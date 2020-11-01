Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске проходит шествие. Люди планируют дойти от центра до урочища Куропаты на окраине - места массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, около полудня по местному времени люди небольшими колоннами шли по проспекту Независимости к заводу "Луч". Также в центре собралось большое количество силовиков.

"Я просто сидел на лавочке, пил колу, они подошли и говорят: "Если вы хотите провести этот вечер дома, вам стоит уйти отсюда - на бульваре будут мероприятия. Если не хотите, продолжайте тут сидеть". То же самое они сказали и родителям, которые с детьми собирали листья на бульваре", - рассказал изданию мужчина, находившийся на бульваре Толбухина.

После часа дня общая колонна начала движение вдоль проспекта Независимости в сторону метро "Московская". Люди вышли на проезжую часть проспекта, но силовики вернули их на тротуары.

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Сообщается, что в центр стягивает техника, в том числе водометы. Также есть информация о задержаниях в районе "Московской".

Туда же подходят образовавшиеся на других улицах колонны. Поток людей не заканчивается, отмечает издание. Их сопровождают силовики.

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"Колонна марша на проспекте Независимости. У людей в форме автоматическое и гладкоствольное оружие. Происходят брутальные задержания", - сообщает издание.

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НЕХТА пишет, что Дзяды (рус. Деды) - поминальные дни, когда белорусы идут к могилам родных, чтобы почтить их памятью. Деды отмечают каждый год 2 ноября. Также ежегодно в эти дни проходит традиционное шествие и митинг в Куропатах - в урочище недалеко от Минска, которое было местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937-1940 годах.

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"Но политические репрессии в Беларуси продолжаются и в наши дни! Поэтому сегодня белорусы также выходят на марш!", - подчеркивают в издании. Отмечается, что начало намечено на 14:00.