Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Минске проходит шествие. Люди планируют дойти от центра до урочища Куропаты на окраине - места массовых захоронений жертв сталинских репрессий.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, около полудня по местному времени люди небольшими колоннами шли по проспекту Независимости к заводу "Луч". Также в центре собралось большое количество силовиков.
"Я просто сидел на лавочке, пил колу, они подошли и говорят: "Если вы хотите провести этот вечер дома, вам стоит уйти отсюда - на бульваре будут мероприятия. Если не хотите, продолжайте тут сидеть". То же самое они сказали и родителям, которые с детьми собирали листья на бульваре", - рассказал изданию мужчина, находившийся на бульваре Толбухина.
После часа дня общая колонна начала движение вдоль проспекта Независимости в сторону метро "Московская". Люди вышли на проезжую часть проспекта, но силовики вернули их на тротуары.
Сообщается, что в центр стягивает техника, в том числе водометы. Также есть информация о задержаниях в районе "Московской".
Туда же подходят образовавшиеся на других улицах колонны. Поток людей не заканчивается, отмечает издание. Их сопровождают силовики.
"Колонна марша на проспекте Независимости. У людей в форме автоматическое и гладкоствольное оружие. Происходят брутальные задержания", - сообщает издание.
НЕХТА пишет, что Дзяды (рус. Деды) - поминальные дни, когда белорусы идут к могилам родных, чтобы почтить их памятью. Деды отмечают каждый год 2 ноября. Также ежегодно в эти дни проходит традиционное шествие и митинг в Куропатах - в урочище недалеко от Минска, которое было местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937-1940 годах.
"Но политические репрессии в Беларуси продолжаются и в наши дни! Поэтому сегодня белорусы также выходят на марш!", - подчеркивают в издании. Отмечается, что начало намечено на 14:00.
Пожалуйста, подождите...
вот так - можно только быть избитым
Krychek
Задержание пенсионерки за красно-белый зефир в Жодино ещё не дно.
Задержание за красно-белое платье ещё ниже.
Инна Зайцева из Минска, приехавшая в Гродно в свадебном платье с красной полосой, была задержана и доставлена в изолятор. Завтра суд.
а это уже грозное оружие
"мы - весёлые ребята,
мы - ребята-октябрята.
так назвали нас не зря
в честь победы Октября!"
ми прямуєм в куропати
Щоб ти тим попкорном вдавилось, тварино.
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
...если сдаётся или разбегается -- уничтожают тем более...
Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой! (с)
« - Фєдька ігдє ти?
- Тута, в бярлогє, мідвєдя упоймал !
Дик ташші яво сюди !
Дик, нє пущаїть !»
Вам аби жрать, срать, ржать.
2. На відміну від тебе, я не одержую гроші за це.
3. Люди різні.
За інших не буду розписуватись.
А я особисто тут за Україну. Армію. Мову. Віру. Демократію.
І, не за гроші.
Демократія - це коли чесно перемагаєш на виборах. А Пєця двічі змахлював. Дописав собі відсотків до одного туру в 2014му, а в 2019му намахлював з голосами, бо мала замість нього Юля вийти в другий. І Юля реально тоді перемагала. Ось така "демократія"
За тебе не буду розписуватись.
А я особисто тут за: Україну. Армію. Мову. Віру. Демократію.
А не за Порошенка.
Значить, Зєлік.
Все по плану
Пу всегда поддерживает обосравшихся диктаторов: Мадуро, Асад, Хафтар...
поэтому умные изначально знали, что Пу будет именно Луку поддерживать, а не условного Бабарику...
ты этого не знал? твои проблемы! значит, ты нифига не понимаешь в политике!
лука уверенно перемалывает недовольных
убивает - сажает - изгоняет из страны
І все одно крякнув.
почему?
проспал?
Не, не будет здесь енота...
все эффективные партизаны в ВОВ - это были заброшенные из Центра диверсанты, военнослужащие РККА и НКВД
им, конечно, помогали местные, но не более того, никакого широкого фронта сопротивления в самой Белоруссии
леса + болота + советские люди
вот когда Ковпак пришел в Зарадную Украину - там по нему каждый куст стрелял, пришлось бежать
анархо коммунист «язычник».
Сегодня ноябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме