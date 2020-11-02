Беспилотники "Байрактар" и квадрокоптеры "Каргу" армии Азербайджана уничтожили 8 армянских орудий. ВИДЕО

Беспилотники "Байрактар" и квадрокоптеры "Каргу" армии Азербайджана уничтожили 8 армянских орудий в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атак беспилотников опубликовало министерство обороны Азербайджана.

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