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Львовщина (2684) памятник (2209) память (1456) Ян Осока (1501)

Первый в Украине памятник погибшим военным пожарным открыли на Львовщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

Таким образом увековечена память сержанта Михаила Ткачишина, старшего солдата Олега Майстришина, солдата Станислава Потапчука и солдата Сергея Майбороды. Они погибли во время тушения пожаров в зоне ООС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрмияInform.

Памятный знак открыли на территории школы подготовки и переподготовки специалистов пожарной охраны Учебного центра Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

Знак представляет собой козацкий крест высотой в несколько метров, увенчанный гербом военной пожарной службы, у подножия которого расположена мраморная плита с именами и портретами погибших героев.

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"По словам побратимов погибших героев, этот памятник станет символом того, что потери Украины никогда не будут забыты. Они будут гореть и болью отдаваться через поколения нашего народа", - отмечается в сообщении.

Первый в Украине памятник погибшим военным пожарным открыли на Львовщине 01
Первый в Украине памятник погибшим военным пожарным открыли на Львовщине 02

Автор: Ольга Лузан
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕПервый в Украине памятник погибшим военным пожарным открыли на Львовщине - Цензор.НЕТ 8543
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01.11.2020 20:57 Ответить
Як сумно, що у нас гинуть такі молоді, здорові, гарні чоловіки, які могли подовжити свій рід такими ж свідомими українцями і ще довгі роки бути потрібними своїй державі. Хай буде довгою та світлою пам'ять про хоробрих вогнеборців!!!
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01.11.2020 22:24 Ответить
Вічна пам'ять...
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02.11.2020 00:19 Ответить
Вічна пам'ять...

Перший в Україні пам'ятник загиблим військовим пожежникам відкрили на Львівщині - Цензор.НЕТ 7590
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02.11.2020 09:53 Ответить
 
 