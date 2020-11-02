До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
До конца недели в Украине будет ликвидирована очередь на получение результатов ПЦР-исследований за счет начала контрактирования частных лабораторий.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Уже заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории. Это актуально для регионов с большой нагрузкой и, как следствие, очередями при получении результатов исследований, в частности для Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областей и Киева. Полагаю, что на этой неделе мы полностью ликвидируем очередь в некоторых регионах",- сказал он.
Помимо этого министр отметил, что 2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19.
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вошествии его на престолназначении его на должность, в срочном порядке открывала частные клиники!
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Люди! Ви ще не зрозуміли, що обрали собі не владу, а саван?!
Ну і прапор вам у руки. Коли "почнеться" я буду мовчати, бо тоді вже слова будуть тільки знущанням.
А в чем сейчас фишка с передачей тестов?
Степанов, так у частников тесты бесплатно или по-прежнему за деньги?
И как можно будет отличить колхозную шерсть, т.е. тест, от частной ?
Сейчас част. лаборатории делают тесты от 2 000 грн. Срок 2-4 дня. Очередь на 20-30% меньше чем в гос.лабор., но в десятки раз больше чем до ковида. Ответственности за результаты - ноль.
сколько еще надо времени?
Тепер анонсує велику перемогу???
А коли дозволять кисень всім виробникам продавати у лікарні, а не лише тим, які заносять у кишеню зє владі???
снятия давления в канализацииуспокоения населения неудачами зебила.