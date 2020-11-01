Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции. В столице РБ шествие направлялось к урочищу Куропаты, однако встретило сопротивление силовиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, милиция и ОМОН попытались помешать движению колонны. По сообщению очевидцев, сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, применили против участников акции слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В МВД Беларуси подтвердили стрельбу, сославшись на "предотвращение беспорядков".
"Возле "Экспобела" силовик стрелял вслед убегающему мужчине. Красный Крест утверждает, что это "резина", пули остались внутри, пострадавший передан медикам, сообщает читатель. Стрелявший был в спортивных штанах и кроссовках, камуфляж только сверху", - сообщает издание.
По данным правозащитного центра "Весна", задержаны около ста человек, подавляющее большинство - в Минске.
Несмотря на препятствия, тысячи людей все же прорвались в Куропаты. Они возложили к мемориалу цветы и зажгли возле него свечи.
Пожалуйста, подождите...
Кацапов задержали или белорусов?
Он хуже Чекатило потому шо на его совести уже больше убийств и пыток...
Наоборот, Луценко сказал, что мы тогда были дураками и поддались на кацапскую провокацию.
Да, мля, поспорил бы, но твоя реплика не оспорима...
а рабам это не положено
Но хер им на воротник-будем веселиться,общаться,петь песни,собираться,и если придется- защищаться.Не теряем веры в борьбе з рептилоидами!!!
Кремль очень боится потярять Беларусь - найдутся ли у нас АВантюристы помочь беларусам свергнуть таракана?......
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Требовали их покормить дранниками и нести цветы!
а все потому, что беззубые