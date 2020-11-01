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Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции. В столице РБ шествие направлялось к урочищу Куропаты, однако встретило сопротивление силовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, милиция и ОМОН попытались помешать движению колонны. По сообщению очевидцев, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, применили против участников акции слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В МВД Беларуси подтвердили стрельбу, сославшись на "предотвращение беспорядков".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Люди собираются в центре Минска на поминальное шествие, туда же стягиваются силовики и техника, начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Возле "Экспобела" силовик стрелял вслед убегающему мужчине. Красный Крест утверждает, что это "резина", пули остались внутри, пострадавший передан медикам, сообщает читатель. Стрелявший был в спортивных штанах и кроссовках, камуфляж только сверху", - сообщает издание.

Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек 01

По данным правозащитного центра "Весна", задержаны около ста человек, подавляющее большинство - в Минске.

Несмотря на препятствия, тысячи людей все же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли возле него свечи.

Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек 02
Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек 03

Также смотрите: "Выражает протест зефиркой": в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку. ФОТО

Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек 04
Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек 05
Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек 06
Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек 07

Смотрите: На акциях в Минске и Гродно начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
молодці не здаються Сябри,а я вже думав що змирились..борітеся і поборете!!!!!
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01.11.2020 17:31
+6
Предпоследнее фото, ну вот зачем на такие мероприятия нести с собой маленьких детей, совсем ума нет.
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01.11.2020 17:36
+4
не сомневаюсь что бацька на суде будет клеить дурачка так же как и Чекатило.
Он хуже Чекатило потому шо на его совести уже больше убийств и пыток...
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01.11.2020 17:32
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Правила форума Совет форумчан
в сотый раз на те же грабли((
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01.11.2020 17:28 Ответить
Чего то долго не появляются снайперы непоймичьи и сакральная жертва.
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01.11.2020 17:30 Ответить
Так их задержали недалеко от границы.
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01.11.2020 17:42 Ответить
Фантазії кацапні дуже важливі для нас))
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01.11.2020 18:32 Ответить
Что-то не так?
Кацапов задержали или белорусов?
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01.11.2020 18:57 Ответить
Де?) На Майдані?)
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01.11.2020 19:02 Ответить
Идиотов, вроде тебя
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01.11.2020 20:19 Ответить
Це з тонким натяком на кацапських військових, що перевдягались на Майдані у форму беркутні?
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01.11.2020 18:33 Ответить
Сегодня было очень мало людей, поэтому их и начали гонять. Когда их шло в марше десятки тысяч то никто их не трогал.
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01.11.2020 17:30 Ответить
А кому охота тратить выходной даже не на протест а на поход к старым могилам за город.
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01.11.2020 17:32 Ответить
молодці не здаються Сябри,а я вже думав що змирились..борітеся і поборете!!!!!
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01.11.2020 17:31 Ответить
В Польше жесть происходит. Патриоты начали бить леваков и абортников.

Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 3630
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01.11.2020 17:32 Ответить
А может "вагнеровцы" бузят? Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 729
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01.11.2020 17:44 Ответить
Сало - сила, спорт могила))
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01.11.2020 18:04 Ответить
Хм, так Дуда уже плохой для Украины? А то я шота не пАйму уже ничё. И у поляков уже оказывается режим дуды? )) Так он чё - теперь диХтатор шоле? ))
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01.11.2020 17:46 Ответить
не сомневаюсь что бацька на суде будет клеить дурачка так же как и Чекатило.
Он хуже Чекатило потому шо на его совести уже больше убийств и пыток...
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01.11.2020 17:32 Ответить
Тю, а Кучму за аналогичные действия судили?
Наоборот, Луценко сказал, что мы тогда были дураками и поддались на кацапскую провокацию.
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01.11.2020 17:44 Ответить
Ну для начала его нужно скинуть, затем если чё, найти, затем организовать суд, и только потом..........
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01.11.2020 17:47 Ответить
"Тю, а Кучму за аналогичные действия суд..." (с)
Да, мля, поспорил бы, но твоя реплика не оспорима...
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01.11.2020 19:38 Ответить
Якщо почитати історію, то, на жаль, ми часто "бьіли дураками"...
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01.11.2020 19:46 Ответить
Представляешь, даже немцам пофиг... ...жертвы абортов борятся против абортов...
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01.11.2020 17:39 Ответить
Ты способен прочесть в Шпигеле, ещё что-нибудь, кроме названия? *)
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01.11.2020 17:46 Ответить
Предпоследнее фото, ну вот зачем на такие мероприятия нести с собой маленьких детей, совсем ума нет.
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01.11.2020 17:36 Ответить
Не родившихся избивают! Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 9660
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01.11.2020 17:45 Ответить
Меньшевики разогнали большевиков... -- попрание исторических традиций -- Не забудем, не простим!
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01.11.2020 17:38 Ответить
В Барселоне погромы кидались в полицейских жгли машины против корона ограничений если б так испанцев убивали унижали вышла вся страна и спалили и милицейские участки и самих мусоров а эти терпилы ходят только строго по воскресеньям а завтра на работу на учебу сколько повторять или вы(народ) или они(мусора власть) третьего не дано договорится не получится он не уйдет сам и без ущерба сожженых машин барикад смертей не обойтись к сожалениюМарш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 6448
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01.11.2020 17:40 Ответить
Kuropati eto gde ruskije rastreliali 100 tysiac belorusov i na nemcev xoteli povesat?
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01.11.2020 17:43 Ответить
Ну здесь-то они им чем помешали??? Вроде не центр Минска, правительственных зданий нет, движение не блокируют. Идиоты...
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01.11.2020 17:43 Ответить
Рашковумнікам які не вилазили з Мухосранськів не дай горілки, а дай пофілософствовать про европейські країни. Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб - Цензор.НЕТ 9429
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб - Цензор.НЕТ 3703
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01.11.2020 17:55 Ответить
чем? пытаются вести себя как свободные люди
а рабам это не положено
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02.11.2020 00:01 Ответить
Раз уж на то пошло. Гулять так гулять..

Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек - Цензор.НЕТ 2989
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01.11.2020 17:45 Ответить
Вывод прост-во всех странах мировое правительство ужесточает режим.
Но хер им на воротник-будем веселиться,общаться,петь песни,собираться,и если придется- защищаться.Не теряем веры в борьбе з рептилоидами!!!
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01.11.2020 17:50 Ответить
как говорят кацапы - братьянавек белорусссов - бей болотного раба с молоду, будет он как золото.
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01.11.2020 17:51 Ответить
внедрил таки "старший брат" в бело раше братский принцип - бьют, значит любят.
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01.11.2020 17:56 Ответить
был бы у нас президентом не шут то можо было бы разыграть "карту" Беларуси в обмен на Крым и лугандон + дать возможность бчб патриотам самим решать свою судьбу, пока кремль беременен транзитом власти - заслать несколько сотен "мирных наблюдателей" в Минск...
Кремль очень боится потярять Беларусь - найдутся ли у нас АВантюристы помочь беларусам свергнуть таракана?......
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01.11.2020 17:56 Ответить
ты тяжко бредишь
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02.11.2020 00:00 Ответить
Допоки сябри не зрозуміють , що ЦЕ ВІЙНА, а на війні перемагає той хто сильніший і на війні всі засоби підходять для перемоги, - нічого не буде. Будуть ганяти сотні ментів тисячі і навіть сотні тисяч беззбройних чесних людей.,Як зграя собак ганяє тисячу овець...
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01.11.2020 18:34 Ответить
Допоки сябри не зрозуміють , що ЦЕ ВІЙНА, а на війні перемагає той хто сильніший і на війні всі засоби підходять для перемоги, - нічого не буде. Будуть ганяти сотні ментів тисячі і навіть сотні тисяч беззбройних чесних людей.,Як зграя собак ганяє тисячу овець...
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01.11.2020 18:35 Ответить
А на коні пастух з палкою.
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01.11.2020 20:05 Ответить
Як з собаками...
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01.11.2020 18:40 Ответить
Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек.
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Требовали их покормить дранниками и нести цветы!
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01.11.2020 19:32 Ответить
А гдето в лесах беларусские партизаны бастуют против произвола лукафюрера.
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01.11.2020 19:43 Ответить
Марш у Мінську: силовики стріляли в повітря, застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, затримали близько ста осіб - Цензор.НЕТ 7917
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01.11.2020 19:51 Ответить
На Росії в 1913 році, виявляється, робітники і службовці мали приблизно таку ж зарплату, як у нас тепер. І їздили за кордон, і був середній клас, але це не сподобалось одній іншій країні, вона заслала провокатора, який організував революцію, а затим громадянську війну, розруху, голод, концлагерь...
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01.11.2020 20:01 Ответить
Цікаві ці белоруси, як той з анєкдота - постіно наступають на тіж граблі і будуть наступати і далі як що не зрозуміють що їх ворог Московія і Кремль, а не ії союзник Лукаш.
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01.11.2020 20:36 Ответить
Всё это более походит на какой-то театр или цирк. В Киргизии вопрос практически решили за сутки! Революции и снос власти никогда не обходились без жертв и вооруженной борьбы. Белорусы решили изменить историю - ждут, когда Лука поблагодарит их за предложение покинуть свой пост и свалит...но вот беда - ему валить особо некуда, нигде, в т.ч. и в России его не ждут! Поэтому эти ожидания бесполезны и эти прогулки под участившимися дождями закончатся массовыми ОРВИ и не более. К тому иже их ОМОН и вояки потихоньку калечат.
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01.11.2020 21:20 Ответить
к сожалению сябры всё прое....ли... теперь лука с титуханами и фсбэшниками карателями сотрут всех на своём пути... поезд ушол.... нужно сразу было когда вышли миллионы человек стеной итдти штурмовать власть...когда не было ни водомётов. ни титушек, ни бешеных омоновцев и русской помощи в титуханах... и так далее . а теперь все перекалечены, все арестованы и посажены и в бегах по миру.... не даст путин с лукой сделать майдан...(( ну выже не слепые если видите что происходит...
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01.11.2020 22:30 Ответить
когда в стаде овец нет вожака то хозяином становится волк
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01.11.2020 22:47 Ответить
гоняют митингарей, как куропаток...
а все потому, что беззубые
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01.11.2020 23:58 Ответить
опыт овоща научил, что уступки спонсируемым западными спецслужбами демонстрациям ничего не дают, надо как в китае, разогнал сволочей танками и через 30 лет - первая экономика мира
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02.11.2020 04:44 Ответить
 
 