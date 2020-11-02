"Стреляй!", - безоружный белорус грудью пошел на силовика с ружьем. ВИДЕО

Участник акции протеста в Минске не испугался, когда человек в форме наставил на него оружие. Он расстегнул куртку, поднял футболку и шагнул навстречу дулу с голой грудью.

Видео инцидента опубликовано на канале Euroradio Live в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

В описании сказано, что инцидент произошел на улице Калиновского в Минске.

На этих кадрах видно, как толпа протестующих теснит силовиков, скандируя "Уходи!". Один из них наставляет оружие на мужчину в красной куртке. Но вместо того, чтобы отступить, тот подставляет грудь.

Силовики отступают.

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