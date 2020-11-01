Нарушения при подсчете голосов в Одессе: Женщина вне участка заполняет чистые протоколы, ориентируясь на сообщения в телефоне. ВИДЕО
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В Одессе все еще не завершился подсчет голосов. За прошедшие дни комиссии считали и пересчитывали по несколько раз бюллетени.
Были зафиксированы тысячи нарушений законодательства, составлены 170 протоколов об админнарушениях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Деловую Одессу.
Сайты и телеграм-каналы пестрят видеофактами нарушений. Например, Профессор Мориарти сообщает о нарушении на УИК №511312, которую возглавляет представитель ОПЗЖ. На видео четко видно, как чистые протоколы заполняются на подоконнике.
"Действующие лица: 1. глава комиссии по квоте ОПЗЖ Светлана Волошина (от Николая Скорика), 2. замглавы Наталья Барбулак (от Андрея Пальчевского), 3. секретарь по квоте "За майбутне" Виктория Масловская-Кушнир (от Сергея Калинчука). Место действия: подоконник. Чистые протоколы, подписанные всеми членами комиссии, заполняются не на участке, а на подоконнике. Невежливая женщина вносит туда нужные цифры, переписывая их из сообщения в телефоне. Вот так делаются результаты голосования", - отмечается в сообщении.
По данным начальника главного регионального управления Национальной полиции Олега Беха, одесская полиция получила 1067 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Как подчеркнул Олег Бех, полицейские тщательно отслеживают, фиксируют и проверяют всю информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства. В том числе отслеживают такие сообщения в социальных сетях.
Примечательно, что в других крупных городах Украины уже известны результаты голосования, отмечает "Деловая Одесса".
Пожалуйста, подождите...
Інакше смертна кара.
Потерялись, наверное...
- Ой вэй! Просто у меня нет денег на похороны.
- Не морочьте мине голову за эту причину! Я щас видел Фиму, он рассказал мине, сколько лет ви ходите до его жены! Таки я уверен, шо он вам не откажет в финансировании этого мероприятия!
Одно время близко наблюдал (в Ирпене) как распределяли эти самые проценты по всем участкам: сколько за Юлю? сколько за Витю? чтоб было так, как задумано, и очень, очень, правдоподобно.
В селе (в Конотопском районе), это получалось более гротескно, поскольку там ваты больше (99,9999%). Там вся эта **...вая шушера, что в комиссиях заседает, сама творит нужный результат. Рпц и сексотский потенциал совка, используется среди этой биомассы на все 100%.
В маленьких городках (Ирпень, Буча), там многие пенсы на цепочках повисли. Доходило до того, что они, во время предвыборных циклов, превращались в биороботов. Все подвязывалось к агентам влияния, к рпц и прочему российскому диверсионному дерьму. Они как на наркотиках жили. Им не только сериалы о голобородьке втюхивали , которые надобно было просматривать (и обсуждать), но и продукты подбрасывали и всякую психотерапевтическую хрень втирали в сознание в сеансах (немножко понаблюдал за этой зомбо-возней).
Революция достоинства прервала процесс уничтожения Украины. Теперь он снова, видимо, возобновлен. Зе-клован, задуман ими, как переходной тип. Творец хаоса...