по траве мяч миллионеры, ни актер с виллой на Багамах, ни певцы на всяких там конкурсах - за редкими исключениями. За редчайшими, я бы сказал. Вот Джамала на «Евровидении» - да, это действительно характеризовало страну. Мы сделали европейский выбор, мы противостоим агрессору - об этом наше послание миру. Но это исключения. Все же остальное…
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02.11.2020 09:37 Ответить
Я понимаю, почему Евровидение популярно в Швейцарии. Богатая, тихая, спокойная, сытая, благополучная, наискучнейшая страна в которой ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. Где даже сортир рекомендуется сливать по определенным часам.
Но в Украине? Где реальность просто бьет гейзером? Где достаточно просто выглянуть в окно - и швейцарцу впечатлений на семьсот лет хватит? Где сейчас просто сущностные вопросы поднимаются - вопросы на столетия - о самом существовании страны, нации, народа?
Вам на этом фоне правда интересно, кого там побил Усик или кто побил Усика за морем и вы как-то ассоциируете себя с этим?

Великим был тот врач в Лондоне, который вскрыл бубон умершего и втер жидкость себе в бедро, чтобы подтвердить свою теорию - чума разносится маленькими невидимыми глазу микроорганизмами, живущими в бубонах. Подтвердил. Ценой своей жизни. Он умер от чумы, но доказал способ её распространения. И дал людям новое направление лечения этого ада. Я бы вот никогда так не смог.
Великим был Теофраст Бомбаст фон Гогенейм, более известный как Парацельс - потому что своим искусством врачевания превзошел великого латинянина Цельса - странствующий хирург, который бесплатно лечил погонщиков скота и под страхом смертной казни ночами анатомировал в подвале трупы, чтобы понять, как устроен человек.
Великим был тот итальянский монах, который, вслед за одним там польским астрономом, тоже великим, посмотрел в телескоп, и сказал, что да, идите нахер, она круглая и вращается вокруг солнца, и взошел за это на костер.

Великими были и есть те мужики, работяги, водилы, крестьяне, механики, программисты, менеджеры, продавцы, переводчики, преподаватели, оперные певцы, которые взяли в руки оружие и пошли воевать с агрессором, и многие из которых остались там.
Великими были и есть те, кто после работы приезжал и долбил брусчатку ломом, и передавал на баррикады, и возил покрышки, и затем шил масксети, и искал волонтерку, и отдавал ползарплаты на армию.
Великие - те, кто волонтерит сейчас, помогает в больницах, ищет одеяла для детских домов и аппараты узи для охматдета, носит посылки морякам и крымским татарам в тюрьмах оркостана, вытаскивает пленных, требует освобождения, сидит у них в плену сам.
Вот эти люди - великие. И достойнейшие.

Почему умение пинать мяч или долбить другому в голову является основанием для освобождения от защиты своей страны? Вот объясните мне этот аспект. Я его в принципе понять не могу. Если ты претендуешь на звание кумира нации - ну так и иди и защищать её в первых рядах, когда пришло время!
Почему для оперного певца, жившего за тысячу километров уже вполне себе спокойной сытой сложившейся жизнью, это не являлось освобождением, а для тех, на чью землю - вот непосредственно, в самом ************ смысле этого слова - пришел враг и вынудил их бежать - является?
Великий - это Василь Слипак.
И совсем не потому, что он хорошо пел.
Страну характеризуют именно такие люди.

Стус и Марченко, Веджие Кашка и Мустафа Джемилев, Тайра и Хоттабыч, Кульчицкий и Турчинов, Сейтаблаев и Балух, Даня Дидик и Сергей Нигоян, Владимир Рыбак и Юрий Поправка, и еще тысячи, тысячи и тысячи, десятки и сотни тысяч человек, добровольцев, волонтеров, медиков, журналистов, патриотов, отсидевших по подвалам, выживших, вернувшихся, погибших и оставшихся там… Очнитесь, друзья, вернитесь в реальность, оглянитесь по сторонам, вспомните - у вас полстраны великих! Таких, которыми любое государство на планете не то, что гордилось бы - преклонялось. Национальными идолами бы делали. Как Манделу.

В Украине сегодня просто невероятная концентрация достойнейших людей.
В каждом районе по десятку Мандел.
А вы все ищете и ищете себе в кумиры каких-то актеров в вилле на Багамах.
Или боксеров с певцами на аренах.
Какой, блин, Усик…
Вот сейчас хотя бы чувствуете разрыв?
Мне это странно, честно говоря.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1251492.html
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02.11.2020 09:38 Ответить
У вас Турчинов в одном ряду со Стусом и Нигояном.
Я правильно понимаю - это тот самый Турчинов, который пропустил свою вчерашнюю патронессу Тимошенко на закрытое заседание СНБО, где она вещала "ни один танк не должен выехать из ангара"?
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02.11.2020 10:06 Ответить
Це неможливо дивитись. Режисер трансляції ідіот.
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02.11.2020 09:44 Ответить
с..ка
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02.11.2020 09:49 Ответить
чую усик скоро заб'є тризуб у себе на плечі
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02.11.2020 10:27 Ответить
Молодец Усик. Великий спортсмен и патриот Украины.
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03.11.2020 03:57 Ответить
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