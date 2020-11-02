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Беспилотники "Байрактар" и квадрокоптеры "Каргу" армии Азербайджана уничтожили 8 армянских орудий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Беспилотники "Байрактар" и квадрокоптеры "Каргу" армии Азербайджана уничтожили 8 армянских орудий в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атак беспилотников опубликовало министерство обороны Азербайджана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Байрактары" охотятся на армянскую пехоту в траншеях. ВИДЕО

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Топ комментарии
+33
всу суть т.к. называемой росийской мощи ))
это как будто война с папуасами ))
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02.11.2020 09:49
+26
Азербайджанская армия уничтожает армянских террористов . https://www.youtube.com/watch?v=flhcJHXVUHU

Утилизация армянских террористов продолжается, как в живой силе, так и в технике. https://www.youtube.com/watch?v=idrd7mZhVD4&t=3s

Скотобойня им. Никола Пашиняна продолжает свою работу. Трупы оккупантов на освобожденных территориях https://www.youtube.com/watch?v=n641qBhauLw

Уничтожение военных грузовиков с боеприпасами армянских террористов https://www.youtube.com/watch?v=D6quuUVJYh0&t=6s

Ликвидация живой силы армянских террористов. https://www.youtube.com/watch?v=q2vD5GoSXH0&t=2s

Уничтожен "президентский" кортеж армянских террористов. https://www.youtube.com/watch?v=HU6NXPhsJjc&t=52s
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02.11.2020 09:57
+23
А тим часом український ВПК ридає крокодилячими сльозами за "парушениє связи" с пєдєрацієй ришистів. Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 5636
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02.11.2020 10:00
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Правила форума Совет форумчан
всу суть т.к. называемой росийской мощи ))
это как будто война с папуасами ))
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02.11.2020 09:49 Ответить
Вывод. Наше совковое ПВО нужно менять.
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02.11.2020 10:31 Ответить
Иначе беспилотники русни разнесут его в хлам.

Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 4055
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02.11.2020 10:31 Ответить
Кацап Игорь Сергеев, в каждой теме про Карабах бегает с фотографиями макетов ударных российских беспилотников из стеклопластика. Ему очень хочется верить, что в россии могут создать ударный беспилотник, он выдает желаемое за действительное, но к счастью в отсталой россии нет ни технологий, ни специалистов, способных создать высокоточный ударный беспилотник. Все что они могут - это модернизировать старый советский хлам.
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02.11.2020 11:16 Ответить
одним словом - козломордый кацап)
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02.11.2020 11:36 Ответить
Вообще-то там ежегодно сотню самолётов производят (разных: пассажирские, транспортные, боевые, специальные). Надеюсь Вы не будете отрицать, что сверхзвуковой истребитель несколько сложнее пропеллерного беспилотника?
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02.11.2020 13:02 Ответить
как вы создаете "свои" технологии я знаю не по наслышке. Не-а, вы вообще не при делах, ваши в этих проектах только деньги. И то не ваши, а сибирские, -- доходы от нефти, ибо руками так ниухя и не научились делать.
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02.11.2020 13:18 Ответить
Не знаю про технологии, говорю только про самолёты.
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02.11.2020 13:23 Ответить
На Капациии... На возрождение старых (СТАРЫХ!!!, какой еще Маск Илон?) советских
самолетов (Ил-114 и Ил-96) пойдет 109,3
млрд рублей. А для чего? Авиационный комплекс им. Ильюшина возглавил сын вице-премьера
Дмитрий Рогозин Алексей, то есть эти сто миллиардов, пролоббированных его
отцом, предстоит осваивать сыночку.

http://carnegie.ru/commentary/?fa=67843
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02.11.2020 19:48 Ответить
Да, они делают самолёты. Мы уже нет.
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02.11.2020 20:00 Ответить
Выкинь этот мусор из головы. Самолет самостоятельно может сделать только 2 структуры: США и Евро Союз.
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02.11.2020 20:35 Ответить
Мы и несамостаятельно не можем, в отличие от русни. Нефтедоллары там решают.
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02.11.2020 20:40 Ответить
Все верно. вЯличение КоленоВстана измеряется "Нефтедолларами"!!!
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02.11.2020 20:44 Ответить
Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 2845
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02.11.2020 20:40 Ответить
Это называется "против русни санкции" Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 3287 А за нас весь мир, но самолётов ноль!
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02.11.2020 20:44 Ответить
Ты пьяный? Это "Картинка" до 2014 (до санкций) показывает тебе (только трезвому) из чего состоит так наказываемый "хруССкий самолет"... начиная с названия "sukhoi superjet" --- УСЕ ИМПОРНОЕ!!!
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02.11.2020 20:47 Ответить
Прошло 6 лет, и говноджеты также выпускаются, а у нас авиастроение в коме Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 6502
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02.11.2020 20:50 Ответить
Ну делают кацапы ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА из импортных комплектующих самолет... для Мордора самолеты жизненно необходимы!!! - смотри карту (географию)...
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02.11.2020 20:58 Ответить
Мы не делаем ни для какого Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 8990
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02.11.2020 21:00 Ответить
а еще Украина не делает iPhone... для КоленоВстан самолетостроение - это не престиж/понты,
а жизненонеобходимая составляющая.... отьедь 50км от Садового Кольца и увидишь
в каком состоянии глубинка эРиФреиии...
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02.11.2020 21:40 Ответить
Речь изначально о том, может ли русня строить беспилотники уровня "Байрактара". Мы с Вами пришли к выводу, что конечно может - все компетенции в авиастроении, а также поставки импортных комплектующих у них есть.
Поэтому вывод очевиден - нам нужно срочно совершенствовать ПВО.
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02.11.2020 21:45 Ответить
не может - вот к эжтому выводу мы с тобой пришли еще 2 недели назад

а ты чо? утер харчки и опять побежал с твоими боярышниковыми белочками?
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03.11.2020 08:00 Ответить
интересно, а что же я такое наблюдал в жулянах? вроде как обкатку нового АН-а какого-то. Несколько лет назад
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03.11.2020 14:01 Ответить
Несколько лет назад...
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03.11.2020 14:09 Ответить
так ты давай хоть одно подобное видео, как Азербайджан выкладывает с байкарами в бою. расия официально воюет в Сирии, поэтому если б это было реальной техникой, а не фотка на фотошопе, то такие видео должны быть, а так это просто фотошопчик ))
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02.11.2020 15:55 Ответить
Нет, это не фотошопчик. Это партия дронов "Орион", которые испытывают уже пару лет - Гугл даёт много фото и видео. Успели они побомбить Сирию или нет - неизвестно, возможно ещё нет.
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02.11.2020 17:02 Ответить
без видео реально боя, это всё брехня.

все видят как расийские ракеты взлетают и тут же падают, или делают кроговое алеверды и рушаться в воду как в Крыму было..
поэтому аргументов у тебя товарищ прапорщик нет
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02.11.2020 17:56 Ответить
Есть ракеты и космические корабли, которые до сих пор возят американцев в космос и обратно. Есть ракетные двигатели, которые закупаются Штатами. Есть истребители, которые бомбят Сирию и продаются в другие страны тоже. Есть ракеты, которые сбивают пассажиров над Донбасом и Ираном. Этого достаточно? А что дадут видео? Всё равно скажете - мультик Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 8163
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02.11.2020 19:29 Ответить
Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 6805
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02.11.2020 20:31 Ответить
это ты про SPACE X что ли которые возят американцев? ))
пиз*ун ты ватный, нет фактов, то не пиши больше чушь
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02.11.2020 22:44 Ответить
оккупанту - оккупантово,
байрактару - байрактарово
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02.11.2020 09:52 Ответить
За повідомленням ЗМІ Туреччини, колона, в якій перебував так званий "Президент Нагірно-Карабаської Республіки" ("НКР") потрапила під авіаудар сил Азербайджану.

«Кілька автомобілів колони й особовий склад були знищені прицільним і комбінованим вогневим ударом авіації та артилерії»
Удари по кортежу відбувалися на Ходжавендському напрямку.

https://www.youtube.com/watch?v=HhXr2cpRsRM&feature=emb_logo
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02.11.2020 09:56 Ответить
Азербайджанская армия уничтожает армянских террористов . https://www.youtube.com/watch?v=flhcJHXVUHU

Утилизация армянских террористов продолжается, как в живой силе, так и в технике. https://www.youtube.com/watch?v=idrd7mZhVD4&t=3s

Скотобойня им. Никола Пашиняна продолжает свою работу. Трупы оккупантов на освобожденных территориях https://www.youtube.com/watch?v=n641qBhauLw

Уничтожение военных грузовиков с боеприпасами армянских террористов https://www.youtube.com/watch?v=D6quuUVJYh0&t=6s

Ликвидация живой силы армянских террористов. https://www.youtube.com/watch?v=q2vD5GoSXH0&t=2s

Уничтожен "президентский" кортеж армянских террористов. https://www.youtube.com/watch?v=HU6NXPhsJjc&t=52s
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02.11.2020 09:57 Ответить
А тим часом український ВПК ридає крокодилячими сльозами за "парушениє связи" с ********** ришистів. Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 5636
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02.11.2020 10:00 Ответить
правильнее сказать не уничтожили, а повредили орудия, уничтожить эти железяки можно только взрывом в стволе...
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02.11.2020 10:04 Ответить
В условиях карабаха и армении...то бишь при полном отсутствии ремонтной базы такие повреждения равносильны уничтожению...
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02.11.2020 10:15 Ответить
Там достатньо пошкодження прицілу чи накатника, і гармата перетворюється у металолом...
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02.11.2020 10:49 Ответить
ну так это типо на 200км\ч. на "Ладе" в стену - тоже не уничтожена ведь, но и не на ходу.
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02.11.2020 10:30 Ответить
200 км. на годину? На "Ладє"? В стіну, ще повірю. Все решта - перебільшення.
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02.11.2020 10:38 Ответить
А якщо "Ладу" з Евересту скинути?
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02.11.2020 11:01 Ответить
в першу наче промах
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02.11.2020 10:10 Ответить
Нам до азербайджана ще дуже далеко.
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02.11.2020 10:22 Ответить
До Азербайджана? До Турции, ты хотел сказать. На этих видео только флаг азербайджанский. И это подтверждает известную поговорку: Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А кто за нас так впишется? ...
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02.11.2020 12:09 Ответить
да нет
там в основном азербайджан воюет
турция - так, на подхвате
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03.11.2020 08:02 Ответить
На земле - да. А воздухе? Где была бы армия Азербайджана без байрактаров? Чьи они? Кто ими управляет?
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03.11.2020 09:05 Ответить
и в воздухе - тоже Азербайджан
Байрактары в Карабахе - это азербайджанские БПЛА, не турецкие
есть в Азербайджане завод по их производству, операторов там готовят уже минимум 5 лет
аналогично и с израильскими Харопами в Азербайджане
ты ведь не знал об этом, не так ли?
вот, а тупню написал
учи матчасть!

и прежде всего, что тебе, весьма далекому от этого человеку, стоит осознать - богатый Азербайджан готовился к матч-реваншу 30 лет
были заблаговременно заключены стратегические союзы с Израилем и Турцией, удалось подгадать момент когда Россия и Иран оказались не готовы вмешаться
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03.11.2020 23:53 Ответить
Ты невоспитанное чмо, прежде чем грубить и хамить незнакомому человеку, научись читать. Несмотря на то, что ты по-честному всех предупредил своим ником, с тобой лучше в диалоги не вступать, я все же обращу твое "дилетанское" внимание на то, что в моем посте НЕТ утверждений, там только вопросы. И свои "дилетантские инсайты" неплохо было бы подтверждить пруфами.
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04.11.2020 09:09 Ответить
а я свой ник взял специально - чтобы такие дауны, как ты, на него реагировали, ха-ха-ха!
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04.11.2020 10:22 Ответить
пы.сы. в общем, с тобой, номерной козломордый, все понятно
пшел на бутылку и просить прощения у каДырки
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04.11.2020 10:23 Ответить
P.S. Вполне допускаю, что турки могли командировать в Азербайджан десяток-другой сверхопытных операторов Байрактаров (ну вот пролсто суперепуперопытных, имеющих 3-4-х годичный опыт боевого применения, начиная с охоты за боевиками РПК). Но сами машинки - азербайджанские, это 100%. Как 100% и то, что большинство операторов - азербайджанцы.
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04.11.2020 00:06 Ответить
Рано чи пізно, кацапо-ординці знайдуть ефективний захист від ударних безпілотників. Час і заборона відповідати на обстріли козломордих, діє на руку орді. І тому, витрачені кошти на закупку безпілотників, які десь далеко в тилу потихеньку виходять з ладу, є не що інше, як замаскована фінансова диверсія. Он "джавеліни", на які витратили кошти, жодного разу не використовувались проти ординських танків, і коли їх нещодавно хотіли задіяти на навчаннях, просто не спрацювали.
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02.11.2020 10:35 Ответить
Поперше, не спрацював один Джавелін і не факт що там не "людський фактор". По-друге, рано чи пізно проти любого спису винайдуть щит, а потім винайдуть новий спис і так безкінця. Та, якщо ви не навчилися воювати списом то, ************* спис вам користі не дасть.
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02.11.2020 13:35 Ответить
Саме людський фактор я і мав на увазі. І скільки ще "джавелінів" не спрацює в потрібний момент, не відає ніхто. Ну а на рахунок того:"...якщо ви не навчилися воювати списом то, ************* спис вам користі не дасть." - не згоден. Самий передовий військовий загін армій зразка Першої Світової, нічого не вартий в ******** реаліях. Тому я вважаю, що зберігаючись на складах певний час, чи то рік, чи п'ять років, закуплені "вчора" безпілотники будуть "завтра" виглядіти, як якась рухлядь. А якщо до цього фактору а ще + людський, то ця зброя стане рухляддю вже "сьогодні".
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02.11.2020 15:58 Ответить
І що робити тепер пересічному ватнику після всього цього? Йти з горя в аптеку за боярою?
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02.11.2020 10:35 Ответить
Це ти сам в себе питаєш? Прикольно... Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 8830
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02.11.2020 11:55 Ответить
Почему Азербайджан все активнее подключает военную авиацию? https://www.youtube.com/watch?v=0m4x-s7D_Ds
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02.11.2020 10:43 Ответить
Мені цікаво - цим "потомкам каптьорів" і "хліборізів" хто-небудь пояснював, що таке "маскування позицій", "для чого" і "як" воно робиться?...Виставили усе, як на полігоні...
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02.11.2020 10:47 Ответить
Ну так москали только ролики клепают победоносные о мощи своего оружия
Dahir Insaat - Russian Unmanned Drone System Anti-Tank Simulation

https://youtu.be/fbEED8ZHLLQ

Russian Container Missile Complex CLUB-K

https://youtu.be/81E41ZEKi0g

На самом деле в реальности,не могут свалить Байрактары Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 7367
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02.11.2020 11:04 Ответить
Цікаві "кінушки про войнушку"... Прямо, наче довоєнний "Если завтра война...".
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02.11.2020 11:34 Ответить
Ну это ролики симулякры,которые вызывают гордость у москалей,но не существуют в реальности.Як казав Невзоров,у москалей соляра воруется не доходя до танков.А тут такие технологии вооружений!Щоб такие комплексы содержать и эффективно использовать надо не родиться на Мордоре.Байрактар не самый суперский дрон.Але и на него у москалей нема управы. Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 5351
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02.11.2020 11:54 Ответить
Та я розумію... І не тільки це, розумію... Я бачу, що ті, хто ці симулякри робив, поняття не має про організацію бойових дій... Так, надивився американських "стрілячок, і відтворив те саме, на більш серйозному рівні... Він не знає, що набагато краще і ефективніше наносить удар по місцях розвантажування, по вузлам зосередження, по рубежу розвертання... А він поставив засоби ураження (судячи по скиданню з парашутами), на ворожій території, практично, по фронту, а не біля доріг, по яких будуть іти колони техніки до рубежу розвертання... А тепер питання - "А якого "хєра" противнику, у глибині власної території, далеко від ворожих позицій, розвертать танкові підрозділи для атаки? І якого чорта танки ідуть в атаку без попередньої артпідготовки, без прикриття авіацією, самохідними системами ППО?" Ну, і далі, ще купа єхидних питань стосоно розумових здібностей "полководця"...
"Детский сад, штаны на лямках...".
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02.11.2020 12:28 Ответить
Ну тут одно объяснение.Пустить пыль в глаза и на правах рекламы.Впечатлительные попуасы третих стран очень заинтересованы в таких роликах и строятся в очередь к оленеводу Шойгу в военторг Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 2794
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02.11.2020 12:48 Ответить
Спадщина карибської кризи, яка знайшла продовження в проксі-війнах. Як зробити краще #ихтамнет в контейнерах для морських перевезень. Останній модуль "мобільний крематорій" вийшов найкраще, решта поки тільки на картинках.
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02.11.2020 13:44 Ответить
Это да...Крематорий дешево, надежно та практично.Жемчужина москальского военпрома Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 2940
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02.11.2020 13:58 Ответить
После прямого попадания ары бродят как ни в чем не бывало.
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02.11.2020 10:50 Ответить
Под кайфом ?
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02.11.2020 10:59 Ответить
Под кайфом чурки, типа тебя.
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02.11.2020 11:05 Ответить
ара ты с украинским флагом похож на чурбана, ваше цыганское племя как эпидимия, где вас собак только нет, как зараза заразили всю планету, ахпер иди ты на три буквы со скоростью Lora . Азербайджан вас ар уничтожит и следа не оставит в Азербайджане. Народ живший всю жизнь под кайфом и бредевший о великой армении ,уверяет говоря мамой клянусь Киев армяне построили. https://www.youtube.com/watch?v=8k5euJdZL3U
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02.11.2020 11:46 Ответить
комментарий отмечен как спам
Чурбан, ты вообще берега попутал. Иди со своими долбись. Позорник! Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 4475
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02.11.2020 12:19 Ответить
от чурбана и слышу. ты идиот сам берега попутал когда оскорблял меня. Позорище , не оскорбляй украинский флаг.
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02.11.2020 17:38 Ответить
Чурка, я тебя за язык тянул? Бгг. Иди со своими баранами развлекайся. Безпілотники "Байрактар" і квадрокоптери "Каргу" армії Азербайджану знищили 8 вірменських гармат - Цензор.НЕТ 946
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02.11.2020 21:19 Ответить
от барана и слышу. ты мудашвили меня оскорбил первым , но ты должен получить ответ по заслугам, как невежа не заслуживающий нормального диалога, начал ты первым.
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03.11.2020 14:40 Ответить
тепер би точково ***** в очко на унітазі...
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02.11.2020 11:29 Ответить
Байрактар байрактар байрактар вич
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02.11.2020 12:37 Ответить
Подрыв пуканов по Армянски
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02.11.2020 12:38 Ответить
А почему хутин не вписывается за Армению? Боится обидеть Эрдогана, не хочет ещё один удар в спиину *** в сраку. Вот и вся вяликая супердяржава
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02.11.2020 18:56 Ответить
нужен немедленно дрон-истребитель...Иначе сем нашим Ольхам и нептунам понадобится советская радиолампа "пи3(три)да"
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02.11.2020 21:12 Ответить
 
 