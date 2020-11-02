Беспилотники "Байрактар" и квадрокоптеры "Каргу" армии Азербайджана уничтожили 8 армянских орудий. ВИДЕО
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Беспилотники "Байрактар" и квадрокоптеры "Каргу" армии Азербайджана уничтожили 8 армянских орудий в Нагорном Карабахе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атак беспилотников опубликовало министерство обороны Азербайджана.
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+33 Fantomas
показать весь комментарий02.11.2020 09:49
+26 Mehman Aslanov
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+23 Костянтин Залізняк
показать весь комментарий02.11.2020 10:00
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это как будто война с папуасами ))
самолетов (Ил-114 и Ил-96) пойдет 109,3
млрд рублей. А для чего? Авиационный комплекс им. Ильюшина возглавил сын вице-премьера
Дмитрий Рогозин Алексей, то есть эти сто миллиардов, пролоббированных его
отцом, предстоит осваивать сыночку.
http://carnegie.ru/commentary/?fa=67843
а жизненонеобходимая составляющая.... отьедь 50км от Садового Кольца и увидишь
в каком состоянии глубинка эРиФреиии...
Поэтому вывод очевиден - нам нужно срочно совершенствовать ПВО.
а ты чо? утер харчки и опять побежал с твоими боярышниковыми белочками?
все видят как расийские ракеты взлетают и тут же падают, или делают кроговое алеверды и рушаться в воду как в Крыму было..
поэтому аргументов у тебя товарищ прапорщик нет
пиз*ун ты ватный, нет фактов, то не пиши больше чушь
байрактару - байрактарово
«Кілька автомобілів колони й особовий склад були знищені прицільним і комбінованим вогневим ударом авіації та артилерії»
Удари по кортежу відбувалися на Ходжавендському напрямку.
https://www.youtube.com/watch?v=HhXr2cpRsRM&feature=emb_logo
Утилизация армянских террористов продолжается, как в живой силе, так и в технике. https://www.youtube.com/watch?v=idrd7mZhVD4&t=3s
Скотобойня им. Никола Пашиняна продолжает свою работу. Трупы оккупантов на освобожденных территориях https://www.youtube.com/watch?v=n641qBhauLw
Уничтожение военных грузовиков с боеприпасами армянских террористов https://www.youtube.com/watch?v=D6quuUVJYh0&t=6s
Ликвидация живой силы армянских террористов. https://www.youtube.com/watch?v=q2vD5GoSXH0&t=2s
Уничтожен "президентский" кортеж армянских террористов. https://www.youtube.com/watch?v=HU6NXPhsJjc&t=52s
там в основном азербайджан воюет
турция - так, на подхвате
Байрактары в Карабахе - это азербайджанские БПЛА, не турецкие
есть в Азербайджане завод по их производству, операторов там готовят уже минимум 5 лет
аналогично и с израильскими Харопами в Азербайджане
ты ведь не знал об этом, не так ли?
вот, а тупню написал
учи матчасть!
и прежде всего, что тебе, весьма далекому от этого человеку, стоит осознать - богатый Азербайджан готовился к матч-реваншу 30 лет
были заблаговременно заключены стратегические союзы с Израилем и Турцией, удалось подгадать момент когда Россия и Иран оказались не готовы вмешаться
пшел на бутылку и просить прощения у каДырки
Dahir Insaat - Russian Unmanned Drone System Anti-Tank Simulation
https://youtu.be/fbEED8ZHLLQ
Russian Container Missile Complex CLUB-K
https://youtu.be/81E41ZEKi0g
На самом деле в реальности,не могут свалить Байрактары
"Детский сад, штаны на лямках...".
удар в спиину*** в сраку. Вот и вся вяликая супердяржава