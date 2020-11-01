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Нарушения при подсчете голосов в Одессе: Женщина вне участка заполняет чистые протоколы, ориентируясь на сообщения в телефоне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В Одессе все еще не завершился подсчет голосов. За прошедшие дни комиссии считали и пересчитывали по несколько раз бюллетени.

Были зафиксированы тысячи нарушений законодательства, составлены 170 протоколов об админнарушениях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Деловую Одессу.

Сайты и телеграм-каналы пестрят видеофактами нарушений. Например, Профессор Мориарти сообщает о нарушении на УИК №511312, которую возглавляет представитель ОПЗЖ. На видео четко видно, как чистые протоколы заполняются на подоконнике.

"Действующие лица: 1. глава комиссии по квоте ОПЗЖ Светлана Волошина (от Николая Скорика), 2. замглавы Наталья Барбулак (от Андрея Пальчевского), 3. секретарь по квоте "За майбутне" Виктория Масловская-Кушнир (от Сергея Калинчука). Место действия: подоконник. Чистые протоколы, подписанные всеми членами комиссии, заполняются не на участке, а на подоконнике. Невежливая женщина вносит туда нужные цифры, переписывая их из сообщения в телефоне. Вот так делаются результаты голосования", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Член избиркома в селе на Черниговщине Бутенко рассказала о массовых нарушениях на выборах. ВИДЕО

По данным начальника главного регионального управления Национальной полиции Олега Беха, одесская полиция получила 1067 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как подчеркнул Олег Бех, полицейские тщательно отслеживают, фиксируют и проверяют всю информацию о возможных нарушениях избирательного законодательства. В том числе отслеживают такие сообщения в социальных сетях.

Примечательно, что в других крупных городах Украины уже известны результаты голосования, отмечает "Деловая Одесса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Васильковская ТИК затягивает подсчет голосов в интересах "Слуги народа", - член ТИК Плескач

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Девятнадцатилетний сын Натальи Королевской Ростислав Солод стал депутатом Краматорского горсовета. А чего добился ты?Нарушения при подсчете голосов в Одессе: Женщина вне участка заполняет чистые протоколы, ориентируясь на сообщения в телефоне - Цензор.НЕТ 3370
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01.11.2020 18:38
+13
Це, по ідеї, вже не женщина а підслідна особа.
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01.11.2020 18:34
+13
Услиштє Домбас!
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01.11.2020 18:41
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Це, по ідеї, вже не женщина а підслідна особа.
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01.11.2020 18:34 Ответить
а шо вы хотите Е-е-е-ю! Новый админ-здание на 98 млн гривен дороже купленное Трухлявым хотя и больше... ну да ладно и даже те не вернулись в казну... а украдены... КРАЯН тот самый гребанный Краян а рядом 2 Христианское кладбище в 30 метрах все так символично глухота тупик загагулина красава просто для таких вот делишек эти в комиссиях геть страх растеряли...сразу видно истинно "синагожная харя Сара" из рядов за Путина...
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01.11.2020 18:40 Ответить
Девятнадцатилетний сын Натальи Королевской Ростислав Солод стал депутатом Краматорского горсовета. А чего добился ты?Нарушения при подсчете голосов в Одессе: Женщина вне участка заполняет чистые протоколы, ориентируясь на сообщения в телефоне - Цензор.НЕТ 3370
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01.11.2020 18:38 Ответить
Услиштє Домбас!
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01.11.2020 18:41 Ответить
Всьо прально, лахам работу, главное шоб лох при дєлє бил и нє путался под ногами. Не треба їм ніяк прав, свобод і гідності. Головне щоб погонич був із своїх та на русском язике заганяв їх в забій, на завод і фабрику.
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01.11.2020 18:42 Ответить
Такое впечатление, шо два поца, ещё и состоят в интимных отношениях, т. е. Кто-то кого-то вжарит)))
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01.11.2020 20:03 Ответить
Ех, сєрьогу підрахуя отодвінулі от процесса, у нього б полічили (посчитали) як треба. А тепер одні нездари і комедіянти, нічого складнішого як жрать, ржать и срать не вміють.
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01.11.2020 18:38 Ответить
А шо, джилізація в дії.
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01.11.2020 18:42 Ответить
Стаття. Вона має сидіти.
Інакше смертна кара.
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01.11.2020 18:55 Ответить
Когда-то камеры покупали на каждый участок....
Потерялись, наверное...
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01.11.2020 19:05 Ответить
- Рабинович, в чём таки сэкрэт вашего долголетия?
- Ой вэй! Просто у меня нет денег на похороны.
- Не морочьте мине голову за эту причину! Я щас видел Фиму, он рассказал мине, сколько лет ви ходите до его жены! Таки я уверен, шо он вам не откажет в финансировании этого мероприятия!
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01.11.2020 19:20 Ответить
А на тюрму поехать! Уверен за труханова или за скорика, зажопинцы совсем ***.нутые, ещё и морда лица что-то знакомая, вспомню, напишу!
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01.11.2020 20:00 Ответить
Щас для опызажопы наколдуют.
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01.11.2020 20:26 Ответить
Скоріш за все вже наколдували та наколядували. Сміх та й горе.
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01.11.2020 21:01 Ответить
Мне, всегда - 30 лет независимости, - умиляет (и удивляет, еще покамест) эта тупая, безумная вера, украинцев, что это они голосуют, а не ими (манипулируя их сознанием) голосуют.
Одно время близко наблюдал (в Ирпене) как распределяли эти самые проценты по всем участкам: сколько за Юлю? сколько за Витю? чтоб было так, как задумано, и очень, очень, правдоподобно.
В селе (в Конотопском районе), это получалось более гротескно, поскольку там ваты больше (99,9999%). Там вся эта **...вая шушера, что в комиссиях заседает, сама творит нужный результат. Рпц и сексотский потенциал совка, используется среди этой биомассы на все 100%.
В маленьких городках (Ирпень, Буча), там многие пенсы на цепочках повисли. Доходило до того, что они, во время предвыборных циклов, превращались в биороботов. Все подвязывалось к агентам влияния, к рпц и прочему российскому диверсионному дерьму. Они как на наркотиках жили. Им не только сериалы о голобородьке втюхивали , которые надобно было просматривать (и обсуждать), но и продукты подбрасывали и всякую психотерапевтическую хрень втирали в сознание в сеансах (немножко понаблюдал за этой зомбо-возней).
Революция достоинства прервала процесс уничтожения Украины. Теперь он снова, видимо, возобновлен. Зе-клован, задуман ими, как переходной тип. Творец хаоса...
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02.11.2020 05:20 Ответить
боротьба за місцеві удільні князівства завжди супроводжувалася більшими фальсифікаціями.
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02.11.2020 10:19 Ответить
 
 