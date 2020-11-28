"Байрактары" охотятся на армянскую пехоту в траншеях. ВИДЕО
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Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео того, как беспилотники "Байрактар" уничтожают военнослужащих противника в траншеях.
Видео опубликовано на странице Минобороны Азербайджана в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Издание Haqqin.az утверждает, что оно было снято в районе в направлении населенного пункта Мартуни (Ходжавенд).
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https://www.youtube.com/watch?v=HhXr2cpRsRM&feature=emb_logo