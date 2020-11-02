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"Стреляй!", - безоружный белорус грудью пошел на силовика с ружьем. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Участник акции протеста в Минске не испугался, когда человек в форме наставил на него оружие. Он расстегнул куртку, поднял футболку и шагнул навстречу дулу с голой грудью.
Видео инцидента опубликовано на канале Euroradio Live в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
В описании сказано, что инцидент произошел на улице Калиновского в Минске.
На этих кадрах видно, как толпа протестующих теснит силовиков, скандируя "Уходи!". Один из них наставляет оружие на мужчину в красной куртке. Но вместо того, чтобы отступить, тот подставляет грудь.
Силовики отступают.
Также на Цензор.НЕТ: Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Топ комментарии
+56 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий01.11.2020 23:03
+44 Георгий Землепашец
показать весь комментарий01.11.2020 23:04
+30 NonCFist
показать весь комментарий01.11.2020 23:15
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Пожалуйста, подождите...
митингари активны, но... их мало и они сами решили быть беззубыми
поэтому - без шансов на победу
не знаешь элементарного о белоруссии а туда же, политические "эксперты"!
а ведь говорили мы, и много раз... ладно, для такого тупаря как ты повторю еще раз!
считаем
15-20% у луки было изначально, до 9 августа
когда пошли протесты, это что? нестабильность! то, что не нравится конформистам, коих в любом обществе минимум 30%
лука - это что? стабильность! ну, ты понял: 20% + 30%
а потом заработала рашкованская пропагада (их спецы были выписаны прямо в управляющие кресла белгостелерадио)
рашкованская пропаганда мобилизовала пассивную ранее вату, а это плюс еще минимум 30%... минимум!
вот и считай, болван!
ты что, не видишь, как редеют ряды протестующих неделя от недели?
не смотришь видосики, как ябатьки стучат на митингующих, как помогакют ментам их ловить, как публично ругают митингующих, как выходят на работу начинавшие было митинговать в августе и сейчас работяги???
ты просто не хочешь этого видеть, ты хочешь находиться в выдуманном розовопонниевном мире
ну, и чем же ты тогда от кацапов отличаешься?
НИ-ЧЕМ! такой же тупой дегенерат, только с другим знаком
иди работай над собой, горе ты...
во-вторых, тебе, еще одному дегенерату, повторю то, что сказал выше
15-20% у луки было изначально, до 9 августа
когда пошли протесты, это что? нестабильность! то, что не нравится конформистам, коих в любом обществе минимум 30%
лука - это что? стабильность! ну, ты понял: 20% + 30%
а потом заработала рашкованская пропагада (их спецы были выписаны прямо в управляющие кресла белгостелерадио)
рашкованская пропаганда мобилизовала пассивную ранее вату, а это плюс еще минимум 30%... минимум!
вот и считай, болван!
ты что, не видишь, как редеют ряды протестующих неделя от недели?
не смотришь видосики, как ябатьки стучат на митингующих, как помогакют ментам их ловить, как публично ругают митингующих, как выходят на работу начинавшие было митинговать в августе и сейчас работяги???
ты просто не хочешь этого видеть, ты хочешь находиться в выдуманном розовопонниевном мире
глупый дурак
-Не буду-с.
- Но почему?
-Нада.
Європейська держава Білорусь буде вільною? Шкода але напевно що ні. Тому що скоро перетвориться в бридку безправну кацапську колонію Бо так запланували криваві диктатори вбивці свого народу, шакали фашисти )(уйло и Лука.
все это в болоруссии длится уже почти 3 месяца
уже самые тупые должны были все понять, но нет... продолжают повторять ТВ-сказки...
теперь понятно, откуда у клоуна было 73% и почему они так медленно уменьшались все эти 1,5 года...
и не некому будет луку защищать
усе в Божьих руках
престолы утверждаются правдой (с)
- Стреляйте-стреляйте! Всех не перестреляете!
и проникновенно запеть:
"Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди.
Навеки умолкли весёлые хлопцы,
В живых я остался один"©