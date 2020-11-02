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До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

До конца недели в Украине будет ликвидирована очередь на получение результатов ПЦР-исследований за счет начала контрактирования частных лабораторий.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Уже заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории. Это актуально для регионов с большой нагрузкой и, как следствие, очередями при получении результатов исследований, в частности для Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областей и Киева. Полагаю, что на этой неделе мы полностью ликвидируем очередь в некоторых регионах",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19 и увеличить экспресс-тестирование до 1 млн в месяц, - Степанов

Помимо этого министр отметил, что 2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19.

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Топ комментарии
+6
запрацював механізм відмиву бабла з держ. бюджету! Не здивуюсь, якщо всі тести будуть оброблятись одною фірмою і всі гроші втечуть вгадайте до кого?
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02.11.2020 10:11
+5
Не здря, не здря жонка нашего нового цельного мыныстра здравоохранения, при вошествии его на престол назначении его на должность, в срочном порядке открывала частные клиники! До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
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02.11.2020 10:01
+4
Це найбільше досягнення зелених клоунів - передали тести, які мають робитись безкоштовно, приватним клінікам, де за них треба буде платити тисячі. І навіть це рішення, що тривало пів року, вони вважають за досягнення - черг не буде.
______________________
Люди! Ви ще не зрозуміли, що обрали собі не владу, а саван?!
Ну і прапор вам у руки. Коли "почнеться" я буду мовчати, бо тоді вже слова будуть тільки знущанням.
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02.11.2020 10:08
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Не здря, не здря жонка нашего нового цельного мыныстра здравоохранения, при вошествии его на престол назначении его на должность, в срочном порядке открывала частные клиники! До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 8580
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02.11.2020 10:01 Ответить
Ось, де собака порилась...
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02.11.2020 10:11 Ответить
До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов - Цензор.НЕТ 6283
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02.11.2020 10:06 Ответить
Це найбільше досягнення зелених клоунів - передали тести, які мають робитись безкоштовно, приватним клінікам, де за них треба буде платити тисячі. І навіть це рішення, що тривало пів року, вони вважають за досягнення - черг не буде.
______________________
Люди! Ви ще не зрозуміли, що обрали собі не владу, а саван?!
Ну і прапор вам у руки. Коли "почнеться" я буду мовчати, бо тоді вже слова будуть тільки знущанням.
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02.11.2020 10:08 Ответить
запрацював механізм відмиву бабла з держ. бюджету! Не здивуюсь, якщо всі тести будуть оброблятись одною фірмою і всі гроші втечуть вгадайте до кого?
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02.11.2020 10:11 Ответить
ну и нахер оно за деньги нада ?!
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02.11.2020 10:13 Ответить
Скажите кто-нибудь этому "космонавту", что частные лаборатории УЖЕ работают на пределе своих возможностей. И очереди там не меньше чем в гос. лабораториях.
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02.11.2020 10:17 Ответить
Не знаю как сейчас, не о летом частинки делали тест за день-два, но за 1500-2000 гривен.

А в чем сейчас фишка с передачей тестов?

Степанов, так у частников тесты бесплатно или по-прежнему за деньги?

И как можно будет отличить колхозную шерсть, т.е. тест, от частной ?
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02.11.2020 10:32 Ответить
"Фишка" в том, чтобы создавать видимость работы. Выссер Степанова исключительно и только об этом.
Сейчас част. лаборатории делают тесты от 2 000 грн. Срок 2-4 дня. Очередь на 20-30% меньше чем в гос.лабор., но в десятки раз больше чем до ковида. Ответственности за результаты - ноль.
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02.11.2020 10:51 Ответить
За цей час ,і ті величезні кошти з фонду,могли придбати лабораторії ,й найняти персонал в кожній області. Зараз в державних лабораторіях черга-7-8 днів (немає сенсу здавати),в приватних-на протязі дня.Ну от вирішать частково приватниками проблему в Києві (черга збільшиться вдвічі-втричі),трохи-в обласних містах,а на периферії ?
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02.11.2020 10:50 Ответить
больше полугода прошло, и до сих пор какие-то проблемы с тестами.
сколько еще надо времени?
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02.11.2020 10:56 Ответить
Мужик, стоящий рядом со Степановым, маши руками энергичней и шире, может хотя бы раз случайно сделаешь то, чего хочет большая часть Украины.
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02.11.2020 11:07 Ответить
Тобто, передадуть все фірмам Пальчевського і Радуцького & Гордона!!!
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02.11.2020 11:21 Ответить
У приватних лабораторіях якраз все добре. Хто б за державні взявся.
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02.11.2020 11:25 Ответить
Це те, що потрібно було зробити ще сім - вісім місяців тому???
Тепер анонсує велику перемогу???
А коли дозволять кисень всім виробникам продавати у лікарні, а не лише тим, які заносять у кишеню зє владі???
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02.11.2020 11:44 Ответить
Та он эту "перемогу" будет анонсировать и в будущем марте. Но, уверен, до декабря на должности не доживет - первый на вылет для снятия давления в канализации успокоения населения неудачами зебила.
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02.11.2020 17:15 Ответить
У меня возле дома частная лаборатория, все время ее работы стоит очередь на улице, человее 10-20.
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02.11.2020 13:29 Ответить
 
 