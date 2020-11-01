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Беларусь (7527) задержание (6591) силовики (236) Минск (1560)

Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Минске проходит шествие. Люди планируют дойти от центра до урочища Куропаты на окраине - места массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, около полудня по местному времени люди небольшими колоннами шли по проспекту Независимости к заводу "Луч". Также в центре собралось большое количество силовиков.

"Я просто сидел на лавочке, пил колу, они подошли и говорят: "Если вы хотите провести этот вечер дома, вам стоит уйти отсюда - на бульваре будут мероприятия. Если не хотите, продолжайте тут сидеть". То же самое они сказали и родителям, которые с детьми собирали листья на бульваре", - рассказал изданию мужчина, находившийся на бульваре Толбухина.

После часа дня общая колонна начала движение вдоль проспекта Независимости в сторону метро "Московская". Люди вышли на проезжую часть проспекта, но силовики вернули их на тротуары.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Выражает протест зефиркой": в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку. ФОТО

Сообщается, что в центр стягивает техника, в том числе водометы. Также есть информация о задержаниях в районе "Московской".

Туда же подходят образовавшиеся на других улицах колонны. Поток людей не заканчивается, отмечает издание. Их сопровождают силовики.

Также смотрите: На акциях в Минске и Гродно начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 01
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 02
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 03
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 04
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 05

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Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 06
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 07
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 08
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 09
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 10

"Колонна марша на проспекте Независимости. У людей в форме автоматическое и гладкоствольное оружие. Происходят брутальные задержания", - сообщает издание.

Смотрите также: Многодетному отцу из Минска дали 15 суток за плакат с надписью "Вы невероятные", с которым он пришел к школе поддержать детей. ФОТО

Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 11
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 12
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 13
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания 14

НЕХТА пишет, что Дзяды (рус. Деды) - поминальные дни, когда белорусы идут к могилам родных, чтобы почтить их памятью. Деды отмечают каждый год 2 ноября. Также ежегодно в эти дни проходит традиционное шествие и митинг в Куропатах - в урочище недалеко от Минска, которое было местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937-1940 годах.

Также читайте: Лукашенко исключает свой побег из Беларуси в случае смены власти: "Никогда не бежал и бежать не собираюсь"

"Но политические репрессии в Беларуси продолжаются и в наши дни! Поэтому сегодня белорусы также выходят на марш!", - подчеркивают в издании. Отмечается, что начало намечено на 14:00.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Там ссо ***** білорусів вбивають і калічать.
Щоб ти тим попкорном вдавилось, тварино.

ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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01.11.2020 14:49
+8
А чего беларусы уже без цветов? Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания - Цензор.НЕТ 8719
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01.11.2020 14:18
+8


Krychek

Задержание пенсионерки за красно-белый зефир в Жодино ещё не дно.
Задержание за красно-белое платье ещё ниже.
Инна Зайцева из Минска, приехавшая в Гродно в свадебном платье с красной полосой, была задержана и доставлена в изолятор. Завтра суд.

Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания - Цензор.НЕТ 3729
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01.11.2020 14:23
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Правила форума Совет форумчан
А в Минск въехала бронетехника, с поставленными пулемётами. !
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01.11.2020 14:17 Ответить
Бурление лайтваты потихоньку слабеет.
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01.11.2020 14:17 Ответить
А чего беларусы уже без цветов? Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания - Цензор.НЕТ 8719
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01.11.2020 14:18 Ответить
Кордони закрили.
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01.11.2020 14:29 Ответить
Это уже в балаган превращается, ну при чем здесь сталинские репрессии.
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01.11.2020 14:19 Ответить
А попробуй каждый раз новый повод для марша придумать, конечно креатив уже начинает иссекать.
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01.11.2020 14:25 Ответить
Ну, может при том, том что лукашенковские стремятся догнать и прегнать сталинские ...
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01.11.2020 15:28 Ответить
да сралин вообще ничего не знал! Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 863 Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 342 Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 1385 да и вообще никаких репрессий не было! все это выдумки Госдепа Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 5051
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01.11.2020 16:55 Ответить
Чего они хотят добиться?
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01.11.2020 14:21 Ответить
Зігрітися.
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01.11.2020 14:29 Ответить
возможность выбирать президента и свое будущее
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01.11.2020 15:00 Ответить
это не так достигается
вот так - можно только быть избитым
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01.11.2020 15:29 Ответить
Куропаты 2020.
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01.11.2020 14:21 Ответить


Krychek

Задержание пенсионерки за красно-белый зефир в Жодино ещё не дно.
Задержание за красно-белое платье ещё ниже.
Инна Зайцева из Минска, приехавшая в Гродно в свадебном платье с красной полосой, была задержана и доставлена в изолятор. Завтра суд.

Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания - Цензор.НЕТ 3729
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01.11.2020 14:23 Ответить
Да не, это не ниже. Платье-то явно целенаправленно проапгрейденное, а зефирки из обычного магазина, от обычной конд.фабрики, просто бабулька креативная и сразу уловила злобу дня.
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01.11.2020 15:37 Ответить
может и не от обычной конд.фабрики, а рошеновским зефир оказался
а это уже грозное оружие
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01.11.2020 17:14 Ответить
Ну так-то да, о таком бабкином фошызьме я как-то не подумал
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01.11.2020 18:04 Ответить
белоруские брожения....
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01.11.2020 14:26 Ответить
марш октябрят
"мы - весёлые ребята,
мы - ребята-октябрята.
так назвали нас не зря
в честь победы Октября!"
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01.11.2020 14:29 Ответить
мы - ребята-октябрята

ми прямуєм в куропати
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01.11.2020 17:16 Ответить
О, піду попкорну куплю.
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01.11.2020 14:30 Ответить
Там ссо ***** білорусів вбивають і калічать.
Щоб ти тим попкорном вдавилось, тварино.

ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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01.11.2020 14:49 Ответить
А ты попробуй и тебе попкорн понравится!
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01.11.2020 15:45 Ответить
ти ото менше пробуй...
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01.11.2020 15:49 Ответить
Коронавирус их помирит, Бог все видит. Давно пора очистить этот мир, слишком умных стало, каждый старается стать президентом, звездой, с пис.............ой вонючей. А советы давать - поголовно.РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ, а на .....................я.
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01.11.2020 14:30 Ответить
Если враг не сдаётся -- его уничтожают! (с)
...если сдаётся или разбегается -- уничтожают тем более...
Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой! (с)
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01.11.2020 14:34 Ответить
«Если враг не сдаётся -- его уничтожают! (с)»

« - Фєдька ігдє ти?
- Тута, в бярлогє, мідвєдя упоймал !
Дик ташші яво сюди !
Дик, нє пущаїть !»
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01.11.2020 14:41 Ответить
Тупікова ситуація. Має бути якийсь вихід. Мені нагадує, як Пєця і Зєля забороняли відповідати на обстріли. Замість, щоб побудувати ******* зброю, навіть одного патронного заводу не побудували, а на ракетне виробництво за останні рік не пішло і копійчини.
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01.11.2020 14:35 Ответить
Якщо Лука переможе, то передбачаю масову втечу білорусів на захід і в Прибалтику. А, якщо ми найблищим часом не поміняємо на дострокових Зєлю на нормального, то і з України почнеться масова еміграція
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01.11.2020 14:39 Ответить
Тут главное, что бы не Порошенко выбрали, а то опять начнёт продавать Рошен.
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01.11.2020 14:43 Ответить
Путін теж згоден з тобою.
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01.11.2020 14:45 Ответить
Насрать мне на Путина.
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01.11.2020 14:46 Ответить
Та ви такі.
Вам аби жрать, срать, ржать.
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01.11.2020 14:50 Ответить
1. На відміну від тебе, я користуюсь місцями пристосованими цивілізацією для цих потреб.
2. На відміну від тебе, я не одержую гроші за це.
3. Люди різні.
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01.11.2020 15:22 Ответить
Це хто тут не заробляє гроши??? Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 59 Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 8394 Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 15
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01.11.2020 15:30 Ответить
Для тебе це неймовірно, щоб не за гроші ?
За інших не буду розписуватись.
А я особисто тут за Україну. Армію. Мову. Віру. Демократію.
І, не за гроші.
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01.11.2020 15:45 Ответить
Та що там колами ходити! Кажи, що за Пєцю! Але від грошей відмовляєшся. Хоч за це іншим платять. Може пан хоче всю суму в кінці взяти, щоб не розмінюватись?
Демократія - це коли чесно перемагаєш на виборах. А Пєця двічі змахлював. Дописав собі відсотків до одного туру в 2014му, а в 2019му намахлював з голосами, бо мала замість нього Юля вийти в другий. І Юля реально тоді перемагала. Ось така "демократія"
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01.11.2020 15:57 Ответить
Для тебе це неймовірно, щоб не за когось ?
За тебе не буду розписуватись.
А я особисто тут за: Україну. Армію. Мову. Віру. Демократію.
А не за Порошенка.
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01.11.2020 16:06 Ответить
я ще й за Порошенко .
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01.11.2020 16:31 Ответить
Ні, Юля, б, не перемогла. Юля могла перемогти, якби не було Зеленського.
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01.11.2020 19:14 Ответить
Беня сказав - «Зєлік !».
Значить, Зєлік.
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01.11.2020 21:31 Ответить
Ксантопулос пише, що Пєця хоче керувати західною половиною України, а східну половину подарувати Медведчуку(як колись три ТВ канали, монополію дизелю і зрідженого газу, бензопровід...) . А що, він зараз став цинічним, навіть скаженим бандерівцем.
Все по плану
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01.11.2020 14:53 Ответить
glavnoje sto Kolomojski *********** stranoj kak jest teper.Takix kak on nado sperva otresti,togda zizn budet luce
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01.11.2020 15:06 Ответить
а за кого ти голосував у ІІ турі 21/04/2019?
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01.11.2020 14:44 Ответить
За пєцюнанари
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01.11.2020 14:54 Ответить
а ну ка еще раз разверни свою лишнехромосомную логику: ты проголосовал за кучу евреев-трепачей и мародёров, чтобы освободить Украину от кучи евреев-трепачей и мародёров - все верно? Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 2640 Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 9953
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01.11.2020 16:57 Ответить
Luke net sansov,mozet ne v etom godu no sleducem on budet ubran ili ubezit v Rostov.
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01.11.2020 15:02 Ответить
Поки в Лукі буде Рашка за спиною, то він нікуди не побіжить. Скоріше Раша з його дозволу заведе війська в Білорусь, а він буде номінальний Бацька, який читає з папірця, що йому написали.
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01.11.2020 15:07 Ответить
Vi dumajete on ocen nuzen raske?Opozicija ixneje nicego protiv raski.Armija tam raski i tak jest,no vriatli ona pojdiot protiv liudej
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01.11.2020 15:11 Ответить
Може пуйло Луку і поміняє на якогось свого опозиціонера. Кажуть, що та, яка типу сіла в буцегарню, і є російська заміна Лукє. Тоді взагалі Білорусь зільється у Рашу, як стакан води у відро. В будь якому разі кордон з Білорусью буде для України ворожий.
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01.11.2020 15:28 Ответить
не пиши бредни
Пу всегда поддерживает обосравшихся диктаторов: Мадуро, Асад, Хафтар...
поэтому умные изначально знали, что Пу будет именно Луку поддерживать, а не условного Бабарику...
ты этого не знал? твои проблемы! значит, ты нифига не понимаешь в политике!
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01.11.2020 15:44 Ответить
da da tam opozicija budet i za rasku no i za evropu takze.Nedumaju sto u tex kto protestujet ideal jest raska,po mojemu Evropa jest cel,no bojitsia soritsia s raskoj
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01.11.2020 15:47 Ответить
Вона вже давно йде. А "нормального", наприклад, Кошулинського, самі люди не вибирають, та й вибір невеликий, завдяки олігархам і їх ЗМІ.
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01.11.2020 19:10 Ответить
нет никакого тупика
лука уверенно перемалывает недовольных
убивает - сажает - изгоняет из страны
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01.11.2020 15:36 Ответить
Писал бы ты на своих сайтах,а не чужих для тебя😂🌷
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01.11.2020 14:41 Ответить
Что-то это всё затянулось на долго.
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01.11.2020 14:45 Ответить
Нічо, оно твій савєйській саюз аж 73 роки протяг.
І все одно крякнув.
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01.11.2020 14:52 Ответить
И слава богу, что СССР сдох. Туда ему и дорога. Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 9496
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01.11.2020 15:06 Ответить
т.е. опыт венесуэлы тебя ничему не научил
почему?
проспал?
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01.11.2020 15:37 Ответить
Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания - Цензор.НЕТ 5713
Не, не будет здесь енота...
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01.11.2020 14:51 Ответить
уже очевидно, шо знаменитые совецкие рассказки о бело русских партизанах, всего лишь рядовая совковая легенда. были бы тогда они партизанами, то в устных рассказах предков это передалось бы их потомкам. не было у них коренных бело русских партизан. как не было и подобия балтийских лесных братьев или украинских бандеровцев, почти до начала 60-х пытавшихся партизанить. бо если были бы - то даже не смотря на то, шо старший фюрер стоит за спиной бульбофюрера, боролись бы за свою свободу по другому. а так, допацифистились до полной тихой аннексии страны старшебратской парашенькой.
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01.11.2020 15:05 Ответить
конечно, легенда
все эффективные партизаны в ВОВ - это были заброшенные из Центра диверсанты, военнослужащие РККА и НКВД
им, конечно, помогали местные, но не более того, никакого широкого фронта сопротивления в самой Белоруссии
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01.11.2020 15:39 Ответить
кстати, почему Центр избрал именно Белоруссия для заброски диверсантов
леса + болота + советские люди
вот когда Ковпак пришел в Зарадную Украину - там по нему каждый куст стрелял, пришлось бежать
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01.11.2020 15:42 Ответить
Они скоро Моисея переходят!!!
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01.11.2020 15:27 Ответить
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 9176
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01.11.2020 15:51 Ответить
Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 766
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01.11.2020 15:52 Ответить
подонок наставляет на безоружных людей ружье-ето уже фото для Гаазкого трибунала
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01.11.2020 18:54 Ответить
Дивлячись на потуги білорусів так і хочеться їм сказати: -Не жили у вільній країні - не потрібно було й починати.
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01.11.2020 15:55 Ответить
Новый роман - Хождение по муках.
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01.11.2020 16:08 Ответить
Жаль людей... Ни к чему хорошему не приведут эти хождения-хороводы и прочая хореография. Беларусь - это по сути часть расеи, западная губерния, та же режимная зона. Что превосходно подтвердило зверство батькиной опричнины и положенный хер бульбофюрером на свой народ и на его мнение, возмущение и прочие эмоции. Хотите поменять власть, избавиться от охеревшего от собственной безнаказанности колхозника, хотите справедливости и демократии - есть пример соседней страны! Но рабская психология и пресмыкание перед "старшими" братьями - восточными дикарями, никак не поможет вам
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01.11.2020 16:08 Ответить
Парады оказывается не только геи проводят, но еще и мазохисты Люди збираються в центрі Мінська на поминальну ходу, туди ж стягуються силовики і техніка, почалися затримання - Цензор.НЕТ 4282
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01.11.2020 16:30 Ответить
Доктор сказал ходить... я и ходю !
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01.11.2020 17:52 Ответить
бедные Белорусы,благослови Вас Господь
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01.11.2020 18:55 Ответить
Дивився на Белсат. Вони чомусь повторюють кілька відеосюжетів ще з літа. Смішно. Ніби зараз нема ніяких подій.
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01.11.2020 19:22 Ответить
Вероятнее всего, Лукашенко стремится создать такие взаимоотношения в белорусском обществе, которые позволяли бы тем, которые боготворит то, чему посвящают всю свою жизнь, являясь, при этом, по сути своей, истинными язычниками, имели бы возможность для беспрепятственной самореализации в пределах белорусского государственного правового поля. Ибо ныне существующая власть в мире, которая от лукавого, кроме насилия, грабежа и демагогии, больше ни к уже не способна. О язычниках же, в Библии сказано так: "Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую" Рым. 3:14,15. Поэтому, нынешнее поминальное шествие белорусов в центе Минск, по сути, для них может стать знаковым!
анархо коммунист «язычник».
Сегодня ноябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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01.11.2020 19:48 Ответить
 
 